GNW-News: Monument gibt weitere Untersuchungsergebnisse aus den Gebieten Buffalo Reef und Felda der Goldmine Selinsing bekannt

^VANCOUVER, British Columbia, Feb. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining

Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) (?Monument" oder das?Unternehmen") freut

sich, die Ergebnisse von weiteren fünfzehn (15) Bohrlöchern aus seinen Gebieten

Buffalo Reef/Felda bekannt zu geben und über die aktuellen Bohrarbeiten im

Rahmen seines Bohrprogramms zur Minenerweiterung in der Goldmine Selinsing zu

berichten, zu der die Goldprojekte Selinsing und Buffalo Reef im Bundesstaat

Pahang im Central Gold Belt im Westen Malaysias gehören.

Cathy Zhai, President und CEO von Monument Mining, äußerte sich wie folgt:?Die

Bohrungen im Bereich BRC2/BRC3 liefern erste erfreuliche Ergebnisse mit

mineralisierten Abschnitten von 7 bis 9 m Mächtigkeit und einer deutlichen

Kontinuität zwischen den mineralisierten Abschnitten, was die Programmziele

bestätigt und als Leitfaden für die nächste Bohrrunde dient."

Frau Zhai fuhr fort:?Die Erweiterungsbohrungen zielen darauf ab, die

Goldressourcen zu erhöhen und möglicherweise die Lebensdauer der Goldmine

Selinsing zu verlängern. Derzeit sind vier Bohrgeräte in Betrieb, und wir

beabsichtigen, die Anzahl auf neun Bohrgeräte zu erhöhen, um die

Explorationsprogramme zu beschleunigen."

HIGHLIGHTS DES BOHRPROGRAMMS

Die Ergebnisse von fünfzehn (15) abgeschlossenen Bohrlöchern des Bohrprogramms

zur Erweiterung der Mine Buffalo Reef/Felda liegen vor (Anhang A) und weisen

hohe Goldgehalte auf.

Zu den wichtigsten Highlights gehören:

BRC2 / BRC3-Lücke

* MBRRC610: 7 m mit 2,30 g/t Au ab 7 m

* MBRRC612: 9 m mit 2,03 g/t Au ab 26 m, einschließlich

2 m mit 4,54 g/t Au ab 28 m und

3 m mit 2,75 g/t Au ab 32 m

* MBRDD616: 3,0 m mit 0,66 g/t Au ab 57,9 m

2,6 m mit 2,69 g/t aus 119,4 m

6,0 m mit 1,51 g/t Au aus 129,4 m

9,0 m mit 1,76 g/t Au aus 186,9 m, einschließlich

3,5 m mit 1,25g/t Au und 0,24 % Sb aus 186,9 m

* MBRDD619: 5,7 m mit 1,72 g/t Au aus 181,5 m, einschließlich

3,0 m mit 4,51 g/t Au und 0,28 % Sb aus 181,5 m

* MBRDD621: 1,5 m mit 8,59 g/t Au aus 144,9 m

BRC3 / BRC 4-Lücke

* MBRDD614: 7,3 m mit 1,76 g/t Au aus 136,1 m, einschließlich

3,0 m mit 3,35 g/t aus 138,9 m

BRC3-Mine in Fallrichtung

* MBRDD618: 1,5 m mit 0,36 g/t Au aus 17 m

2,5 m mit 0,41 g/t Au aus 24,7 m

1,5 m mit 0,5 g/t Au aus 39,5 m

1,7 m mit 0,21 g/t Au aus 46,8 m

1,5 m mit 0,38 g/t Au aus 65 m

1,6 m mit 28 g/t Au aus 95,5 m

1,5 m mit 0,25 g/t Au aus 108,5 m

1,0 m mit 1,2 g/t Au aus 114,5 m

1,1 m mit 0,46 g/t Au aus 154,4 m

1,5 m mit 1,03 g/t Au aus 165 m

1,5 m mit 0,82 g/t Au aus 188,9 m

3,0 m mit 1,62 g/t Au aus 203 m

1,5 m mit 1,18 g/t Au aus 207,5 m

1,5 m mit 1,02 g/t Au aus 215,7 m

Hinweis: Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen

nicht die wahren Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt,

sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist.

BOHRERGEBNISSE ZUR ERWEITERUNG DER BUFFALO REEF/FELDA-MINE

Die Bohrungen zur Erweiterung der Minen Buffalo Reef/Felda umfassen die Phasen

1 und 2 als Teil des Programms zur Erweiterung der Goldmine Selinsing. Das

Zielgebiet umfasst eine Fläche von 115 Acres und bildet die Grundlage für die

Bewertung des Potenzials zur Erweiterung der derzeit definierten

Mineralressourcen und zur Umwandlung der aktuellen Ressourcen in Reserven, die

derzeit durch die Grenzen des Grundstücks eingeschränkt sind. Der Erfolg der

Exploration könnte möglicherweise die Erweiterung der Grube in Buffalo

Reef/Felda( [1]) unterstützen und in die Planung der zukünftigen Lebensdauer der

Mine (?LOM") einfließen, vorbehaltlich der Verlängerung der Konzession.

Das Erweiterungsbohrprogramm war bislang erfolgreich und hat mehrere Zonen mit

Goldmineralisierung in den Zielen der Stufe 1 und Stufe 2 durchschnitten. Das

Programm bestätigt die Strategie der Erweiterungsbohrungen, indem es Kontinuität

zwischen goldmineralisierten Zonen in einigen Bohrlöchern sowie zwischen

Bohrlöchern und bestehenden modellierten mineralisierten Domänen nachweist, was

wahrscheinlich zu einer Erhöhung der abgeleiteten Mineralressource führen wird.

