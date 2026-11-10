GNW-News: Metstrade-Premiere: XING Mobility präsentiert fortschrittliche immersionsgekühlte Batteriesysteme für den maritimen Einsatz in Amsterdam

^AMSTERDAM, Nov. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XING Mobility, ein taiwanesischer

Hersteller von Batteriesystemen und Pionier auf dem Gebiet der

Immersionskühlung, präsentiert sein maritimes Batteriesystem IMMERSIO(TM) CTP auf

der Metstrade 2026. Die Messe findet vom 17. bis 19. November im RAI Amsterdam

statt. Nach seiner Europapremiere auf der SMM Hamburg 2026 wird IMMERSIO(TM) CTP

nun auf der weltweit führenden Fachmesse für maritime Freizeitausrüstung

vorgestellt. Das System eröffnet einen kompakten, leistungsstarken und

brandsicheren Weg zur Elektrifizierung.

Entwickelt für die Elektrifizierung anspruchsvoller maritimer Anwendungen

IMMERSIO(TM) CTP basiert auf der patentierten Immersionskühlungsarchitektur von

XING. Dabei ist jede einzelne Batteriezelle vollständig in ein dielektrisches

Kühlmittel eingetaucht. Das System befindet sich derzeit im DNV-

Typzulassungsverfahren und ist in zwei Ausführungen erhältlich: als 400-V-

Version mit hoher Energiedichte und als 800-V-Version für hohe

Leistungsanforderungen. Da die Wärme direkt an jeder einzelnen Zelle abgeführt

wird, ermöglicht das System dauerhaft hohe Leistungsabgabe, wirkt aktiv einem

thermischen Durchgehen entgegen und verhindert die Brandausbreitung zwischen den

Zellen.

* Energiedichte auf Spitzenniveau: Das System bietet die doppelte

Energiedichte herkömmlicher Schiffsbatterien und eine um bis zu 15 % höhere

volumetrische Energiedichte als andere fortschrittliche Batteriesysteme auf

dem Markt. Dies spart Raum und Gewicht und eröffnet so neue Kapazitäten für

Kabinen, Stauraum oder mehr Reichweite.

* Aktive Brandsicherheit: In mehreren Sicherheitstests wurde die Wirksamkeit

des Systems bestätigt: Sobald ein thermisches Durchgehen ausgelöst wird,

wirkt das System diesem unmittelbar entgegen und eliminiert so das Risiko

einer fatalen Kettenreaktion von Zelle zu Zelle. Bei einem dreifachen

Nageldurchdringungstest sinkt die Zelltemperatur innerhalb von etwa 10

Sekunden von 1.500 °C auf unter 100 °C.

* Kontinuierliche 3C-Leistung: Die 800-V-Hochleistungsversion ermöglicht eine

anhaltend hohe Entladeleistung und ein schnelles Laden für

Hochleistungsboote, Beiboote und schnell fahrende Schiffe.

* Flexibel skalierbar bis in den MWh-Bereich: Größe und Kapazität lassen sich

von einigen zehn kWh bis hin zu mehreren MWh skalieren und so an

unterschiedliche Rumpfabmessungen anpassen. Dies reduziert den

Entwicklungsaufwand für Werften und Hersteller, die Elektro- und

Hybridmodelle entwickeln.

Royce Hong, Chairman und CEO von XING Mobility:?Auf See gelten höchste

Anforderungen an Sicherheit und Leistung. XING begann mit einem elektrischen

Supersportwagen und hat seine Technologie anschließend im Dauereinsatz schwerer

Maschinen und Industrieanwendungen kontinuierlich weiterentwickelt. Jeder dieser

Schritte hat uns auf diese Herausforderung vorbereitet. Mit IMMERSIO(TM) CTP können

sich alle an Bord auf eine Batterie verlassen, die ebenso sicher wie

leistungsstark ist."

Auf dem Wasser bewährt: von Taiwan bis in österreichische Gewässer

IMMERSIO(TM)-Batteriesysteme sind bereits auf Schiffen im Einsatz. Das

emissionsfreie Schiff Porrima P111 wurde in Taiwan mit einem IMMERSIO(TM)-

Batteriesystem zu Wasser gelassen und hat seine Zuverlässigkeit bereits unter

Bedingungen auf offener See unter Beweis gestellt. Auch das neueste Schiff des

österreichischen Elektroboot-Spezialisten Smart IQ ist mit einem IMMERSIO(TM)-

System ausgestattet. Die Inbetriebnahme und die Tests zur Systemintegration

wurden im April 2026 abgeschlossen.

IMMERSIO(TM) CTP auf der Metstrade erleben

Am Stand 03.121 können Besucher ein maßstabsgetreues Modell von IMMERSIO(TM) CTP

besichtigen, das die immersionsgekühlte Cell-to-Pack-Architektur

veranschaulicht. Außerdem haben sie die Gelegenheit, sich mit dem

Entwicklungsteam von XING über die Integration des Systems in Schiffe

auszutauschen. Gesprächstermine können vorab

unter https://www.xingmobility.com/en/newsroom#Activities vereinbart werden.

Metstrade 2026

Datum: 17.-19. November 2026

Veranstaltungsort: RAI Amsterdam, Niederlande

Stand: Halle 3, Stand 03.121

Über XING Mobility

XING Mobility ist ein weltweit führender Anbieter von immersionsgekühlten

Hochvolt-Batteriesystemen. Mit der Entwicklung von Taiwans erstem elektrischen

Supersportwagen, dem MISS R, legte das Unternehmen den Grundstein für seine

Kernkompetenzen in den Bereichen maximale momentane Leistungsabgabe, Stabilität

bei hochfrequenten dynamischen Lasten und präzise Leistungsregelung unter

extremen Bedingungen. Im Jahr 2024 errichtete XING Mobility die weltweit erste

Serienproduktionsanlage für immersionsgekühlte Batteriesysteme und stellte

IMMERSIO(TM) Matrix vor - eine einheitliche Batteriearchitektur auf Basis von

Immersionskühlung, bei der Kühlung, Struktur, Sicherheit und Steuerung als

vollständig integriertes Gesamtsystem konzipiert sind. Seitdem wurde die

Plattform auf Nutzfahrzeuge, Landmaschinen, maritime Anwendungen,

Energiespeicherung und die Infrastruktur von KI-Rechenzentren ausgeweitet.

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Abby Kuo (abby@xingmobility.com)Â°