GNW-News: Mexikos führender Luxusmakler, Ronival Real Estate, geht mit eXp Realty eine Partnerschaft ein

^BELLINGHAM, Washington, Aug. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®,?the most

agent-centric(TM) real estate brokerage on the planet" und Tochtergesellschaft von

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: AGNT), gab heute bekannt, dass Ronival Real

Estate, das führende Transaktionsunternehmen in Baja California Sur, Mexiko, eXp

Realty als globale Plattform nutzen wird. Die Gründer Nick Fong und Rocio

Montaño, zwei der bekanntesten Namen im Luxusimmobiliensektor der Region,

integrieren ihren gesamten Geschäftsbetrieb in das globale Netzwerk von eXp.

Baja California Sur ist nicht mehr der Markt, der es einmal war. Was einst als

Urlaubsziel begann, hat sich zu einem der wettbewerbsintensivsten

Luxusimmobilienmärkte der Welt entwickelt. Im Jahr 2025 wurden

Immobilienverkäufe im Gesamtwert von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar

abgeschlossen. Während der regionale Durchschnittspreis bei 970.000 US-Dollar

lag, betrug der durchschnittliche Verkaufspreis im Ultra-Luxus-Segment im

Korridor San José 3,2 Millionen US-Dollar. Die Käufer, die diesen Markt

bestimmen, sind überwiegend vermögende internationale Privatpersonen aus den

Vereinigten Staaten, Kanada und anderen Ländern, die nicht mehr nur zu Besuch

kommen, sondern ihren Wohnsitz in die Region verlegen, dort investieren und

dauerhaft Wurzeln schlagen.

?Nick und Rocio haben Ronival zum führenden Luxusimmobilienmakler in Baja

California Sur aufgebaut, indem sie Grenzen als Chancen betrachteten, wo andere

Hindernisse sahen. Genau das ist die Denkweise von eXp", so Leo Pareja, CEO von

eXp Realty.?Unsere Makler haben jetzt direkten Zugang zu einem der begehrtesten

Luxusmärkte der Welt - und das über ein Team, das sich 20 Jahre lang seinen

Platz an der Spitze erarbeitet hat. Wenn sich der beste Immobilienmakler des

Marktes für eXp entscheidet, ist das ein klares Statement. Wir sind stolz, sie

in unserem Netzwerk willkommen heißen zu dürfen."

Fong, der Ronival 2010 gemeinsam mit Montaño gründete und das Unternehmen zur

führenden Kraft auf dem Immobilienmarkt von Baja Sur ausbaute, erläuterte, was

sie zu eXp bewogen hat.

?Wir wollten Skalierbarkeit ohne Kompromisse und suchten daher eine Struktur,

die das Einkommen unserer Makler steigert, unser internationales

Empfehlungsnetzwerk ausbaut und uns die Infrastruktur gibt, um auf höchstem

Niveau konkurrieren zu können, ohne dabei all das aufzugeben, was Ronival so

erfolgreich gemacht hat. Als wir erkannten, welche Möglichkeiten diese

Partnerschaft eröffnet, war das nicht länger nur eine Rechenaufgabe. Es ist kein

additiver, sondern ein geometrischer Effekt - jede Seite verstärkt das, was die

andere aufgebaut hat. Genau diesen Multiplikatoreffekt haben wir gesucht, und

wir konnten ihn nirgendwo anders finden", so Fong.

Dieser Schritt verschafft eXp unmittelbar eine gesicherte Position in einem der

wettbewerbsintensivsten Luxusmärkte Mexikos und treibt die Expansion in der

gesamten CALA-Region voran. Für Ronival öffnet er die Tür zu der globalen

Infrastruktur, dem Empfehlungsnetzwerk und der Technologieplattform, um in neuen

Märkten skalieren und einen zunehmend internationalen Kundenkreis bedienen zu

können.

?Was Nick und Rocio in Baja California Sur aufgebaut haben, ist in jeder

Hinsicht außergewöhnlich. Dass sie sich nun für eXp entschieden haben, spiegelt

ihre Vision und ihren Ehrgeiz wider. Sie haben erkannt, dass ihre Kunden bereits

weltweit agieren, ihr Markt über die bestehende Infrastruktur hinausgewachsen

ist und das nächste Kapitel eine Plattform erfordert, die dieser Größenordnung

gerecht wird. Genau das ist das Signal, das die Expansion von eXp in der CALA-

Region und darüber hinaus vorantreibt", so Felix Bravo, Managing Director von

eXp Realty International.

Angesichts der zunehmenden Globalisierung der Immobilienbranche zeigt der

Zusammenschluss von eXp Realty und Ronival beispielhaft, wie erstklassige

regionale Akteure und globale Plattformen gemeinsam wachsen können.

Über eXp World Holdings, Inc. (AGNT)

Built by Agents. Built for Agents. eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: AGNT) ist

die globale Muttergesellschaft von eXp Realty®,?the most agent-centric(TM) real

estate brokerage on the planet", NextHome, Inc., einem mehrfach ausgezeichneten

nationalen Immobilien-Franchiseunternehmen, FrameVR.io, einer Plattform für

virtuelle Zusammenarbeit, sowie SUCCESS® Enterprises, einer führenden Marke für

Persönlichkeitsentwicklung und Medien für Unternehmer. In ihrer Gesamtheit

bietet die AGNT-Plattform ein erstklassiges Betriebssystem mit mehreren

Modellen, das unabhängige Makler, Franchise-Nehmer und Teamleiter in Nord- und

Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum und

Südafrika unterstützt. Als börsennotiertes Unternehmen legt eXp World Holdings

besonderen Wert auf Transparenz, Innovation und die nachhaltige Wertschöpfung

für Makler, Franchise-Nehmer, Mitarbeitende und Aktionäre.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen

Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider, beinhalten

jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich erheblich

auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen umfassen

unter anderem Aussagen zum erwarteten Erfolg von Maklern oder Teams, die sich

eXp Realty anschließen, zu zukünftigen Produktionszielen oder Umsatzprognosen

sowie zur Teilnahme an oder den Vorteilen aus der Plattform, den Tools, dem

Vergütungsmodell oder den Aktienprogrammen des Unternehmens. Zu den wichtigen

Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich

und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten

Ergebnissen abweichen, gehören Schwankungen auf dem Immobilienmarkt, Änderungen

bei der Mitarbeiterbindung oder -rekrutierung, Wettbewerbsdruck, regulatorische

Änderungen und andere Risiken, die gelegentlich in den bei der Securities and

Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt werden,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf die zuletzt eingereichten

Quartalsberichte auf Formular 10-Q und Jahresberichte auf Formular 10-K. Das

Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es

sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Medienkontakt

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com (mailto:mediarelations@expworldholdings.com)

Kontakt für Anlegerbeziehungen

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com (mailto:investors@expworldholdings.com)

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