Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
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25.08.2026 21:07:38
GNW-News: Molecular Partners gibt Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 und wichtige Unternehmensentwicklungen bekannt: DLL3-Radiotherapie-Kandidat MP...
^* Auf DLL3 abzielendes Radio-DARPin MP0712 in Phase-1/2a-Studie; Rekrutierung
auf Dosisstufe 2 läuft, erste Daten werden 2026 erwartet, Wirksamkeitsdaten
2027
* CD70 als neue Zielstruktur für Radiotherapeutika zur Behandlung von
Nierenkrebs und anderen Indikationen ausgewählt; Beginn des klinischen
Programms für 2027 erwartet
* Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten von CHF 67,9
Millionen (ca. USD 84 Millionen) zum 30. Juni 2026; Finanzierung der
Geschäftstätigkeit voraussichtlich bis Ende 2027 gesichert
ZÜRICH-SCHLIEREN, Schweiz, und CONCORD, Massachusetts, Aug. 25, 2026 (GLOBE
NEWSWIRE) -- Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 LR Molecular Partners
(https://www.molecularpartners.com/) AG (SIX, NASDAQ: MOLN) (?Molecular
Partners" oder das?Unternehmen"), ein Biotechnologieunternehmen in der
klinischen Entwicklungsphase, das eine neuartige Klasse von Arzneimitteln
entwickelt, die als DARPin-Therapeutika bekannt sind, hat heute die wichtigsten
Unternehmensentwicklungen und Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026
bekannt gegeben.
?Das erste Halbjahr 2026 war von bedeutenden Fortschritten in unserer gesamten
Pipeline geprägt. Mit MP0712, einem auf DLL3 abzielenden Radio-DARPin, haben wir
die ersten Patienten in unserer SCLC-Studie behandelt, und die Dosiseskalation
in der Phase-1/2a-Studie schreitet planmäßig voran. Um unsere Radio-Pipeline
weiter zu stärken, haben wir CD70 als unser nächstes Zielmolekül ausgewählt, das
mit einem isotopenunabhängigen Ansatz untersucht werden soll. Dank einer starken
Bilanz, die den Geschäftsbetrieb bis Ende 2027 sichert, konzentrieren wir uns
weiterhin darauf, wichtige wertsteigernde Meilensteine zu erreichen, darunter
erste klinische Daten zu MP0712 im weiteren Verlauf dieses Jahres und die
kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Pipeline", sagt Patrick Amstutz,
Ph.D., CEO von Molecular Partners.
Darüber hinaus gab das Unternehmen heute bekannt, dass sein führender Radio-
DARPin-Kandidat MP0712 in der Phase-1/2a-Studie die nächste therapeutische
Dosisstufe (Kohorte 2) erreicht hat.
?Die Eröffnung von Kohorte 2 in der Phase-1-Studie stellt einen wichtigen
Meilenstein für das MP0712-Programm dar. Bei jedem Prüfpräparat hat die
Sicherheit oberste Priorität. Wir freuen uns, dass sich unsere Annahmen
hinsichtlich der Blutbildparameter und der allgemeinen Sicherheit weiterhin
bestätigen. Wir gehen nun zuversichtlich zur höheren therapeutischen Dosisstufe
über und freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit mit den Prüfern und
den Prüfzentren", sagt Philippe Legenne, M.D., CMO von Molecular Partners.
Highlights aus Forschung und Entwicklung
MP0712 (auf DLL3 abzielende Radio-DARPin-Therapie, RDT)
MP0712, das auf das tumorassoziierte Antigen Delta-like Ligand 3 (DLL3) abzielt
und den therapeutischen Alpha-Strahler (212)Pb trägt, wird gemeinsam mit dem
strategischen Partner Orano Med entwickelt, einem Pionier in der Entwicklung
von (212)Pb-basierten zielgerichteten Alpha-Therapien, zur Behandlung von
kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC) und anderen neuroendokrinen Krebsarten.
