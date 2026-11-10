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10.11.2026 10:04:38
GNW-News: Metstrade-Premiere: XING Mobility präsentiert fortschrittliche immersionsgekühlte Batteriesysteme für den maritimen Einsatz in Amsterdam
^AMSTERDAM, Nov. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XING Mobility, ein taiwanesischer
Hersteller von Batteriesystemen und Pionier auf dem Gebiet der
Immersionskühlung, präsentiert sein maritimes Batteriesystem IMMERSIO(TM) CTP auf
der Metstrade 2026. Die Messe findet vom 17. bis 19. November im RAI Amsterdam
statt. Nach seiner Europapremiere auf der SMM Hamburg 2026 wird IMMERSIO(TM) CTP
nun auf der weltweit führenden Fachmesse für maritime Freizeitausrüstung
vorgestellt. Das System eröffnet einen kompakten, leistungsstarken und
brandsicheren Weg zur Elektrifizierung.
Entwickelt für die Elektrifizierung anspruchsvoller maritimer Anwendungen
IMMERSIO(TM) CTP basiert auf der patentierten Immersionskühlungsarchitektur von
XING. Dabei ist jede einzelne Batteriezelle vollständig in ein dielektrisches
Kühlmittel eingetaucht. Das System befindet sich derzeit im DNV-
Typzulassungsverfahren und ist in zwei Ausführungen erhältlich: als 400-V-
Version mit hoher Energiedichte und als 800-V-Version für hohe
Leistungsanforderungen. Da die Wärme direkt an jeder einzelnen Zelle abgeführt
wird, ermöglicht das System dauerhaft hohe Leistungsabgabe, wirkt aktiv einem
thermischen Durchgehen entgegen und verhindert die Brandausbreitung zwischen den
Zellen.
* Energiedichte auf Spitzenniveau: Das System bietet die doppelte
Energiedichte herkömmlicher Schiffsbatterien und eine um bis zu 15 % höhere
volumetrische Energiedichte als andere fortschrittliche Batteriesysteme auf
dem Markt. Dies spart Raum und Gewicht und eröffnet so neue Kapazitäten für
Kabinen, Stauraum oder mehr Reichweite.
* Aktive Brandsicherheit: In mehreren Sicherheitstests wurde die Wirksamkeit
des Systems bestätigt: Sobald ein thermisches Durchgehen ausgelöst wird,
wirkt das System diesem unmittelbar entgegen und eliminiert so das Risiko
einer fatalen Kettenreaktion von Zelle zu Zelle. Bei einem dreifachen
Nageldurchdringungstest sinkt die Zelltemperatur innerhalb von etwa 10
Sekunden von 1.500 °C auf unter 100 °C.
* Kontinuierliche 3C-Leistung: Die 800-V-Hochleistungsversion ermöglicht eine
anhaltend hohe Entladeleistung und ein schnelles Laden für
Hochleistungsboote, Beiboote und schnell fahrende Schiffe.
* Flexibel skalierbar bis in den MWh-Bereich: Größe und Kapazität lassen sich
von einigen zehn kWh bis hin zu mehreren MWh skalieren und so an
unterschiedliche Rumpfabmessungen anpassen. Dies reduziert den
Entwicklungsaufwand für Werften und Hersteller, die Elektro- und
Hybridmodelle entwickeln.
Royce Hong, Chairman und CEO von XING Mobility:?Auf See gelten höchste
Anforderungen an Sicherheit und Leistung. XING begann mit einem elektrischen
Supersportwagen und hat seine Technologie anschließend im Dauereinsatz schwerer
Maschinen und Industrieanwendungen kontinuierlich weiterentwickelt. Jeder dieser
Schritte hat uns auf diese Herausforderung vorbereitet. Mit IMMERSIO(TM) CTP können
sich alle an Bord auf eine Batterie verlassen, die ebenso sicher wie
leistungsstark ist."
Auf dem Wasser bewährt: von Taiwan bis in österreichische Gewässer
IMMERSIO(TM)-Batteriesysteme sind bereits auf Schiffen im Einsatz. Das
emissionsfreie Schiff Porrima P111 wurde in Taiwan mit einem IMMERSIO(TM)-
Batteriesystem zu Wasser gelassen und hat seine Zuverlässigkeit bereits unter
Bedingungen auf offener See unter Beweis gestellt. Auch das neueste Schiff des
österreichischen Elektroboot-Spezialisten Smart IQ ist mit einem IMMERSIO(TM)-
System ausgestattet. Die Inbetriebnahme und die Tests zur Systemintegration
wurden im April 2026 abgeschlossen.
IMMERSIO(TM) CTP auf der Metstrade erleben
Am Stand 03.121 können Besucher ein maßstabsgetreues Modell von IMMERSIO(TM) CTP
besichtigen, das die immersionsgekühlte Cell-to-Pack-Architektur
veranschaulicht. Außerdem haben sie die Gelegenheit, sich mit dem
Entwicklungsteam von XING über die Integration des Systems in Schiffe
auszutauschen. Gesprächstermine können vorab
unter https://www.xingmobility.com/en/newsroom#Activities vereinbart werden.
Metstrade 2026
Datum: 17.-19. November 2026
Veranstaltungsort: RAI Amsterdam, Niederlande
Stand: Halle 3, Stand 03.121
Über XING Mobility
XING Mobility ist ein weltweit führender Anbieter von immersionsgekühlten
Hochvolt-Batteriesystemen. Mit der Entwicklung von Taiwans erstem elektrischen
Supersportwagen, dem MISS R, legte das Unternehmen den Grundstein für seine
Kernkompetenzen in den Bereichen maximale momentane Leistungsabgabe, Stabilität
bei hochfrequenten dynamischen Lasten und präzise Leistungsregelung unter
extremen Bedingungen. Im Jahr 2024 errichtete XING Mobility die weltweit erste
Serienproduktionsanlage für immersionsgekühlte Batteriesysteme und stellte
IMMERSIO(TM) Matrix vor - eine einheitliche Batteriearchitektur auf Basis von
Immersionskühlung, bei der Kühlung, Struktur, Sicherheit und Steuerung als
vollständig integriertes Gesamtsystem konzipiert sind. Seitdem wurde die
Plattform auf Nutzfahrzeuge, Landmaschinen, maritime Anwendungen,
Energiespeicherung und die Infrastruktur von KI-Rechenzentren ausgeweitet.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c6f13af7-5eed-4ae7-b5e1-
cfc9da5b16be
Abby Kuo (abby@xingmobility.com)Â°
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