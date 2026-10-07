GNW-News: Minerva Humanoids beendet seine Stealth-Phase mit einer von General Catalyst angeführten Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen US-Do...

^SAN FRANCISCO, Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minerva Humanoids

(https://www.minervahumanoids.com/), ein Robotikunternehmen, das humanoide

Roboter für die gefährlichsten Einsätze in der Onshore- und Offshore- Öl - und

Gasindustrie sowie im Bereich der öffentlichen Sicherheit entwickelt, hat heute

den Abschluss einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von rund 10 Millionen

US-Dollar bekannt gegeben. Die Runde wurde von General Catalyst angeführt, mit

Long Journey Ventures und Credo Ventures als Co-Lead-Investoren. Zudem

beteiligten sich MVP Ventures, Kaya, RunwayVC, Compound, Founders Embassy,

Hugging Face, Codecademy, YG, Walter Ventures, Tiny Ventures, Chaotica und

Babylon. Mit dieser Finanzierungsrunde beendet Minerva seine Stealth-Phase und

startet im Herbst mit seinen ersten kommerziellen Pilotprojekten.

Minerva wurde von CEO Sandor Felber und CTO Maurice Rahme gegründet und hat

?Roger", seinen speziell entwickelten, halbautonomen humanoiden Roboter, nach

dem Vorbild des Urteilsvermögens, der Fähigkeiten und der Geschicklichkeit

hochqualifizierter Spezialisten konzipiert, die diese Arbeiten bereits

ausführen. Roger ermöglicht es diesen Spezialisten, ihre Expertise einzubringen

und gleichzeitig ihren Körper aus der Gefahrenzone fernzuhalten - sei es bei der

Entschärfung eines mutmaßlichen Sprengkörpers an einem Flughafen oder bei

hochgefährlichen Wartungsarbeiten in einer Energieanlage.

?Täglich sterben Menschen bei Aufgaben, die der Rest der Welt für

selbstverständlich hält", erklärt Felber.?Unser Ziel war es nie, die Menschen

zu ersetzen, die diese Arbeit leisten. Wir wollten einen Roboter entwickeln, der

es ihnen ermöglicht, ihre Aufgaben effizient und sicher vom Büro oder Homeoffice

aus zu erledigen, ohne dass sie für unsere Sicherheit oder unsere

Energieversorgung ihr Leben riskieren müssen."

Die Arbeit auf Offshore-Bohrinseln, Einsätze zur Kampfmittelbeseitigung (EOD)

und Einsätze bei Gefahrgutunfällen setzen Menschen nach wie vor unmittelbaren

Gefahren aus. Etwa alle 75 Minuten wird irgendwo auf der Welt ein Arbeiter im

Energiesektor auf tragische Weise Opfer seines Berufs - das sind rund 7.000

Todesfälle pro Jahr.¹ Die Industrie arbeitet seit Jahrzehnten daran, dieses

Risiko zu minimieren, dennoch erfordern viele Aufgaben letztlich nach wie vor

das persönliche Betreten der Gefahrenzone. Einsatzkräfte der öffentlichen

Sicherheit sind derselben Gefahr ausgesetzt. Die NATO

(https://www.eodcoe.org/en/) stuft EOD- und Gefahrgut-Einsatzteams durchgängig

als die am stärksten gefährdeten Einheiten ein. Die Techniker sind dabei oft auf

jahrzehntealte, radgestützte Einarm-Roboter angewiesen, denen die für komplexe

Aufgaben erforderliche Feinmotorik fehlt.

?Jeder EOD-Einsatzkraft ist dieser lange Weg bekannt. Wenn der Roboter die

Aufgabe nicht bewältigen kann und die Einsatzkraft den EOD-Anzug anlegen und

sich dem Sprengkörper allein nähern muss", so Dominic Asquith, Veteran der

britischen Spezialeinheiten und Head of Hazardous Operations bei Minerva

Humanoids.?Auf die kettenbetriebenen Einarm-Systeme verlassen wir uns seit

Jahrzehnten - doch sie zwingen nach wie vor viele Einsatzkräfte zu diesem

Schritt, weil die Arbeit vor Ort zwei Hände und echtes Geschick erfordert."

Roger ist ein Quantensprung für unsere Gemeinschaft: Das Urteilsvermögen und die

Hände des Bedieners werden am Gerät eingesetzt, während der Bediener selbst

körperlich sicher vom Kommandoposten aus agiert. Das hätte ich mir bei jedem

meiner Einsätze gewünscht."

Minerva Intelligence, das proprietäre KI-Steuerungssystem des Unternehmens,

regelt Gleichgewicht, Sturzausgleich und Navigation des Humanoiden, während es

die Eingaben des erfahrenen Teleoperators präzise in Bewegungen umsetzt. Der

Spezialist steuert Roger über ein VR-Headset, sieht durch die Augen des

humanoiden Roboters und kann feinstmotorische Manipulationen durchführen, behält

dabei aber stets die volle Kontrolle über jede kritische Aktion. Latenzarme

Steuerregelkreise sorgen für eine verzögerungsfreie Rückmeldung, sodass Bediener

die Ganzkörpersteuerung innerhalb weniger Minuten erlernen.

Das Ergebnis: Die Fähigkeiten der Fachkraft kommen direkt in der Gefahrenzone

zum Einsatz - jedoch mit einem entscheidenden Unterschied: Der Roboter übernimmt

das physische Risiko anstelle des Menschen.

