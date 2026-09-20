GNW-News: MICHELIN Guide gibt die MICHELIN Key-Auswahl 2026 für den Nahen Osten, Afrika und Indien bekannt

^* 189 Hotels in Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Oman, Kuwait, den Vereinigten

Arabischen Emiraten, Jordanien, Marokko, Ägypten, Südafrika und Indien

werden mit dem MICHELIN Key ausgezeichnet

* Neun Hotels erhalten die Drei MICHELIN Keys

* Zwei Häuser werden mit den?Four Special Awards" des MICHELIN Guide

ausgezeichnet

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Sept. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der

MICHELIN Guide hat seine MICHELIN Key-Auswahl 2026 bekannt gegeben und damit

2.832 Hotels weltweit für außergewöhnliche Aufenthalte ausgezeichnet. Nach

monatelangen anonymen Inspektionen zählt die weltweite Auswahl nun fast 470 neu

ausgezeichnete Hotels in 79 Destinationen und spiegelt eine Hotellandschaft

wider, die zunehmend von immersiven, individuell zugeschnittenen und

erlebnisorientierten Aufenthalten geprägt ist.

In Nahost, Afrika und Indien wurden 189 Hotels in 11 Destinationen mit MICHELIN

Keys ausgezeichnet. Die Auswahl repräsentiert eine zunehmend vielfältige

Hotellandschaft - von charakteristischen Stadthotels und historischen Palästen

über Wüstenresorts und Safari-Lodges bis hin zu modernen Resorts und kleineren,

privaten Häusern, die stark von ihrer Umgebung geprägt sind.

Von den 189 ausgewählten Hotels erhalten 130 einen MICHELIN Key, 50 zwei

MICHELIN Keys und neun die höchste Auszeichnung von drei MICHELIN Keys.

Die Auswahl 2026 ist nicht nur ein Maßstab für Luxus, sondern verdeutlicht die

vielfältigen Möglichkeiten, wie ein Hotel seinen Gästen einen außergewöhnlichen

Aufenthalt bieten kann - durch Architektur und Design, eine unverwechselbare

Persönlichkeit, einen Service, der bis ins kleinste Detail durchdacht ist, eine

enge Verbindung zu seinem Umfeld oder ein Erlebnis, das Reisende dazu bewegt,

ein Reiseziel zu entdecken.

Von Wüstenlandschaften bis zu historischen Palästen: eine von ihrer Umgebung

geprägte Hotellandschaft

Die Auswahl 2026 steht für einen umfassenden Wandel in der Hotellerie. Wie

Reisende ein Reiseziel wahrnehmen wird zunehmend von charakteristischem Design,

immersiven Erlebnissen und einer stärkeren Verbundenheit mit dem jeweiligen Ort

geprägt.

Diese Vielfalt ist in der gesamten Region besonders deutlich sichtbar.

In Saudi-Arabien erhalten 17 Hotels MICHELIN Keys, darunter das Desert Rock

Resort, das mit den Drei MICHELIN Keys sowie dem MICHELIN Guide Architecture &

Design Award ausgezeichnet wird. Das inmitten des Hedschas-Gebirges gelegene

Anwesen zeichnet sich durch seine eindrucksvolle Integration in die umliegende

Landschaft aus.

Die Vereinigten Arabischen Emirate erhalten 25 MICHELIN Keys, darunter eine

Auszeichnung mit den Drei MICHELIN Keys für das Atlantis The Royal, Dubai,

während Katar 11 Key-Hotels aufweist. Die Auswahl für die weiteren Golfstaaten

umfasst außerdem drei Key-Hotels in Bahrain, drei in Oman und zwei in Kuwait

sowie fünf Hotels in Jordanien.

In Marokko erhalten 31 Hotels MICHELIN Keys, darunter die Drei-MICHELIN-Key-

Häuser Kasbah Tamadot und La Mamounia, was die charakteristische Mischung des

Landes aus Architektur, Kulturerbe, Landschaft und moderner Hotellerie

widerspiegelt. Ägypten erweitert die regionale Auswahl um 13 MICHELIN Key-

Hotels, darunter zwei Zwei-MICHELIN-Key-Hotels, und steigert damit die

Anerkennung des vielfältigen Hotellerie-Angebots der Region.

Weiter südlich bietet Südafrika 32 MICHELIN Key-Hotels, darunter drei Drei-

MICHELIN-Key-Häuser. Das Londolozi Game Reserve wird darüber hinaus mit dem

MICHELIN Guide Local Gateway Award für seine besondere Verbundenheit mit der

Region und seinen einzigartigen Ansatz für Gastfreundschaft ausgezeichnet.

Indien weist unter den 11 Destinationen der regionalen Auswahl mit 47

ausgezeichneten Häusern die größte Anzahl an MICHELIN Key-Hotels auf. Zwei

historische Häuser, der Taj Falaknuma Palace in Hyderabad und der Taj Lake

Palace in Udaipur, werden mit drei MICHELIN Keys ausgezeichnet. Damit erhalten

zwei der außergewöhnlichsten Palasthotels Indiens diese Auszeichnung.

