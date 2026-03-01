|
01.03.2026 07:28:38
GNW-News: MILESEEY S50 gewinnt Experts' Choice bei den Innovative Product Awards der World of Concrete 2026
^IRVING, Texas, March 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bei der World of Concrete
(WOC) wurde der MILESEEY S50 (https://dada.link/HfCVnm) zum Gewinner der
Experts' Choice in der Kategorie?Kalkulation, Projektmanagement, Zeiterfassung"
der 2026 Innovative Product Awards gekürt. Mit dieser Auszeichnung werden die
bahnbrechende Leistung des Geräts und sein wachsender Einfluss auf
professionelle Bauabläufe gewürdigt.
Das Flaggschiffprodukt on MILESEEY Tools, der Grünstrahl-Lasermesser S50, wurde
im September 2025 als Teil der Green Revolution Series eingeführt. Entwickelt
wurde das Gerät, um Bauingenieuren, Bauunternehmern, Designern und anderen
professionellen Anwendern hochpräzise Messungen zu ermöglichen. Die Auszeichnung
unterstreicht die positive Marktakzeptanz des Produkts und sein Potenzial, einen
neuen Standard in der digitalen Messtechnik zu setzen.
Die jährlich verliehenen Innovative Product Awards würdigen die
zukunftsweisendsten Lösungen von Herstellern und Dienstleistern aus der
gewerblichen Beton- und Mauerwerksbranche. Die Gewinner der Experts' Choice
werden von einer Jury aus Redakteuren der World of Concrete und anderen
Branchenexperten aufgrund ihrer Innovation, ihrer Leistung und ihrem praktischem
Nutzen ausgewählt.
Der S50 läutet eine neue Ära der grünen Lasermessung ein und verfügt über 18
Modi, darunter P2P. Er zeichnet sich durch die patentierte PowerBurst(TM)-
Technologie von MILESEEY aus, die Grünstrahl-Laser mit 500 bis 530 nm
Wellenlänge nutzt und damit eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als
herkömmliche Geräte mit Rotstrahl-Laser bietet. Mit einer extrem langen
Messreichweite von bis zu 400 Fuß und einer Genauigkeit von ±1/16 Zoll bewahrt
das Gerät auch auf wenig reflektierenden oder glänzenden Oberflächen und in
schwierigen Umgebungen wie Staub, Nebel oder Regen eine zuverlässige Leistung.
?Wir fühlen uns geehrt, dass der S50 bei den Innovative Product Award mit der
Experts' Choice ausgezeichnet wurde", erklärt Jore Chou, Gründer und CEO der
MILESEEY Group.?Die Anerkennung durch angesehene Branchenvertreter bestärkt uns
in unserer Überzeugung, dass Innovationen genau den Fachleuten dienen müssen,
die täglich auf Präzision angewiesen sind. Außerdem sollte die grüne Evolution
hier nicht aufhören. Wir werden weiterhin in fortschrittliche Forschung und
Entwicklung investieren, um die Grünstrahl-Technologie voranzutreiben und
intelligentere, intuitivere Werkzeuge zu liefern, die Bauunternehmern,
Architekten und Projektteams weltweit schnellere, einfachere und zuverlässigere
Messungen ermöglichen."
Über MILESEEY TOOLS
MILESEEY Tools ist die erste Untermarke von MILESEEY, einem seit 2009 weltweit
führenden Anbieter von Präzisionsmessung und optischen Technologien. Das
Unternehmen wurde gegründet, um Fachleute und Heimwerker zu unterstützen. Dazu
entwickelt es intelligente Werkzeuge, die fortschrittliche Technik in
inspirierende, zugängliche Lösungen verwandelt und genau dort Präzision und
Effizienz bietet, wo es am wichtigsten ist.
Als Pioniere der grünen Lasertechnologie und führend im Bereich robuste
Werkzeuge für den praktischen Einsatz sowie unterstützt durch Hunderte von
Patenten für Laser- und Infrarot-Thermometrie verwandelt MILESEEY Tools jede
Messung und jede visuelle Erkenntnis in umsetzbare Informationen. MILESEEY Tools
erweitert kontinuierlich die Grenzen dessen, wie Menschen bauen, prüfen und
gestalten, und fördert so mutige Ideen, ehrgeizige Projekte und bedeutende
Durchbrüche.
MILESEEY und MILESEEY Tools treiben gemeinsam die Entwicklung intelligenter
Werkzeuge voran und verbessern Präzision, intelligente Integration und
ästhetisches Design. Damit ermöglichen sie es Kreativen in aller Welt, in die
Ferne und über das Offensichtliche hinaus zu blicken.
Weitere Informationen finden Sie unter www.mileseeytools.com
(http://www.mileseey.com/)
Medienanfragen richten Sie bitte an TIF Creative für MILESEEY unter
justine.m@tifcreative.com (mailto:justine.m@tifcreative.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1284e513-8bf6-44be-bd1e-
28e9c4bfae76
