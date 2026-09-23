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23.09.2026 02:34:38
GNW-News: Mavenir und Neysa gehen eine Partnerschaft ein, um Netzbetreibern, Unternehmen und Neoclouds eine KI-native Infrastruktur bereitzustellen
^RICHARDSON, Texas, und MUMBAI, Indien, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Mavenir, der Anbieter von Cloud-nativer Netzwerksoftware, der die Zukunft der
Telekommunikation gestaltet, gab heute eine strategische Partnerschaft mit
Neysa, einem Anbieter von KI-Cloud-Lösungen, bekannt. Im Rahmen dieser
Partnerschaft werden die Funktionen von Mavenir in den Bereichen KI-
Orchestrierung, Agenten und Token-Messung mit der KI-nativen GPU-Infrastruktur,
der Bereitstellungsumgebung und der kundenfertigen KI-Cloud-Plattform von Neysa
integriert.
Gemeinsam bieten die Unternehmen eine Lösungsarchitektur an, die es Unternehmen
ermöglicht, eine souveräne KI-Plattform zu implementieren, die auf einer von
ihnen kontrollierten Infrastruktur läuft. Modellorchestrierung, Agent-Workflows,
Sicherheit und eine Ebene zur Nutzungserfassung, die direkt auf der über die KI-
native Cloud von Neysa verwalteten GPU-Kapazität aufsetzt. Dadurch können das
IT- und das Plattformteam KI-Initiativen starten, ohne den Stack Stück für Stück
zusammenstellen zu müssen.
Für Neocloud-Anbieter wandelt die Partnerschaft reine GPU-Kapazität in
verkaufsfertige, regulierte KI-Dienste um, ohne dass diese die zugrunde liegende
Plattform selbst aufbauen müssen. Neysa stellt den KI-Cloud-Stack, die GPU-
Kapazität und die Bereitstellungsumgebung bereit. Die Mavenir AI Integrated
Platform ergänzt diese Kapazität um Orchestrierung, Richtliniensteuerung und
Messung auf Token-Ebene, um daraus abrechnungsfähige, unternehmensgerechte KI-
Angebote zu bündeln. Die Plattform ist für den Einsatz in
Telekommunikationsumgebungen ausgelegt und kann vor Ort oder in hybriden
Umgebungen bereitgestellt werden.
Für Mobilfunknetzbetreiber erweitert die Partnerschaft die AI Integrated
Platform (https://www.mavenir.com/portfolio/mavscale/integrated-ai-platform/)
von Mavenir, die Anfang dieses Jahres angekündigt wurde
(https://www.mavenir.com/press-releases/mavenir-collaborates-with-red-hat-to-
launch-integrated-ai-platform-to-turn-operators-into-ai-service-providers/).
Diese bietet Betreibern die Möglichkeit, ihr Netzwerk in einen KI-Dienst
umzuwandeln, indem sie Modelle hosten, Agenten ausführen und den Token-Verbrauch
auf ihrer eigenen Infrastruktur monetarisieren. Neysas Cloud bietet Betreibern
nun eine zusätzliche, GPU-gestützte Möglichkeit, dieselbe Plattform zu nutzen -
neben der Bereitstellung auf der ihnen bereits zur Verfügung stehenden
Infrastruktur.
?Sowohl Unternehmen als auch Neocloud-Anbieter versuchen, dasselbe Problem von
entgegengesetzten Seiten her zu lösen: Wie lassen sich Investitionen in GPUs in
eigenständige, monetarisierbare KI-Dienste umwandeln. Durch die Kombination der
Mavenir AI Integrated Platform mit der KI-Cloud von Neysa wird diese Lücke
geschlossen. Unternehmen erhalten eine Plattform, der sie vertrauen können und
die sie kontrollieren können, und Neocloud-Anbieter erhalten die Möglichkeit, KI
als Dienstleistung und nicht nur als Infrastruktur zu verkaufen", erklärt Bejoy
Pankajakshan, Chief Technology & Strategy Officer bei Mavenir.
?Mavenir, ein Anbieter von Netzwerksoftware, der Netzbetreiber in mehr als 120
Ländern beliefert, hat sich für Neysa entschieden, um die Entwicklung und den
Betrieb seines KI-Portfolios voranzutreiben. Diese Entscheidung spiegelt einen
umfassenderen Wandel in den Erwartungen wider, die Unternehmen an die KI-
Infrastruktur stellen. Gemeinsam bieten die Mavenir AI Integrated Platform und
die KI-Cloud von Neysa Unternehmen eine kontrollierte und nutzungsabhängig
abgerechnete Möglichkeit, KI auf einer von ihnen kontrollierten Infrastruktur zu
betreiben - mit integrierter Kostentransparenz", so Xavier Kurian, Chief Revenue
Officer bei Neysa.
Die AI Integrated Platform von Mavenir bietet Funktionen zur Orchestrierung, für
Agenten-Workflows, zur Sicherheits- und Richtliniensteuerung sowie zur Messung
und Abrechnung auf Token-Ebene.