In ihrer Gesamtheit zeigt die Auswahl die Vielfalt der Hotellerie, die der

MICHELIN Guide würdigt. So kann ein außergewöhnlicher Aufenthalt viele Formen

annehmen, wobei Individualität, Charakter und eine besondere Verbundenheit mit

dem jeweiligen Ort das Erlebnis maßgeblich prägen.

Neun Hotels erhalten die höchste Auszeichnung des MICHELIN Guide

Von den 189 prämierten Häusern in den 11 Destinationen erhalten neun drei

MICHELIN Keys, die höchste Auszeichnung des MICHELIN Guide.

Die Auswahl der Drei-MICHELIN-Key-Hotels 2026:

* Desert Rock Resort, Saudi-Arabien

* Atlantis The Royal, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

* Kasbah Tamadot, Marokko

* La Mamounia, Marokko

* Royal Malewane, Südafrika

* Delaire Graff Estate, Südafrika

* Londolozi Game Reserve, Südafrika

* Taj Falaknuma Palace, Indien

* Taj Lake Palace, Indien

In ihrer Gesamtheit stehen diese Häuser für ganz unterschiedliche

Interpretationen eines außergewöhnlichen Aufenthalts - von Wüstenlandschaften

und Safari-Erlebnissen über historische Paläste und Destination-Resorts bis hin

zu ikonischer Stadthotellerie.

Eine globale Auswahl als Spiegelbild einer sich wandelnden Hotellandschaft

Die regionale Auswahl ist Teil der zweiten weltweiten MICHELIN Key-Auswahl des

MICHELIN Guide. Diese umfasst nun 2.832 Key-Hotels weltweit, darunter 2.020 Ein-

Key-, 657 Zwei-Key- und 155 Drei-Key-Hotels.

In der globalen Auswahl wurden fast 470 Hotel neu prämiert. Damit sind die

MICHELIN Keys mittlerweile in 79 Destinationen vertreten. Im Rahmen der Auswahl

2026 wird die Auszeichnung zudem erstmals in 10 Destinationen vergeben, wodurch

sich die Präsenz des MICHELIN Guide in der Welt der Hotellerie weiter

ausbreitet.

Für Gwendal Poullennec, International Director des MICHELIN Guide, spiegelt die

stetige Erweiterung der Hotelauswahl eine sich rasant entwickelnde Hotellerie

wider:

?Die zweite globale Auswahl der MICHELIN Keys spiegelt die außergewöhnliche

Dynamik wider, die das Gastgewerbe auch in diesem Jahr wieder antreibt. Mit 470

neu ausgezeichneten Häusern erleben wir eine kontinuierliche Aufwertung des

Angebots, getragen von Projekten mit einem noch höheren Maß an Kreativität und

Ambition. Überall auf der Welt gestalten Hoteliers das Aufenthaltserlebnis neu

und führen Konzepte ein, die immersiver, persönlicher und erlebnisorientierter

sind.

Diese Innovationskraft zeigt sich sowohl in Must-Visit-Reisezielen als auch in

aufstrebenden Tourismusmärkten. Die Entwicklung von Konzepten, die oft von

visionären, unabhängigen Hoteliers vorangetrieben wird, inspiriert mittlerweile

die gesamte Branche. Sie wird zudem durch Investitionen führender

internationaler Gruppen gestützt, die diesen Wandel maßgeblich beschleunigen.

Die Auswahl 2026 würdigt damit die Vielfalt, Dynamik und Exzellenz einer Branche

im stetigen Wandel, die immer wieder neue Maßstäbe für das Gasterlebnis setzt

und Reisende dazu einlädt, neue Reiseziele zu entdecken."

Zwei Häuser aus der Region unter den?Four Special Awards" des MICHELIN Guide

Die Auswahl des MICHELIN Guide 2026 umfasst zudem vier Special Awards für

Hotels, deren herausragende Konzepte den Inspektorinnen und Inspektoren des

MICHELIN Guide besonders aufgefallen sind.

Zwei der vier Auszeichnungen gehen an Häuser aus der Region Naher Osten und

Afrika.

Der MICHELIN Guide Architecture & Design Award geht an das Desert Rock Resort in

Umluj, Saudi-Arabien, das für seine beeindruckende Integration in die Landschaft

des Hedschas-Gebirges ausgezeichnet wird.

Der MICHELIN Guide Local Gateway Award geht an das Londolozi Game Reserve im

Kruger-Nationalpark in Südafrika. Damit wird eine wegweisende Safari-Lodge

gewürdigt, die seit Langem eng mit der Landschaft und Kultur der Region

verbunden ist.

Zur globalen Auswahl gehören außerdem der MICHELIN Guide Wellness Award, der an

das Schloss Elmau Luxury Spa Retreat & Cultural Hideaway in Deutschland

verliehen wird, sowie der MICHELIN Guide Opening of the Year Award für das

Airelles Palladio Venice in Italien.

