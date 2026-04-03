Mohawk Industries Aktie
WKN: 885067 / ISIN: US6081901042
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03.04.2026 19:55:38
GNW-News: Mohawk Industries, Inc. stellt Ergebnisse für das erste Quartal in einer Webkonferenz vor
^CALHOUN, Georgia, April 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich der
Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2026 von Mohawk Industries
(NYSE: MHK) am Donnerstag, dem 30. April 2026, laden wir Sie ein, an der
Telefonkonferenz teilzunehmen, die am Freitag, dem 1. Mai 2026, um 11:00 Uhr ET
live übertragen wird.
Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2026 von Mohawk
Was: Industries
Wann: 1. Mai 2026
11:00 Uhr (Eastern Time)
Wo: https://www.mohawkind.com (https://www.mohawkind.com/)
Wählen Sie die Registerkarte?Investoren" aus
Live über das Internet - Melden Sie sich unter
ir.mohawkind.com/investor-overview (https://ir.mohawkind.com/investor-
Wie: overview/) an
Melden Sie sich unter https://dpregister.com/sreg/10207491/103969d29fe
(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/JEcsC0RXYwT29g39mCDhDS9VkLo?doma
in=dpregister.com) für die Telefonkonferenz an
Live-Telefonkonferenz: Wählen Sie 1-833-630-1962 (USA/Kanada)
Wählen Sie +1-412-317-1843
(International)
Für diejenigen, die zur angegebenen Zeit nicht zuhören können, steht die
Aufzeichnung bis zum 29. Mai 2026 zur Verfügung. Sie können diese abrufen, indem
Sie die Nummer 1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international)
wählen und den Aufzeichnungszugangscode 7435080 eingeben. Die Telefonkonferenz
wird archiviert und steht ein Jahr lang unter der Rubrik?Investoren" auf
mohawkind.com zur Verfügung.
ÜBER MOHAWK
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit größten
Unternehmen für Bodenbeläge entwickelt und behauptet führende Positionen in
Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien. Die vertikal integrierten
Produktions- und Vertriebsstrukturen verschaffen dem Unternehmen einen
deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie
Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank branchenführender
Innovationen verfügen die Designs und Leistungsmerkmale von Mohawks Kollektionen
über einzigartige Eigenschaften, die sie deutlich von vergleichbaren Produkten
abheben. Damit werden sämtliche Anforderungen für Neubau- und
Renovierungsprojekte im Wohn- und Gewerbebereich erfüllt. Zu den bekannten und
renommierten Marken des Unternehmens zählen unter anderem American Olean,
Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi,
Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.
Kontakt:
Mohawk Industries, Inc.
Nick Manthey, Chief Financial Officer
706-624-2288
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