GNW-News: Miltenyi Biomedicine stellt die Primäranalyse der zulassungsrelevanten DALY-2-EU-Studie zur Zweitlinientherapie des rezidivierten/refraktären großz...
^* Die Ergebnisse der DALY 2-EU-Studie zeigen, dass Zamtocabtagen Autoleucel
(Zamto-cel) bei Patienten mit rezidiviertem/refraktärem großzelligem B-Zell-
Lymphom (r/r LBCL) eine klinisch bedeutsame Überlegenheit gegenüber der
Chemoimmuntherapie aufweist(1)
* Zamto-cel wurde von der Mehrheit der Patienten gut vertragen. Die DALY 2-EU-
Studie umfasste eine Hochrisikopopulation, die durch ein höheres Alter und
klinisch ungünstige Krankheitsmerkmale gekennzeichnet war
* Eine Herstellungsdauer von 12 Tagen führte zu einer Vene-zu-Vene-Zeit von
14-16 Tagen und verringerte die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bridging-
Therapie erforderlich war.
BERGISCH GLADBACH, Deutschland, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Miltenyi
Biomedicine hat heute die Ergebnisse der zulassungsrelevanten DALY 2-EU-Studie
bekanntgegeben. In dieser Studie wurde die Wirksamkeit und Sicherheit von
Zamtocabtagen Autoleucel (Zamto-cel) im Vergleich zur Standard-
Chemoimmuntherapie (R-GemOx oder Pola-BR) als Zweitlinientherapie bei Patienten
mit rezidiviertem oder refraktärem großzelligem B-Zell-Lymphom (r/r LBCL)
beurteilt, die aufgrund ihres Alters, von Komorbiditäten oder anderer
medizinischer Gründe nicht für eine Transplantation infrage kamen.
Die Primäranalyse zeigte, dass Zamto-cel bei transplantationsungeeigneten
Patienten mit hohem Risiko für eine rasche Krankheitsprogression eine
signifikante und klinisch relevante Überlegenheit gegenüber der
Chemoimmuntherapie (R-GemOx) aufwies.(1) Diese Studienpopulation war durch ein
höheres Alter und klinisch ungünstige Krankheitsmerkmale gekennzeichnet: Das
mediane Alter betrug 74 Jahre, 57 % der Patienten hatten einen hohen
International Prognostic Index (IPI >= 3) und 67 % befanden sich im
Stadium III/IV der Erkrankung. Zamto-cel wurde in dieser überwiegend älteren
Population mit hohem Risiko gut vertragen.(1)
Dr. Peter Borchmann, Hauptprüfer der DALY 2-EU-Studie und stellvertretender
medizinischer Direktor der Abteilung für Hämatologie und Onkologie am
Universitätsklinikum Köln, erklärte:?Zamto-cel zeigte bei
transplantationsungeeigneten Patienten mit Hochrisikoerkrankung eine klinisch
bedeutsame und statistisch signifikante Überlegenheit gegenüber R-GemOx, indem
es das ereignisfreie Überleben verbesserte und gleichzeitig ein günstiges
Verträglichkeitsprofil aufwies. Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial
von Zamto-cel als wichtige neue Behandlungsoption für eine klinisch vulnerable
Patientengruppe mit begrenzten therapeutischen Möglichkeiten."
Dr. Toon Overstijns, Chief Executive Officer von Miltenyi Biomedicine, fügte
hinzu:?Die Ergebnisse der DALY 2-EU-Studie sind ein wichtiger Meilenstein in
unserem Engagement für die Weiterentwicklung von Zell- und Gentherapien. Zamto-
cel, die erste Tandem-CD20-CD19-gerichtete-, nicht kryokonservierte CAR-T-
Zelltherapie, zeigte einen bedeutenden klinischen Nutzen mit vielversprechender
Wirksamkeit und Sicherheit. Damit sind wir der Bereitstellung dringend
benötigter Behandlungsoptionen für Patienten mit Hochrisiko-Lymphomen einen
Schritt näher."
