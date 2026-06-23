GNW-News: Mehr Sicherheit, weniger Sorgen - genießen Sie diesen Prime Day: EZVIZ bietet unwiderstehliche Angebote für bewährte Smart-Home-Lösungen für mehr S...

^HOOFDDORP, Niederlande, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein sicheres Zuhause

beginnt oft mit den alltäglichen Momenten, die den Menschen besonders wichtig

sind: zu wissen, wer vor der Tür steht, zu prüfen, ob ein Paket angekommen ist,

den Garten im Blick zu behalten oder sicherzustellen, dass Angehörige und

Haustiere im Haus geschützt sind. An diesem Prime Day macht EZVIZ es einfacher,

genau diese Momente zu schützen - mit zeitlich begrenzten Preisnachlässen auf

bewährte Smart-Home-Produkte, die für mehr Überblick, Komfort und Sicherheit im

Alltag sorgen.

Vom 23. bis 26. Juni können Käufer auf Amazon DE

(https://www.amazon.de/stores/EZVIZ/page/53244E40-3BA3-4316-8769-

C4E3FCC38D27?maas=maas_adg_97BB6D23F73B302F1B293949C316F5C9_afap_abs&ref_=aa_maa

s&tag=maas) exklusive Prime-Day-Angebote für eine breite Auswahl beliebter

EZVIZ-Produkte nutzen, darunter intelligente Kameras, Video-Türklingeln,

Türspione, Video-Türsprechanlagen und Komplettlösungen. Ob zur Verbesserung der

Sicherheit an der Haustür, zur Erweiterung der Außenüberwachung oder zur

Ergänzung einer Innenkamera für zusätzliche Sicherheit im Alltag - EZVIZ macht

es Familien leichter, ein sichereres, intelligenteres und besser vernetztes

Zuhause zu schaffen - zu einem Preisvorteil, der speziell für den Prime Day

gemacht ist.

HP7 Pro 4K Video-Türsprechanlage mit Handvenenerkennung

(https://www.amazon.de/dp/B0F9JZP36Y?maas=maas_adg_1C4E12AAB2F322680516889486D01

147_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - jetzt für 287,99 EUR, Sie sparen 212 EUR

Als Premium-Lösung für die Haustür für Familien, die eine sicherere und

einfachere Zugangskontrolle wünschen, hilft das HP7 Pro Hausbesitzern dabei,

Besucher mit Vertrauen zu sehen, mit ihnen zu sprechen und die Tür zu

entriegeln. Handvenen- und 3D-Gesichtserkennung machen den täglichen Zugang

schnell und sicher, während App-, Karten-, Passwort- und

Fernentriegelungsoptionen es einfach machen, Familienmitglieder, Gäste oder

Lieferungen willkommen zu heißen. Mit 4K-Klarheit, WDR, Farbnachtsicht und einem

8-Zoll-Innen-Touchscreen sorgt es dafür, dass der Eingangsbereich jederzeit klar

sichtbar und sowohl von zu Hause als auch aus der Ferne einfach zu verwalten

ist.

H9c 3K Dual-Objektiv Schwenk-/Neige-WLAN-Kamera

(https://www.amazon.de/dp/B0D62WHKZM?maas=maas_adg_C0066000047296BA317762788E1B2

11A_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - jetzt für 83,99 EUR, Sie sparen 56 EUR

Eine intelligentere Möglichkeit, größere Außenbereiche zu schützen: Die H9c

hilft Hausbesitzern dabei, das gesamte Geschehen im Blick zu behalten und

gleichzeitig wichtige Details klar zu erfassen. Ihr Dual-Objektiv-Design

kombiniert eine fest installierte Weitwinkelansicht mit einem Schwenk-/Neige-

Objektiv, wodurch tote Winkel und der Bedarf an mehreren Kameras reduziert

werden. Sobald eine Person oder ein Fahrzeug erscheint, helfen KI-Erkennung und

automatische Verfolgung dabei, die Aktivität nachzuverfolgen und relevantere

Benachrichtigungen zu senden. Mit Patrouillenmodus, Farbnachtsicht, Zwei-Wege-

Audio und aktiver Verteidigung erleichtert sie die Überwachung von Einfahrten,

Gärten und Eingangsbereichen bei Tag und Nacht.

EP8 Ultra KI-gestütztes interaktives Video-Türklingel-Kit

(https://www.amazon.de/dp/B0G5LJDD4Q?maas=maas_adg_5EA35364C5D67094B393F51C16154

5D1_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - jetzt für 118,99 EUR, Sie sparen 61 EUR

Eine intelligentere und persönlichere Art, Besucher willkommen zu heißen: Die

EP8 Ultra hebt sich durch ihren interaktiven KI-Bildschirm hervor, der der

Haustür eine warme und ausdrucksstarke Note verleiht. Über den Schutz hinaus

sorgt sie dafür, dass alltägliche Ankünfte ansprechender wirken und Hausbesitzer

gleichzeitig besser informiert bleiben. Zwei Kameras erfassen sowohl Gesichter

als auch Pakete, während KI-Erkennung, 24/7-Pre-Roll-Aufzeichnung, True WDR und

Farbnachtsicht dazu beitragen, dass wichtige Momente vor der Haustür klar

erfasst und souverän verwaltet werden können.

Media Contact:

Hazel

hanxiao16@ezviz.comÂ°