Die KI-Cloud von Neysa vereint eine KI-native Infrastruktur, GPU-Kapazität,
Bereitstellungsumgebungen und ein kundenorientiertes Bereitstellungsmodell. Es
ermöglicht Betreibern, Unternehmen und Neocloud-Anbietern, eine KI-Infrastruktur
einzurichten, ohne ein eigenes Plattform-Engineering-Team aufbauen und verwalten
zu müssen.
Mavenir beabsichtigt, seine KI-Produkte auf der eigenständigen, GPU-gestützten
Infrastruktur von Neysa zu entwickeln, zu testen und zu skalieren - derselben
Umgebung, die Netzbetreibern und Unternehmen im Rahmen dieser Partnerschaft zur
Verfügung steht. Zu diesen Produkten zählen?AI Service Assurance" für den
automatisierten Netzwerkbetrieb,?AI Security Agents" zur Erkennung von Betrug
und Bedrohungen sowie?AI Voice Services" wie Echtzeitübersetzungen und
virtuelle Assistenten für kleine und mittlere Unternehmen. Dies ermöglicht es
Mavenir, die Markteinführung dieser Produkte zu beschleunigen und gleichzeitig
die Datenhoheit zu wahren.
Mavenir nutzt die Neysa-Cloud auch für seine eigene KI-Transformation und setzt
dieselbe Orchestrierungs- und GPU-Infrastruktur für interne Initiativen wie die
KI-gestützte Softwareentwicklung und die intelligente Modellauswahl ein.
Zunächst wird die Stack-Lösung intern eingesetzt und anschließend auf die Kunden
aus den Bereichen?Operator",?Enterprise" und?Neocloud" ausgeweitet.
Steigende Kosten für Frontier-Modelle stellen eine gemeinsame Herausforderung
für jedes Unternehmen dar, das KI in großem Maßstab einsetzt. Der Token-
Optimierer und die Modell-Routing-Tools der AI Integrated Platform sind darauf
ausgelegt, diesem Problem entgegenzuwirken, indem sie jede Anfrage an das Modell
weiterleiten, das von der Routing-Logik von Mavenir als die kostengünstigste
Option identifiziert wird, die diese Anfrage bearbeiten kann. Bei den eigenen
Implementierungen von Mavenir hat dies zu einer Senkung der Ausgaben für das
?Frontier"-Modell geführt, ohne dass sich die Art und Weise, wie Anwendungen
entwickelt werden, geändert hat.
?Wir fordern die Betreiber nicht nur dazu auf, KI einzuführen, sondern
entwickeln auf derselben Technologieplattform auch unsere eigenen KI-Produkte -
von der Dienstgarantie über Sicherheitsagenten bis hin zur Sprach-KI. Und da wir
die Kosten für unser eigenes Frontier-Modell über denselben Token-Optimierer und
dieselben Modell-Routing-Tools abwickeln, können wir diese Einsparungen an jeden
Kunden weitergeben, der Neysa nutzt", erklärt Bejoy Pankajakshan, Chief
Technology & Strategy Officer bei Mavenir.
Über Mavenir
Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke
durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-
basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende
Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei
mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über
50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende
Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie
ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die
entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.
Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-
native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu
Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com
(https://www.mavenir.com).
Über Neysa
Neysa entwickelt eine KI-Cloud-Infrastruktur für Unternehmen, die KI auf einer
von ihnen kontrollierten Infrastruktur betreiben möchten. Das Flaggschiff-
System, Velocis, vereint GPU-Rechenleistung, Inferenz, Orchestrierung und KI-
Sicherheit in einer einzigen Umgebung. Das im Jahr 2023 gegründete Unternehmen
Neysa mit Hauptsitz in Mumbai gab im Februar 2026 eine Kapitalerhöhung in Höhe
von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar unter der Federführung von Blackstone
bekannt. Erfahren Sie mehr unter www.neysa.ai (http://www.neysa.ai/).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden
Wertpapiergesetze enthalten. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu
den Produktfunktionen von Mavenir, zur erwarteten Leistung, zu den
voraussichtlichen Vorteilen für Netzbetreiber, Unternehmen und Teilnehmer, zu
Marktchancen, zur technologischen Entwicklung, zu Branchentrends und zu den
zukünftigen Geschäftsaussichten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel
an Begriffen wie?voraussehen",?glauben",?könnte",?dazu bestimmt",
?ermöglichen",?schätzen",?erwarten",?beabsichtigen",?kann",?planen",
?potenziell",?sollte",?wird",?würde" oder ähnlichen Formulierungen zu
erkennen. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen und/oder
Informationen von Mavenir, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser
Mitteilung vorlagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe
von Faktoren erheblich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen,
darunter unter anderem Veränderungen in der Telekommunikationsbranche und im
Wettbewerbsumfeld, regulatorische Entwicklungen, die sich auf
Telekommunikationsnetze und KI-Technologie auswirken, die Abhängigkeit von
Technologien und Infrastrukturen Dritter sowie allgemeine Wirtschafts- und
Marktbedingungen. Mavenir übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, es sei denn,
dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Medienkontakte
Mavenir: Emmanuela Spiteri, PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)
Neysa: Paromita Sarkar, paromita.s@talkingpointcommunications.com
(mailto:paromita.s@talkingpointcommunications.com)
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