[1] TSX: Monument gibt Beginn des Erweiterungsbohrprogramms in der Goldmine

Selinsing bekannt (7. Juli 2025).

Abbildung 1. Lageplan des Buffalo Reef Central (BRC2, BRC3 und BRC4) mit den in

dieser Mitteilung genannten Ergebnissen (orangefarbene Markierungen) sowie den

zuvor gemeldeten Ergebnissen ([2]) (weiße Markierungen). Blaue Symbole sind

Bohrlöcher, die auf Ergebnisse warten. Die Bohrungen sind im Allgemeinen von Ost

nach West ausgerichtet.

PHASE 1. Bohrergebnisse der Buffalo Reef Lücke

Das Bohrprogramm der Phase 1 Buffalo Reef/Felda Expansion konzentriert sich auf

die Bewertung der potenziellen Ressourcensteigerung, um die Lücken zwischen

BRC2/BRC3 und zwischen BRC3/BRC4 zu schließen (Abbildung 2), damit die Gruben

kombiniert und erweitert werden können, was vorbehaltlich weiterer Studien in

die zukünftige LOM-Planung einfließen könnte.

Abbildung 2. Längsschnitt A-A durch Buffalo Reef Central, der die in den

Erweiterungsbohrungen anvisierten Zielgebiete der Minenerweiterung (Phase 1 und

Phase 2) zeigt, Blickrichtung nach Westen.

Neun (9) der fünfzehn (15) in dieser Mitteilung genannten Bohrlöcher (Tabelle

1) zielten auf die Lücken BRC2/BRC3 und BRC3/BRC4 ab.

Tabelle 1. Buffalo Reef/Felda Mine Erweiterungsbohrungen - Ergebnisse der ersten

Bohrphase. Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen

nicht die wahren Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt,

sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist.

+-+-----------+------------------------------------------------+---------------+

| |Bohrloch-ID|Abschnitt |Kommentare |

+-+-----------+------------------------------------------------+---------------+

| | |22 m mit 0,86 g/t Au ab 2 m, einschließlich | |

| | |1 m mit 1,41 g/t Au aus 2 m und | |

|1|MBRRC579: |6 m mit 1,9 g/t Au aus 8 m |BRC3/BRC4-Lücke|

+-+-----------+------------------------------------------------+---------------+

|2|MBRRC580: |Kein signifikantes Ergebnis |BRC3/BRC4-Lücke|

+-+-----------+------------------------------------------------+---------------+

| | |8 m mit 0,30g/t Au aus 8 m | |

| | |8 m mit 0,28 g/t Au aus 18 m | |

| | |1 m mit 0,23 g/t Au aus 29 m | |

| | |2 m mit 0,25g/t Au aus 39 m | |

|3|MBRRC581: |2 m mit 0,46 g/t Au aus 81 m |BRC3/BRC4-Lücke|

+-+-----------+------------------------------------------------+---------------+

|4|MBRRC610: |7 m mit 2,30 g/t Au aus 7 m |BRC2/BRC3-Lücke|

+-+-----------+------------------------------------------------+---------------+

|5|MBRRC611: |Kein signifikantes Ergebnis |BRC2/BRC3-Lücke|

+-+-----------+------------------------------------------------+---------------+

| | |9 m mit 2,03 g/t Au aus 26 m, einschließlich | |

| | |2 m mit 4,54 g/t Au aus 8 m und | |

|6|MBRRC612: |3 m mit 2,75 g/t Au aus 32 m |BRC2/BRC3-Lücke|

+-+-----------+------------------------------------------------+---------------+

|7|MBRDD612: |3,5 m mit 1,62 g/t Au aus 24,9 m |BRC3/BRC4-Lücke|

+-+-----------+------------------------------------------------+---------------+

| | |7,3 m mit 1,76 g/t Au aus 136,1 m, | |

|8|MBRDD614: |einschließlich 3 m mit 3,35 g/t aus 138,9 m |BRC3/BRC4-Lücke|

+-+-----------+------------------------------------------------+---------------+

| | |8,6 m mit 0,39 g/t Au aus 32,4 m; | |

| | |1,5 m mit 0,22 g/t Au aus 54,9 m; | |

| | |4,6 m mit 0,35 g/t Au aus 73,4 m; | |

| | |4,6 m mit 0,27 g/t Au aus 81,6 m | |

| | |1,5 m mit 0,27 g/t Au aus 87,4 m | |

| | |1,5 m mit 0,28 g/t Au aus 90,4 m | |

| | |1,0 m mit 0,21 g/t Au aus 94,4 m | |

| | |4,3 m mit 0,19 g/t Au aus 110,3 m | |

| | |5,1 m mit 0,80 g/t Au aus 116,3 m | |

|9|MBRDD615: |2,2 m mit 0,99 g/t Au aus 124,2 m |BRC3/BRC4-Lücke|

+-+-----------+------------------------------------------------+---------------+

Bohrergebnisse BRC2/BRC3-Lücke

MBRRC610, MBRRC611 und MBRRC612 (Abbildung 3) zielten auf den südlichen

Ausläufer der bekannten Mineralisierung in der Lücke BRC2/BRC3 innerhalb des

Grundstücks Buffalo Reef Felda (Abbildung 4). MBRCC610 und MBRCC612 haben

erfolgreich ausgedehnte Zonen mit flacher unterirdischer Goldmineralisierung

identifiziert, die wahrscheinlich Teil der westlichen Scherzone sind. MBRRC611

hat keine Mineralisierung durchschnitten und wurde wahrscheinlich zu weit

westlich angelegt, um die Struktur zu durchschneiden. Diese Schnittpunkte sind

eine Erweiterung eines zuvor identifizierten mineralisierten Bereichs und zeigen

Kontinuität mit Bohrlöchern 20 m nördlich. Das Gebiet bleibt nach Süden und in

Fallrichtung offen.

