GNW-News: Minimum Deposit Casinos warnt: Aufgrund neuer US-Vorschriften für digitale Geldbörsen könnten Online-Casinos gezwungen sein, teure Zahlungen auf Ba...

WATERFORD, Irland, Dec. 04, 2025 -- Minimum Deposit Casinos

(https://www.minimumdepositcasinos.org/) (MDC), ein Geschäftsbereich der

OneTwenty Group, hat eine neue Analyse veröffentlicht, in der dargelegt wird,

wie die bevorstehende Bundesaufsicht über bankfremde digitale Wallets die

Kostenstruktur von Online-Casino-Zahlungen erheblich beeinflussen könnte.

Das Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) hat kürzlich eine Regelung zur

Überwachung großer Fintech -Wallet-Anbieter, die jährlich über 50 Millionen

Transaktionen abwickeln, verabschiedet. Mit dieser Regelung werden die großen

Akteure in Bezug auf Datensicherheit , Betrugsschutz und Fehlerbehebung einer

direkten Bundesaufsicht unterstellt und damit traditionellen Banken

gleichgestellt.

?Der Vorstoß des CFPB für mehr Transparenz bei bankfremden Zahlungen ist

notwendig, hat aber eindeutig Auswirkungen auf den digitalen Handel", sagte ein

Sprecher von MDC.?Für die Casino-Branche bedeutet dies das Ende

unkomplizierter, kostengünstiger Zahlungswege über Dritte. Betreiber, die jetzt

nicht in transparente, bankkonforme Account-to-Account-Lösungen (A2A)

investieren, werden schon bald mit steigenden Compliance-Kosten rechnen müssen.

Für den Spieler wird sich dies entweder in langsameren Auszahlungen oder

strengeren Verifizierungsprozessen bemerkbar machen."

Obwohl die Regelung im Mai einem Beschluss des Congressional Review Act (CRA)

unterlag, stellt MDC fest, dass die Debatte die Erwartungen der Branche

nachhaltig verändert hat. Die erklärte Absicht des CFPB, weitere Schutzmaßnahmen

zu ergreifen, hat Wallet-Anbieter bereits dazu veranlasst, ihre internen

Risikoprotokolle zu verschärfen, was zu einem Anstieg der Betriebskosten in der

gesamten Kette geführt hat.

?Für die meisten Spieler wird es keine offensichtlichen zusätzlichen Gebühren

geben", fügte der Sprecher von MDC hinzu.?Aber es entsteht eine versteckte

Kostenkurve. Zahlungsabwickler müssen ihre Infrastruktur aufrüsten, und diese

Kosten werden nach unten weitergegeben. Insbesondere Plattformen mit niedrigen

Einzahlungen müssen sich darauf vorbereiten."

Der Bericht von MDC hebt die Umstellung auf Open-Banking-basierte A2A-Lösungen

als eine der effektivsten Maßnahmen hervor. Durch den Wegfall von

Zwischenhändlern und die Verbesserung der Überprüfbarkeit von Transaktionen

tragen diese Tools dazu bei, dass Plattformen die wachsenden Compliance-

Anforderungen erfüllen können, ohne die Benutzererfahrung zu beeinträchtigen.

Über MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC), ein Geschäftsbereich der OneTwenty Group, ist ein

vertrauenswürdiges globales Portal, das sich für transparente, lizenzierte und

den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Online-Casino-Erlebnisse einsetzt.

MDC prüft und empfiehlt Plattformen, die den höchsten Standards in Bezug auf

KYC, verantwortungsbewusstes Spielen und sichere Zahlungsabwicklung entsprechen,

und verweist Spieler auf sichere und regulierte Plattformen mit niedrigen

Einzahlungsbeträgen.

Kontakt-E-Mail: jonathan@onetwentygroup.com

