GNW-News: Mavenir startet Zusammenarbeit mit Red Hat zur Bereitstellung von lokalen Service-Assurance-Lösungen mit dialogorientierter KI und agentischer KI f...

^RICHARDSON, Texas, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das

Softwareunternehmen, das KI-basierte Mobilfunknetze entwickelt, hat heute eine

Zusammenarbeit mit Red Hat, dem weltweit führenden Anbieter von Open-Source-

Lösungen, bekanntgegeben, um mithilfe von Red Hat AI Service-Assurance-Lösungen

mit dialogorientierter KI und agentischer KI bereitzustellen. Diese generativen

KI-Lösungen (GenAI) auf Betreiberniveau werden von Red Hat OpenShift AI vor Ort

bereitgestellt und bieten Telekommunikationsdienstleistern eine hoch

skalierbare, sicherheitsorientierte, robuste und kostenoptimierte Grundlage für

den Netzwerkbetrieb.

Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Telekommunikationsbranche grundlegend

zu verändern: Service-Providern werden KI-Lösungen zur Verfügung gestellt, die

bestehende Plattform-Investitionen einbinden und gleichzeitig zusätzliche

Sicherheit, Ausfallsicherheit und niedrige Latenzzeiten bieten, die für den

Echtzeit-Netzwerkbetrieb entscheidend sind.

Mavenir stellt damit speziell auf die Telekommunikationsbranche zugeschnittene

KI-Lösungen bereit, die kostengünstiger und sicherer sind als gehostete KI-

basierte As-a-Service-Lösungen.

?Im Wettlauf um die Monetarisierung von KI und die Entwicklung hin zu autonomen

Netzwerken müssen Service-Provider die volle Kontrolle über das Nutzererlebnis,

die Kosten und den Datenschutz behalten", erklärt Sachin Karkala, EVP und

General Manager für IMS und RAN bei Mavenir.?Unsere Zusammenarbeit mit Red Hat

ermöglicht es uns, KI-Lösungen vor Ort zu entwickeln, die genau das leisten.

Generative KI-Modelle können anhand der spezifischen Daten der Service-Provider

optimiert werden, um spezialisierte lokale Agenten zu entwickeln, die eine

optimale Leistung ermöglichen."

Durch den Einsatz von dialogorientierter KI bewegt sich die Branche in der

Wertschöpfungskette nach oben: Statt lediglich Konnektivität zwischen Entitäten

bereitzustellen, übernehmen KI-Agenten eine aktive Kontrollfunktion, indem sie

Inhalte und Intentionen von Kommunikation verstehen und darauf autonom

reagieren.

Agentische Service Assurance stellt eine entscheidende Weiterentwicklung der

aktuellen Service-Assurance-Lösungen dar, die sich ausschließlich auf

maschinelle Lernmodelle stützen. Agentische Systeme verfolgen eine umfassendere

Strategie und sind in der Lage, Workflows zu erstellen und die

Entscheidungsfindung zwischen verschiedenen Bereichen im Netzwerk und

unterschiedlichen Datenquellen zu steuern. Sie sind anpassungsfähig und

lernfähig, sodass sie Probleme erkennen und korrigieren können, bevor sie sich

auf den Kunden auswirken.

Auf dem Weg zur Einsatzreife arbeiteten Mavenir und Red Hat mit dem Dell

Technologies Open Telecom Ecosystem Lab (OTEL) zusammen. Das OTEL verfügt über

eine fortschrittliche KI-Infrastruktur, die auf dem Dell PowerEdge R760xa

basiert - einem luftgekühlten Hochleistungsserver, der für vielfältige

Anwendungen wie KI, maschinelles Lernen sowie Deep Learning-Training und

Inferenzierung entwickelt wurde. Die KI-Experten von Dell haben gemeinsam mit

den Teams von Mavenir und Red Hat das Large Language Model (LLM) optimiert, um

die zugrunde liegende Infrastruktur so effizient wie möglich zu nutzen.

Durch die Bereitstellung dieser Lösungen vor Ort mit Red Hat OpenShift AI können

Service-Provider die Effizienz ihrer GPU-Ressourcen optimieren, die volle

Kontrolle über Sicherheits- und Governance-Anforderungen behalten und den

komplexen KI-Lebenszyklus einfacher verwalten.

Honoré LaBourdette, Vice President des Global Telco Partner Ecosystem bei Red

Hat:?Damit KI im Unternehmen vom Proof-of-Concept zum produktiven Betrieb

übergehen kann, ist eine validierte Grundlage mit obligatorischen Komponenten

wie Sicherheitsmechanismen, Beobachtbarkeit und einem robusten Lebenszyklus

erforderlich. Red Hat OpenShift AI liefert genau diese Grundlage. Gemeinsam mit

Mavenir demonstrieren wir eine kosteneffiziente GPU-Nutzung durch Werkzeuge wie

Kueue und Dynamic Accelerator Slicer (DAS) zur mandantenfähigen

Ressourcenteilung, wodurch sich der Einsatz hochpreisiger Hardware deutlich

optimieren lässt. In Verbindung mit Low-Latency-Model-Serving über vLLM stellen

wir sicher, dass Echtzeitanwendungen wie KI-gestützte Sprachübersetzung die vom

Markt geforderte deterministische Performance erreichen und so den konkreten

Wert des Vor-Ort-Modells unter Beweis stellen. Dies ist die erste Ankündigung im

Rahmen gemeinsamer Projekte mit Mavenir zur Nutzung der KI-Technologie von Red

Hat."

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke

durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-

basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Expertise des

Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei

mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über

50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende

Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie

ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die

entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.

Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-

native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu

Technologieunternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

(https://www.mavenir.com/).

Mavenir PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

Red Hat, das Red Hat-Logo und OpenShift sind Marken oder eingetragene Marken von

Red Hat, Inc. oder deren Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.

Â°