Mohawk Industries Aktie
WKN: 885067 / ISIN: US6081901042
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02.10.2026 18:25:38
GNW-News: Mohawk Industries, Inc. lädt Sie zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals ein
^CALHOUN, Georgia, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Zusammenhang mit der
Veröffentlichung der Ergebnisse von Mohawk Industries (NYSE: MHK) für das dritte
Quartal 2026 am Donnerstag, den 29. Oktober 2026, sind Sie eingeladen, an der
Telefonkonferenz teilzunehmen, die am Freitag, den 30. Oktober 2026, um 11:00
Uhr ET live übertragen wird.
Was: Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen des dritten Quartals
2026 von Mohawk Industries
Wann: 30. Oktober 2026
11:00 Uhr ET
Wo: https://www.mohawkind.com
Wählen Sie die Registerkarte?Investors" aus
Live-Übertragung im Internet - Melden Sie sich unter
Wie: ir.mohawkind.com/investor-overview
(https://ir.mohawkind.com/investor-overview/)
an
Melden Sie sich für die Telefonkonferenz unter
https://dpregister.com/sreg/10211917/104de4a22d1
(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/NeP3CzpxvrcGnY5JNsXh77i9hf
Lr?domain=dpregister.com)
an
Live-Telefonkonferenz: Wählen Sie 1-833-630-1962 (USA/Kanada)
Wählen Sie 1-412-317-1843 (International)
Wer die Telefonkonferenz zur angegebenen Zeit nicht verfolgen kann, kann die
Aufzeichnung bis zum 27. November 2026 abrufen. Wählen Sie dazu die Nummer
1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (International) und geben Sie
den Zugangscode 7228212 ein. Die Telefonkonferenz wird archiviert und steht ein
Jahr lang unter der Registerkarte?Investors" auf mohawkind.com zur Wiedergabe
bereit.
ÜBER MOHAWK
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit größten
Unternehmen für Bodenbeläge entwickelt und nimmt in Nordamerika, Europa,
Südamerika und Ozeanien eine führende Position ein. Die vertikal integrierten
Produktions- und Vertriebsstrukturen verschaffen dem Unternehmen einen
deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie
Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank branchenführender
Innovationen verfügen die Designs und Leistungsmerkmale von Mohawks Kollektionen
über einzigartige Eigenschaften, die sie deutlich von vergleichbaren Produkten
abheben. Damit werden sämtliche Anforderungen für Neubau- und
Renovierungsprojekte im Wohn- und Gewerbebereich erfüllt. Die Marken des
Unternehmens zählen zu den bekanntesten und angesehensten der Branche und
umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey
Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und
Vitromex.
Kontakt:
Mohawk Industries, Inc.
Joe Ahlersmeyer, CFA
Vice President - Finance & Investor Relations
joe_ahlersmeyer@mohawkind.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=KuUnEsGX6mNKjDYybmLkoC528qmmRvrU3oQ4
AIKCxTmKSdqVL3eVk33AI91v7-QWJlZvWkzhYQ3PkPu0Db_afpuiwDAU2KopoWtrBq4xNanWR5WzPt-
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Aktien in diesem Artikel
|Mohawk Industries Inc.
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