Anonym und unabhängig ausgewählt von den Inspektorinnen und Inspektoren des

MICHELIN Guide

Der MICHELIN Key ist die vom MICHELIN Guide verliehene Auszeichnung für Hotels

und entspricht dem MICHELIN-Stern für Restaurants. Er hebt die herausragendsten

Hotels innerhalb der Hotelauswahl des MICHELIN Guide hervor.

Die Inspektorinnen und Inspektoren des MICHELIN Guide besuchen Hotels anonym und

unabhängig und bewerten jedes Haus anhand von fünf universellen Kriterien:

* Herausragende Architektur und Inneneinrichtung

* Qualität und Beständigkeit des Service

* Persönlichkeit und Charakter insgesamt

* Preis-Leistungs-Verhältnis

* Ein bedeutender Beitrag zum Viertel oder zur Umgebung

Ein MICHELIN Key: Ein sehr besonderer Aufenthalt.

Zwei MICHELIN Keys: Ein einzigartiger Aufenthalt.

Drei MICHELIN Keys: Ein außergewöhnlicher Aufenthalt.

Die vollständige MICHELIN Key-Auswahl 2026 ist auf den digitalen Plattformen des

MICHELIN Guide verfügbar. Dort können Reisende die Hotels entdecken, mehr über

die MICHELIN Key-Auszeichnungen erfahren und sich für ihren nächsten Aufenthalt

inspirieren lassen.

Die MICHELIN Key-Auswahl 2026 auf einen Blick

* 189 Hotels mit MICHELIN Keys in 11 Destinationen in Nahost, Afrika und

Indien

* 130 Ein MICHELIN Keys

* 50 Zwei MICHELIN Keys

* 9 Drei MICHELIN Keys

* 2.832 MICHELIN Key-Hotels weltweit

* 2.020 Ein-MICHELIN-Key-Hotels weltweit

* 657 Zwei-MICHELIN-Keys-Hotels weltweit

* 155 Drei-MICHELIN-Keys-Hotels weltweit

Über die Hotelauswahl des MICHELIN Guide

Die Hotelauswahl des MICHELIN Guide basiert auf der Arbeit seiner Inspektorinnen

und Inspektoren, die anonym und unabhängig reisen, um Hotels mit herausragenden

Erlebnissen zu bestimmen. Die Auswahl umfasst eine große Bandbreite an Häusern -

von historischen Wahrzeichen und Grandhotels über unabhängige Boutique-Hotels

bis hin zu abgelegenen Retreats und innovativen Neueröffnungen.

Der MICHELIN Key ist die vom MICHELIN Guide verliehene Auszeichnung für Hotels

und entspricht dem MICHELIN-Stern für Restaurants. Der MICHELIN Key wurde 2024

zunächst in 15 Destinationen in Nordamerika, Europa und Asien eingeführt und hat

sich seitdem zu einer globalen Auszeichnung entwickelt.

Hotels erhalten entsprechend dem gebotenen Erlebnisniveau einen, zwei oder drei

MICHELIN Keys:

. Ein MICHELIN Key: Ein sehr besonderer Aufenthalt.

. Zwei MICHELIN Keys: Ein einzigartiger Aufenthalt.

. Drei MICHELIN Keys: Ein außergewöhnlicher Aufenthalt.

Über Michelin:

Michelin entwickelt sich zu einem weltweit führenden Anbieter von innovativen

Materiallösungen und Erlebnissen, die das Leben der Menschen verändern. Mit mehr

als 130 Jahren Erfahrung in der Entwicklung innovativer Werkstoffe ist Michelin

in der einzigartigen Lage, entscheidende Beiträge zum menschlichen Fortschritt

und zu einer nachhaltigeren Welt zu leisten. Aufgrund seines umfassenden Know-

hows im Bereich Polymerverbundwerkstoffe entwickelt Michelin kontinuierlich

Innovationen, um hochwertige Reifen und Komponenten für kritische Anwendungen in

anspruchsvollen Bereichen wie Mobilität, Bauwesen, Luftfahrt, kohlenstoffarme

Energien und Gesundheitswesen herzustellen. Die Sorgfalt, mit der die Produkte

hergestellt werden, und die umfassende Kenntnis der Kunden inspirieren Michelin

dazu, erstklassige Erlebnisse zu bieten. Dies reicht von der Bereitstellung

daten- und KI-basierter vernetzter Lösungen für professionelle Fuhrparks bis hin

zu Empfehlungen für herausragende Restaurants und Hotels, die vom MICHELIN Guide

ausgewählt wurden. Michelin hat seinen Hauptsitz in Clermont-Ferrand,

Frankreich, ist in 175 Ländern vertreten und beschäftigt 122.600 Mitarbeiter.

(www.michelin.com (http://www.michelin.com)).

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