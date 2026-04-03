Mohawk Industries Aktie

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WKN: 885067 / ISIN: US6081901042

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03.04.2026 19:55:38

GNW-News: Mohawk Industries, Inc. stellt Ergebnisse für das erste Quartal in einer Webkonferenz vor

^CALHOUN, Georgia, April 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich der

Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2026 von Mohawk Industries

(NYSE: MHK) am Donnerstag, dem 30. April 2026, laden wir Sie ein, an der

Telefonkonferenz teilzunehmen, die am Freitag, dem 1. Mai 2026, um 11:00 Uhr ET

live übertragen wird.

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2026 von Mohawk

Was: Industries

Wann: 1. Mai 2026

11:00 Uhr (Eastern Time)

Wo: https://www.mohawkind.com (https://www.mohawkind.com/)

Wählen Sie die Registerkarte?Investoren" aus

Live über das Internet - Melden Sie sich unter

ir.mohawkind.com/investor-overview (https://ir.mohawkind.com/investor-

Wie: overview/) an

Melden Sie sich unter https://dpregister.com/sreg/10207491/103969d29fe

(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/JEcsC0RXYwT29g39mCDhDS9VkLo?doma

in=dpregister.com) für die Telefonkonferenz an

Live-Telefonkonferenz: Wählen Sie 1-833-630-1962 (USA/Kanada)

Wählen Sie +1-412-317-1843

(International)

Für diejenigen, die zur angegebenen Zeit nicht zuhören können, steht die

Aufzeichnung bis zum 29. Mai 2026 zur Verfügung. Sie können diese abrufen, indem

Sie die Nummer 1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international)

wählen und den Aufzeichnungszugangscode 7435080 eingeben. Die Telefonkonferenz

wird archiviert und steht ein Jahr lang unter der Rubrik?Investoren" auf

mohawkind.com zur Verfügung.

ÜBER MOHAWK

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit größten

Unternehmen für Bodenbeläge entwickelt und behauptet führende Positionen in

Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien. Die vertikal integrierten

Produktions- und Vertriebsstrukturen verschaffen dem Unternehmen einen

deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie

Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank branchenführender

Innovationen verfügen die Designs und Leistungsmerkmale von Mohawks Kollektionen

über einzigartige Eigenschaften, die sie deutlich von vergleichbaren Produkten

abheben. Damit werden sämtliche Anforderungen für Neubau- und

Renovierungsprojekte im Wohn- und Gewerbebereich erfüllt. Zu den bekannten und

renommierten Marken des Unternehmens zählen unter anderem American Olean,

Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi,

Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.

Kontakt:

Mohawk Industries, Inc.

Nick Manthey, Chief Financial Officer

706-624-2288

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