* Zamto-cel ist die erste Tandem-CD20-CD19-gerichtete, nicht kryokonservierte
chimäre Antigenrezeptor-T-Zelltherapie (CAR-T). Die Hauptmechanismen für ein
Rezidiv nach Behandlungen mit CD19-gerichteten CAR-T-Zelltherapien sind die
begrenzte Persistenz der CAR-T-Zellen, die Hemmung ihrer Funktion sowie die
CD19-spezifische Antigenflucht. Um das Risiko eines Rezidivs aufgrund einer
CD19-Antigenflucht zu minimieren, nutzt Zamto-cel ein duales Antigen-
Targeting von CD20 und CD19. Zamto-cel hat eine Herstellungsdauer von 12
Tagen, was zu einer Vene-zu-Vene-Zeit von 14 bis 16 Tagen führt. Dadurch
wird die Wahrscheinlichkeit verringert, dass eine Bridging-Therapie
notwendig wird
Primäre Ergebnisse der DALY 2-EU-Studie(1)
Zum Zeitpunkt des Datenstichtags wurden die Patienten randomisiert und der
Behandlung mit Zamto-cel (n = 82) oder der Behandlung mit R-GemOx/ Pola-BR
(n = 86) zugewiesen. Die Studie erlaubte zudem ein Crossover: 29 Patienten
erhielten Zamto-cel, nachdem sie nicht auf R-GemOx (n = 28) bzw. nicht auf Pola-
BR (n = 1) angesprochen hatten
Wirksamkeitsergebnisse (bewertet durch das verblindete unabhängige
Überprüfungsgremium, BIRC)
* Das mediane ereignisfreie Überleben (EFS) betrug für Zamto-cel 6,2 Monate
(95 % CI 3,8-13,8) im Vergleich zu 2,5 Monaten (95 %-KI 2,0-3,3) für R-GemOx
(HR 0,39; 95 %-KI 0,27-0,58; p = 3 wurde bei vier Patienten
(5,3 %) beobachtet.
* Ein Immuneffektorzell-assoziiertes Neurotoxizitätssyndrom (ICANS) von Grad 3
trat bei einem Patienten (1,3 %) auf.
Über DALY 2-EU(2)
DALY 2-EU (NCT04844866) ist eine zulassungsrelevante, randomisierte,
multizentrische, offene Phase-II-Studie, die in zwölf Ländern innerhalb der EU
durchgeführt wird. In der Studie wird die Sicherheit und Wirksamkeit von
gentechnisch veränderten autologen T-Zellen untersucht, die einen gegen CD20 und
CD19 gerichteten chimären Antigenrezeptor (Zamtocabtagen Autoleucel, Zamto-cel)
exprimieren, im Vergleich zur Chemoimmuntherapie (CIT) (Rituximab, Gemcitabin
undOxaliplatin [R-GemOx]) oder Polatuzumab Vedotin plus Bendamustin/Rituximab
(Pola-BR) als Zweitlinientherapie bei primär rezidiviertem/refraktärem
großzelligem B-Zell-Lymphom (r/r LBCL). Nach unserem Kenntnisstand ist dies die
einzige randomisierte CAR-T-Studie, die bisher bei dieser Patientengruppe
durchgeführt wurde.
Teilnehmen konnten Erwachsene mit r/r LBCL, die innerhalb von 24 Monaten nach
Beginn ihrer Erstlinientherapie refraktär waren oder ein Rezidiv entwickelt
hatten, mindestens eine Anthrazyklin- und eine Rituximab-haltige Therapie
erhalten hatten und für eine Stammzelltransplantation nicht infrage kamen.
Die Teilnehmer wurden im Verhältnis 1:1 randomisiert und erhielten entweder
Zamto-cel oder CIT (R-GemOx/Pola-BR). Zamto-cel wurde als einzelne, nicht
kryokonservierte Infusion in einer Dosis von 2,5 x 10^6 CAR-transduzierten T-
Zellen pro Kilogramm Körpergewicht nach Lymphodepletion mit Fludarabin und
Cyclophosphamid verabreicht. Die Patienten, die in den Vergleichsarm
randomisiert wurden, erhielten entweder R-GemOx oder Pola-BR.
Der primäre Endpunkt der Studie ist das ereignisfreie Überleben (EFS), das durch
einen verblindeten, unabhängigen Überprüfungsausschuss (BIRC) bewertet wird und
definiert ist als die Zeit von der Randomisierung bis zum objektiven
Fortschreiten der Erkrankung, dem Nichterreichen eines partiellen (PR) oder
kompletten Ansprechens (CR) in oder nach Woche 8, das zur Einleitung einer neuen
Anti-Lymphom-Therapie führt, oder Tod jeglicher Ursache. Sekundäre Endpunkte
umfassen das progressionsfreie Überleben (PFS), die beste Komplettansprechrate
(CRR), die Dauer des kompletten Ansprechens (DOR) und das Gesamtüberleben (OS).
Diese Daten werden im Rahmen einer vorab geplanten EFS-Zwischenanalyse nach
einer medianen Nachbeobachtungszeit von 17 Monaten veröffentlicht. Weitere
Analysen mit längeren Nachbeobachtungszeiträumen sind geplant und werden auf
zukünftigen Tagungen vorgestellt.
