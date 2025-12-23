|
23.12.2025 19:33:38
GNW-News: Minimum Deposit Casinos warnt: Vorschlag der Fed zu Zahlungskonten könnte Transaktionskosten für Casinos maßgeblich verändern
^WATERFORD, Irland, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos
(https://www.minimumdepositcasinos.org/) (MDC), ein Geschäftsbereich der
OneTwenty Group, eine Geschäftseinheit der OneTwenty Group, hat eine
Stellungnahme zum vorgeschlagenen Rahmenwerk der US-Notenbank für sogenannte
?Zahlungskonten" veröffentlicht und dessen mögliche Auswirkungen auf
Transaktionen im Online-Glücksspiel analysiert. Der Vorschlag, der am 19.
Dezember offiziell zur öffentlichen Konsultation freigegeben wurde, sieht vor,
qualifizierten Nichtbanken-Finanzinstituten einen begrenzten Zugang zu den
zentralen Zahlungssystemen der Federal Reserve - darunter FedNow und Fedwire -
zu ermöglichen, ohne ihnen dabei vollständige Bankprivilegien einzuräumen.
?Die Entscheidung der US-Notenbank, ihre Zahlungsinfrastruktur für Fintech-
Unternehmen zu öffnen, stellt einen historischen Wendepunkt dar", erklärte ein
Sprecher von MDC.?Zwar soll dieser Schritt Innovationen fördern und bestehende
Reibungsverluste im Zahlungsverkehr reduzieren, gleichzeitig könnte er jedoch
erhebliche Auswirkungen auf lizenzierte Glücksspielanbieter haben. Schnellere
Abrechnungen und direktes Clearing können die Auszahlungsprozesse deutlich
beschleunigen, bringen jedoch auch neue Risiken sowie zusätzliche Compliance-
Anforderungen mit sich. Das ist eine grundlegende Veränderung."
Die vorgeschlagenen Konten, häufig als?Skinny Master Accounts" bezeichnet,
sollen modernisieren, wie Geld innerhalb der US-Wirtschaft bewegt wird. Sie
unterliegen strengen Beschränkungen in Bezug auf Guthabenhöhen, Zugriffsrechte
und Risikokontrollen, eröffnen Zahlungsanbietern jedoch einen direkten Zugang zu
den Zahlungssystemen der Federal Reserve - und ermöglichen es ihnen damit,
traditionelle Bankintermediäre zu umgehen. Dies könnte die Prozesse für Ein- und
Auszahlungen auf Online-Glücksspielplattformen grundlegend verändern.
Auch wenn sich der Vorschlag derzeit noch in der Phase der öffentlichen
Konsultation befindet, weist MDC darauf hin, dass er einen breiteren
regulatorischen Trend widerspiegelt: eine zunehmend strengere Aufsicht über
digitale Zahlungsströme. Sollte das Rahmenwerk umgesetzt werden, könnten für
Zahlungspartner neue Anforderungen in den Bereichen Rechnungsprüfung,
Risikomanagement und Betrugsprävention entstehen. Die damit verbundenen
Mehrkosten würden sich voraussichtlich auf den Plattformbetrieb auswirken - und
letztlich auch auf das Spielerlebnis.
?Hier liegt die eigentliche Spannung", ergänzte der Sprecher.?Kostengünstige
Zahlungssysteme haben maßgeblich dazu beigetragen, iGaming für viele Nutzer
zugänglicher zu machen. Gleichzeitig bringt eine intensivere operative
Überwachung neue Kosten mit sich - etwa durch langsamere Auszahlungen, strengere
Prüfprozesse oder höhere Transaktionsgebühren."
MDC empfiehlt lizenzierten Casino-Betreibern sowie deren Zahlungsdienstleistern,
die Initiative der Federal Reserve aufmerksam zu verfolgen und frühzeitig mit
der Bewertung der Belastbarkeit, Compliance-Fähigkeit und Zukunftssicherheit
ihrer bestehenden Zahlungsinfrastruktur zu beginnen.
Über MDC
Minimum Deposit Casinos (MDC), ein Geschäftsbereich der OneTwenty Group, ist ein
global anerkanntes Informationsportal, das sich für transparente, lizenzierte
und rechtskonforme Online-Casino-Erlebnisse einsetzt. MDC prüft und empfiehlt
Plattformen, die höchsten Standards in den Bereichen KYC,
verantwortungsbewusstes Spielen und sichere Zahlungsabwicklung entsprechen.
Kontakt-E-Mail: jonathan@onetwentygroup.com
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester -- Wall Street freundlich Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts. Der Dow zieht am Dienstag etwas an. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.