Monument Mining Aktie
WKN DE: A0MSJR / ISIN: CA61531Y1051
|
03.03.2026 22:10:39
GNW-News: Monument legt Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor
^VANCOUVER, British Columbia, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining
Limited (TSX-V: MMY; FSE: D7Q1), das an der TSX Venture Exchange sowie an der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist, hat heute seine Finanzergebnisse für
das zum 31. Dezember 2025 abgeschlossene zweite Quartal des Geschäftsjahres
2026 veröffentlicht. Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht
anders vermerkt. Die vollständigen Finanzergebnisse finden Sie
unter www.sedar.com (http://www.sedar.com/).
Präsidentin und CEO Cathy Zhai erklärte:?Die Goldproduktion und der Verkauf von
Gold an der Selinsing-Mine in Malaysia haben im zweiten Quartal des
Geschäftsjahres 2026 zusammen mit den hohen Goldpreisen zu einem starken
Cashflow beigetragen und unsere Finanzlage deutlich gestärkt. Im Quartalsverlauf
stiegen unsere liquiden Mittel um 19,81?Mio.?US-Dollar auf 82,65?Mio.?US-Dollar
und stärken damit unsere Basis für zukünftige Wachstumsinitiativen. Während sich
die Explorationsbohrungen in Selinsing auf potenzielle Erweiterungsmöglichkeiten
konzentrierten, hatten in Westaustralien die Einhaltung regulatorischer Vorgaben
und die Planung der Mineninfrastruktur oberste Priorität."
WICHTIGE KENNZAHLEN DES ZWEITEN QUARTALS IM GESCHÄFTSJAHR 2026:
* Der Nettogewinn im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 belief sich auf
20,16?Mio.?US-Dollar bzw. 0,06?US-Dollar je Aktie, nach 8,84?Mio.?US-Dollar
bzw. 0,03?US-Dollar je Aktie im gleichen Quartal des Vorjahres;
* Die Bruttomarge betrug im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 31,55
Mio. US-Dollar, ein Anstieg um 173 % gegenüber 11,54 Mio. US-Dollar im
gleichen Quartal des Vorjahres;
* Die liquiden Mittel beliefen sich zum Ende des zweiten Quartals des
Geschäftsjahres 2026 auf 82,65?Mio.?US-Dollar, was einem Anstieg von
62,84?Mio.?US-Dollar innerhalb von drei Monaten entspricht;
* Das Nettoumlaufvermögen betrug 86,58?Mio.?US-Dollar und stieg damit um
28,04?Mio.?US-Dollar gegenüber 58,54?Mio.?US-Dollar zum 30. Juni 2025;
* Produktionsleistung:
* Im Quartal wurden 10.249 Unzen Gold produziert (Q2 GJ 2025: 8.613
Unzen).
* 13.725 Unzen Gold wurden zu einem Rekorddurchschnittspreis von 4.197?US-
Dollar je Unze verkauft, was einem Umsatz von 49,23?Mio.?US-Dollar
entspricht (Q2 GJ 2025: 8.987 Unzen zu 2.678?US-Dollar je Unze, Umsatz
19,80?Mio.?US-Dollar);
* Die Cash-Kosten lagen bei 1.288?US-Dollar pro verkaufter Unze (Q2 GJ
2025: 918?US-Dollar), hauptsächlich aufgrund höherer Lizenz- und
Abgabenkosten infolge des gestiegenen Goldpreises;
* Die All-in-Sustaining-Kosten (AISC) beliefen sich im zweiten Quartal des
Geschäftsjahres 2026 auf 1.421 US-Dollar pro verkaufter Unze, was einem
Rückgang von 18 % gegenüber 1.201 US-Dollar je Unze im Q2 GJ 2025
entspricht.
* Die Explorationsbohrprogramme in Selinsing wurden fortgesetzt, um die
Ressourcenerweiterung zu fördern und gegebenenfalls die Lebensdauer der Mine
zu verlängern;
* Am 11. Dezember 2025 wurde eine Sonderdividende mit Stichtag am 5. Januar
2026 und Auszahlung am 19. Januar 2026 angekündigt.
