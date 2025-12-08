GNW-News: Miltenyi Biomedicine stellt die Primäranalyse der zulassungsrelevanten DALY-2-EU-Studie zur Zweitlinientherapie des rezidivierten/refraktären großz...

^* Die Ergebnisse der DALY 2-EU-Studie zeigen, dass Zamtocabtagen Autoleucel

(Zamto-cel) bei Patienten mit rezidiviertem/refraktärem großzelligem B-Zell-

Lymphom (r/r LBCL) eine klinisch bedeutsame Überlegenheit gegenüber der

Chemoimmuntherapie aufweist(1)

* Zamto-cel wurde von der Mehrheit der Patienten gut vertragen. Die DALY 2-EU-

Studie umfasste eine Hochrisikopopulation, die durch ein höheres Alter und

klinisch ungünstige Krankheitsmerkmale gekennzeichnet war

* Eine Herstellungsdauer von 12 Tagen führte zu einer Vene-zu-Vene-Zeit von

14-16 Tagen und verringerte die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bridging-

Therapie erforderlich war.

BERGISCH GLADBACH, Deutschland, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Miltenyi

Biomedicine hat heute die Ergebnisse der zulassungsrelevanten DALY 2-EU-Studie

bekanntgegeben. In dieser Studie wurde die Wirksamkeit und Sicherheit von

Zamtocabtagen Autoleucel (Zamto-cel) im Vergleich zur Standard-

Chemoimmuntherapie (R-GemOx oder Pola-BR) als Zweitlinientherapie bei Patienten

mit rezidiviertem oder refraktärem großzelligem B-Zell-Lymphom (r/r LBCL)

beurteilt, die aufgrund ihres Alters, von Komorbiditäten oder anderer

medizinischer Gründe nicht für eine Transplantation infrage kamen.

Die Primäranalyse zeigte, dass Zamto-cel bei transplantationsungeeigneten

Patienten mit hohem Risiko für eine rasche Krankheitsprogression eine

signifikante und klinisch relevante Überlegenheit gegenüber der

Chemoimmuntherapie (R-GemOx) aufwies.(1) Diese Studienpopulation war durch ein

höheres Alter und klinisch ungünstige Krankheitsmerkmale gekennzeichnet: Das

mediane Alter betrug 74 Jahre, 57 % der Patienten hatten einen hohen

International Prognostic Index (IPI >= 3) und 67 % befanden sich im

Stadium III/IV der Erkrankung. Zamto-cel wurde in dieser überwiegend älteren

Population mit hohem Risiko gut vertragen.(1)

Dr. Peter Borchmann, Hauptprüfer der DALY 2-EU-Studie und stellvertretender

medizinischer Direktor der Abteilung für Hämatologie und Onkologie am

Universitätsklinikum Köln, erklärte:?Zamto-cel zeigte bei

transplantationsungeeigneten Patienten mit Hochrisikoerkrankung eine klinisch

bedeutsame und statistisch signifikante Überlegenheit gegenüber R-GemOx, indem

es das ereignisfreie Überleben verbesserte und gleichzeitig ein günstiges

Verträglichkeitsprofil aufwies. Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial

von Zamto-cel als wichtige neue Behandlungsoption für eine klinisch vulnerable

Patientengruppe mit begrenzten therapeutischen Möglichkeiten."

Dr. Toon Overstijns, Chief Executive Officer von Miltenyi Biomedicine, fügte

hinzu:?Die Ergebnisse der DALY 2-EU-Studie sind ein wichtiger Meilenstein in

unserem Engagement für die Weiterentwicklung von Zell- und Gentherapien. Zamto-

cel, die erste Tandem-CD20-CD19-gerichtete-, nicht kryokonservierte CAR-T-

Zelltherapie, zeigte einen bedeutenden klinischen Nutzen mit vielversprechender

Wirksamkeit und Sicherheit. Damit sind wir der Bereitstellung dringend

benötigter Behandlungsoptionen für Patienten mit Hochrisiko-Lymphomen einen

Schritt näher."

* Zamto-cel ist die erste Tandem-CD20-CD19-gerichtete, nicht kryokonservierte

chimäre Antigenrezeptor-T-Zelltherapie (CAR-T). Die Hauptmechanismen für ein

Rezidiv nach Behandlungen mit CD19-gerichteten CAR-T-Zelltherapien sind die

begrenzte Persistenz der CAR-T-Zellen, die Hemmung ihrer Funktion sowie die

CD19-spezifische Antigenflucht. Um das Risiko eines Rezidivs aufgrund einer

CD19-Antigenflucht zu minimieren, nutzt Zamto-cel ein duales Antigen-

Targeting von CD20 und CD19. Zamto-cel hat eine Herstellungsdauer von 12

Tagen, was zu einer Vene-zu-Vene-Zeit von 14 bis 16 Tagen führt. Dadurch

wird die Wahrscheinlichkeit verringert, dass eine Bridging-Therapie

notwendig wird

Primäre Ergebnisse der DALY 2-EU-Studie(1)

