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23.07.2026 08:08:38
GNW-News: Mavenir von GlobalData im Competitive Landscape Assessment 2026 für IMS- und Voice-Core-Lösungen mit "sehr gut" bewertet
^RICHARDSON, Texas, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das
Softwareunternehmen, das Telco-First-, cloud-native und AI-by-Design-
Mobilfunknetze entwickelt, hat heute bekanntgegeben, dass GlobalData seine
cloud-native IMS- und Voice-Services-Plattform MAVcore im Bericht IMS and Voice
Core: Competitive Landscape Assessment (Juni 2026) mit?sehr gut" bewertet hat.
Damit zählt Mavenir gemeinsam mit Nokia, ZTE und Ericsson zu den am höchsten
bewerteten Anbietern von IMS- und Voice-Core-Lösungen der Branche.
Der Bericht bewertete die Anbieter anhand von fünf Kriterien:
Lösungsarchitektur, Plattform und Performance, Funktions- und
Anwendungsunterstützung, Interoperabilität sowie Implementierungserfahrung.
MAVcore erhielt in allen fünf Kategorien eine Bewertung von?gut" bis?sehr
gut".
Quelle: GlobalData, IMS and Voice Core Competitive Landscape Assessment, Juni
2026. (https://www.globaldata.com/)
Lösungsarchitektur: sehr gut. MAVcore wurde von Grund auf als cloud-native, auf
Microservices basierende IMS-Lösung entwickelt, die speziell für VoLTE- und 5G-
Sprachdienste konzipiert ist. Eine einheitliche Codebasis erleichtert die
Migration von NFV-basierten Bereitstellungen zu vollständig containerisierten
Versionen.
Plattform und Performance: sehr gut. Die hochgradig entkoppelte Architektur
lässt sich für jede Funktion unabhängig skalieren. Dadurch können Netzbetreiber
ihre Ressourcen je nach Anwendungsfall optimieren und sich an veränderte
Datenverkehrsmuster anpassen, ohne Leistungseinbußen hinnehmen zu müssen.
Interoperabilität: sehr gut. MAVcore bietet bewährte Multi-Vendor-Integration
über Richtlinien-, Signalisierungs-, Medien- und Geräteökosysteme hinweg - eine
entscheidende Voraussetzung für die Multi-Vendor-Netze, die heute von den
meisten Netzbetreibern eingesetzt werden.
Funktions- und Anwendungsunterstützung: gut. MAVcore bietet die zentralen IMS-
Funktionen und Zusatzdienste, die Netzbetreiber für VoLTE- und 5G-Sprachdienste
benötigen.
Implementierungserfahrung: gut. Mavenir hat sein Sprachgeschäft auf mehr als 50
Kunden weltweit ausgebaut, darunter bedeutende Greenfield-Implementierungen
sowie Sprachtransformationsprojekte mit etablierten Kommunikationsdienstleistern
(CSPs).
Neben den fünf bewerteten Kategorien hob GlobalData zudem die KI-Roadmap von
Mavenir hervor. Im Fokus stehen KI-gestützte Dienste für Telefongespräche,
darunter Simultanübersetzung, agentenbasierte Assistenten für kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) sowie Transkriptionsfunktionen. Damit adressiert
Mavenir nach Einschätzung von GlobalData das derzeit am schnellsten wachsende
Marktsegment im Bereich Sprachdienste. Darüber hinaus sorgen die Lösungen von
Mavenir für Signalisierungssicherheit, Spam-Erkennung und Betrugsprävention für
eine zusätzliche Differenzierung und schaffen die Grundlage für innovative
Mehrwertdienste.
Da sich die Sprachkommunikation zunehmend von der Interaktion zwischen Menschen
hin zur Interaktion zwischen Menschen und KI-Agenten entwickelt, wird Mavenir
auch künftig in cloud-native Architekturen und KI-gestützte Dienste investieren.
Damit unterstützt das Unternehmen Netzbetreiber dabei, ihre Sprachnetze zu
modernisieren und neue Umsatzpotenziale zu erschließen.
?Die Auszeichnung mit der Bewertung,sehr gut' durch GlobalData bestätigt unsere
Investitionen in eine cloud-native Spracharchitektur", so Sachin Karkala, EVP &
General Manager, IMS & RAN bei Mavenir.?Während Netzbetreiber weltweit ihre
veralteten Netze außer Betrieb nehmen und Sprachdienste mithilfe KI-gestützter
Anwendungen monetarisieren möchten, schafft der konsequent cloud-native Ansatz
von Mavenir die Voraussetzungen dafür, dass unsere Kunden Innovationen schneller
umsetzen und ihre Netze zuverlässig skalieren können."
?Mavenir hat seine cloud-native IMS-Lösung von Grund auf für VoLTE- und 5G-
Sprachdienste entwickelt", so Andy Hicks, Senior Principal Analyst bei
GlobalData.?Diese Architektur sowie der Kundenstamm von inzwischen mehr als 50
Sprachkunden weltweit gehören zu den Faktoren, die Mavenir in der diesjährigen
Bewertung die Einstufung,sehr gut' eingebracht haben."
Über Mavenir
Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke
durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-
basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Expertise des
Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei
mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über
50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende
Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie
ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die
entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.
Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-
native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu
Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com
Medienkontakt:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)
Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e640084-bb33-4433-
baf4-c7d47f00ac15
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