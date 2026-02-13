13.02.2026 15:55:38

GNW-News: MONAT Unleashed begeistert München: Über 800 Marktpartner versammeln sich in der BMW Welt zu einer eindrucksvollen Feier des Wachstums in ganz Europa

^MÜNCHEN, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Energie, Innovation und europäische

Dynamik standen im Mittelpunkt, als sich mehr als 800 MONAT-Marktpartner aus

Deutschland, Österreich und den angrenzenden Märkten in der hochmodernen BMW

Welt & Museum zu MONAT Unleashed Germany versammelten. Das erste große Event der

Marke seit der Expansion nach Deutschland vor acht Monaten setzte ein starkes

Zeichen für Wachstum, Innovation und erneuerte Verbundenheit.

Die Veranstaltung fand in einem der architektonisch bekanntesten Gebäude

Münchens statt und markierte einen Meilenstein für eine Gemeinschaft, die heute

Tausende von Marktpartnern und Kunden in ganz Europa betreut. Führungskräfte und

Unternehmer kamen zu einem unvergesslichen Tag der Anerkennung, Weiterbildung

und des Feierns zusammen - alles angetrieben von der zunehmenden Dynamik der

Marke in der gesamten Region.

MONAT Unleashed bot energiegeladene Anerkennungsmomente, inspirierende

Schulungen und aufsehenerregende Ankündigungen, darunter die offizielle

europäische Einführung des MONAT TikTok Shops, die eine neue Ära des Social

Commerce und der Reichweite einläutete, sowie die mit Spannung erwartete

Ankündigung von MONAT Switzerland, deren Markteinführung für später in diesem

Jahr geplant ist.

?MONAT Unleashed Germany war mehr als nur eine Feier - es war ein triumphaler

Moment", teilt Mitgründer und CEO Ray Urdaneta mit.?Die Leidenschaft,

Professionalität und Überzeugung in München spiegelten die Stärke unserer

europäischen Gemeinschaft sowie die Dynamik und aufregende Zukunft wider, die

wir gemeinsam gestalten."

Den ganzen Tag über knüpften die Marktpartner durch Weiterbildung,

Zusammenarbeit und gemeinsames Feiern Kontakte und bekräftigten so ihre

gemeinsame Mission in den Bereichen Unternehmertum, Innovation und

gesellschaftliches Engagement. Die Atmosphäre verband modernen Luxus mit

energiegeladenem Storytelling und schuf so ein unvergessliches Erlebnis, das die

wachsende Präsenz der Marke im europäischen Beauty-Bereich unterstrich.

Während MONAT in ganz Europa weiter wächst, stellt MONAT Unleashed Germany einen

Meilenstein dar - eine eindrucksvolle Erinnerung daran, was passiert, wenn

Vision, Führung und Gemeinschaft unter einem Dach zusammenkommen.

Über MONAT:

MONAT Global ist eine führende Marke im Bereich Social Selling, die über eine

engagierte Gemeinschaft unabhängiger Vertriebspartner natürlich basierte,

wissenschaftlich fundierte Haarpflege-, Hautpflege- und Wellnessprodukte

anbietet. MONAT wurde 2014 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida,

und ist auf mehreren internationalen Märkten tätig. Das Unternehmen baut seine

globale Präsenz kontinuierlich aus, wobei Integrität, Innovation und Wirkung im

Mittelpunkt stehen.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Carla Hernandez, VP, Global Marketing (305) 781-4995 CarlaH@MonatGlobal.com

(mailto:CarlaH@MonatGlobal.com)

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/01070329-30d0-4451-a08b-

56e919085015

Â°