Die Kontinuität zwischen den Schnittpunkten und die Nähe zu bestehenden

mineralisierten Bereichen lassen darauf schließen, dass eine Erweiterung der

Ressourcenbasis wahrscheinlich ist.

Abbildung 3. Querschnitt durch die Lücke BRC2/BRC3 bei 3810 mN nördlich (20 m

breites Fenster nördlich und südlich) und Darstellung historischer Bohrungen

sowie der kürzlich abgeschlossenen Bohrungen MBRRC610, MBRRC611 und MBRRC612.

Abbildung 4. Bohrungen im Buffalo Reef innerhalb des Buffalo Reef Felda-

Konzessionsgebiets

Bohrergebnisse BRC3/BRC4-Lücke

MBRDD612 (Abbildung 5), MBRRC580 und MBRRC579([2]) zielten auf eine flache

Goldmineralisierung innerhalb der westlichen Scherzone der Lücke BRC3/BRC4 ab.

Obwohl MBRRC580 keine bedeutende Mineralisierung durchschnitten hat, haben

MBRRC579 und MBRDD612 eine bedeutende Goldmineralisierung durchschnitten

(Abbildung 3). Die Kontinuität zwischen diesen beiden Abschnitten kann zum

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bestätigt werden und erfordert weitere Bohrungen.

Die Abschnitte befinden sich außerhalb der bestehenden modellierten

mineralisierten Domänen. Das Gebiet ist nach Norden hin offen und nur

unzureichend erbohrt. Es sind weitere Bohrungen erforderlich, um das Gebiet zu

untersuchen.

MBRDD614 zielte auf einen Bereich 120 m unterhalb von MBRDD612 und etwa 50 m

oberhalb der historischen Buffalo-Bohrlöcher MBRDD463 und MBRDD470 ab, die beide

eine hochgradige Goldmineralisierung durchschnitten (Abbildung 6). MBRDD603 (1 m

mit 3,96 g/t Au und 3 m mit 1,71 g/t Au aus 121 m) ([2]) wird so interpretiert,

dass es dieselbe Struktur wie MBRDD614 durchschnitten hat.

Es werden geologische Interpretationen und Modellierungen durchgeführt, um zu

bestätigen, dass zwischen diesen Abschnitten eine strukturelle und geologische

Kontinuität besteht.

[2] TSX: Monument gibt die ersten 16 Bohrlöcher des Bohrprogramms zur

Erweiterung der Mine Selinsing bekannt (3. Dezember 2025)

Abbildung 5. Querschnitt durch die Lücke BRC3/BRC4 bei 4190 mN in Richtung

Norden (40 m breites Fenster nach Norden und Süden) mit Darstellung der

historischen Bohrungen und der kürzlich abgeschlossenen Bohrung MBDD612.

Abbildung 6. Querschnitt durch die Lücke BRC3/BRC4 bei 4190 mN in Richtung

Norden (40 m breites Fenster nach Norden und Süden) mit Darstellung der

historischen Bohrungen und der kürzlich abgeschlossenen Bohrung MBRRC614.

PHASE 2. Buffalo Reef/Felda Bohrergebnisse

Das Bohrprogramm der Phase 2 in Buffalo Reef/Felda Expansion konzentriert sich

auf Gebiete zur Minenerweiterung, in denen das Potenzial besteht, neue

mineralisierte Zonen und strukturelle Abwärtserweiterungen der Mineralisierung

außerhalb der bestehenden Grubenhülle zu definieren (Abbildung 2). Im Rahmen der

Bohrungen der Phase 2 wurden sechs (6) Bohrlöcher fertiggestellt, die in Tabelle

2 aufgeführt sind.

Tabelle 2. Buffalo Reef/Felda Mine Erweiterungsbohrungen - Ergebnisse der

Bohrungen in Phase 2. Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen

und stellen nicht die wahren Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden

bestimmt, sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist.