Zusammenfassung der Produktions- und Finanzergebnisse des zweiten Quartals im
Geschäftsjahr 2026
-------------------------------------------------------------------------------
Three months ended Six months ended
Dec.31, Dec.31,
2025 2024 2025 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Production
Ore mined (tonnes) 251,700 177,296 421,480 315,228
Waste removed (tonnes) 2,098,027 2,061,571 3,847,404 4,374,570
Gold Sulphide Production
Ore processed (tonnes) 224,704 169,636 464,151 359,312
Average mill feed grade (g/t) 1.54 1.83 1.74 1.78
Processing recovery rate (%) 92.49 86.09 89.67 81.01
Gold produced (oz)((1)) 10,249 8,613 23,340 16,672
Gold sold (oz) 13,725 8,987 24,952 18,257
Financial (expressed in
thousands of US$) $ $ $ $
Revenue 49,230 19,796 81,630 39,167
Gross margin from mining
operations 31,547 11,541 53,979 23,152
Net Income before other items 26,301 8,424 41,470 17,025
Net income 20,157 8,839 30,657 11,836
Cash flows provided by
operations 21,902 8,722 41,088 18,398
Working capital 86,851 31,926 86,851 31,926
Earnings per share - basic and
diluted (US$/share) 0.06 0.03 0.09 0.04
-------------------------------------------------------------------------------
Weighted average gold price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz
-
Realized price - sulphide
production 4,197 2,678 3,882 2,613
Cash cost per ounce sold
Mining 355 242 315 243
Processing 300 313 278 299
Royalties 564 290 443 260
Operations 69 73 71 75
------------------------------------------------
Total cash cost per ounce sold
((2)) 1,288 918 1,107 877
Operation expenses 1 4 1 5
Corporate expenses 2 10 1 6
Accretion of asset retirement
obligation 4 6 4 6
Exploration and evaluation
expenditures 27 8 35 4
Sustaining capital
expenditures 99 255 100 260
------------------------------------------------
Total all-in sustaining costs
per ounce sold ((3)) 1,421 1,201 1,248 1,158
-------------------------------------------------------------------------------
(1) Von der im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 gemeldeten
Gesamtproduktion von 10.249 Unzen Gold entfielen -35 Unzen auf
Produktionsanpassungen.
(2) Die gesamten Cash-Kosten der Sulfid-Anlage umfassen Produktionskosten wie
Abbau, Aufbereitung, Wartung der Absetzbeckenanlage, Lagerverwaltung und
Lizenzgebühren sowie Betriebskosten wie Lagerung, vorübergehende
Produktionsstillstände, Ausgaben für Gemeindeprojekte und Grundgebühren,
abzüglich der Erträge aus Nebenprodukten. Cash-Kosten schließen keine
Abschreibungen, Wertminderungen, Aufzinsungsaufwendungen, Investitionskosten,
Explorationskosten oder unternehmensweite Verwaltungskosten ein.
(3)Die All-in-Sustaining-Kosten (AISC) pro Unze decken die gesamten Cash-Kosten
und Betriebsausgaben sowie laufende Investitionen, die Verwaltungskosten der
Selinsing-Goldmine - einschließlich aktienbasierter Vergütung - sowie
Explorations- und Bewertungskosten ab. Zusätzlich werden die Aufzinsungen der
Rückstellungen für Anlagenstilllegungen berücksichtigt. Steuerzahlungen oder
Kosten für Übernahmen sind darin nicht enthalten.
ERGEBNISSE DER GOLDPRODUKTION
* Die Sulfidflotationsanlage produzierte im Quartal 10.249 Unzen Gold.
Insgesamt wurden 224.704 Tonnen Sulfid-Erz mit einer verbesserten
durchschnittlichen Rückgewinnungsrate von 92,49?% verarbeitet, was die
fortlaufenden Vorteile von Anlagenverbesserungen und Optimierungsmaßnahmen
unterstreicht. Obwohl der durchschnittliche Erzgehalt mit 1,54 g/t niedriger
ausfiel als im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025, blieb die operative
Leistung stark.
* Die Bergbauaktivitäten konzentrierten sich auch im zweiten Quartal des
Geschäftsjahres 2026 auf Buffalo Reef und Felda Block?7. Die geförderte
Erzmenge stieg im Quartal um 42?% gegenüber dem Vorjahresquartal. Durch den
planmäßigen Vorstoß in die Erzzone konnte die Erzförderung erhöht werden,
während sich das Abraumverhältnis auf 8,34 verringerte (Q2 GJ?2025: 11,63).