Zum Zeitpunkt des Datenstichtags wurden die Patienten randomisiert und der

Behandlung mit Zamto-cel (n = 82) oder der Behandlung mit R-GemOx/ Pola-BR

(n = 86) zugewiesen. Die Studie erlaubte zudem ein Crossover: 29 Patienten

erhielten Zamto-cel, nachdem sie nicht auf R-GemOx (n = 28) bzw. nicht auf Pola-

BR (n = 1) angesprochen hatten

Wirksamkeitsergebnisse (bewertet durch das verblindete unabhängige

Überprüfungsgremium, BIRC)

* Das mediane ereignisfreie Überleben (EFS) betrug für Zamto-cel 6,2 Monate

(95 % CI 3,8-13,8) im Vergleich zu 2,5 Monaten (95 %-KI 2,0-3,3) für R-GemOx

(HR 0,39; 95 %-KI 0,27-0,58; p = 3 wurde bei vier Patienten

(5,3 %) beobachtet.

* Ein Immuneffektorzell-assoziiertes Neurotoxizitätssyndrom (ICANS) von Grad 3

trat bei einem Patienten (1,3 %) auf.

Über DALY 2-EU(2)

DALY 2-EU (NCT04844866) ist eine zulassungsrelevante, randomisierte,

multizentrische, offene Phase-II-Studie, die in zwölf Ländern innerhalb der EU

durchgeführt wird. In der Studie wird die Sicherheit und Wirksamkeit von

gentechnisch veränderten autologen T-Zellen untersucht, die einen gegen CD20 und

CD19 gerichteten chimären Antigenrezeptor (Zamtocabtagen Autoleucel, Zamto-cel)

exprimieren, im Vergleich zur Chemoimmuntherapie (CIT) (Rituximab, Gemcitabin

undOxaliplatin [R-GemOx]) oder Polatuzumab Vedotin plus Bendamustin/Rituximab

(Pola-BR) als Zweitlinientherapie bei primär rezidiviertem/refraktärem

großzelligem B-Zell-Lymphom (r/r LBCL). Nach unserem Kenntnisstand ist dies die

einzige randomisierte CAR-T-Studie, die bisher bei dieser Patientengruppe

durchgeführt wurde.

Teilnehmen konnten Erwachsene mit r/r LBCL, die innerhalb von 24 Monaten nach

Beginn ihrer Erstlinientherapie refraktär waren oder ein Rezidiv entwickelt

hatten, mindestens eine Anthrazyklin- und eine Rituximab-haltige Therapie

erhalten hatten und für eine Stammzelltransplantation nicht infrage kamen.

Die Teilnehmer wurden im Verhältnis 1:1 randomisiert und erhielten entweder

Zamto-cel oder CIT (R-GemOx/Pola-BR). Zamto-cel wurde als einzelne, nicht

kryokonservierte Infusion in einer Dosis von 2,5 x 10^6 CAR-transduzierten T-

Zellen pro Kilogramm Körpergewicht nach Lymphodepletion mit Fludarabin und

Cyclophosphamid verabreicht. Die Patienten, die in den Vergleichsarm

randomisiert wurden, erhielten entweder R-GemOx oder Pola-BR.

Der primäre Endpunkt der Studie ist das ereignisfreie Überleben (EFS), das durch

einen verblindeten, unabhängigen Überprüfungsausschuss (BIRC) bewertet wird und

definiert ist als die Zeit von der Randomisierung bis zum objektiven

Fortschreiten der Erkrankung, dem Nichterreichen eines partiellen (PR) oder

kompletten Ansprechens (CR) in oder nach Woche 8, das zur Einleitung einer neuen

Anti-Lymphom-Therapie führt, oder Tod jeglicher Ursache. Sekundäre Endpunkte

umfassen das progressionsfreie Überleben (PFS), die beste Komplettansprechrate

(CRR), die Dauer des kompletten Ansprechens (DOR) und das Gesamtüberleben (OS).

Diese Daten werden im Rahmen einer vorab geplanten EFS-Zwischenanalyse nach

einer medianen Nachbeobachtungszeit von 17 Monaten veröffentlicht. Weitere

Analysen mit längeren Nachbeobachtungszeiträumen sind geplant und werden auf

zukünftigen Tagungen vorgestellt.

