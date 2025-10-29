29.10.2025 09:50:38

GNW-News: mediCAD® 8 revolutioniert mit seiner intelligenten KI-Integration die Planung in der Orthopädie und Traumatologie

^LANDSHUT, Deutschland, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die neueste Version 8

von mediCAD® der mediCAD Hectec GmbH läutet eine neue Ära in der intelligenten

Planung von orthopädischen und traumatologischen Eingriffen ein. Durch die

Kombination von künstlicher Intelligenz, Automatisierung und einer völlig neuen

Benutzererfahrung verändert mediCAD® 8 die Art und Weise, wie Chirurgen

orthopädische und traumatologische Eingriffe vorbereiten und bewerten und macht

die Planung schneller, genauer und konsistenter als je zuvor. Die integrierte

mediCAD-KI-Technologie ist ein bedeutender Fortschritt in der digitalen

Operationsplanung und sorgt für messbare Verbesserungen in puncto Präzision und

Effizienz.

Das Herzstück der neuen Version ist mediCAD AI, ein Framework, das mithilfe

fortschrittlicher Algorithmen anatomische Orientierungspunkte automatisch

erkennt und medizinische Bilder mit bemerkenswerter Präzision interpretiert. Das

System erkennt wichtige Referenzpunkte an Hüfte, Knie und Unterschenkel und

unterstützt Chirurgen ab dem ersten Schritt des Planungsprozesses mit

datengestützter Genauigkeit. Vergleichende Studien zeigen, dass die

Landmarkenerkennung in mediCAD® 8 eine durchschnittliche Abweichung von weniger

als zwei Millimetern erreicht. Dadurch wird eine präzise Ausrichtung

gewährleistet und die Notwendigkeit manueller Korrekturen, die in früheren

Versionen häufig erforderlich waren, reduziert.

Die Vorteile dieser Automatisierung gehen über die Genauigkeit hinaus. In der

Praxis dauern die Segmentierung und die Implantatinsertion nun nur noch etwa

eine Minute. Das ist eine Reduzierung von rund sechzig Prozent im Vergleich zu

zweieinhalb Minuten in der Vorgängerversion. Bemerkenswert ist, dass diese

Leistung auch von weniger erfahrenen Benutzern erzielt werden kann. Um

vergleichbare Ergebnisse mit Version 7 zu erzielen, ist hingegen Expertenwissen

erforderlich. Der KI-gesteuerte Arbeitsablauf hilft dem Benutzer, schnell und

genau zu arbeiten, wodurch Zeit für die medizinische Beurteilung eingespart

wird.

Zusätzlich zur Landmarkenerkennung erkennt mediCAD® 8 automatisch Bildparameter

wie Ausrichtung und Maßstab und zeigt nur die für den jeweiligen Fall relevanten

Werkzeuge an. Die intelligente Logik des Systems reduziert die Einrichtungszeit

und stellt sicher, dass die entsprechenden Planungsmodule direkt verfügbar sind.

Das neue 2D-Trauma-Modul verfügt über erweiterte Funktionen, darunter eine

Anatomiespiegelung zum Vergleich mit der nicht pathologischen Seite, eine

integrierte Segmentierung und ein Frakturmanagement mit farbcodierter

Visualisierung sowie eine benutzerorientierte Oberfläche, die eine effiziente

Frakturreduktion ermöglicht. Die erweiterten Messoptionen decken nun den

gesamten Körper ab und ermöglichen so eine umfassende Trauma-Analyse. Mit dem

kommenden 3D-Trauma-Modul lassen sich diese Funktionen auf eine dreidimensionale

Umgebung erweitern. Dadurch wird ein besseres räumliches Verständnis und eine

höhere Präzision möglich.

mediCAD® 8 setzt durch die Kombination von KI-gesteuerter Automatisierung,

Genauigkeit und fortschrittlichen Traumafunktionen neue Maßstäbe für die

intelligente digitale Operationsplanung. Chirurgen können damit schneller

planen, sicher handeln und die Behandlungsergebnisse für ihre Patienten

verbessern.

E-Mail: info@mediCAD.eu (mailto:info@mediCAD.eu), Telefonnummer:

+49 871 330 203 0

Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47f0bf4d-

9432-4b6a-9618-5d60088c29cb

