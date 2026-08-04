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04.08.2026 23:56:38
GNW-News: Mexikos führender Luxusmakler, Ronival Real Estate, geht mit eXp Realty eine Partnerschaft ein
^BELLINGHAM, Washington, Aug. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®,?the most
agent-centric(TM) real estate brokerage on the planet" und Tochtergesellschaft von
eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: AGNT), gab heute bekannt, dass Ronival Real
Estate, das führende Transaktionsunternehmen in Baja California Sur, Mexiko, eXp
Realty als globale Plattform nutzen wird. Die Gründer Nick Fong und Rocio
Montaño, zwei der bekanntesten Namen im Luxusimmobiliensektor der Region,
integrieren ihren gesamten Geschäftsbetrieb in das globale Netzwerk von eXp.
Baja California Sur ist nicht mehr der Markt, der es einmal war. Was einst als
Urlaubsziel begann, hat sich zu einem der wettbewerbsintensivsten
Luxusimmobilienmärkte der Welt entwickelt. Im Jahr 2025 wurden
Immobilienverkäufe im Gesamtwert von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar
abgeschlossen. Während der regionale Durchschnittspreis bei 970.000 US-Dollar
lag, betrug der durchschnittliche Verkaufspreis im Ultra-Luxus-Segment im
Korridor San José 3,2 Millionen US-Dollar. Die Käufer, die diesen Markt
bestimmen, sind überwiegend vermögende internationale Privatpersonen aus den
Vereinigten Staaten, Kanada und anderen Ländern, die nicht mehr nur zu Besuch
kommen, sondern ihren Wohnsitz in die Region verlegen, dort investieren und
dauerhaft Wurzeln schlagen.
?Nick und Rocio haben Ronival zum führenden Luxusimmobilienmakler in Baja
California Sur aufgebaut, indem sie Grenzen als Chancen betrachteten, wo andere
Hindernisse sahen. Genau das ist die Denkweise von eXp", so Leo Pareja, CEO von
eXp Realty.?Unsere Makler haben jetzt direkten Zugang zu einem der begehrtesten
Luxusmärkte der Welt - und das über ein Team, das sich 20 Jahre lang seinen
Platz an der Spitze erarbeitet hat. Wenn sich der beste Immobilienmakler des
Marktes für eXp entscheidet, ist das ein klares Statement. Wir sind stolz, sie
in unserem Netzwerk willkommen heißen zu dürfen."
Fong, der Ronival 2010 gemeinsam mit Montaño gründete und das Unternehmen zur
führenden Kraft auf dem Immobilienmarkt von Baja Sur ausbaute, erläuterte, was
sie zu eXp bewogen hat.
?Wir wollten Skalierbarkeit ohne Kompromisse und suchten daher eine Struktur,
die das Einkommen unserer Makler steigert, unser internationales
Empfehlungsnetzwerk ausbaut und uns die Infrastruktur gibt, um auf höchstem
Niveau konkurrieren zu können, ohne dabei all das aufzugeben, was Ronival so
erfolgreich gemacht hat. Als wir erkannten, welche Möglichkeiten diese
Partnerschaft eröffnet, war das nicht länger nur eine Rechenaufgabe. Es ist kein
additiver, sondern ein geometrischer Effekt - jede Seite verstärkt das, was die
andere aufgebaut hat. Genau diesen Multiplikatoreffekt haben wir gesucht, und
wir konnten ihn nirgendwo anders finden", so Fong.
Dieser Schritt verschafft eXp unmittelbar eine gesicherte Position in einem der
wettbewerbsintensivsten Luxusmärkte Mexikos und treibt die Expansion in der
gesamten CALA-Region voran. Für Ronival öffnet er die Tür zu der globalen
Infrastruktur, dem Empfehlungsnetzwerk und der Technologieplattform, um in neuen
Märkten skalieren und einen zunehmend internationalen Kundenkreis bedienen zu
können.
?Was Nick und Rocio in Baja California Sur aufgebaut haben, ist in jeder
Hinsicht außergewöhnlich. Dass sie sich nun für eXp entschieden haben, spiegelt
ihre Vision und ihren Ehrgeiz wider. Sie haben erkannt, dass ihre Kunden bereits
weltweit agieren, ihr Markt über die bestehende Infrastruktur hinausgewachsen
ist und das nächste Kapitel eine Plattform erfordert, die dieser Größenordnung
gerecht wird. Genau das ist das Signal, das die Expansion von eXp in der CALA-
Region und darüber hinaus vorantreibt", so Felix Bravo, Managing Director von
eXp Realty International.
Angesichts der zunehmenden Globalisierung der Immobilienbranche zeigt der
Zusammenschluss von eXp Realty und Ronival beispielhaft, wie erstklassige
regionale Akteure und globale Plattformen gemeinsam wachsen können.
Über eXp World Holdings, Inc. (AGNT)
Built by Agents. Built for Agents. eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: AGNT) ist
die globale Muttergesellschaft von eXp Realty®,?the most agent-centric(TM) real
estate brokerage on the planet", NextHome, Inc., einem mehrfach ausgezeichneten
nationalen Immobilien-Franchiseunternehmen, FrameVR.io, einer Plattform für
virtuelle Zusammenarbeit, sowie SUCCESS® Enterprises, einer führenden Marke für
Persönlichkeitsentwicklung und Medien für Unternehmer. In ihrer Gesamtheit
bietet die AGNT-Plattform ein erstklassiges Betriebssystem mit mehreren
Modellen, das unabhängige Makler, Franchise-Nehmer und Teamleiter in Nord- und
Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum und
Südafrika unterstützt. Als börsennotiertes Unternehmen legt eXp World Holdings
besonderen Wert auf Transparenz, Innovation und die nachhaltige Wertschöpfung
für Makler, Franchise-Nehmer, Mitarbeitende und Aktionäre.
Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen
Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider, beinhalten
jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich erheblich
auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen umfassen
unter anderem Aussagen zum erwarteten Erfolg von Maklern oder Teams, die sich
eXp Realty anschließen, zu zukünftigen Produktionszielen oder Umsatzprognosen
sowie zur Teilnahme an oder den Vorteilen aus der Plattform, den Tools, dem
Vergütungsmodell oder den Aktienprogrammen des Unternehmens. Zu den wichtigen
Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich
und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten
Ergebnissen abweichen, gehören Schwankungen auf dem Immobilienmarkt, Änderungen
bei der Mitarbeiterbindung oder -rekrutierung, Wettbewerbsdruck, regulatorische
Änderungen und andere Risiken, die gelegentlich in den bei der Securities and
Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt werden,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die zuletzt eingereichten
Quartalsberichte auf Formular 10-Q und Jahresberichte auf Formular 10-K. Das
Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es
sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Medienkontakt
eXp World Holdings, Inc.
mediarelations@expworldholdings.com (mailto:mediarelations@expworldholdings.com)
Kontakt für Anlegerbeziehungen
Denise Garcia
investors@expworldholdings.com (mailto:investors@expworldholdings.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e01a8d2b-c05d-4bcc-a526-
77b303099f33
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