+-+-------------+----------------------------------------------+---------------+

| |Bohrloch-ID |Abschnitt |Kommentare |

+-+-------------+----------------------------------------------+---------------+

| | |3,0 m mit 0,66 g/t Au aus 57,9 m | |

| | |2,6 m mit 2,69 g/t aus 119,4 m | |

| | |6 m mit 1,51 g/t Au aus 129,4 m | |

| | |9 m mit 1,76 g/t Au aus 186,9 m,| |

| | |einschließlich | |

| |MBRDD616: |3,5 m mit 1,25 g/t Au und 0,24 % Sb aus 186,9 | |

|1|(Abbildung 7)|m |BRC2/BRC3-Lücke|

+-+-------------+----------------------------------------------+---------------+

| | |7,5 m mit 0,33 g/t Au aus 39,9 m | |

| | |1,1 m mit 0,45 g/t Au aus 54,8 m | |

| | |1,3 m mit 0,21 g/t Au aus 70,1 m | |

| | |1,5 m mit 0,23 g/t Au aus 93,9 m | |

|2|MBRDD617: |2,7 m mit 0,85 g/t Au aus 186,7 m |BRC3/BRC4-Lücke|

+-+-------------+----------------------------------------------+---------------+

| | |1,6 m mit 28 g/t Au aus 95,5 m | |

| | |3,0 m mit 1,62 g/t Au aus 203 m | |

| | |1,5 m mit 1,18 g/t Au aus 207,5 m | |

|3|MBRDD618: |1,5 m mit 1,02 g/t Au aus 215,7 m |BRC3/BRC4-Lücke|

+-+-------------+----------------------------------------------+---------------+

| | |5,7 m mit 1,72 g/t Au aus 181,5 m,| |

| | |einschließlich | |

| | |3,0 m mit 4,51 g/t Au und 0,28 % Sb aus 181,5 | |

|4|MBRDD619: |m |BRC2/BRC3-Lücke|

+-+-------------+----------------------------------------------+---------------+

| | |0,5 m mit 1,99 g/t Au ab 181,1 m | |

|5|MBRDD620: |1,4 m mit 0,52 g/t Au ab 198,3 m |BRC2/BRC3-Lücke|

+-+-------------+----------------------------------------------+---------------+

|6|MBRDD621: |1,5 m mit 8,59 g/t Au aus 144,9 m |BRC2/BRC3-Lücke|

+-+-------------+----------------------------------------------+---------------+

Das Bohrprogramm hat mehrere mineralisierte strukturelle Ziele identifiziert,

die durch Bohrungen weiter untersucht werden sollen. Obwohl nicht alle

Bohrlöcher eine signifikante Mineralisierung durchschnitten haben, haben die

Ergebnisse unser Verständnis der Zielgebiete erweitert.

BRC2/BRC3-Lücke

MBRDD616 und MBRDD619 durchschnitten mehrere goldmineralisierte Zonen an der

unteren Grenze der erweiterten Grubenhülle und etwa 60 m unterhalb der

erweiterten Grubenhülle (etwa 100 m unterhalb des aktuellen Grubenbodens BRC3)

(Abbildung 7). Das Gebiet ist nur spärlich erschlossen und sowohl in der Tiefe

als auch entlang des Streichs offen. Die tiefsten Golddurchschneidungen in

beiden Bohrlöchern entsprechen möglicherweise den modellierten mineralisierten

Bereichen etwa 80 m nördlich. Der gleiche mineralisierte Bereich wurde von

MBRDD600, MBRDD601 und MBRDD602 durchschnitten (Tabelle 3) ([2]).

Abbildung 7. Querschnitt durch die Buffalo Reef Central Grube 3 in 3840 mN Tiefe

in Richtung Norden (40 m breites Fenster nach Norden und Süden) mit Darstellung

der historischen Bohrungen und der kürzlich abgeschlossenen Bohrungen MBRDD615,

MBRDD616 und MBRDD619 sowie der beiden wichtigsten Mineralisierungsziele im

Zusammenhang mit der östlichen und westlichen Scherzone. Die grau markierten

Bohrlöcher sind historische Diamantbohrlöcher von Selinsing.

Tabelle 3. Ergebnistabelle für die zuvor gebohrten Löcher MBRDD600, MBRDD601 und

MBRDD602.

+-+-----------+---------------------------------------+------------------------+

| |Bohrloch-ID|Abschnitt |Kommentare |

+-+-----------+---------------------------------------+------------------------+

| | |4 m mit 3,42 g/t Au und 0,49 % Sb aus| |

|1|MBRDD600 |55 m |Buffalo Reef-Erweiterung|

+-+-----------+---------------------------------------+------------------------+

| | |7 m mit 4,79 g/t Au und 0,61 % Sb aus| |

|2|MBRDD601: |55 m |Buffalo Reef-Erweiterung|

+-+-----------+---------------------------------------+------------------------+

| | |3 m mit 1,82 g/t Au und 0,61 % Sb| |

| | |aus 22 m | |

| | |8 m mit 2,17 g/t Au und 0,30 % Sb aus| |

|3|MBRDD602: |26 m |Buffalo Reef-Erweiterung|

+-+-----------+---------------------------------------+------------------------+

Die Schnittpunkte in beiden Bohrlöchern scheinen dieselben mineralisierten

Strukturen zu kreuzen, jedoch kann die Kontinuität zwischen diesen

Schnittpunkten und den mineralisierten Bereichen erst nach weiteren Bohrungen

bestätigt werden.

BRC3/BRC4-Lücke

MBRDD617 und MRDD618 haben erfolgreich Goldmineralisierungen in mehreren

Abschnitten unterhalb der erweiterten Grubenhülle durchschnitten (Abbildung 8).

Obwohl MBRDD617 (7,5 m mit 0,33 g/t Au auf 39,9 m) ein niedriggradiger Abschnitt

ist, scheint er mit dem in MBRDD618 und den historischen Bohrungen MBRDD154 und

MBRDD559 durchteuften Gold zu korrelieren (Tabelle 4). Die mineralisierten

Abschnitte befinden sich unterhalb und außerhalb der bestehenden mineralisierten

Bereiche und der historischen Bohrergebnisse von Buffalo Reef.

Abbildung 8. Querschnitt durch die Buffalo Reef Central Grube 3 bei 4020 mN in

Richtung Norden (40 m breites Fenster nach Norden und Süden) mit Darstellung der

historischen Bohrungen und der kürzlich abgeschlossenen Bohrung MBRDD618 im

Verhältnis zu den bestehenden Bohrungen und mineralisierten Bereichen.

MBRDD618 durchschnitten mehrere geringwertige goldmineralisierte Zonen.

