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23.06.2026 10:04:38
GNW-News: Mehr Sicherheit, weniger Sorgen - genießen Sie diesen Prime Day: EZVIZ bietet unwiderstehliche Angebote für bewährte Smart-Home-Lösungen für mehr S...
^HOOFDDORP, Niederlande, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein sicheres Zuhause
beginnt oft mit den alltäglichen Momenten, die den Menschen besonders wichtig
sind: zu wissen, wer vor der Tür steht, zu prüfen, ob ein Paket angekommen ist,
den Garten im Blick zu behalten oder sicherzustellen, dass Angehörige und
Haustiere im Haus geschützt sind. An diesem Prime Day macht EZVIZ es einfacher,
genau diese Momente zu schützen - mit zeitlich begrenzten Preisnachlässen auf
bewährte Smart-Home-Produkte, die für mehr Überblick, Komfort und Sicherheit im
Alltag sorgen.
Vom 23. bis 26. Juni können Käufer auf Amazon DE
(https://www.amazon.de/stores/EZVIZ/page/53244E40-3BA3-4316-8769-
C4E3FCC38D27?maas=maas_adg_97BB6D23F73B302F1B293949C316F5C9_afap_abs&ref_=aa_maa
s&tag=maas) exklusive Prime-Day-Angebote für eine breite Auswahl beliebter
EZVIZ-Produkte nutzen, darunter intelligente Kameras, Video-Türklingeln,
Türspione, Video-Türsprechanlagen und Komplettlösungen. Ob zur Verbesserung der
Sicherheit an der Haustür, zur Erweiterung der Außenüberwachung oder zur
Ergänzung einer Innenkamera für zusätzliche Sicherheit im Alltag - EZVIZ macht
es Familien leichter, ein sichereres, intelligenteres und besser vernetztes
Zuhause zu schaffen - zu einem Preisvorteil, der speziell für den Prime Day
gemacht ist.
HP7 Pro 4K Video-Türsprechanlage mit Handvenenerkennung
(https://www.amazon.de/dp/B0F9JZP36Y?maas=maas_adg_1C4E12AAB2F322680516889486D01
147_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - jetzt für 287,99 EUR, Sie sparen 212 EUR
Als Premium-Lösung für die Haustür für Familien, die eine sicherere und
einfachere Zugangskontrolle wünschen, hilft das HP7 Pro Hausbesitzern dabei,
Besucher mit Vertrauen zu sehen, mit ihnen zu sprechen und die Tür zu
entriegeln. Handvenen- und 3D-Gesichtserkennung machen den täglichen Zugang
schnell und sicher, während App-, Karten-, Passwort- und
Fernentriegelungsoptionen es einfach machen, Familienmitglieder, Gäste oder
Lieferungen willkommen zu heißen. Mit 4K-Klarheit, WDR, Farbnachtsicht und einem
8-Zoll-Innen-Touchscreen sorgt es dafür, dass der Eingangsbereich jederzeit klar
sichtbar und sowohl von zu Hause als auch aus der Ferne einfach zu verwalten
ist.
H9c 3K Dual-Objektiv Schwenk-/Neige-WLAN-Kamera
(https://www.amazon.de/dp/B0D62WHKZM?maas=maas_adg_C0066000047296BA317762788E1B2
11A_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - jetzt für 83,99 EUR, Sie sparen 56 EUR
Eine intelligentere Möglichkeit, größere Außenbereiche zu schützen: Die H9c
hilft Hausbesitzern dabei, das gesamte Geschehen im Blick zu behalten und
gleichzeitig wichtige Details klar zu erfassen. Ihr Dual-Objektiv-Design
kombiniert eine fest installierte Weitwinkelansicht mit einem Schwenk-/Neige-
Objektiv, wodurch tote Winkel und der Bedarf an mehreren Kameras reduziert
werden. Sobald eine Person oder ein Fahrzeug erscheint, helfen KI-Erkennung und
automatische Verfolgung dabei, die Aktivität nachzuverfolgen und relevantere
Benachrichtigungen zu senden. Mit Patrouillenmodus, Farbnachtsicht, Zwei-Wege-
Audio und aktiver Verteidigung erleichtert sie die Überwachung von Einfahrten,
Gärten und Eingangsbereichen bei Tag und Nacht.
EP8 Ultra KI-gestütztes interaktives Video-Türklingel-Kit
(https://www.amazon.de/dp/B0G5LJDD4Q?maas=maas_adg_5EA35364C5D67094B393F51C16154
5D1_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - jetzt für 118,99 EUR, Sie sparen 61 EUR
Eine intelligentere und persönlichere Art, Besucher willkommen zu heißen: Die
EP8 Ultra hebt sich durch ihren interaktiven KI-Bildschirm hervor, der der
Haustür eine warme und ausdrucksstarke Note verleiht. Über den Schutz hinaus
sorgt sie dafür, dass alltägliche Ankünfte ansprechender wirken und Hausbesitzer
gleichzeitig besser informiert bleiben. Zwei Kameras erfassen sowohl Gesichter
als auch Pakete, während KI-Erkennung, 24/7-Pre-Roll-Aufzeichnung, True WDR und
Farbnachtsicht dazu beitragen, dass wichtige Momente vor der Haustür klar
erfasst und souverän verwaltet werden können.
Media Contact:
Hazel
hanxiao16@ezviz.comÂ°
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