* Im aktuellen Quartal wurden 32?% mehr Erz verarbeitet als im zweiten Quartal
des Geschäftsjahres 2025. Grund hierfür waren eine höhere Anlagenauslastung,
Optimierungen sowie die verbesserten Ergebnisse der neuen Filterpresse, die
den bisherigen Verarbeitungsengpass beseitigten.
FINANZERGEBNISSE
* Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte das Unternehmen mit dem
Verkauf von 13.725?Unzen Gold zu einem Rekorddurchschnittspreis von
4.197?US-Dollar je Unze einen starken Umsatz von 49,23?Mio.?US-Dollar. Dies
ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem zweiten Quartal des
Geschäftsjahres 2025, in dem 8.987 Unzen zu einem durchschnittlichen
Verkaufspreis von 2.678 US-Dollar je Unze abgesetzt wurden. Alle Verkäufe
des Quartals stammen aus der Produktion der Sulfidflotationsanlage.
* Vor Abschreibungen und Wertminderungen erzielten die Bergbauaktivitäten eine
herausragende Bruttomarge von 31,55?Mio.?US-Dollar im zweiten Quartal des
Geschäftsjahres 2026, ein Anstieg von 173?% gegenüber 11,54?Mio.?US-Dollar
im Vorjahresquartal. Dies unterstreicht die starke operative und finanzielle
Performance des Quartals.
* Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold aus dem Sulfidbetrieb beliefen sich
im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 1.288 US-Dollar, nach 918
US-Dollar im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der Anstieg ist auf
mehrere Faktoren zurückzuführen: Dazu zählen höhere Bergbaukosten durch
größere Mengen geförderten Erzes in niedrigeren Lagen und längere
Transportwege, höhere Lizenzgebühren infolge eines gestiegenen Abgabesatzes,
einer höheren Goldproduktion und höheren Verkaufsmengen sowie eines höheren
durchschnittlich erzielten Goldpreises. Zusätzlich wirkten sich niedrigere
Erzgehalte kostensteigernd aus, was jedoch teilweise durch verbesserte
Rückgewinnungsraten ausgeglichen wurde.
* Der Netto-Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich im
Quartal auf 21,90?Mio.?US-Dollar, ein Anstieg um 13,18?Mio.?US-Dollar
gegenüber 8,72?Mio.?US-Dollar im Vorjahresquartal. Dieses starke Wachstum
ist vor allem auf höhere Bruttomargen zurückzuführen, die aus gestiegenen
Verkäufen von Goldkonzentrat und höheren erzielten Goldpreisen resultieren.
* Die liquiden Mittel des Unternehmens beliefen sich zum 31. Dezember 2025 auf
82,65?Mio.?US-Dollar, ein Anstieg um 36,71?Mio.?US-Dollar gegenüber
45,94?Mio.?US-Dollar zum 30. Juni 2025. Die kurzfristigen Vermögenswerte
überstiegen die kurzfristigen Verbindlichkeiten um 86,58?Mio.?US-Dollar (30.
Juni 2025: 58,54?Mio.?US-Dollar) und unterstreichen das solide
Nettoumlaufvermögen des Unternehmens.
MINENENTWICKLUNG
Selinsing-Goldmine
Forschung und Entwicklung
Im Labormaßstab wurden Tests mit einem alternativen Reagenz zur Aktivierung von
Stibnit sowie mit neuen Sammelmitteln durchgeführt, um die Goldrückgewinnung
gleichmäßiger zu gestalten, vorbehaltlich von Preis und Verfügbarkeit.
Wöchentlich wurden die Labortests mit den Produktionszahlen der Anlage
verglichen, um die Dosierung der Reagenzien zu optimieren, die Rückgewinnung von
Gold und Antimon zu maximieren und die Qualität des Konzentrats konstant zu
halten.
Erweiterung des Konzentratlagerhauses
Die detaillierte Planung der vorgeschlagenen Erweiterung des Konzentratlagers
ist abgeschlossen. Der Bau machte im Quartal gute Fortschritte: Die Fundamente,
die Betonbodenplatte und Zugangsrampen wurden fertiggestellt. Auch die Fertigung
der Tragwerkskomponenten wurde abgeschlossen. Der Gesamtfortschritt lag zum
Quartalsende bei 65?%.
