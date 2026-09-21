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21.09.2026 16:10:38
GNW-News: MG Commercial feiert auf der IAA Transportation 2026 sein Debüt mit zwei vollelektrischen Bussen
^HANNOVER, Deutschland, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IAA Transportation
2026, eine der führenden Veranstaltungen der Nutzfahrzeugbranche, findet vom
14. bis 20. September 2026 auf dem Messegelände Hannover in Deutschland statt.
MG Commercial, die MG-Submarke, die sich auf das Segment der Nutzfahrzeuge mit
alternativen Antrieben spezialisiert hat, wird auf der Veranstaltung erstmals
zwei völlig neue batterieelektrische Busse vorstellen: den Stadtbus iEV12 und
den Überlandbus iEV12LE.
Veranstaltungsort
Mit seinem Portfolio an mittelgroßen und großen Bussen baut MG Commercial die
MG-Produktpalette weiter aus und positioniert sich im Premium-Segment der Busse
mit alternativen Antrieben. Durch die Bereitstellung von hochtechnologischen
Mobilitätslösungen mit hoher Wertschöpfung strebt MG Commercial an, die
Entwicklung eines umfassenden MG-Mobilitätsökosystems voranzutreiben, das sowohl
den privaten als auch den öffentlichen Verkehr umfasst.
Die Teilnahme von MG Commercial an der IAA Transportation stellt einen weiteren
Meilenstein dar, nachdem die Marke im Oktober 2025 auf der Busworld Europe ihr
Europa-Debüt gefeiert hat.
Der iEV12LE, der in Hannover seine Weltpremiere feiert, ist ein
batterieelektrischer Niederflur-Überlandbus, der für den Betrieb der Klasse II
konzipiert wurde. Das Fahrzeug ist auf den Markt für den Fern- und Nahverkehr
ausgerichtet und vereint Batterie-, Elektronik- und Schlüsseltechnologien. Seine
Architektur mit niedrigem Einstieg verbindet Zugänglichkeit und Komfort für die
Fahrgäste mit einem effizienten Betrieb und bietet gleichzeitig eine Reichweite
von mehr als 650 km im e-SORT-2-Testzyklus.
Ma Zhengang, CEO von Sunwin Bus, erklärte im Rahmen der Veranstaltung, dass die
Vorstellung der iEV12-Serie auf der IAA Transportation nicht nur die neuesten
technologischen Errungenschaften von MG Commercial im Bereich der
batterieelektrischen Busse demonstriere, sondern auch das Engagement des
Unternehmens widerspiegele, den gesellschaftlichen Wandel hin zu nachhaltiger
Mobilität zu unterstützen.
Er betonte, dass der iEV12 und der iEV12LE hocheffiziente batterieelektrische
Antriebstechnologie, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme sowie eine leichte
und zugleich auf Sicherheit ausgerichtete Karosseriestruktur vereinen. Diese
Technologien stehen in engem Zusammenhang mit dem laufenden Wandel des
öffentlichen Nahverkehrs in Europa hin zu einer kohlenstoffärmeren und zunehmend
digitalisierten Mobilität.
Die beiden Modelle wurden entwickelt, um Fahrgästen und Betreibern ein
effizienteres, sichereres und komfortableres Erlebnis im öffentlichen Nahverkehr
zu bieten und gleichzeitig zu umweltfreundlicheren Mobilitätslösungen für Städte
und Gemeinden beizutragen.
Aufbauend auf der hundertjährigen Markentradition und dem technologischen Know-
how von MG stärkt die Expansion in den Bereich der öffentlichen Mobilität das
strategische Portfolio von MG im Sektor der Nutzfahrzeuge mit neuen
Antriebstechnologien weiter. Dies zeigt zudem, wie die hundertjährige Marke MG
weiterhin technologische Innovationen vorantreibt und gleichzeitig einen Beitrag
zur Erfüllung der sich wandelnden Mobilitätsbedürfnisse der Gesellschaft
leistet.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/011bf63a-2200-4e04-bcad-
d4ca70cb56cb
Jonny Yuan
E-Mail: wei.yuan@sunwinbus.comÂ°
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