Die Ergebnisse der DALY-2-EU-Studie ergänzen frühere Veröffentlichungen zu

Zamto-cel bei anderen Indikationen und Populationen, darunter:

* DALY II USA (NCT04792489), eine multizentrische, offene, einarmige Phase-II-

Studie mit Zamto-cel bei Patienten mit r/r DLBCL, die bereits mindestens

zwei vorherige Therapielinien erhalten haben, darunter einen monoklonalen

Anti-CD20-Antikörper und ein Anthrazyklin-haltiges Behandlungsschema, und

bei denen eine messbare Erkrankung gemäß der Lugano-Klassifikation 2014

vorliegt. Die ORR in der auswertbaren Patientenpopulation (n = 59), bewertet

durch ein unabhängiges Radiologie-Gremium, betrug 72,9 % (95 %-KI,

59,7-83,6) mit einer CRR von 49,2 % (95 %-KI, 35,9-62,5).

* In der klinischen Studie DALY II USA wurde außerdem eine spezielle Kohorte

für r/r Lymphome des Zentralnervensystems eröffnet. In dieser Kohorte von

16 Patienten zeigte sich eine Gesamtansprechrate von 80 % bzw. 100 % und

eine vollständige Ansprechrate von 50 % bzw. 100 % in der PCNSL- (primäres

ZNS-Lymphom) bzw. SCNSL-Gruppe (sekundäres ZNS-Lymphom).

* Zamto-cel wird derzeit beim r/r Mantelzelllymphom (MCL) und bei der r/r

Richter-Transformation (RT) untersucht

Über Zamtocabtagen Autoleucel (Zamto-cel)

Zamto-cel ist eine sich in der Erprobung befindende autologe chimäre

Antigenrezeptor (CAR)-T-Zell-Therapie, die sowohl auf CD20 als auch auf CD19

abzielt. Sie wird in klinischen Studien zur Behandlung von rezidivierten oder

refraktären B-Zell-Malignomen untersucht, darunter großzelliges B-Zell-Lymphom

(LBCL), diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom (DLBCL), primäres und sekundäres

Lymphom des Zentralnervensystems (ZNS), Mantelzell-Lymphom (MCL), Richter-

Transformation (RT) und andere B-Zell-Neoplasien.

Zamto-cel wird unter Verwendung der proprietären Plattform von Miltenyi, einem

geschlossenen, automatisierten System, hergestellt. Die Herstellungsdauer von

12 Tagen ermöglicht eine Vene-zu-Vene-Zeit von 14-16 Tagen, wodurch die

Notwendigkeit einer Bridging-Therapie reduziert und der Zugang zu Zelltherapien

für Hochrisikopatienten mit dringendem Therapiebedarf erleichtert wird. Da keine

Kryokonservierung erforderlich ist, entfallen kryokonservierungsbedingte

logistische Schritte und Kosten.

Über Miltenyi Biomedicine

Miltenyi Biomedicine hat es sich zum Ziel gesetzt, Patienten mit schweren

Erkrankungen Zugang zu innovativen Krebsbehandlungen und regenerativen Therapien

zu verschaffen. Mithilfe modernster Technologien entwickelt das Unternehmen neue

Ansätze für schwer behandelbare Blutkrebserkrankungen und nutzt das Potenzial

der CAR-Technologie, um die Patientenversorgung grundlegend zu verbessern.

Derzeit untersucht Miltenyi Biomedicine sein erstes Zelltherapieprodukt.

Über Miltenyi Biotec

Miltenyi Biotec ist weltweit führend in Technologien und Dienstleistungen für

patientenspezifische Zell- und Gentherapien und setzt wissenschaftliche

Entdeckungen in praktische Behandlungen für die personalisierte Medizin um. Mit

über 35 Jahren Erfahrung unterstützt das Unternehmen biomedizinische

Entdeckungen und überträgt sie in klinische Anwendungen, wodurch Patienten

Zugang zu neuen Therapien erhalten. Mit seinen integrierten Lösungen, darunter

GMP-zertifizierte Zellfabriken, bietet Miltenyi Biotec Therapieentwicklern über

seine globale CDMO-Sparte Miltenyi Bioindustry kompetente Beratung von der

Prozessentwicklung bis zur Kommerzialisierung.

Kontakt

Miltenyi Biomedicine

Jasmine Oberwalleney

Friedrich-Ebert-Straße 68

51429 Bergisch Gladbach, Deutschland

Media_Biomedicine@miltenyi.com (mailto:Media_Biomedicine@miltenyi.com)

Referenzen

1. Borchmann P, et al. Zamtocabtagene-autoleucel, a tandem CD20-CD19 directed

CAR-T cell therapy as second-line treatment for Relapsed/Refractory large B-

cell lymphoma: primary analysis of the randomized pivotal DALY 2-EU study.

Vorgestellt auf der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH).

Abstract #abs25-738.

2. ClinicalTrials.Gov. Efficacy and Safety of MB-CART2019.1 vs. SoC in Lymphoma

Patients (DALY 2-EU). Verfügbar unter:

https://clinicaltrials.gov/study/NCT04844866. Zugriff im September 2025.

MAT-GL-ZA-0003

Erstellungsdatum: Dezember 2025

