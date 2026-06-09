GNW-News: Mavenir und TextNow gewinnen bei den MVNOs World Awards die Auszeichnung "Best MVNO and Industry Collaboration"

^RICHARDSON, Texas, und WATERLOO, Ontario, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, das Softwareunternehmen, das Mobilfunknetze entwickelt, die von Grund

auf auf KI ausgelegt sind, und TextNow, der führende werbefinanzierte kostenlose

Mobilfunkdienst in den USA, wurden bei den MVNOs World Awards in Amsterdam

gemeinsam in der Kategorie?Best MVNO and Industry Collaboration" ausgezeichnet.

Mit dieser Auszeichnung wird die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen

gewürdigt, durch welche die Echtzeit-Zugriffskontrolle für einen Freemium-,

werbefinanzierten und kostenpflichtigen Mobilfunkdienst neu definiert wurde, der

in großem Umfang in den Vereinigten Staaten und Kanada betrieben wird.

TextNow bedient monatlich mehr als 10 Millionen aktive Nutzer, von denen viele

innerhalb eines Tages nahtlos zwischen Freemium-, werbefinanzierten, zeitlich

begrenzten und kostenpflichtigen Tarifen wechseln. Um diese Flexibilität in

großem Maßstab sowie eine konsistente Durchsetzung der Dienste in Echtzeit

aufrechtzuerhalten, war ein grundlegend anderer Ansatz für die MVNO-Architektur

erforderlich.

Das integrierte BSS, das Converged Charging System (CCS), der Packet Core und

das IMS von Mavenir wurden als einheitliche Steuerungsebene implementiert,

wodurch das CCS nicht mehr als reine Backoffice-Abrechnungsplattform fungiert,

sondern als Echtzeit-Berechtigungsinstanz, die das Netzwerkverhalten steuert.

Änderungen der Berechtigungen, darunter Werbeinteraktionen, SIM-Aktivierungen,

Tarif-Upgrades und das Erreichen von Kontingentgrenzen, werden nun sofort im

Netzwerk umgesetzt, ohne dass ein manueller Abgleich oder eine verzögerte

Synchronisierung erforderlich ist. Die Auswirkungen auf das Geschäft waren

bahnbrechend: Der Anteil der eSIM-Aktivierungen stieg innerhalb von sechs

Monaten nach der Einführung von 2 % auf 94 % aller Neuaktivierungen, während

sich die Zahl der zahlenden Mobilfunkkunden im Jahresvergleich mehr als

verdoppelte.

Derek Ting, CEO von TextNow:?Wir sind hier, um zu beweisen, dass ein

zuverlässiger Mobilfunkdienst nicht teuer sein muss. Die integrierte Plattform

von Mavenir ermöglichte uns die Echtzeit-Steuerung aller Aspekte des

Kundenerlebnisses, von der sofortigen eSIM-Aktivierung bis hin zu nahtlosen

Übergängen zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Tarifen, und verbesserte

gleichzeitig unsere Kosteneffizienz in großem Maßstab grundlegend. Diese

Auszeichnung würdigt die Architektur, doch am wichtigsten ist, was sie

ermöglicht: die Fähigkeit, die Grenzen dessen, was ein kostenloser WLAN-Dienst

Millionen von Kunden bieten kann, immer weiter zu verschieben."

Die Bereitstellung basiert auf einem 5G-First-Konzept mit georedundantem Active-

Active-Design und bietet eine Verfügbarkeit von 99,999 % für den Betrieb auf

Carrier-Niveau. Ein No-Code- und Low-Code-Konfigurationsmodell hat die

Markteinführungszeit verkürzt, indem die Angebotserstellung von den

Entwicklungszyklen entkoppelt wurde, während der direkte Besitz von SIM-Karten

die Einführung von eSIM ermöglichte und den Aktivierungsprozess für Kunden

erheblich verbesserte, da neue Kunden den Dienst sofort und vollständig über die

App aktivieren konnten.

Pardeep Kohli, Chief Executive Officer von Mavenir:?Diese Auszeichnung ist ein

Beweis dafür, was möglich wird, wenn BSS und Core wirklich integriert sind.

TextNow hat die Grenzen dessen, was ein MVNO leisten kann, erweitert, und die

Architektur von Mavenir wurde diesem Anspruch gerecht. Gemeinsam haben wir

bewiesen, dass cloudnative, offene Netzwerksoftware für komplexe digitale MVNOs

nicht nur praktikabel ist - sie ist der entscheidende Faktor."

Die von Informa in Amsterdam veranstalteten MVNOs World Awards

(https://tmt.knect365.com/mvnos-world/awards/) würdigen herausragende Leistungen

in der Branche der virtuellen Netzbetreiber. In der Kategorie?Best MVNO and

Industry Collaboration" werden Partnerschaften gewürdigt, die durch gemeinsame

Innovationen messbare Ergebnisse erzielen.

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke

durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-

basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des

Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei

mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die zusammengenommen mehr als

50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen. Mavenir verbindet

tiefgreifendes Telekommunikations-Know-how mit Cloud- und IT-Kompetenzen sowie

Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale

Herausforderungen von Netzbetreibern effektiv zu lösen. Die bewährten

Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft

sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu

Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

(https://www.mavenir.com/).

Über TextNow

TextNow wurde 2009 in Waterloo, Ontario, gegründet und ist der größte

werbefinanzierte kostenlose Mobilfunkdienst in den Vereinigten Staaten. Das

Unternehmen basiert auf der Überzeugung, dass Mobilfunkdienste für alle

flexibler, zugänglicher und erschwinglicher sein sollten. TextNow bietet

Mobilfunkdienste über eine App an und gewährt Kunden unbegrenzte

Gesprächsminuten und SMS, kostenloses Datenvolumen für über 25 Apps sowie Zugang

zum gleichen 5G-Netz wie die großen Netzbetreiber. Wer mehr Datenvolumen

benötigt, kann dieses nach eigenem Ermessen tage-, wochen- oder monatsweise

hinzufügen und mit dem?Unlimited"-Tarif Werbung deaktivieren. Weitere

Informationen finden Sie unter textnow.com oder laden Sie unsere App kostenlos

im App Store und bei Google Play herunter.

Pressekontakte

Mavenir

Emmanuela Spiteri | PR@mavenir.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6532001f-d1bc-4121-9af4-

dfb4b1e2e633

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