Minerva setzt auf eine westliche, souveräne Wertschöpfungskette: Software und KI

werden überwiegend in den USA entwickelt, während die ersten Roger-Prototypen in

Deutschland gefertigt und montiert werden. Dies ermöglicht dem Unternehmen eine

extrem schnelle Hardware-Iteration. Innerhalb von nur fünf Monaten entwickelte

Minerva die Idee zu einem voll funktionsfähigen, gehenden Humanoiden -

einschließlich des maßgeschneiderten Designs, der Fertigung und der Montage von

Roger, der speziell für diese kritischen Einsätze konstruiert wurde. Das

Unternehmen plant, seine humanoiden Roboter sowohl in Deutschland als auch in

den USA auf Basis einer westlichen Industrie-Lieferkette zu produzieren, ohne

auf Komponenten aus China als einziger Bezugsquelle angewiesen zu sein.

Felber spielte zuvor eine zentrale Rolle beim Aufbau der Forschungssparte für

KI-gestützte humanoide Roboter am MIT CSAIL und arbeitete am Optimus-Programm

von Tesla. Rahme war sechs Jahre lang bei Boston Dynamics tätig und leitete dort

als einer der technischen Verantwortlichen das Projekt für den Roboter

?Stretch", den er vom frühen Prototyp bis zum kommerziellen Marktstart

begleitete.

?Einen humanoiden Roboter von Grund auf neu zu entwickeln, dauert gewöhnlich

Jahre. Sandor und Maurice haben das in weniger als sechs Monaten geschafft", so

Robin Dechant, Partner bei General Catalyst.?Hardware in dieser Geschwindigkeit

zur Marktreife zu bringen, führt physische KI aus dem Labor direkt in die Praxis

- dorthin, wo sie gebraucht wird. So schaffen wir Widerstandsfähigkeit in

kritischen Sektoren, indem wir Menschen aus den gefährlichsten Arbeitsumgebungen

herausholen."

?Roboter können dorthin gehen, wohin kein Mensch gehen sollte", erklärt Lee

Jacobs , Partner bei Long Journey Ventures.?Minerva bringt Roboter auf den

Markt, die die kritische Infrastruktur der westlichen Welt schützen werden. Wir

könnten nicht stolzer sein, zu den Investoren der ersten Stunde zu gehören."

Bereits vor der offiziellen Vorstellung präsentierte Minerva den Roboter im

Rahmen einer Vorführung und Keynote am NATO Explosive Ordnance Disposal Centre

of Excellence im slowakischen Shamorín. Zudem ging das Unternehmen

Forschungspartnerschaften ein: mit der Mohamed bin Zayed University of

Artificial Intelligence (MBZUAI) zur Weiterentwicklung der Fähigkeiten von

Humanoiden im Energiesektor sowie mit der University of Waterloo zur Optimierung

der Wahrnehmung unter extremen Bedingungen wie Rauch, Dunkelheit, Sensorfehlern

und eingeschränkter Sicht. Darüber hinaus prüft Minerva Einsätze an zwei der

zehn weltweit verkehrsreichsten Flughäfen. Entsprechende Vor-Ort-Tests für

hochriskante Sicherheitsanwendungen wurden bereits erfolgreich durchgeführt. Mit

dem frischen Kapital entwickelt Minerva seine spezialisierte Hardware sowie

seine KI-Funktionen für den Einsatz in der Energiebranche und bei der

Kampfmittelbeseitigung weiter, um erste kommerzielle Einsätze noch in diesem

Jahr zu unterstützen.

¹ Schätzung von Minerva Humanoids auf Basis der weltweiten Rate tödlicher

Arbeitsunfälle der ILO (https://www.ilo.org/publications/call-safer-and-

healthier-working-environments) (ILO, A Call for Safer and Healthier Working

Environments, 2023: 330.000 Todesfälle bei 3,46 Milliarden Erwerbstätigen) und

der weltweiten Beschäftigtenzahl im Energiesektor der IEA

(https://www.iea.org/reports/world-energy-employment-2025) von 76 Millionen

(IEA, World Energy Employment 2025).

Über Minerva Humanoids

Minerva Humanoids entwickelte seinen ersten Prototyp von Roger, einem speziell

entwickelten, teilautonomen humanoiden Roboter, nur fünf Monate nach

Entwicklungsbeginn. Roger wurde für gefährliche Einsätze im Energiesektor, wie

beispielsweise auf Offshore-Ölplattformen und in Hochspannungskraftwerken, sowie

für Anwendungen im Bereich der öffentlichen Sicherheit, darunter die

Kampfmittelbeseitigung und den Umgang mit Gefahrstoffen, konzipiert. Dabei

behält ein ausgebildeter Spezialist die Kontrolle über die Entscheidungen des

Roboters, sodass dieser kritische Aufgaben schnell und intuitiv ausführen kann,

während der Spezialist selbst außerhalb der Gefahrenzone bleibt. Das

Steuerungssystem nutzt Minerva Intelligence, die unternehmenseigene KI-Ebene des

Unternehmens für Gleichgewicht, Sturzausgleich und Navigation. Minerva wurde

Ende 2025 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco sowie

Niederlassungen in Cambridge, Massachusetts, und Sindelfingen, Deutschland. Das

Unternehmen wird von General Catalyst, Long Journey Ventures, Credo Ventures und

weiteren Investoren unterstützt. Weitere Informationen finden Sie

unter https://www.minervahumanoids.com/.

Medienkontakt

Mollie Gonzalez

minerva-humanoids@bulleitgroup.com (mailto:minerva-humanoids@bulleitgroup.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

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194c-44f4-96d7-250493781b14

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