Ausbau der Absetzbeckenanlage - Stufe?7
Eine weitere geotechnische Standortuntersuchung an den Haupt-, Sattel- und
Süddämmen der Absetzbeckenanlage wurde abgeschlossen. Zusätzlich wurden rund um
die Absetzbeckenanlage weitere Piezometerrohre installiert, um den
Grundwasserspiegel zu überwachen. Die detaillierte Planung der Süd-Dämme für
Stufe?7 durch die TSF-Planungsberater ist abgeschlossen; der Baubeginn ist für
das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgesehen. Die Planung der Haupt-
und Sattel-Dämme war zum Quartalsende noch nicht abgeschlossen.
Flotationsanlage und zugehörige Einrichtungen
Zur Verbesserung der Leistung der Schlammpumpen wurden einige Rohre aus
hochdichtem Polyethylen (HDPE) aufgerüstet. Die Hochdruck-Schmierölpumpen,
Verteiler und Rohrleitungen der Primärkugelmahlanlage wurden ersetzt. Die neue
Filterpresse lief im gesamten Quartal zuverlässig. Die ursprüngliche
Filterpresse wurde im Rahmen der laufenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
vorübergehend in Betrieb genommen.
Murchison-Goldprojekt
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 legte das Unternehmen den Umfang der
vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) für das Murchison-Goldprojekt fest
und arbeitete aktiv mit Bergbau- und Ingenieurberatern zusammen, um die Pläne
für eine schnelle Wiederaufnahme der Betriebsaktivitäten voranzutreiben. Die
geologische Datenbank und die Archive wurden umfassend geprüft, und auf dieser
Grundlage wurde für die Gabanintha-Lizenzen ein Bestätigungsbohrprogramm
vorbereitet. Ziel ist es, die Ergebnisse vorheriger Bohrungen zu validieren und
ausgewählte Ressourcen in die zukünftige Bergbauplanung einzubeziehen.
Der konstruktive Austausch mit den traditionellen Landbesitzern wurde im Quartal
fortgesetzt, um die Beziehungen zu stärken und die Gespräche zur
Produktionsplanung voranzubringen. Die Kulturerbeuntersuchungen wurden gemäß dem
Interim Heritage Agreement abgeschlossen, und der abschließende Bericht zu den
Gebieten Gabanintha und Burnakura wurde nach Abschluss der Feldarbeiten
veröffentlicht.
Die Aufbereitungsanlage, die Unterkünfte auf dem Camp, die
Verpflegungseinrichtungen, die Büros sowie die zugehörige Infrastruktur wurden
in ausgezeichnetem Zustand gehalten, sodass die Anlage bereit für eine schnelle
Wiederaufnahme der Produktion ist. Unterkünfte und Verpflegungseinrichtungen
standen während des gesamten Quartals zur Verfügung und unterstützten den
reibungslosen Ablauf der Verwaltungs-, Explorations- und Bergbauaktivitäten.
Exploration
Malaysia
Das Explorationsbohrprogramm am Buffalo Reef wurde im Quartal erfolgreich
fortgesetzt. Insgesamt wurden zwölf Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.141,4
Metern abgeschlossen. Ziel des Programms war es, die Oxid- und
Sulfidmineralisierung in den bekannten Abbaugebieten zu erweitern und die
Mineralressourcen außerhalb der aktuellen Tagebaugrube zu prüfen. Vorbehaltlich
weiterer Untersuchungen könnte dies eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine
ermöglichen. Im Rahmen des Ressourcenerweiterungsprogramms wurden bis zum Ende
des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2026 insgesamt 4.378,1 Meter gebohrt
und 3.681 Proben aufbereitet und an ein anerkanntes, unabhängiges Prüflabor
übermittelt.
Westaustralien
Im Quartal prüfte das Unternehmen die vorhandenen Ressourcen und Daten der
Gabanintha- und Burnakura-Lagerstätten des Murchison-Goldprojekts und
erarbeitete erste Pläne für Infill- und Erweiterungsbohrungen, um potenzielles
Ressourcenwachstum zu fördern.
