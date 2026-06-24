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24.06.2026 11:14:38
GNW-News: Monroe Ride Solutions erweitert sein Monroe Intelligent Suspension-Portfolio um eine neue CVSA2-Variante
^NORTHVILLE, Michigan, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monroe Ride Solutions
hat sein Monroe Intelligent Suspension-Portfolio in Europa um eine neue CVSA2-
Variante erweitert, die mit Stahlrohr-Stoßdämpfern mit zwei elektrohydraulischen
Ventilen ausgestattet ist. Die neue Variante, die ursprünglich gemeinsam mit
mehreren chinesischen Automobilherstellern auf den Markt gebracht wurde,
erweitert das Angebot des Unternehmens an semiaktiven Federungssystemen für
Erstausrüster, die in einer Vielzahl von Fahrzeuganwendungen erstklassige Fahr-
und Handling-Eigenschaften anstreben.
Die neue Stahlrohrvariante baut auf dem bewährten Erfolg der Monroe Intelligent
Suspension CVSAe-Technologie auf und ergänzt das bestehende CVSA2 Performance-
Angebot von Monroe Ride Solutions, das die Zweiventil-Konstruktion mit leichten
Aluminium-Stoßdämpfern kombiniert. Gemeinsam bieten diese Technologien
Erstausrüstern eine breitere Palette an Fahrwerkslösungen, die auf spezifische
Fahrzeugarchitekturen, Leistungsziele und Fahreigenschaften zugeschnitten sind.
Die neue Monroe Intelligent Suspension CVSA2-Variante, die von Monroe Ride
Solutions - einem Geschäftsbereich des globalen Anbieters von Mobilitätslösungen
Tenneco - entwickelt und hergestellt wurde, ermöglicht es Erstausrüstern, unter
einer Vielzahl von Betriebsbedingungen äußerst ausgefeilte und unverwechselbare
Fahreigenschaften zu bieten. Die Technologie eignet sich für verschiedene
Fahrzeugtypen, darunter große batterieelektrische SUVs, Geländewagen und
Luxusfahrzeuge.
?Monroe Ride Solutions baut sein Portfolio an intelligenten Fahrwerkssystemen
weiter aus, um Erstausrüstern dabei zu helfen, den erstklassigen Komfort, die
Fahrdynamik und die Alleinstellungsmerkmale zu bieten, die die Autofahrer von
heute erwarten", so John Kinnick, Vice President und General Manager von Monroe
Ride Solutions.?Diese neue CVSA2-Variante verbindet fortschrittliche
Doppelventiltechnologie mit der Flexibilität, eine breite Palette von
Fahrzeuganwendungen zu unterstützen, und ermöglicht es den Herstellern so, ein
noch ausgefeilteres und mehr Vertrauen erweckendes Fahrerlebnis zu schaffen."
Die neue Variante verbessert den Komfort und das Fahrverhalten, indem sie die
Zug- und Druckstufendämpfungseigenschaften jedes der vier semiaktiven Dämpfer
eines Fahrzeugs in Echtzeit unabhängig voneinander steuert - basierend auf den
Fahrereingaben sowie den Daten von Beschleunigungssensoren und
Karosserieverschiebungen. Darüber hinaus trägt das System dazu bei, ein
kontrollierteres und mehr Vertrauen erweckendes Fahrgefühl zu vermitteln,
insbesondere bei abrupten Manövern.
Die neuen Monroe Intelligent Suspension CVSA2-Stahlrohr-Stoßdämpfer werden in
den Werken von Monroe Ride Solutions in Ermua (Spanien) und Changzhou (China)
hergestellt.
Das Monroe-Portfolio an intelligenten Federungssystemen umfasst CVSAe, die neue
CVSA2-Variante aus Stahlrohr, CVSA2 Performance mit leichten Aluminium-Dämpfern
sowie Kinetic®, das eine hydraulisch gekoppelte Wank- und Nickstabilisierung
bietet.
Klicken Sie hier (http://www.monroeridesolutions.com/), um mehr über das gesamte
Portfolio der Monroe Ride Solutions-Technologien zu erfahren, darunter die
elektronischen Federungssysteme von Monroe Intelligent Suspension und die
passiven Federungssysteme von Monroe OE Solutions.
Über Tenneco
Tenneco ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design,
Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für Erstausrüster und
Aftermarket-Kunden. Über seine Geschäftsgruppen DRiV, Performance Solutions,
Clean Air, Powertrain und Champion® Ignition treibt Tenneco den Fortschritt in
der globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für verschiedene
Branchen anbietet. Besuchen Sie www.tenneco.com (http://www.tenneco.com/), um
mehr zu erfahren.
KONTAKT:
Simonetta Esposito
Global Communications
Tenneco
Sesposito@driv.com (mailto:Sesposito@driv.com)
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