Die Ergebnisse der DALY-2-EU-Studie ergänzen frühere Veröffentlichungen zu
Zamto-cel bei anderen Indikationen und Populationen, darunter:
* DALY II USA (NCT04792489), eine multizentrische, offene, einarmige Phase-II-
Studie mit Zamto-cel bei Patienten mit r/r DLBCL, die bereits mindestens
zwei vorherige Therapielinien erhalten haben, darunter einen monoklonalen
Anti-CD20-Antikörper und ein Anthrazyklin-haltiges Behandlungsschema, und
bei denen eine messbare Erkrankung gemäß der Lugano-Klassifikation 2014
vorliegt. Die ORR in der auswertbaren Patientenpopulation (n = 59), bewertet
durch ein unabhängiges Radiologie-Gremium, betrug 72,9 % (95 %-KI,
59,7-83,6) mit einer CRR von 49,2 % (95 %-KI, 35,9-62,5).
* In der klinischen Studie DALY II USA wurde außerdem eine spezielle Kohorte
für r/r Lymphome des Zentralnervensystems eröffnet. In dieser Kohorte von
16 Patienten zeigte sich eine Gesamtansprechrate von 80 % bzw. 100 % und
eine vollständige Ansprechrate von 50 % bzw. 100 % in der PCNSL- (primäres
ZNS-Lymphom) bzw. SCNSL-Gruppe (sekundäres ZNS-Lymphom).
* Zamto-cel wird derzeit beim r/r Mantelzelllymphom (MCL) und bei der r/r
Richter-Transformation (RT) untersucht
Über Zamtocabtagen Autoleucel (Zamto-cel)
Zamto-cel ist eine sich in der Erprobung befindende autologe chimäre
Antigenrezeptor (CAR)-T-Zell-Therapie, die sowohl auf CD20 als auch auf CD19
abzielt. Sie wird in klinischen Studien zur Behandlung von rezidivierten oder
refraktären B-Zell-Malignomen untersucht, darunter großzelliges B-Zell-Lymphom
(LBCL), diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom (DLBCL), primäres und sekundäres
Lymphom des Zentralnervensystems (ZNS), Mantelzell-Lymphom (MCL), Richter-
Transformation (RT) und andere B-Zell-Neoplasien.
Zamto-cel wird unter Verwendung der proprietären Plattform von Miltenyi, einem
geschlossenen, automatisierten System, hergestellt. Die Herstellungsdauer von
12 Tagen ermöglicht eine Vene-zu-Vene-Zeit von 14-16 Tagen, wodurch die
Notwendigkeit einer Bridging-Therapie reduziert und der Zugang zu Zelltherapien
für Hochrisikopatienten mit dringendem Therapiebedarf erleichtert wird. Da keine
Kryokonservierung erforderlich ist, entfallen kryokonservierungsbedingte
logistische Schritte und Kosten.
Über Miltenyi Biomedicine
Miltenyi Biomedicine hat es sich zum Ziel gesetzt, Patienten mit schweren
Erkrankungen Zugang zu innovativen Krebsbehandlungen und regenerativen Therapien
zu verschaffen. Mithilfe modernster Technologien entwickelt das Unternehmen neue
Ansätze für schwer behandelbare Blutkrebserkrankungen und nutzt das Potenzial
der CAR-Technologie, um die Patientenversorgung grundlegend zu verbessern.
Derzeit untersucht Miltenyi Biomedicine sein erstes Zelltherapieprodukt.
Über Miltenyi Biotec
Miltenyi Biotec ist weltweit führend in Technologien und Dienstleistungen für
patientenspezifische Zell- und Gentherapien und setzt wissenschaftliche
Entdeckungen in praktische Behandlungen für die personalisierte Medizin um. Mit
über 35 Jahren Erfahrung unterstützt das Unternehmen biomedizinische
Entdeckungen und überträgt sie in klinische Anwendungen, wodurch Patienten
Zugang zu neuen Therapien erhalten. Mit seinen integrierten Lösungen, darunter
GMP-zertifizierte Zellfabriken, bietet Miltenyi Biotec Therapieentwicklern über
seine globale CDMO-Sparte Miltenyi Bioindustry kompetente Beratung von der
Prozessentwicklung bis zur Kommerzialisierung.
Referenzen
1. Borchmann P, et al. Zamtocabtagene-autoleucel, a tandem CD20-CD19 directed
CAR-T cell therapy as second-line treatment for Relapsed/Refractory large B-
cell lymphoma: primary analysis of the randomized pivotal DALY 2-EU study.
Vorgestellt auf der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH).
Abstract #abs25-738.
2. ClinicalTrials.Gov. Efficacy and Safety of MB-CART2019.1 vs. SoC in Lymphoma
Patients (DALY 2-EU). Verfügbar unter:
https://clinicaltrials.gov/study/NCT04844866. Zugriff im September 2025.