Über Monument
Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer
Goldproduzent und Eigentümer der zu 100?% unternehmenseigenen Selinsing-Goldmine
in Malaysia sowie des Murchison Gold Projects in der Murchison-Region in
Westaustralien. Das Unternehmen hält zudem eine 20?%ige Beteiligung am
Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, das gemeinsam mit Odyssey Gold Ltd.,
ebenfalls ansässig in der Region, betrieben wird. Monument beschäftigt in beiden
Regionen rund 288 Mitarbeitende und verpflichtet sich zu höchsten Standards in
den Bereichen Umweltmanagement, soziale Verantwortung - einschließlich
Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden und der benachbarten Gemeinden -
sowie zu guter Corporate Governance.
Cathy Zhai, President und CEO
Monument Mining Limited
Suite 1580 -1100 Melville Street
Vancouver, BC V6E 4A6
FÜR WEITERE INFORMATIONEN besuchen Sie die Unternehmenswebsite unter
www.monumentmining.com oder kontaktieren Sie:
Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102
rcushing@monumentmining.com (mailto:rcushing@monumentmining.com)
?Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie
dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist)
übernehmen Verantwortung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser
Mitteilung."
Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen
über Monument sowie die Geschäfte und Zukunftspläne des Unternehmens beinhalten
(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Solche Aussagen beziehen sich auf Erwartungen,
Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse und stellen keine historischen Fakten
dar. Dazu gehören unter anderem Aussagen zu den Mineralprojekten des
Unternehmens, zum Hochfahrprozess bis zum Erreichen der Zielproduktion in
Selinsing und dem damit verbundenen Zeitplan, zur fortlaufenden Fähigkeit des
Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen, zur Fertigstellung der
geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers sowie zum Zeitplan und zu den
erwarteten Ergebnissen der anderen vorgeschlagenen Programme und Ereignisse, auf
die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen
sich häufig an Begriffen wie?plant",?erwartet",?erwartet nicht",?wird
erwartet",?budgetiert",?vorgesehen",?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",
?erhofft" oder?erhofft nicht" erkennen, oder an Variationen dieser Wörter und
Formulierungen. Sie sind auch an Hinweisen erkennbar, dass bestimmte Maßnahmen,
Ereignisse oder Ergebnisse?können",?könnten",?würden",?dürften" oder
?werden" durchgeführt, eintreten oder erreicht werden. Diese Aussagen
unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Errungenschaften
wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten oder
angedeuteten abweichen. Zu den wesentlichen Risiken zählen unter anderem:
allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und
soziale Unsicherheiten; Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse laufender
Explorationsaktivitäten; Ungewissheiten beim Fortschreiten und Zeitplan von
Entwicklungsaktivitäten, einschließlich des Hochfahrprozesses in Selinsing und
der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers;
Risiken im Zusammenhang mit der Beschaffung von Sprengstoff von Lieferanten;
Risiken bei Auslandsaktivitäten; weitere branchenspezifische Risiken sowie
solche, die in den technischen Berichten und im Lagebericht des Unternehmens
beschrieben sind, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Wesentliche
Faktoren und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen
in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, umfassen: Erwartungen hinsichtlich
der geschätzten Cash-Kosten pro Unze Goldproduktion sowie der geschätzten
Cashflows, die aus den Betrieben generiert werden könnten; allgemeine
wirtschaftliche Faktoren und weitere Faktoren, die sich der Kontrolle von
Monument entziehen können; Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse
der Explorationsprogramme auf den Projekten des Unternehmens; Annahmen zum
zukünftigen Preis von Gold und anderen Mineralien; den Zeitplan und die Höhe der
geschätzten zukünftigen Produktion; Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die
Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochfahrprozesses in
Selinsing sowie der Fertigstellung des geplanten Lagerhauses und des
Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage
sein wird, Sprengstoff von Lieferanten rechtzeitig zu beziehen; Kosten
zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von
Explorationsaktivitäten; mögliche Abbau- oder Verarbeitungsprobleme;
Wechselkursschwankungen; sowie alle Faktoren und Annahmen, die in der
Managementdiskussion und Analyse des Unternehmens sowie in den technischen
Berichten zu den Projekten des Unternehmens beschrieben sind, die alle im
Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der
Bemühungen des Unternehmens, wesentliche Faktoren zu identifizieren, die zu
erheblichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen genannten führen könnten, können weitere Faktoren
eintreten, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt
oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sich
diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und
zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten
Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten Leser keinen übermäßigen
Vertrauensvorschuss auf zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen
verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in
Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3ce39eb-299c-4389-bd0f-
17af55ef1585
Â°
