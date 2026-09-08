GNW-News: MILESEEY TOOLS S50C gewinnt den "Pro Tool Innovation Award 2026" für Fortschritte im Bereich der Laser-Entfernungsmessung im Außenbereich

^LOS ANGELES, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MILESEEY TOOLS, ein Entwickler

professioneller Lasermesslösungen, gab heute bekannt, dass sein grüner

Außenlasermesser S50C als Gewinner des?Pro Tool Innovation Award 2026"

ausgezeichnet wurde. Damit werden die Fortschritte des Geräts in den Bereichen

Sichtbarkeit, Zielerfassung und Präzision bei anspruchsvollen Messungen im

Außenbereich über große Entfernungen gewürdigt.

Als Teil der?Green Revolution"-Serie von MILESEEY ist der S50C für große

Baustellen, Gebäudeaußenbereiche, Renovierungsarbeiten und andere anspruchsvolle

Umgebungen konzipiert. Er vereint die kameragestützte Zielerfassung VisionX(TM),

die?Green-Beam"-Lasermesstechnologie, die verbesserte PowerBurst(TM)-Technologie

und fortschrittliche P2P-Fähigkeiten in einem einzigen Messsystem.

VisionX(TM) kombiniert ein Fadenkreuz auf dem Bildschirm mit einem bis zu 8-fachen

Zoom und einer Messreichweite von 670 Fuß (200 Meter), um Fachleuten das

Anvisieren entfernter oder schwer einsehbarer Stellen zu erleichtern. Der grüne

Laser von MILESEEY bietet dem menschlichen Auge eine mindestens viermal bessere

Sichtbarkeit als herkömmliche rote Laser, während die verbesserte PowerBurst(TM)-

Technologie die Leistung bei hellem Tageslicht und anspruchsvollen

Außenbedingungen unterstützt.

Der S50C verfügt außerdem über einen 2,4-Zoll-AMOLED-Touchscreen mit einer

Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 Nits sowie eine P2P-Messung mit

stativgestützter Ausrichtung. Er speichert bis zu 1.000 Messdatensätze, darunter

bis zu 600 Fotoprotokolle, und lässt sich mit der MILESEEY-App und magicplan

verbinden, um Feldmessungen in digitale Projekt-Workflows zu integrieren.

Ausgezeichnet bei den 2026 Pro Tool Innovation Awards

Bei den 2026 Pro Tool Innovation Awards gingen fast 400 Einreichungen von mehr

als 100 Herstellern in über einem Dutzend Kategorien ein; die Gewinner wurden

von Branchenexperten und Fachleuten anhand ihrer Innovationskraft ausgewählt.

?Der S50C verkörpert genau das, was wir mit der Green Revolution-Serie erreichen

wollten: Fachleuten dabei zu helfen, unter anspruchsvollen Außenbedingungen

klarer zu sehen, präziser zu zielen und sicher zu messen", sagte Jore Chou,

Gründer und CEO von MILESEEY TOOLS.?Diese Auszeichnung bestätigt nicht nur die

Innovation hinter dem S50C, sondern auch die Richtung, die wir bei der Messung

mit grünen Lasern einschlagen."

Der S50C ergänzt den S50 und den S50R in der Green Revolution-Serie von MILESEEY

und spiegelt das anhaltende Engagement des Unternehmens für die

Weiterentwicklung der grünen Lasermesstechnik wider.

Der MILESEEY S50C ist über die Direktvertriebskanäle von MILESEEY erhältlich.

Über MILESEEY TOOLS

MILESEEY TOOLS ist eine Untermarke von MILESEEY, einem seit 2009 weltweit

führenden Anbieter von Präzisionsmess- und Optiktechnologien. Gestützt auf

Hunderte von Patenten in den Bereichen Laser-, Infrarot-Thermometrie und

intelligente Sensortechnologien entwickelt MILESEEY TOOLS fortschrittliche

Messlösungen für Profis und Hobbybastler, die industrielle Präzision,

Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit vereinen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mileseeytools.com

(http://www.mileseeytools.com).

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an justine.m@tifcreative.com.

Über die Pro Tool Innovation Awards

Die 2013 ins Leben gerufenen, jährlich verliehenen Pro Tool Innovation Awards

zeichnen innovative Werkzeuge, Zubehör und Produkte aus einer Vielzahl von

Branchen und Kategorien aus. Die Gewinner werden von einer Jury aus

professionellen Handwerkern und Vertretern der Fachpresse aus dem Bauwesen und

verwandten Bereichen ausgewählt.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7fe9d8d9-ae2d-

4b2e-973e-4abf370104fe/de

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