GNW-News: MG Commercial feiert auf der IAA Transportation 2026 sein Debüt mit zwei vollelektrischen Bussen

^HANNOVER, Deutschland, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IAA Transportation

2026, eine der führenden Veranstaltungen der Nutzfahrzeugbranche, findet vom

14. bis 20. September 2026 auf dem Messegelände Hannover in Deutschland statt.

MG Commercial, die MG-Submarke, die sich auf das Segment der Nutzfahrzeuge mit

alternativen Antrieben spezialisiert hat, wird auf der Veranstaltung erstmals

zwei völlig neue batterieelektrische Busse vorstellen: den Stadtbus iEV12 und

den Überlandbus iEV12LE.

Veranstaltungsort

Mit seinem Portfolio an mittelgroßen und großen Bussen baut MG Commercial die

MG-Produktpalette weiter aus und positioniert sich im Premium-Segment der Busse

mit alternativen Antrieben. Durch die Bereitstellung von hochtechnologischen

Mobilitätslösungen mit hoher Wertschöpfung strebt MG Commercial an, die

Entwicklung eines umfassenden MG-Mobilitätsökosystems voranzutreiben, das sowohl

den privaten als auch den öffentlichen Verkehr umfasst.

Die Teilnahme von MG Commercial an der IAA Transportation stellt einen weiteren

Meilenstein dar, nachdem die Marke im Oktober 2025 auf der Busworld Europe ihr

Europa-Debüt gefeiert hat.

Der iEV12LE, der in Hannover seine Weltpremiere feiert, ist ein

batterieelektrischer Niederflur-Überlandbus, der für den Betrieb der Klasse II

konzipiert wurde. Das Fahrzeug ist auf den Markt für den Fern- und Nahverkehr

ausgerichtet und vereint Batterie-, Elektronik- und Schlüsseltechnologien. Seine

Architektur mit niedrigem Einstieg verbindet Zugänglichkeit und Komfort für die

Fahrgäste mit einem effizienten Betrieb und bietet gleichzeitig eine Reichweite

von mehr als 650 km im e-SORT-2-Testzyklus.

Ma Zhengang, CEO von Sunwin Bus, erklärte im Rahmen der Veranstaltung, dass die

Vorstellung der iEV12-Serie auf der IAA Transportation nicht nur die neuesten

technologischen Errungenschaften von MG Commercial im Bereich der

batterieelektrischen Busse demonstriere, sondern auch das Engagement des

Unternehmens widerspiegele, den gesellschaftlichen Wandel hin zu nachhaltiger

Mobilität zu unterstützen.

Er betonte, dass der iEV12 und der iEV12LE hocheffiziente batterieelektrische

Antriebstechnologie, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme sowie eine leichte

und zugleich auf Sicherheit ausgerichtete Karosseriestruktur vereinen. Diese

Technologien stehen in engem Zusammenhang mit dem laufenden Wandel des

öffentlichen Nahverkehrs in Europa hin zu einer kohlenstoffärmeren und zunehmend

digitalisierten Mobilität.

Die beiden Modelle wurden entwickelt, um Fahrgästen und Betreibern ein

effizienteres, sichereres und komfortableres Erlebnis im öffentlichen Nahverkehr

zu bieten und gleichzeitig zu umweltfreundlicheren Mobilitätslösungen für Städte

und Gemeinden beizutragen.

Aufbauend auf der hundertjährigen Markentradition und dem technologischen Know-

how von MG stärkt die Expansion in den Bereich der öffentlichen Mobilität das

strategische Portfolio von MG im Sektor der Nutzfahrzeuge mit neuen

Antriebstechnologien weiter. Dies zeigt zudem, wie die hundertjährige Marke MG

weiterhin technologische Innovationen vorantreibt und gleichzeitig einen Beitrag

zur Erfüllung der sich wandelnden Mobilitätsbedürfnisse der Gesellschaft

leistet.

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Jonny Yuan

E-Mail: wei.yuan@sunwinbus.comÂ°