GNW-News: Mit SigenMate 2700 Ultra bis zu 1.714 ? im Jahr sparen: KI-gestütztes Energiemanagement jetzt zum Aktionspreis

^DÜSSELDORF, Aug. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Endlich ist es so weit: Der

SigenMate 2700 Ultra (https://de-store.sigenergy.com/pages/summer-

sale?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=summer_sale_20260817&utm_content=p

r) von Sigenergy ist ab sofort lieferbar. Nach der erfolgreichen

Produkteinführung vor wenigen Wochen ist das Plug-and-Play-Energiesystem nun auf

Lager und kann ohne Wartezeit direkt versandt werden. Wer jetzt bestellt,

profitiert nicht nur von einer schnellen Lieferung, sondern auch von attraktiven

Aktionsangeboten bis zum 6. September 2026.

SigenMate 2700 Ultra jetzt zum zeitlich begrenzten Aktionspreis ab nur 999 EUR

Dank Sommer Power-Deals ist der SigenMate 2700 Ultra (https://de-

store.sigenergy.com/pages/summer-

sale?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=summer_sale_20260817&utm_content=p

r) zum Aktionspreis von nur 999 EUR erhältlich. Damit liegt der Preis 200 EUR unter

der unverbindlichen Preisempfehlung.

Zusätzlich bietet Sigenergy attraktive Bundles an, mit denen sich je nach Paket

bis zu 798 EUR sparen lassen. Wer neu in das Thema Balkonkraftwerk mit Speicher

einsteigt, kann beispielsweise zum Set aus SigenMate 2700 Ultra und zwei 500 W

Solarpanels greifen, das während der Aktion statt 1.698 EUR nur 1.299 EUR kostet.

Abonnenten des Newsletters im offiziellen Sigenergy Store erhalten zusätzlich

20 EUR Rabatt.

Die Aktion läuft im offiziellen Sigenergy Store (https://de-

store.sigenergy.com/pages/summer-

sale?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=summer_sale_20260817&utm_content=p

r) vom 17. August bis zum 6. September 2026 und bei Amazon

(https://www.amazon.de/stores/SIGENERGY/page/A37D96EB-320C-4787-B369-

A028563D2705?maas=maas_adg_269066C18D619C4C45507B728CA7B4CE_afap_abs&ref_=aa_maa

s&tag=maas) vom 24. August bis zum 6. September 2026. Darüber hinaus ist der

SigenMate 2700 Ultra auch bei autorisierten Partnern

(https://www.tepto.de/Sigenergy-SigenMate-2700-Ultra-Haupteinheit) erhältlich.

Sämtliche Produkte sind bereits auf Lager und sofort versandbereit.

Bis zu 1.714 EUR jährliches Einsparpotenzial bei den Stromkosten

Der Rabatt beim Kauf ist zweifelsohne lukrativ. Aber das Sparen geht erst nach

dem Kauf so richtig los. Unter Idealbedingungen lassen sich mit dem Plug-and-

Play-Energiespeichersystem bis zu 1.714 EUR* Stromkosten im Jahr einsparen.

Möglich macht dies unter anderem die starke Hardware des SigenMate 2700 Ultra.

Dessen vier MPPT weisen eine Solareingangsleistung von bis zu 4.000 W auf,

sodass bis zu acht Solarpanels mit dem System kombiniert werden können. So wird

die eigene kostenlose Stromgewinnung maximiert, um weniger Netzstrom zu

verbrauchen und so viel Geld zu sparen.

Im Netzbetrieb stehen über zwei AC-Ausgänge bis zu 3.600 W Leistung zur

Verfügung. Das ist nicht nur deutlich mehr als bei vielen Wettbewerben, sondern

ist auch ausreichend für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Haushaltsgeräte.

Auch im Falle eines Stromausfalls leistet das System wertvolle Dienste und hält

im Backup-Betrieb dank bis zu 3.600 W Notstromleistung wichtige Geräte am

Laufen.

Starke Hardware, noch beeindruckendere KI

Neben der starken Hardware begeistert SigenMate 2700 Ultra auch mit seinen

smarten KI-Features. Die brandneue mySigen App 4.0 bietet mehr als zehn neue

Funktionen für ein noch intelligenteres und intuitiveres, automatisiertes

Energiemanagement.

Mithilfe der Sigen AI maximiert das System die Ersparnis. Dazu zählt nicht nur

die bedarfsgesteuerte Einspeisung, sondern unter anderem auch die Unterstützung

von dynamischen Stromtarifen in rund 50 Ländern. Sigen AI prognostiziert für

alle Betriebsmodi basierend auf Solarerzeugung, Energieverbrauch,

Batterieverhalten und Netzeinspeisung die zukünftige Nutzung. Reicht der

Solarstrom nicht aus, lädt die künstliche Intelligenz per 1.400 W

bidirektionalem Laden den integrierten 2,68-kWh-Speicher (ausbaubar bis 56,4

kWh) genau dann, wenn der Netzstrom besonders günstig ist.

Ein weiteres Highlight ist der weiterentwickelte Sigen AI Assistant, der von

SigenAgent, dem branchenweit ersten domänenübergreifenden KI-Agenten,

angetrieben wird und vollständig in die mySigen App 4.0 integriert ist. Er

vereint Wissenssuche, Datenanalyse, Gerätesteuerung, die Erstellung

personalisierter Strategien und Fehlerdiagnose und lässt sich bequem per

natürlicher Sprache bedienen. Präzisere Prognosen, intelligentere Strategien,

eine einfachere Steuerung, mehr Transparenz und höhere Zuverlässigkeit greifen

dabei nahtlos ineinander, um Nutzer dabei zu unterstützen, ihre Einsparungen zu

maximieren:

* Personalisierte Strategien & Gerätesteuerung: Ein Satz genügt und die KI

erstellt individuelle Energiestrategien - auch wiederkehrend. Beispiel:

"Jeden Freitag bis 17 Uhr auf 80% laden". Die KI plant anhand der PV-

Prognose, simuliert vorab und prüft auf Konflikte. So lassen sich selbst

komplexe Einstellungen mit nur einem Satz erledigen.