Die multizentrische Phase-1/2a-Studie zu MP0712 in den USA (NCT07278479) ist
planmäßig angelaufen, und die erste Dosisstufe (Kohorte 1) ist vollständig
rekrutiert. Die wiederholte Verabreichung wird fortgesetzt; bislang haben
Patienten bis zu vier Dosen MP0712 erhalten. Alle Patienten in Kohorte 1 (75 MBq
pro Dosis) haben den Sicherheitsbeobachtungszeitraum abgeschlossen, ohne dass
dosislimitierende Ereignisse beobachtet wurden. Alle bisher gemeldeten
unerwünschten Ereignisse waren leicht bis mittelschwer (Grad 1-2) und
vorübergehend und klangen rechtzeitig zum nächsten regulären Dosierungszyklus
ab. Nach Prüfung der Sicherheitsdaten aus Kohorte 1 empfahl das Komitee zur
Überprüfung der Dosiseskalation dem Unternehmen, mit der Behandlung von
Patienten auf der nächsten therapeutischen Dosisstufe (Kohorte 2, 105 MBq pro
Dosis) fortzufahren. Kohorte 2 ist nun eröffnet und die Rekrutierung von
Patienten läuft. Fünf Prüfzentren sind aktiv; insgesamt sollen 2026 neun
Prüfzentren geöffnet sein. In der Phase 1 sind insgesamt vier Dosisstufen
vorgesehen. Das Unternehmen geht davon aus, im Jahr 2026 erste klinische Daten
bekannt zu geben, gefolgt von einem umfassenderen Datensatz zur Sicherheit und
Wirksamkeit im Jahr 2027.
Nächste RDT-Programme
Molecular Partners verfolgt für seine Pipeline zielgerichteter Alpha-
Therapeutika eine isotopenunabhängige Strategie. Die Vielseitigkeit von DARPins
ermöglicht den Austausch von Alpha-Isotopen, darunter (212)Pb und (225)Ac, sowie
der entsprechenden Chelatoren. Dadurch können Kandidaten gezielt auf ein
bestimmtes Zielmolekül und die jeweilige Krankheitsbiologie zugeschnitten
werden.
Das Unternehmen teilte (https://investors.molecularpartners.com/news-
releases/news-release-details/molecular-partners-updates-clinical-progress-
across-expanding) im Juli 2026 mit, dass sein zweites RDT-Programm MP0726, das
auf MSLN abzielt, im zweiten Halbjahr 2026 erstmals am Menschen mittels
Bildgebung untersucht werden soll. Darüber hinaus hat das Nuclear Medicine
Research Institute (NuMeRI) ein klinisches Early-Access-Programm initiiert, bei
dem ein auf DLL3 abzielendes Radio-DARPin, markiert mit (177)Lu/(225)Ac
(bezeichnet als MP0714), zur Bildgebung und Behandlung von Patienten in
Südafrika eingesetzt wird. Molecular Partners konzentriert sich weiterhin voll
und ganz auf die Durchführung der US-amerikanischen Phase-1/2a-Studie zu MP0712
mit (212)Pb.
Im Rahmen des wachsenden Portfolios hat Molecular Partners CD70, ein klinisch
validiertes tumorassoziiertes Antigen, als drittes Zielmolekül für seine RDT-
Pipeline ausgewählt. CD70 ist beim klarzelligen Nierenzellkarzinom (ccRCC, einer
Form von Nierenkrebs) und bei anderen Krebserkrankungen überexprimiert, während
es in gesundem Gewebe nur begrenzt exprimiert wird, was es zu einem attraktiven
Kandidaten für eine zielgerichtete Radiopharmakatherapie macht. Die
zielgerichtete Alpha-Therapie hat das Potenzial, Resistenzmechanismen zu
überwinden, die bei Chemotherapien und anderen therapeutischen Modalitäten bei
ccRCC beschrieben wurden. Das Unternehmen beabsichtigt, unterstützende
präklinische Daten im zweiten Halbjahr 2026 auf einem wissenschaftlichen
Kongress vorzustellen. Die IND-vorbereitenden Arbeiten werden im zweiten
Halbjahr 2026 beginnen, und das Programm soll 2027 in die klinische Entwicklung
eintreten.
Immunzell-Engager
Wie im Juli 2026 hervorgehoben (https://investors.molecularpartners.com/news-
releases/news-release-details/molecular-partners-announces-clinical-progress-
phase-2-tactic), wird MP0317, ein FAP-lokalisierter CD40-Agonist, in einer von
Prüfärzten initiierten randomisierten Phase-2-Proof-of-Concept-Studie bei
Patienten mit fortgeschrittenem Cholangiokarzinom untersucht (NCT07036380). Neun
Prüfzentren sind in Frankreich aktiv, und die Behandlung von Patienten läuft.