Bemerkenswert ist, dass in einer Tiefe von 95,5 m eine Mächtigkeit von 1,6 m mit

einem Gehalt von 28 g/t durchschnitten wurde. Dieser Schnittpunkt könnte mit dem

Bohrloch MBRDD604 übereinstimmen: 4 m mit 3,19 g/t von 99,0 m ([2]) und dem

Schnittpunkt in MBRDD559. Diese Schnittpunkte stellen ein vielversprechendes

Ziel für zukünftige Bohrungen dar.

Tabelle 4. Ergebnistabelle für die zuvor gebohrten Löcher MBRDD154 und MBRDD559.

+-+-----------+----------------------------------+------------------------+

| |Bohrloch-ID|Abschnitt |Kommentare |

+-+-----------+----------------------------------+------------------------+

|1|MBRDD154 |4,8 m mit 1,63 g/t Gold aus 46,2 m|Buffalo Reef-Erweiterung|

+-+-----------+----------------------------------+------------------------+

|2|MBRDD559 |4,1 m mit 1,49 g/t Au aus 97,2 m |Buffalo Reef-Erweiterung|

+-+-----------+----------------------------------+------------------------+

Geologische Interpretationen und Modellierungen werden durchgeführt, um zu

bestätigen, dass zwischen diesen Abschnitten eine Kontinuität hinsichtlich

Struktur und Gehalt besteht. Um das Potenzial der Mineralisierung vollständig zu

bewerten, sind weitere Bohrungen erforderlich.

Die Testergebnisse für MBRDD623, MBRDD624, MBRDD625, MBRRC626, MBRRC627,

MBRRC628, MBRDD629, MBRDD630 und MBRDD631 stehen noch aus. Diese Ergebnisse

werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

BOHRUNGEN, ANALYTIK UND QA/QC

Das hauseigene Bohrteam von Monument wurde neu zusammengestellt und wird durch

zwei Desco SP 6500SA-Bohranlagen (mit einer Bohrtiefe von 350 Metern)

unterstützt. Eine Bohranlage wurde mit einem Mehrzweckbohrkopf ausgestattet, der

den Wechsel zwischen Reverse-Circulation-Bohrungen (?RC") und Diamond-Bohrungen

(?DD") ermöglicht. Es wurden vier ausgelagerte Bohrgeräte hinzugefügt, sodass

nun insgesamt sechs Diamantbohrgeräte zur Verfügung stehen, um die Bohrarbeiten

bis Ende März 2026 abzuschließen.

Die im Bohrprogramm verwendete Beprobungstechnik besteht aus Halbkernbeprobungen

von Diamantbohrkernen der Größe PQ (Durchmesser 85 mm) und hauptsächlich HQ

(Durchmesser 63,5 mm) unter Verwendung einer Kernsäge.

Die Proben werden vor dem Transport nach Port Klang durch den regulären

Spediteur von Monument im Lager des Selinsing-Projekts aufbewahrt. Das Gelände

verfügt über eine 24-Stunden-Sicherheitsüberwachung mit besetztem Wachhaus. Die

Proben werden einmal wöchentlich direkt an SGS Port Klang versendet.

Alle Proben werden zur Analyse an das SGS-Malaysia-Labor in Port Klang,

Selangor, übermittelt und dort mittels Brandprobe (FAA303), ICP-Analyse (ICP40Q)

sowie CS-Analyse (CSAO6V) für Kohlenstoff- und Schwefelgehalt untersucht. Die

Pulpen- und Grobrückstandsproben werden für zukünftige QA/QC-Untersuchungen an

den Standort zurückgeschickt.

Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) wird von Geostats bereitgestellt und etwa

alle 15 m eingefügt; Leerproben (Blanks) werden ungefähr alle 10 m eingesetzt.

Alle Analyseergebnisse werden von Monument-Mitarbeitern überprüft, bevor sie in

die Microsoft?Access?Datenbank eingetragen werden. Alle QAQC-Daten werden

überprüft, um die Gültigkeit der Ergebnisse sicherzustellen.

Alle Bohrlochstandorte werden vom Vermessungsteam vor Ort mithilfe von DGPS

vermessen. Die Bohrlochvermessung wird an allen Bohrlöchern mit einem

Trushot?Digital?Downhole?Vermessungsgerät durchgeführt. Die erfassten Daten

werden drahtlos vom Gerät an das Handgerät übertragen. Vermessungen werden in

der Regel alle 30 bis 50 Meter durchgeführt.

Die Bohrkernrückgewinnung wird während des Bohrvorgangs vom Bohrmeister erfasst

und vom vor Ort tätigen Geologenteam beim Logging überprüft. Die

Bohrkernrückgewinnung wird durch Messung jedes 1?m?Abschnitts ermittelt. Die

geologische Bohrkernaufnahme ist qualitativer Natur und erfasst Lithologie,

Korngröße, Textur, Verwitterung, Struktur, Alteration, Adernbildung, Sulfide

usw. Alle Bohrlöcher werden vollständig geologisch erfasst.

FORTSCHRITT DES BOHRPROGRAMMS

Buffalo Reef/Felda-Erweiterungsbohrungen

Die Erweiterungsbohrungen für Buffalo Reef/Felda begannen am 7. Mai 2025 unter

Einsatz von zwei firmeneigenen Bohrgeräten. Im November 2025 wurden die

Bohrarbeiten durch den Einsatz von zwei weiteren Bohrgeräten beschleunigt. In

der letzten Januarwoche 2026 nahmen zwei weitere ausgelagerte Bohrgeräte den

Betrieb auf, sodass nun insgesamt sechs (6) Diamantbohrgeräte aktiv in Buffalo

Reef bohren, um den angestrebten Fertigstellungstermin Ende März 2026

einzuhalten. Bis heute wurden vierzig (40) Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von

5.156 m fertiggestellt, wobei die Untersuchungsergebnisse für zweiunddreißig

(32) Bohrlöcher vorliegen (siehe Anhang B); die Untersuchungsergebnisse für neun

(9) Bohrlöcher stehen noch aus.

