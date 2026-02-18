GNW-News: Mavenir startet Zusammenarbeit mit Red Hat zur Bereitstellung von lokalen Service-Assurance-Lösungen mit dialogorientierter KI und agentischer KI f...

|
^RICHARDSON, Texas, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das
Softwareunternehmen, das KI-basierte Mobilfunknetze entwickelt, hat heute eine
Zusammenarbeit mit Red Hat, dem weltweit führenden Anbieter von Open-Source-
Lösungen, bekanntgegeben, um mithilfe von Red Hat AI Service-Assurance-Lösungen
mit dialogorientierter KI und agentischer KI bereitzustellen. Diese generativen
KI-Lösungen (GenAI) auf Betreiberniveau werden von Red Hat OpenShift AI vor Ort
bereitgestellt und bieten Telekommunikationsdienstleistern eine hoch
skalierbare, sicherheitsorientierte, robuste und kostenoptimierte Grundlage für
den Netzwerkbetrieb.
Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Telekommunikationsbranche grundlegend
zu verändern: Service-Providern werden KI-Lösungen zur Verfügung gestellt, die
bestehende Plattform-Investitionen einbinden und gleichzeitig zusätzliche
Sicherheit, Ausfallsicherheit und niedrige Latenzzeiten bieten, die für den
Echtzeit-Netzwerkbetrieb entscheidend sind.
Mavenir stellt damit speziell auf die Telekommunikationsbranche zugeschnittene
KI-Lösungen bereit, die kostengünstiger und sicherer sind als gehostete KI-
basierte As-a-Service-Lösungen.
?Im Wettlauf um die Monetarisierung von KI und die Entwicklung hin zu autonomen
Netzwerken müssen Service-Provider die volle Kontrolle über das Nutzererlebnis,
die Kosten und den Datenschutz behalten", erklärt Sachin Karkala, EVP und
General Manager für IMS und RAN bei Mavenir.?Unsere Zusammenarbeit mit Red Hat
ermöglicht es uns, KI-Lösungen vor Ort zu entwickeln, die genau das leisten.
Generative KI-Modelle können anhand der spezifischen Daten der Service-Provider
optimiert werden, um spezialisierte lokale Agenten zu entwickeln, die eine
optimale Leistung ermöglichen."
Durch den Einsatz von dialogorientierter KI bewegt sich die Branche in der
Wertschöpfungskette nach oben: Statt lediglich Konnektivität zwischen Entitäten
bereitzustellen, übernehmen KI-Agenten eine aktive Kontrollfunktion, indem sie
Inhalte und Intentionen von Kommunikation verstehen und darauf autonom
reagieren.
Agentische Service Assurance stellt eine entscheidende Weiterentwicklung der
aktuellen Service-Assurance-Lösungen dar, die sich ausschließlich auf
maschinelle Lernmodelle stützen. Agentische Systeme verfolgen eine umfassendere
Strategie und sind in der Lage, Workflows zu erstellen und die
Entscheidungsfindung zwischen verschiedenen Bereichen im Netzwerk und
unterschiedlichen Datenquellen zu steuern. Sie sind anpassungsfähig und
lernfähig, sodass sie Probleme erkennen und korrigieren können, bevor sie sich
auf den Kunden auswirken.
Auf dem Weg zur Einsatzreife arbeiteten Mavenir und Red Hat mit dem Dell
Technologies Open Telecom Ecosystem Lab (OTEL) zusammen. Das OTEL verfügt über
eine fortschrittliche KI-Infrastruktur, die auf dem Dell PowerEdge R760xa
basiert - einem luftgekühlten Hochleistungsserver, der für vielfältige
Anwendungen wie KI, maschinelles Lernen sowie Deep Learning-Training und
Inferenzierung entwickelt wurde. Die KI-Experten von Dell haben gemeinsam mit
den Teams von Mavenir und Red Hat das Large Language Model (LLM) optimiert, um
die zugrunde liegende Infrastruktur so effizient wie möglich zu nutzen.
Durch die Bereitstellung dieser Lösungen vor Ort mit Red Hat OpenShift AI können
Service-Provider die Effizienz ihrer GPU-Ressourcen optimieren, die volle
Kontrolle über Sicherheits- und Governance-Anforderungen behalten und den
komplexen KI-Lebenszyklus einfacher verwalten.
Honoré LaBourdette, Vice President des Global Telco Partner Ecosystem bei Red
Hat:?Damit KI im Unternehmen vom Proof-of-Concept zum produktiven Betrieb
übergehen kann, ist eine validierte Grundlage mit obligatorischen Komponenten
wie Sicherheitsmechanismen, Beobachtbarkeit und einem robusten Lebenszyklus
erforderlich. Red Hat OpenShift AI liefert genau diese Grundlage. Gemeinsam mit
Mavenir demonstrieren wir eine kosteneffiziente GPU-Nutzung durch Werkzeuge wie
Kueue und Dynamic Accelerator Slicer (DAS) zur mandantenfähigen
Ressourcenteilung, wodurch sich der Einsatz hochpreisiger Hardware deutlich
optimieren lässt. In Verbindung mit Low-Latency-Model-Serving über vLLM stellen
wir sicher, dass Echtzeitanwendungen wie KI-gestützte Sprachübersetzung die vom
Markt geforderte deterministische Performance erreichen und so den konkreten
Wert des Vor-Ort-Modells unter Beweis stellen. Dies ist die erste Ankündigung im
Rahmen gemeinsamer Projekte mit Mavenir zur Nutzung der KI-Technologie von Red
Hat."
Über Mavenir
Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke
durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-
basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Expertise des
Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei
mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über
50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende
Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie
ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die
entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.
Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-
native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu
Technologieunternehmen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com
(https://www.mavenir.com/).
Mavenir PR-Kontakte:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)
Red Hat, das Red Hat-Logo und OpenShift sind Marken oder eingetragene Marken von
Red Hat, Inc. oder deren Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.