Die Studie soll untersuchen, ob die Ergänzung der Standardtherapie - Durvalumab
(Anti-PD-L1) plus Gemcitabin-Cisplatin-Chemotherapie - durch MP0317 die
progressionsfreie Überlebensrate dieser Patienten nach 12 Monaten verbessert.
Die Dosiseskalation der Phase-1/2a-Studie zu MP0533, einem neuartigen
tetraspezifischen T-Zell-Engager, der für die selektive, mutationsunabhängige
Abtötung von AML-Zellen entwickelt wurde, ist vollständig rekrutiert; die
letzten Patienten befinden sich derzeit in Behandlung (NCT05673057). Die
Ergebnisse der Studie sprechen dafür, MP0533 in Kombination mit anderen AML-
Therapien zu untersuchen. Mehrere Konsortien haben sich bereits an das
Unternehmen gewandt und Interesse an der Durchführung solcher Studien bekundet.
MP0632 ist ein logikgesteuerter T-Zell-Engager, der für eine bedingte, auf den
Tumor lokalisierte Immunaktivierung in Gegenwart von Mesothelin (MSLN) und EpCAM
entwickelt wurde, zwei tumorassoziierten Antigenen, die bei Eierstock-,
Endometrium-, Pankreas- und anderen soliden Tumoren stark koexprimiert werden.
Das Unternehmen wird auf der Jahrestagung der Society for Immunotherapy of
Cancer (SITC) im November 2026 zusätzliche präklinische Daten zu MP0632
vorstellen.
Highlights zur Unternehmensführung
Clare Fisher, SVP für Global Business Development und M&A bei BeOne Medicines,
wurde von den Aktionären auf der ordentlichen Generalversammlung (AGM) im April
2026 in den Verwaltungsrat von Molecular Partners gewählt. Clare verfügt über
umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Business Development und Corporate
Development in der Pharma- und Biotechbranche.
Alle weiteren vom Verwaltungsrat auf der AGM vorgeschlagenen Anträge wurden
ebenfalls von den Aktionären des Unternehmens genehmigt.
Betriebs- und Finanzergebnisse des ersten Halbjahres 2026
* Finanzlage: 67,9 Millionen CHF an liquiden Mitteln zum 30. Juni 2026
* Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: 25,0 Millionen CHF im
ersten Halbjahr 2026
* Betriebsverlust von 27,0 Millionen CHF und Nettoverlust von 26,7 Millionen
CHF im ersten Halbjahr 2026
* Das Unternehmen verfügt voraussichtlich über ausreichende Finanzmittel bis
Ende 2027, ohne Berücksichtigung potenzieller Zahlungen aus F&E-
Partnerschaften
Der Halbjahresabschluss 2026 ist auf der Website
(https://investors.molecularpartners.com/financials-and-filings/financial-
reports) des Unternehmens verfügbar.
Key figures as of June 30, 2026 (unaudited) H1 2026 H1 2025 Change
(CHF million, except per share, FTE data)
------------------------------------------------------------------------------
Total revenues and other income - - -
R&D expenses (19.0) (22.6) 3.6
SG&A expenses (8.0) (8.2) 0.2
Restructuring expenses - (2.7) 2.7
Total operating expenses (incl depr. & amort.) (27.0) (33.5) 6.5
Net result (26.7) (37.2) 10.5
Basic net result per share (in CHF) (0.7) (1.0) 0.3
Net cash from (used in) operating activities (25.0) (30.2) 5.2
Cash & cash equivalents (incl. short-term time
deposits) 67.9 114.5 (46.6)
Total shareholders' equity 58.5 106.7 (48.1)
Number of total FTE 116.7 153.0 -36.3
Finanz- und Geschäftsausblick
Für das Gesamtjahr 2026 hält das Unternehmen bei konstanten Wechselkursen an
seiner zuvor veröffentlichten Prognose fest und erwartet Gesamtbetriebskosten
von 45-55 Millionen CHF, einschließlich etwa 6 Millionen CHF an nicht
zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, IFRS-
Pensionsbilanzierung und Abschreibungen.
Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristigen Festgelder
des Unternehmens beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf 67,9 Millionen CHF (ca. 84
Millionen USD). Auf Grundlage der aktuellen Annahmen zur Geschäftsentwicklung
wird erwartet, dass diese Mittel ausreichen, um die betrieblichen Aufwendungen
und den Investitionsbedarf bis Ende 2027 zu finanzieren.