Eine Zusammenfassung der bisher durchgeführten Bohrungen ist in Tabelle 5

dargestellt.

Das Bohrprogramm zur Erweiterung der Mine, einschließlich der Bohrstrategie und

der Priorisierung von Zielgebieten und Bohrlöchern, wird sorgfältig überwacht

und regelmäßig überprüft und kann gegebenenfalls angepasst werden. Der

Schwerpunkt der Bohrungen und der anvisierten Zielgebiete bleibt flexibel, um

den laufenden Minenbetrieb nicht zu beeinträchtigen. Um die

Explorationsprogramme zu beschleunigen, werden wir möglicherweise von Zeit zu

Zeit weitere Bohrgeräte einsetzen, wobei die Anzahl je nach den Umständen von

derzeit vier auf bis zu neun erhöht werden könnte.

Tabelle 5. Zusammenfassende Tabelle der bisher abgeschlossenen Bohrungen.

+-----------------------+----------------+--------------------+----------------+

| | | Abgeschlossene | Verbleibendes |

| | Budget | Bohrungen | Loch |

| +---------+------+---------+----------+---------+------+

| | Nr. | | Nr. | | Nr. | |

| | Löcher |Meter | Löcher | Meter | Löcher |Meter |

+---------------+-------+---------+------+---------+----------+---------+------+

|Erweiterung der| | | | | | | |

| Mine Buffalo| | | | | | | |

| Reef/Feld|Phase 1| 73 |10.365| 28 | 2.909 | 45 |7.456 |

+---------------+-------+---------+------+---------+----------+---------+------+

|Erweiterung der| | | | | | | |

| Mine Buffalo| | | | | | | |

| Reef/Feld|Phase 2| 36 |5.012 | 12 | 2.247 | 24 |2.765 |

+---------------+-------+---------+------+---------+----------+---------+------+

| Selinsing|Phase 1| 3 | 480 | 0 | 0 | 3 | 480 |

+---------------+-------+---------+------+---------+----------+---------+------+

| Selinsing|Phase 2| 6 |1.620 | 0 | 0 | 6 | 1620 |

+---------------+-------+---------+------+---------+----------+---------+------+

| |Gesamt | 118 |17.477| 40 | 5.156 | 78 |12.321|

+---------------+-------+---------+------+---------+----------+---------+------+

Bohrprogramm zur Erweiterung der Mine Selinsing

Das Bohrprogramm zur Erweiterung der Mine Buffalo Reef/Felda bleibt das

vorrangige Bohrprogramm für den Betrieb. Die Bohrungen der Phasen 1 und 2 in

Selinsing werden beginnen, sobald die Diamantbohrungen des Buffalo Reef/Felda-

Programms abgeschlossen sind und die Bohrgeräte verfügbar sind.

Das Bohrprogramm zur Erweiterung der Mine in Selinsing umfasst 9 Bohrlöcher mit

einer Gesamtlänge von 2.100 m.

In Phase 1 des Bohrprogramms in Selinsing werden die hochgradige

Tiefenerweiterung und lokale Erweiterungen der modellierten Goldstrukturen

innerhalb der erweiterten Grubenhülle von Selinsing untersucht. Das Programm

umfasst drei (3) Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 480 m.

In Phase 2 des Bohrprogramms in Selinsing wird die Neigungs- und

Streichverlängerung der schergeprägten Goldmineralisierung außerhalb der

erweiterten Tagebaugrube untersucht. Diese Phase umfasst sechs (6) Bohrlöcher

mit einer Gesamtlänge von 1.620 Metern.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen

basieren auf Informationen, die von Herrn Mark Shelverton BSc (Hons), Chief

Managing Geologist des Unternehmens, zusammengestellt und genehmigt wurden. Herr

Shelverton ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und eine

qualifizierte Person gemäß NI 43-101.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer

Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in

Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in

Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige

Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer

Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen

beschäftigt in beiden Regionen etwa 280 Mitarbeitende und verpflichtet sich zu

den höchsten Standards im Umweltmanagement, zur sozialen Verantwortung,

einschließlich Gesundheit und Sicherheit der eigenen Mitarbeitenden sowie der

benachbarten Gemeinden, sowie zu guter Unternehmensführung.

Cathy Zhai, President and CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter

www.monumentmining.com oder von:

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102

rcushing@monumentmining.com (mailto:rcushing@monumentmining.com)

ANHANG A. Tabelle mit den Untersuchungsergebnissen für fünfzehn (15)

Diamantbohrlöcher, die in dieser Mitteilung aufgeführt sind (Die angegebenen

Abschnitte sind Bohrlochlängen und stellen keine tatsächlichen Mächtigkeiten

dar). Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische

Modellierung abgeschlossen ist.)

