|
08.09.2026 11:04:39
GNW-News: MILESEEY TOOLS S50C gewinnt den "Pro Tool Innovation Award 2026" für Fortschritte im Bereich der Laser-Entfernungsmessung im Außenbereich
^LOS ANGELES, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MILESEEY TOOLS, ein Entwickler
professioneller Lasermesslösungen, gab heute bekannt, dass sein grüner
Außenlasermesser S50C als Gewinner des?Pro Tool Innovation Award 2026"
ausgezeichnet wurde. Damit werden die Fortschritte des Geräts in den Bereichen
Sichtbarkeit, Zielerfassung und Präzision bei anspruchsvollen Messungen im
Außenbereich über große Entfernungen gewürdigt.
Als Teil der?Green Revolution"-Serie von MILESEEY ist der S50C für große
Baustellen, Gebäudeaußenbereiche, Renovierungsarbeiten und andere anspruchsvolle
Umgebungen konzipiert. Er vereint die kameragestützte Zielerfassung VisionX(TM),
die?Green-Beam"-Lasermesstechnologie, die verbesserte PowerBurst(TM)-Technologie
und fortschrittliche P2P-Fähigkeiten in einem einzigen Messsystem.
VisionX(TM) kombiniert ein Fadenkreuz auf dem Bildschirm mit einem bis zu 8-fachen
Zoom und einer Messreichweite von 670 Fuß (200 Meter), um Fachleuten das
Anvisieren entfernter oder schwer einsehbarer Stellen zu erleichtern. Der grüne
Laser von MILESEEY bietet dem menschlichen Auge eine mindestens viermal bessere
Sichtbarkeit als herkömmliche rote Laser, während die verbesserte PowerBurst(TM)-
Technologie die Leistung bei hellem Tageslicht und anspruchsvollen
Außenbedingungen unterstützt.
Der S50C verfügt außerdem über einen 2,4-Zoll-AMOLED-Touchscreen mit einer
Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 Nits sowie eine P2P-Messung mit
stativgestützter Ausrichtung. Er speichert bis zu 1.000 Messdatensätze, darunter
bis zu 600 Fotoprotokolle, und lässt sich mit der MILESEEY-App und magicplan
verbinden, um Feldmessungen in digitale Projekt-Workflows zu integrieren.
Ausgezeichnet bei den 2026 Pro Tool Innovation Awards
Bei den 2026 Pro Tool Innovation Awards gingen fast 400 Einreichungen von mehr
als 100 Herstellern in über einem Dutzend Kategorien ein; die Gewinner wurden
von Branchenexperten und Fachleuten anhand ihrer Innovationskraft ausgewählt.
?Der S50C verkörpert genau das, was wir mit der Green Revolution-Serie erreichen
wollten: Fachleuten dabei zu helfen, unter anspruchsvollen Außenbedingungen
klarer zu sehen, präziser zu zielen und sicher zu messen", sagte Jore Chou,
Gründer und CEO von MILESEEY TOOLS.?Diese Auszeichnung bestätigt nicht nur die
Innovation hinter dem S50C, sondern auch die Richtung, die wir bei der Messung
mit grünen Lasern einschlagen."
Der S50C ergänzt den S50 und den S50R in der Green Revolution-Serie von MILESEEY
und spiegelt das anhaltende Engagement des Unternehmens für die
Weiterentwicklung der grünen Lasermesstechnik wider.
Der MILESEEY S50C ist über die Direktvertriebskanäle von MILESEEY erhältlich.
Über MILESEEY TOOLS
MILESEEY TOOLS ist eine Untermarke von MILESEEY, einem seit 2009 weltweit
führenden Anbieter von Präzisionsmess- und Optiktechnologien. Gestützt auf
Hunderte von Patenten in den Bereichen Laser-, Infrarot-Thermometrie und
intelligente Sensortechnologien entwickelt MILESEEY TOOLS fortschrittliche
Messlösungen für Profis und Hobbybastler, die industrielle Präzision,
Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit vereinen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.mileseeytools.com
(http://www.mileseeytools.com).
Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an justine.m@tifcreative.com.
Über die Pro Tool Innovation Awards
Die 2013 ins Leben gerufenen, jährlich verliehenen Pro Tool Innovation Awards
zeichnen innovative Werkzeuge, Zubehör und Produkte aus einer Vielzahl von
Branchen und Kategorien aus. Die Gewinner werden von einer Jury aus
professionellen Handwerkern und Vertretern der Fachpresse aus dem Bauwesen und
verwandten Bereichen ausgewählt.
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7fe9d8d9-ae2d-
4b2e-973e-4abf370104fe/de
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!