Finanzkalender
+------------------+---------------------------------------------------------+
| 29. Oktober 2026 | Zwischenbericht des Managements für Q3 2026 (ungeprüft) |
+------------------+---------------------------------------------------------+
Der aktuelle Zeitplan für die oben genannten Ereignisse ist im Investor-Bereich
(https://investors.molecularpartners.com/) der Website einsehbar.
Über Molecular Partners AG
Molecular Partners AG (SIX, NASDAQ: MOLN) ist ein Biotechnologieunternehmen in
der klinischen Entwicklungsphase, das eine neuartige Klasse von Arzneimitteln,
sogenannte DARPin-Therapeutika, entwickelt, um medizinische Herausforderungen zu
adressieren, für die andere Behandlungsmodalitäten keine geeigneten Lösungen
bieten. Molecular Partners nutzt die zentralen Eigenschaften von DARPins, um
differenzierte Therapien für Krebspatienten zu entwickeln, darunter
Radiopharmaka für die zielgerichtete Alpha-Therapie sowie logikgesteuerte
Immunzell-Engager der nächsten Generation. Das Unternehmen verfügt über eigene
Programme in verschiedenen Stadien der präklinischen und klinischen Entwicklung
sowie über Programme, die im Rahmen von Partnerschaften mit führenden
Pharmaunternehmen und akademischen Zentren entwickelt werden. Molecular Partners
wurde 2004 gegründet und unterhält Niederlassungen in Zürich, Schweiz, und
Concord, Massachusetts, USA. Weitere Informationen finden Sie
unter www.molecularpartners.com (http://www.molecularpartners.com/) und auf
LinkedIn.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Seth Lewis, EVP Corporate Finance
Concord, Massachusetts, USA
seth.lewis@molecularpartners.com
Tel.: +1 781 420 2361
Laura Jeanbart, PhD, Head of Portfolio Management & Corporate Communications
Zürich-Schlieren, Schweiz
laura.jeanbart@molecularpartners.com
Tel.: +41 44 575 19 35
Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in
dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen beschreiben, können
zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform
Act von 1995 in seiner jeweils geltenden Fassung darstellen, einschließlich,
ohne darauf beschränkt zu sein: implizite und ausdrückliche Aussagen zur
klinischen Entwicklung der derzeitigen oder künftigen Produktkandidaten von
Molecular Partners; Erwartungen hinsichtlich des Zeitpunkts der Veröffentlichung
von Daten aus laufenden klinischen Studien oder des Beginns künftiger klinischer
Studien; des potenziellen therapeutischen und klinischen Nutzens der
Produktkandidaten von Molecular Partners sowie seiner RDT- und Switch-DARPin-
Plattformen; der Auswahl und Entwicklung künftiger Programme; der Zusammenarbeit
von Molecular Partners mit Orano Med, einschließlich der Vorteile und
Ergebnisse, die durch die Zusammenarbeit erzielt werden können; sowie des
erwarteten Geschäfts- und Finanzausblicks von Molecular Partners, einschließlich
der erwarteten Aufwendungen und des Mittelverbrauchs für 2026 und der erwarteten
Finanzierungslaufzeit auf Basis der derzeit verfügbaren Mittel. Diese Aussagen
können durch Wörter wie?abzielen",?antizipieren",?erwarten",?Prognose",
?beabsichtigen",?Ausblick",?planen",?potenziell",?werden" und ähnliche
Ausdrücke gekennzeichnet sein und beruhen auf den aktuellen Einschätzungen und
Erwartungen von Molecular Partners. Diese Aussagen beinhalten Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den in diesen Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu
den wesentlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse von den Erwartungen von Molecular Partners abweichen, gehören unter
anderem die im Abschnitt?Risk Factors" des Geschäftsberichts von Molecular
Partners auf Form 20-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie
in anderen von Molecular Partners von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereichten
Dokumenten genannten Faktoren. Diese Dokumente sind auf der Investor-Seite der
Website von Molecular Partners unter www.molecularpartners.com verfügbar.
Darüber hinaus enthält diese Pressemitteilung Informationen zu
Zwischenresultaten zum jeweils relevanten Datenstichtag, deren Ergebnisse von
den endgültigen Ergebnissen abweichen können, die künftig erzielt werden.
Alle zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser
Pressemitteilung und basieren auf den Informationen, die Molecular Partners zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung zur Verfügung standen.
Molecular Partners übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht,
zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse
oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.
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