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

| |Von |Bis | | | |

|Bohrloch-ID|(m) |(m) |Breite (m)|Abschnitt |Kommentar |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

|MBRDD612 |24,9 |28,4 |3,5 |1,62 g/t Au |BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

| | | | |1,75 g/t Au | |

| | | | |0,41 g/t Au | |

| | | | |0,44 g/t Au | |

| |54,4 |56,4 |2 |1,76 g/t Au,| |

| |57,9 |60,9 |3 |einschließlich 3 m mit| |

| |77,4 |83,4 |6 |3,35 g/t Au aus 138,9 | |

|MBRDD614 |136,1 |143,4 |7,3 |m |BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

| |32,40 |41,00 |8,6 |0,39 g/t Au | |

| |54,90 |56,40 |1,5 |0,22 g/t Au | |

| |73,40 |78,00 |4,6 |0,35 g/t Au | |

| |81,60 |86,20 |4,6 |0,27 g/t Au | |

| |87,40 |88,9 |1,5 |0,27 g/t Au | |

| |90,40 |91,9 |1,5 |0,28 g/t Au | |

| |94,40 |95,4 |1,0 |0,21 g/t Au | |

| |110,30|114,6 |4,3 |0,19 g/t Au | |

| |116,30|121,4 |5,1 |0,80 g/t Au | |

|MBRDD615 |124,20|126,4 |2,2 |0,99 g/t Au |BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

| | | | |0,27 g/t Au |Erweiterung des |

| | | | |0,66 g/t Au |Buffalo Reef |

| | | | |10,3 g/t Au | |

| |35,40 |41,40 |6,00 |0,94 g/t Au | |

| |57,90 |60,90 |3,00 |0,28 g/t Au | |

| |63,10 |64,60 |1,50 |2,69 g/t Au | |

| |75,90 |77,40 |1,50 |1,51 g/t Au | |

| |110,40|116,40|6,00 |0,43 g/t Au | |

| |119,40|122,00|2,60 |1,76 g/t Au| |

| |129,40|135,40|6,00 |einschließlich 3,5 m| |

| |168,90|170,40|1,50 |mit 1,25 g/t Au und| |

|MBRDD616 |186,90|195,90|9,00 |0,24 % Sb | |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

| | | | |0,33 g/t Au | |

| | | | |0,45 g/t Au | |

| | | | |0,21 g/t Au | |

| |39,9 |47,4 |7,50 |0,23 g/t Au | |

| |54,8 |55,9 |1,10 |0,85 g/t Au| |

| |70,1 |71,4 |1,30 |einschließlich 1 m mit| |

| |93,9 |95,4 |1,50 |1,62 g/t Au aus 188,4 |Buffalo Reef-|

|MBRDD617 |186,7 |189,40|2,70 |m |Erweiterung |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

| |17 |18,5 |1,50 |0,36 g/t Au | |

| |24,7 |27,2 |2,50 |0,41 g/t Au | |

| |39,5 |41 |1,50 |0,5 g/t Au | |

| |46,8 |48,5 |1,70 |0,21 g/t Au | |

| |65 |66,5 |1,50 |0,38 g/t Au | |

| |95,5 |97,1 |1,60 |28 g/t Au | |

| |108,5 |110 |1,50 |0,25 g/t Au | |

| |114,5 |115,5 |1,00 |1,2 g/t Au | |

| |154,4 |155,5 |1,10 |0,46 g/t Au | |

| |165 |166,5 |1,50 |1,03 g/t Au | |

| |188,9 |190,4 |1,50 |0,82 g/t Au | |

| |203 |206 |3,00 |1,62 g/t Au | |

| |207,5 |209 |1,50 |1,18 g/t Au |Buffalo Reef-|

|MBRDD618 |215,7 |217,2 |1,50 |1,02 g/t Au |Erweiterung |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

| | | | |0,33 g/t Au |Buffalo Reef- |

| | | | |1,72 g/t Au|Erweiterung |

| | | | |einschließlich 3 m mit| |

| |78,5 |80 |0,50 |4,51 g/t Au und 0,28 %| |

|MBRDD619 |181,5 |187,2 |5,7 |Sb ab 181,5 m | |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

| |181,1 |181,6 |0,50 |1,99 g/t Au |Buffalo Reef- |

|MBRDD620 |198,3 |199,7 |1,40 |0,52 g/t Au |Erweiterung |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

| |144,9 |146,4 |1,5 |8,59 g/t Au |Buffalo Reef- |

|MBRDD621 |168,5 |169,4 |0,9 |2,45 g/t Au |Erweiterung |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

|MBRDD623 | | | |Ergebnisse stehen aus |BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

|MBRDD624 | | | |Ergebnisse stehen aus |BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

|MBRDD625 | | | |Ergebnisse stehen aus |BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

|MBRDD626 | | | |Ergebnisse stehen aus |BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

|MBRDD627 | | | |Ergebnisse stehen aus |BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

|MBRDD628 | | | |Ergebnisse stehen aus |BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

|MBRDD629 | | | |Ergebnisse stehen aus |BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

|MBRDD630 | | | |Ergebnisse stehen aus |BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

|MBRDD631 | | | |Ergebnisse stehen aus |BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

| | | | |Kein signifikantes|Buffalo Reef-|

|MBRRC578 | | | |Ergebnis |Erweiterung |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

| | | | |Kein signifikantes| |

|MBRRC580 | | | |Ergebnis |BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

| |8 |16 |8 |0,30 g/t Au | |

| |18 |26 |8 |0,28 g/t Au | |

| |29 |30 |1 |0,23 g/t Au | |

| |39 |41 |2 |0,25 g/t Au | |

|MBRRC581 |81 |83 |2 |0,46 g/t Au |BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

| | | | |2,30 g/t Au, | |

| | | | |einschließlich 3 m mit| |

|MBRRC610 |7,0 |14,0 |7 |4,36 g/t Au aus 8 m |BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

| | | | |Kein signifikantes| |

|MBRRC611 | | | |Ergebnis |BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

| | | | |2,03 g/t Au, | |

| | | | |einschließlich 2 m mit| |

| | | | |4,54 g/t Au aus 8 m | |

| | | | |und 3 m mit 2,75 g/t | |

|MBRRC612 |26 |35 |9 |Au aus 32 m |BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+------+------+----------+----------------------+------------------+

ANHANG B: Liste der zum Zeitpunkt der Berichterstattung abgeschlossenen

Bohrlöcher.

