^JACKSONVILLE, Florida, Nov. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MMI

(https://www.mmimicro.com/) (Medical Microinstruments, Inc.), ein

Robotikunternehmen, das sich der Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten und

der Verbesserung der klinischen Ergebnisse für Patienten mit komplexen

Erkrankungen verschrieben hat, hat heute die Markteinführung in Europa sowie die

ersten klinischen Einsätze von NanoWrist(® )bekannt Monopolar-Schere

bekanntgegeben, ein energieversorgtes Instrument für sein Symani

(https://www.mmimicro.com/symani/)(® )

(https://www.mmimicro.com/symani/)Chirurgiesystem

(https://www.mmimicro.com/symani/). Das neue Instrument ermöglicht es Chirurgen,

robotergestützte Präzision und Kontrolle auf weitere Aspekte komplexer

mikrochirurgischer Eingriffe auszuweiten - und zwar mithilfe eines

multifunktionalen Werkzeugs, das eine effiziente Energieabgabe und größere

Autonomie während der gesamten Operation gewährleistet, beispielsweise bei

Lymphknotenoperationen und Eingriffen bei Kopf-Hals-Krebs.

Die speziell für Symani entwickelte NanoWrist-Monopolar-Schere ist das erste und

einzige voll bewegliche robotergestützte elektrochirurgische Instrument für die

offene Mikrochirurgie. Es ist für den Einsatz in einem breiten Spektrum von

Symani-Anwendungen konzipiert und ermöglicht es Chirurgen, mit einem einzigen

Instrument sowohl scharfe als auch stumpfe Dissektionen sowie das Schneiden und

Koagulieren von Weichgewebe robotergestützt durchzuführen.

?Die Erweiterung von Symani um die Energiefunktion gibt Chirurgen nicht nur mehr

Leistungsmöglichkeiten an die Hand, sondern verändert auch die Sichtweise auf

Energieinstrumente in der Mikrochirurgie", so Mark Toland, CEO von MMI.?Diese

klinischen Fälle sind erst der Anfang eines umfassenderen Energieportfolios, das

darauf abzielt, die Möglichkeiten der Chirurgen bei der Behandlung von Patienten

mit komplexen Erkrankungen zu erweitern."

Im Bellvitge-Krankenhaus in Spanien setzte Dr. Sergi Barrantes, Facharzt für

plastische, rekonstruktive und mikrochirurgische Chirurgie sowie Leiter der

Abteilung für Lymphödemchirurgie, das neue Instrument bei einem Eingriff ein,

bei dem zwei lymphovenöse Bypässe (LVB) bei einer Brustkrebspatientin mit einem

Lymphödem der oberen Extremität angelegt wurden. Symani wurde während des

gesamten Eingriffs zur Gewebedissektion, zur Blutstillung und zur Herstellung

der Anastomosen, also der Gefäßverbindungen, eingesetzt.?Bislang musste ein

Teil des LVB-Verfahrens manuell durchgeführt werden. Mit diesem neuen Instrument

können wir die gesamte mikrochirurgische Phase mithilfe des Roboters mit einer

Präzision durchführen, die für diese Fälle unerlässlich ist", so Dr. Barrantes.

An der RWTH Aachen in Deutschland wurden monopolare Scheren eingesetzt, um

Krebsgewebe im Kopf- und Halsbereich eines Patienten zu resezieren. Der Eingriff

wurde von Priv-Doz. Dr. Dr. Ashkan Rashad, leitender Facharzt in der Abteilung

für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, durchgeführt. Er erklärte:?Für

Patienten, die mit Krebs und dessen Komplikationen konfrontiert sind, geht es

bei einer Operation um mehr als nur die Behandlung der Erkrankung. Es geht

darum, die Funktionsfähigkeit zu erhalten und die Lebensqualität

wiederherzustellen - was insbesondere im Kopf- und Halsbereich von großer

Bedeutung ist. Die Ausweitung der robotergestützten Präzision auf weitere Teile

des Eingriffs trägt zur Erreichung dieser Ziele bei, da sie uns bei der Arbeit

an solch komplexen anatomischen Strukturen eine bessere Kontrolle ermöglicht."

Die Markteinführung knüpft an die Einführung der NanoWrist-

Dissektionsinstrumente durch MMI im Jahr 2025 an und spiegelt das anhaltende

Engagement des Unternehmens wider, die Einsatzmöglichkeiten von Symani auf

weitere Bereiche mikrochirurgischer Eingriffe auszuweiten. Das neue Gerät, das

im Oktober 2026 die CE-Kennzeichnung erhalten hat, steht nun Krankenhäusern in

ganz Europa zur Verfügung. Das Unternehmen arbeitet daran, die behördlichen

Zulassungen für dieses neue Gerät auf den globalen Märkten, einschließlich der

USA, auszuweiten.

Weitere Informationen zu MMI und dem Symani-Chirurgiesystem finden Sie

unter www.mmimicro.com (http://www.mmimicro.com/).

Die monopolare NanoWrist-Schere ist ein Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung. FDA

510(k)-Zulassung steht noch aus. Die NanoWrist-Monopolar-Schere wurde von der

FDA nicht zugelassen, und ihre Sicherheit und Wirksamkeit wurden in den

Vereinigten Staaten nicht nachgewiesen. Es ist in den USA weder zum Verkauf noch

zur Nutzung erhältlich, und eine zukünftige Verfügbarkeit kann nicht garantiert

werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner vor Ort, um die

Verfügbarkeit in anderen Regionen zu bestätigen. Informationen zu den für Ihre

Region geltenden Produktindikationen finden Sie

unter www.mmimicro.com/indications (http://www.mmimicro.com/indications).

Über Medical Microinstruments, Inc. (MMI)

MMI hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Robotertechnologie weiterzuentwickeln,

um die Grenzen der offenen Weichteilchirurgie zu erweitern und Chirurgen neue

Möglichkeiten zu eröffnen, die Lebensqualität von mehr Patienten mit komplexen

Erkrankungen wiederherzustellen. Das Unternehmen wurde 2015 in der Nähe von

Pisa, Italien, gegründet. Sein firmeneigenes Symani(® )Chirurgiesystem

kombiniert die weltweit kleinsten Mikroinstrumente mit Gelenkgelenk mit

Technologien zur Tremorreduzierung und Bewegungsskalierung, um weltweit

erhebliche ungedeckte Bedürfnisse von Patienten zu erfüllen. Diese in ihrer Art

einzigartige chirurgische Roboterplattform für offene Mikrochirurgie im

Weichteilbereich kann bei der mikrovaskulären und lymphatischen

Wiederherstellung zum Einsatz kommen. In Europa und im asiatisch-pazifischen

Raum wird es zudem zur Behandlung von Verletzungen peripherer Nerven eingesetzt.

Das Symani-System ist in den USA von der FDA zugelassen und in Europa ein

Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung. MMI wird von internationalen Investoren

unterstützt, darunter Andera Partners, Angelini Ventures, BioStar Capital,

Deerfield Management, Fidelity Management & Research Company, Fountain

Healthcare Partners, Panakès Partners, RA Capital, Sambatech, S3 Ventures und

Wellington Partners.

Medienkontakt

Laura Bastardi, MWW

mmi@mww.com

Ansprechpartnerin für Investor Relations

Lisa Croke, MMI

lisa.croke@mmimicro.com

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0144-4bde-9a74-890054e8e36b

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