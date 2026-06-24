GNW-News: Monroe Ride Solutions erweitert sein Monroe Intelligent Suspension-Portfolio um eine neue CVSA2-Variante

^NORTHVILLE, Michigan, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monroe Ride Solutions

hat sein Monroe Intelligent Suspension-Portfolio in Europa um eine neue CVSA2-

Variante erweitert, die mit Stahlrohr-Stoßdämpfern mit zwei elektrohydraulischen

Ventilen ausgestattet ist. Die neue Variante, die ursprünglich gemeinsam mit

mehreren chinesischen Automobilherstellern auf den Markt gebracht wurde,

erweitert das Angebot des Unternehmens an semiaktiven Federungssystemen für

Erstausrüster, die in einer Vielzahl von Fahrzeuganwendungen erstklassige Fahr-

und Handling-Eigenschaften anstreben.

Die neue Stahlrohrvariante baut auf dem bewährten Erfolg der Monroe Intelligent

Suspension CVSAe-Technologie auf und ergänzt das bestehende CVSA2 Performance-

Angebot von Monroe Ride Solutions, das die Zweiventil-Konstruktion mit leichten

Aluminium-Stoßdämpfern kombiniert. Gemeinsam bieten diese Technologien

Erstausrüstern eine breitere Palette an Fahrwerkslösungen, die auf spezifische

Fahrzeugarchitekturen, Leistungsziele und Fahreigenschaften zugeschnitten sind.

Die neue Monroe Intelligent Suspension CVSA2-Variante, die von Monroe Ride

Solutions - einem Geschäftsbereich des globalen Anbieters von Mobilitätslösungen

Tenneco - entwickelt und hergestellt wurde, ermöglicht es Erstausrüstern, unter

einer Vielzahl von Betriebsbedingungen äußerst ausgefeilte und unverwechselbare

Fahreigenschaften zu bieten. Die Technologie eignet sich für verschiedene

Fahrzeugtypen, darunter große batterieelektrische SUVs, Geländewagen und

Luxusfahrzeuge.

?Monroe Ride Solutions baut sein Portfolio an intelligenten Fahrwerkssystemen

weiter aus, um Erstausrüstern dabei zu helfen, den erstklassigen Komfort, die

Fahrdynamik und die Alleinstellungsmerkmale zu bieten, die die Autofahrer von

heute erwarten", so John Kinnick, Vice President und General Manager von Monroe

Ride Solutions.?Diese neue CVSA2-Variante verbindet fortschrittliche

Doppelventiltechnologie mit der Flexibilität, eine breite Palette von

Fahrzeuganwendungen zu unterstützen, und ermöglicht es den Herstellern so, ein

noch ausgefeilteres und mehr Vertrauen erweckendes Fahrerlebnis zu schaffen."

Die neue Variante verbessert den Komfort und das Fahrverhalten, indem sie die

Zug- und Druckstufendämpfungseigenschaften jedes der vier semiaktiven Dämpfer

eines Fahrzeugs in Echtzeit unabhängig voneinander steuert - basierend auf den

Fahrereingaben sowie den Daten von Beschleunigungssensoren und

Karosserieverschiebungen. Darüber hinaus trägt das System dazu bei, ein

kontrollierteres und mehr Vertrauen erweckendes Fahrgefühl zu vermitteln,

insbesondere bei abrupten Manövern.

Die neuen Monroe Intelligent Suspension CVSA2-Stahlrohr-Stoßdämpfer werden in

den Werken von Monroe Ride Solutions in Ermua (Spanien) und Changzhou (China)

hergestellt.

Das Monroe-Portfolio an intelligenten Federungssystemen umfasst CVSAe, die neue

CVSA2-Variante aus Stahlrohr, CVSA2 Performance mit leichten Aluminium-Dämpfern

sowie Kinetic®, das eine hydraulisch gekoppelte Wank- und Nickstabilisierung

bietet.

Klicken Sie hier (http://www.monroeridesolutions.com/), um mehr über das gesamte

Portfolio der Monroe Ride Solutions-Technologien zu erfahren, darunter die

elektronischen Federungssysteme von Monroe Intelligent Suspension und die

passiven Federungssysteme von Monroe OE Solutions.

Über Tenneco

Tenneco ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design,

Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für Erstausrüster und

Aftermarket-Kunden. Über seine Geschäftsgruppen DRiV, Performance Solutions,

Clean Air, Powertrain und Champion® Ignition treibt Tenneco den Fortschritt in

der globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für verschiedene

Branchen anbietet. Besuchen Sie www.tenneco.com (http://www.tenneco.com/), um

mehr zu erfahren.

KONTAKT:

Simonetta Esposito

Global Communications

Tenneco

Sesposito@driv.com (mailto:Sesposito@driv.com)

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