GNW-News: Monroe Ride Solutions gibt Durchbruch in der Technologie passiver Dämpferventile bekannt

^NORTHVILLE, Michigan, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Geschäftsbereich

Monroe Ride Solutions von Tenneco, ein weltweit führender Anbieter von

hochmodernen Federungssystemen und -komponenten für PKWs, Nutzfahrzeuge,

Geländefahrzeuge und andere Anwendungen, hat einen Durchbruch in der Technologie

passiver Dämpferventile bekannt gegeben, der eine hervorragende Balance zwischen

optimiertem Fahrkomfort und äußerst reaktionsschnellem sowie präzisem

Fahrverhalten bietet. Das neue, eigens entwickelte Monroe DCx-Kolbenventil

(Double Comfort eXperience), das nun in den Zweirohr-Stoßdämpfern der Monroe OE

Solutions-Reihe erhältlich ist, ermöglicht es Fahrzeugherstellern zudem,

Geräusche, Vibrationen und Rauheit (NVH) in ihren neuesten Modellen deutlich zu

reduzieren.

Das DCx-Ventil verfügt über eine innovative zweistufige Entlüftungstechnologie,

die eine außerordentlich effiziente und intuitivere Abstimmung ermöglicht, um

die für jedes Fahrzeug gewünschten Komfort-, Fahr- und NVH-Eigenschaften zu

erzielen. Die zweistufige Entlüftungskonstruktion sorgt für minimale

Dämpfungskräfte bei sehr niedrigen Kolbenstangengeschwindigkeiten, was zu einer

in dieser Klasse unübertroffenen Isolierung von hochfrequenten

Straßenunebenheiten und Mikrovibrationen führt, die zum NVH beitragen. Diese

einzigartige Funktion lässt sich für Zug- und Druckstufe unabhängig voneinander

einstellen und gewährleistet so eine optimale Steuerung der Dämpfungskraft.

Das DCx-Ventil ist zudem mit den Sekundärventilsystemen von Monroe Ride Refine

kompatibel, die eine Vielzahl zusätzlicher Einstellmöglichkeiten bieten.

?Monroe DCx ist das erste serienmäßige Ventilsystem für passive Dämpfer, das es

Fahrzeugherstellern im Leichtfahrzeugbereich ermöglicht, den Kompromiss zwischen

Komfort und Leistung zu beseitigen und gleichzeitig eine hervorragende NVH-

Reduzierung zu gewährleisten", sagte John Kinnick, Vice President und General

Manager von Monroe Ride Solutions.?Unser globales Entwicklungsteam treibt die

Forschung im Bereich der Fahrwerksregelung kontinuierlich voran, um den

Anforderungen der weltweit führenden Fahrzeughersteller und ihrer Kunden gerecht

zu werden."

Klicken Sie hier (http://www.monroeridesolutions.com/), um mehr über das gesamte

Portfolio der Monroe Ride Solutions-Technologien zu erfahren, darunter die

passiven Dämpfer, Module und Ventilsysteme von Monroe OE Solutions sowie die

elektronischen Federungssysteme von Monroe Intelligent Suspension.

Über Tenneco

Tenneco ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design,

Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für Erstausrüster und

Aftermarket-Kunden. Über seine Geschäftsgruppen DRiV, Performance Solutions,

Clean Air, Powertrain und Champion® Ignition treibt Tenneco den Fortschritt in

der globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für verschiedene

Branchen anbietet. Besuchen Sie www.tenneco.com (http://www.tenneco.com/), um

mehr zu erfahren.

KONTAKT:

Simonetta Esposito

Global Communications

Tenneco

Sesposito@tenneco.com (mailto:Sesposito@tenneco.com)

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