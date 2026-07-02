Mohawk Industries Aktie
WKN: 885067 / ISIN: US6081901042
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02.07.2026 16:31:38
GNW-News: Mohawk Industries, Inc. lädt Sie zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals ein
^CALHOUN, Georgia, July 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Zusammenhang mit der
Veröffentlichung der Geschäftszahlen von Mohawk Industries (NYSE: MHK) für das
zweite Quartal 2026 am Donnerstag, dem 30. Juli 2026, lädt das Unternehmen zur
Live-Telefonkonferenz ein. Diese findet am Freitag, dem 31. Juli 2026, um 11:00
Uhr ET statt.
Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen des zweiten Quartals 2026
Was: von Mohawk Industries
Wann: 31. Juli 2026
11:00 Uhr (Eastern Time)
Wo: https://www.mohawkind.com (https://www.mohawkind.com/)
Wählen Sie die Registerkarte?Investors" aus
Live-Übertragung im Internet - Melden Sie sich unter
ir.mohawkind.com/investor-overview (https://ir.mohawkind.com/investor-
Wie: overview/) an
Melden Sie sich für die Telefonkonferenz unter
https://dpregister.com/sreg/10209987/10448bdd21c an
Live-Telefonkonferenz: Wählen Sie 1-833-630-1962 (USA/Kanada)
Wählen Sie +1-412-317-1843
(International)
Für diejenigen, die zum angegebenen Zeitpunkt nicht teilnehmen können, steht die
Aufzeichnung der Telefonkonferenz bis zum 28. August 2026 zur Verfügung. Rufen
Sie dazu bitte die Nummer 1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088
(international) an und geben Sie den Zugangscode für die Aufzeichnung 9372095
ein. Die Telefonkonferenz wird archiviert und steht ein Jahr lang unter der
Registerkarte?Investoren" auf mohawkind.com zur Wiedergabe bereit.
ÜBER MOHAWK
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit größten
Unternehmen für Bodenbeläge entwickelt und nimmt in Nordamerika, Europa,
Südamerika und Ozeanien eine führende Position ein. Die vertikal integrierten
Produktions- und Vertriebsstrukturen von Mohawk verschaffen dem Unternehmen
einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie
Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank branchenführender
Innovationen verfügen die Designs und Leistungsmerkmale von Mohawks Kollektionen
über einzigartige Eigenschaften, die sie deutlich von vergleichbaren Produkten
abheben. Damit werden sämtliche Anforderungen für Neubau- und
Renovierungsprojekte im Wohn- und Gewerbebereich erfüllt. Zu den bekannten und
renommierten Marken des Unternehmens zählen unter anderem American Olean,
Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi,
Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.
Kontakt:
Mohawk Industries, Inc.
Joe Ahlersmeyer, CFA
Vice President - Finance & Investor Relations
joe_ahlersmeyer@mohawkind.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=KuUnEsGX6mNKjDYybmLkoC528qmmRvrU3oQ4
AIKCxTmKSdqVL3eVk33AI91v7-QWJlZvWkzhYQ3PkPu0Db_afpuiwDAU2KopoWtrBq4xNanWR5WzPt-
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