+--+---------+------------------+-----------------------+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | Minenraster | MRSO | | | |Azimuth|Azimuth| |

| |Bohrloch-+-----+------+-----+--------+--------+-----+Tiefe| | | | | |

| |ID |Ost |Nord |RL |Ost |Nord |RL |(m) |Methode |Größe|(Mine) |(RSO) |Neigung|

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|1 |MBRRCDD01|627 |3126 |500 |421358 |471172 |108,4|171,9|RC/Diamant|HQ |270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|2 |MBRRCDD02|458 |2980 |522 |421212 |471004 |130,7|122,5|RC/Diamant|HQ |265(0) |257(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|3 |MBRDD600 |656 |3900 |450 |421279 |471943 |58,7 |90,6 |Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|4 |MBRDD601 |645 |3860 |450 |421273 |471901 |58,3 |100,2|Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|5 |MBRDD602 |621 |3880 |450 |421248 |471918 |58,2 |101,4|Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|6 |MBRDD603 |707,4|4151,5|492,5|421294 |472199 |100,7|125,4|Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|7 |MBRDD604 |771,9|4040,6|493,5|421374 |472098 |101,7|140,1|Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|8 |MBRDD605 |673,4|4162,8|495,8|421259 |472205 |104,0|183,9|Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|9 |MBRDD606 |625,9|4074,3|455,1|421225 |472111 |63,3 |71,4 |Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|10|MBRDD607 |554,4|3707,8|484,9|421205 |471738 |93,1 |50,4 |Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|11|MBRDD608 |564,3|3687,6|485,3|421218 |471720 |93,5 |50,4 |Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|12|MBRDD609 |580,4|3779,9|455,2|421221 |471813 |63,4 |62,4 |Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|13|MBRDD610 |786,0|4238,9|495,6|421360 |472296 |103,8|53,4 |Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|14|MBRDD611 |640,4|4200,1|495,8|421221 |472238 |104,0|130,9|Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|15|MBRDD612 |600,9|4205,4|496,0|421182 |472237 |104 |110,4|Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|16|MBRDD613 |682,7|4189,4|495,8|421265 |472233 |104,0|150,7|Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|17|MBRDD614 |734,1|4193,7|495,6|421315 |472244 |104 |180,3|Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|18|MBRDD615 |786,7|3861,6|497,5|421414 |471923 |106 |180,6|Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|19|MBRDD616 |779,4|3849,7|497,7|421408 |471910 |106 |206,4|Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|20|MBRDD617 |763,3|3981,4|496,7|421374 |472038 |105 |200,4|Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|21|MBRDD618 |779,8|4017,0|494,5|425043,3|469323,3|102,7|221 |Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|22|MDRDD619 |778,1|3821,5|497,7|424849,9|469294,2|105,9|200 |Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|23|MBRDD620 |781,3|3379,6|493,0|424411,9|469235,5|101,9|234,7|Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|24|MBRDD621 |756,6|3418,4|490,5|424453,8|469216,5|98,7 |215,4|Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|25|MBRDD623 |754,6|3377,7|490,7|424413,8|469208,8|98,9 |250 |Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|26|MBRDD624 |688,5|3723,5|510,4|424765,4|469191,7|118,6|200,3|Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|27|MBRDD625 |729,0|3536,0|499,7|424574,1|469205,6|107,9|230,4|Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|28|MBRDD626 |640,5|3939,3|450,3|424985,8|469174,4|58,5 |100,2|Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|29|MBRDD627 |639,3|3920,0|450,2|424966,9|469170,6|58,4 |100,5|Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|30|MBRDD628 |711,0|3541,6|494,7|424582,2|469188,6|102,9|190,4|Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|31|MBRDD629 |630,2|3939,8|450,4|424987,8|469164,3|58,6 |80,3 |Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|32|MBRDD630 |649,4|3899,8|450,4|424945,5|469177,8|58,6 |101 |Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

|33|MBRDD631 |622,8|3920,1|450,1|424969,3|469154,2|58,3 |80,2 |Diamant |PQ/HQ|270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

| | | | | | | | | | |102 | | | |

|34|MBRRC578 |306,2|2830 |506,2|421109 |470965 |131 |60,00|RC |mm |270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

| | | | | | | | | | |102 | | | |

|35|MBRRC579 |589 |4177 |496 |421174 |472207 |104,3|84,0 |RC |mm |270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

| | | | | | | | | | |102 | | | |

|36|MBRRC580 |588,5|4147,4|485,7|421177 |472178 |93,9 |80,00|RC |mm |270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

| | | | | | | | | | |102 | | | |

|37|MBRRC581 |787,2|4240,2|495,7|421361 |472298 |103,8|84,00|RC |mm |270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

| | | | | | | | | | |102 | | | |

|38|MBRRC610 |606,5|3811,9|450,4|421242 |471849 |59 |50,00|RC |mm |270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

| | | | | | | | | | |102 | | | |

|39|MBRRC611 |592,3|3803,2|450,3|421229 |471838 |58 |50,00|RC |mm |270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

| | | | | | | | | | |102 | | | |

|40|MBRRC612 |630,4|3820,0|450,6|421265 |471860 |59 |60 |RC |mm |270(0) |262(0) |-60(0) |

+--+---------+-----+------+-----+--------+--------+-----+-----+----------+-----+-------+-------+-------+

