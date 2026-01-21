Mohawk Industries Aktie
WKN: 885067 / ISIN: US6081901042
|
21.01.2026 13:44:38
GNW-News: Mohawk Industries, Inc. stellt in einer Telefonkonferenz seine Ergebnisse für das vierte Quartal vor
^CALHOUN, Georgia, Jan. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich der
Veröffentlichung der Ergebnisse von Mohawk Industries (NYSE: MHK) für das vierte
Quartal 2025 am Donnerstag, den 12. Februar 2026, lädt das Unternehmen zur
Teilnahme an einer Telefonkonferenz ein. Die Live-Übertragung findet am Freitag,
den 13. Februar 2026, um 11:00 Uhr Eastern Time statt.
Was: Telefonkonferenz von Mohawk Industries zum Ergebnis des vierten Quartals
13. Februar 2026
Wann: 11:00 Uhr ET
https://www.mohawkind.com (https://www.mohawkind.com/)
Wo: Wählen Sie die Registerkarte?Investoren"
Live über das Internet - Melden Sie sich an
unter ir.mohawkind.com/investor-overview
(https://ir.mohawkind.com/investor-overview/)
Registrieren Sie sich für die Telefonkonferenz
unter https://dpregister.com/sreg/10205489/10301ee32db
(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/kOTdClYMxZhowkLVwI9hLHzXka0?doma
in=dpregister.com)
Live-Telefonkonferenz: Wählen Sie 1-833-630-1962 (USA/Kanada)
Wie: Wählen Sie 1-412-317-1843 (international)
Für alle, die zur Live-Übertragung nicht teilnehmen können, ist die
Telefonkonferenz bis zum 13. März 2026 unter den Nummern 1-855-669-9658
(USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international) mit dem Replay-Zugangscode
6945334 abrufbar. Die Telefonkonferenz wird archiviert und kann ein Jahr lang
unter der Registerkarte?Investors" auf mohawkind.com als Aufzeichnung abgerufen
werden.
ÜBER MOHAWK
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit größten
Unternehmen für Bodenbeläge entwickelt und behauptet führende Positionen in
Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien. Die vertikal integrierten
Produktions- und Vertriebsstrukturen verschaffen dem Unternehmen einen
deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie
Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank branchenführender
Innovationen verfügen die Designs und Leistungsmerkmale von Mohawks Kollektionen
über einzigartige Eigenschaften, die sie deutlich von vergleichbaren Produkten
abheben. Damit werden sämtliche Anforderungen für Neubau- und
Renovierungsprojekte im Wohn- und Gewerbebereich erfüllt. Zu den bekannten und
renommierten Marken des Unternehmens zählen unter anderem American Olean,
Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi,
Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.
Kontakt:
Mohawk Industries, Inc.
James Brunk, Chief Financial Officer
706-624-2239