* Fehlerdiagnose & Datenanalyse: Die KI kombiniert Protokolle, Echtzeitdaten

und Wissensdatenbank, um Fehler zu lokalisieren und Lösungen vorzuschlagen.

Liegen z. B. WLAN-Probleme vor, erkennt die KI die entsprechenden Störungen

und gibt direkt Lösungen. Bei der Datenanalyse verknüpft sie alle

Systemdaten, erstellt Diagramme und Berichte sowie gibt

Optimierungsvorschläge.

* Intelligente Suche: Mit wenigen Stichworten finden Nutzer App-Funktionen

inklusive Beschreibungen, Links und Tutorials. Installateure können zudem

nach Systemalarmen suchen - für mehr Effizienz.

* Modusübergreifende Prognosen & Einblicke: Auf Basis von Sigenergys eigenem

KI-Modell gibt die KI PV-, Verbrauchs- und Batterieprognosen in allen

Betriebsmodi - auf der Startseite für heute und die nächsten 24 Stunden. Sie

erklärt zudem die Betriebslogik in Echtzeit. Jede Energieentscheidung wird

transparent dargestellt.

Jetzt Teil der Energiewende werden und kräftig sparen

Für Haushalte, die über die Anschaffung eines Balkonkraftwerks mit Speicher

nachdenken, bietet der SigenMate 2700 Ultra einen einfachen Einstieg in ein

intelligentes Energiemanagement. Das System verbindet leistungsstarke, sichere

Hardware mit smarter KI und eröffnet zusätzliches Einsparpotenzial.

Dank Sommer Power-Deals ist der SigenMate 2700 Ultra (https://de-

store.sigenergy.com/pages/summer-

sale?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=summer_sale_20260817&utm_content=p

r) zum Aktionspreis von nur 999 EUR erhältlich. Damit liegt der Preis 200 EUR unter

der unverbindlichen Preisempfehlung.

Zusätzlich bietet Sigenergy attraktive Bundles an, mit denen sich je nach Paket

bis zu 798 EURsparen lassen. Wer neu in das Thema Balkonkraftwerk mit Speicher

einsteigt, kann beispielsweise zum Set aus SigenMate 2700 Ultra und zwei 500 W

Solarpanels greifen, das während der Aktion statt 1.698 EUR nur 1.299 EUR kostet.

Abonnenten des Newsletters im offiziellen Sigenergy Store erhalten zusätzlich

20 EUR Rabatt.

Die Aktion läuft im offiziellen Sigenergy Store (https://de-

store.sigenergy.com/pages/summer-

sale?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=summer_sale_20260817&utm_content=p

r) vom 17. August bis zum 6. September 2026 und bei Amazon

(https://www.amazon.de/stores/SIGENERGY/page/A37D96EB-320C-4787-B369-

A028563D2705?maas=maas_adg_269066C18D619C4C45507B728CA7B4CE_afap_abs&ref_=aa_maa

s&tag=maas) vom 24. August bis zum 6. September 2026. Darüber hinaus ist der

SigenMate 2700 Ultra auch bei autorisierten Partnern

(https://www.tepto.de/Sigenergy-SigenMate-2700-Ultra-Haupteinheit) erhältlich.

Sämtliche Produkte sind bereits auf Lager und sofort versandbereit.

Disclaimer: Die geschätzten Einsparungen von bis zu 1.714 EUR/Jahr basieren auf

einem simulierten Szenario mit vordefinierten Annahmen, darunter ein Strompreis

von 0,40 EUR/kWh, standardisierte Wetterbedingungen sowie angenommener

Energieverbrauch und KI-Optimierung. Die tatsächlichen Einsparungen und die KI-

Leistung können je nach Standort, Wetter, Strompreisen bzw. Tarifen,

Energieverbrauch, Systemkonfiguration und weiteren Betriebsbedingungen

variieren. Die Ergebnisse dienen ausschließlich der Veranschaulichung und sind

nicht garantiert.

Über Sigenergy

Sigenergy wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai. Das

Unternehmen Sigenergy (6656.HK (http://6656.HK)) ist ein technologieorientiertes

Unternehmen, das sich auf Innovationen im Bereich neuer Energien konzentriert.

Gestützt auf fortschrittliche digitale Intelligenz und ein hochqualifiziertes

Expertenteam hat Sigenergy sein Geschäft auf Photovoltaik-Erzeugung (PV),

intelligente Energiespeicherlösungen und hocheffiziente Ladelösungen für

Elektrofahrzeuge (EV) ausgeweitet. Geleitet von seiner Strategie?AI in All"

integriert Sigenergy künstliche Intelligenz in sein gesamtes Produktökosystem,

um Haushalten und Unternehmen weltweit sicherere, intelligentere und

effizientere Energielösungen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie

unter: www.sigenergy.com (http://www.sigenergy.com/)

Medienkontakt E-Mail: shenlan@sigenergy.com (mailto:shenlan@sigenergy.com)

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4aa7e5fe-986c-4507-a0a4-

b7a5d019f15b

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b8b96def-

4da2-4fb4-912e-18ee78f23500

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