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09.06.2026 11:04:39
GNW-News: Mavenir und TextNow gewinnen bei den MVNOs World Awards die Auszeichnung "Best MVNO and Industry Collaboration"
^RICHARDSON, Texas, und WATERLOO, Ontario, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Mavenir, das Softwareunternehmen, das Mobilfunknetze entwickelt, die von Grund
auf auf KI ausgelegt sind, und TextNow, der führende werbefinanzierte kostenlose
Mobilfunkdienst in den USA, wurden bei den MVNOs World Awards in Amsterdam
gemeinsam in der Kategorie?Best MVNO and Industry Collaboration" ausgezeichnet.
Mit dieser Auszeichnung wird die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen
gewürdigt, durch welche die Echtzeit-Zugriffskontrolle für einen Freemium-,
werbefinanzierten und kostenpflichtigen Mobilfunkdienst neu definiert wurde, der
in großem Umfang in den Vereinigten Staaten und Kanada betrieben wird.
TextNow bedient monatlich mehr als 10 Millionen aktive Nutzer, von denen viele
innerhalb eines Tages nahtlos zwischen Freemium-, werbefinanzierten, zeitlich
begrenzten und kostenpflichtigen Tarifen wechseln. Um diese Flexibilität in
großem Maßstab sowie eine konsistente Durchsetzung der Dienste in Echtzeit
aufrechtzuerhalten, war ein grundlegend anderer Ansatz für die MVNO-Architektur
erforderlich.
Das integrierte BSS, das Converged Charging System (CCS), der Packet Core und
das IMS von Mavenir wurden als einheitliche Steuerungsebene implementiert,
wodurch das CCS nicht mehr als reine Backoffice-Abrechnungsplattform fungiert,
sondern als Echtzeit-Berechtigungsinstanz, die das Netzwerkverhalten steuert.
Änderungen der Berechtigungen, darunter Werbeinteraktionen, SIM-Aktivierungen,
Tarif-Upgrades und das Erreichen von Kontingentgrenzen, werden nun sofort im
Netzwerk umgesetzt, ohne dass ein manueller Abgleich oder eine verzögerte
Synchronisierung erforderlich ist. Die Auswirkungen auf das Geschäft waren
bahnbrechend: Der Anteil der eSIM-Aktivierungen stieg innerhalb von sechs
Monaten nach der Einführung von 2 % auf 94 % aller Neuaktivierungen, während
sich die Zahl der zahlenden Mobilfunkkunden im Jahresvergleich mehr als
verdoppelte.
Derek Ting, CEO von TextNow:?Wir sind hier, um zu beweisen, dass ein
zuverlässiger Mobilfunkdienst nicht teuer sein muss. Die integrierte Plattform
von Mavenir ermöglichte uns die Echtzeit-Steuerung aller Aspekte des
Kundenerlebnisses, von der sofortigen eSIM-Aktivierung bis hin zu nahtlosen
Übergängen zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Tarifen, und verbesserte
gleichzeitig unsere Kosteneffizienz in großem Maßstab grundlegend. Diese
Auszeichnung würdigt die Architektur, doch am wichtigsten ist, was sie
ermöglicht: die Fähigkeit, die Grenzen dessen, was ein kostenloser WLAN-Dienst
Millionen von Kunden bieten kann, immer weiter zu verschieben."
Die Bereitstellung basiert auf einem 5G-First-Konzept mit georedundantem Active-
Active-Design und bietet eine Verfügbarkeit von 99,999 % für den Betrieb auf
Carrier-Niveau. Ein No-Code- und Low-Code-Konfigurationsmodell hat die
Markteinführungszeit verkürzt, indem die Angebotserstellung von den
Entwicklungszyklen entkoppelt wurde, während der direkte Besitz von SIM-Karten
die Einführung von eSIM ermöglichte und den Aktivierungsprozess für Kunden
erheblich verbesserte, da neue Kunden den Dienst sofort und vollständig über die
App aktivieren konnten.
Pardeep Kohli, Chief Executive Officer von Mavenir:?Diese Auszeichnung ist ein
Beweis dafür, was möglich wird, wenn BSS und Core wirklich integriert sind.
TextNow hat die Grenzen dessen, was ein MVNO leisten kann, erweitert, und die
Architektur von Mavenir wurde diesem Anspruch gerecht. Gemeinsam haben wir
bewiesen, dass cloudnative, offene Netzwerksoftware für komplexe digitale MVNOs
nicht nur praktikabel ist - sie ist der entscheidende Faktor."
Die von Informa in Amsterdam veranstalteten MVNOs World Awards
(https://tmt.knect365.com/mvnos-world/awards/) würdigen herausragende Leistungen
in der Branche der virtuellen Netzbetreiber. In der Kategorie?Best MVNO and
Industry Collaboration" werden Partnerschaften gewürdigt, die durch gemeinsame
Innovationen messbare Ergebnisse erzielen.
Über Mavenir
Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke
durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-
basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des
Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei
mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die zusammengenommen mehr als
50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen. Mavenir verbindet
tiefgreifendes Telekommunikations-Know-how mit Cloud- und IT-Kompetenzen sowie
Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale
Herausforderungen von Netzbetreibern effektiv zu lösen. Die bewährten
Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft
sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu
Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com
(https://www.mavenir.com/).
Über TextNow
TextNow wurde 2009 in Waterloo, Ontario, gegründet und ist der größte
werbefinanzierte kostenlose Mobilfunkdienst in den Vereinigten Staaten. Das
Unternehmen basiert auf der Überzeugung, dass Mobilfunkdienste für alle
flexibler, zugänglicher und erschwinglicher sein sollten. TextNow bietet
Mobilfunkdienste über eine App an und gewährt Kunden unbegrenzte
Gesprächsminuten und SMS, kostenloses Datenvolumen für über 25 Apps sowie Zugang
zum gleichen 5G-Netz wie die großen Netzbetreiber. Wer mehr Datenvolumen
benötigt, kann dieses nach eigenem Ermessen tage-, wochen- oder monatsweise
hinzufügen und mit dem?Unlimited"-Tarif Werbung deaktivieren. Weitere
Informationen finden Sie unter textnow.com oder laden Sie unsere App kostenlos
im App Store und bei Google Play herunter.
Pressekontakte
Mavenir
Emmanuela Spiteri | PR@mavenir.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6532001f-d1bc-4121-9af4-
dfb4b1e2e633
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