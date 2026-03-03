GNW-News: Monument legt Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor

^VANCOUVER, British Columbia, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining

Limited (TSX-V: MMY; FSE: D7Q1), das an der TSX Venture Exchange sowie an der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist, hat heute seine Finanzergebnisse für

das zum 31. Dezember 2025 abgeschlossene zweite Quartal des Geschäftsjahres

2026 veröffentlicht. Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht

anders vermerkt. Die vollständigen Finanzergebnisse finden Sie

unter www.sedar.com (http://www.sedar.com/).

Präsidentin und CEO Cathy Zhai erklärte:?Die Goldproduktion und der Verkauf von

Gold an der Selinsing-Mine in Malaysia haben im zweiten Quartal des

Geschäftsjahres 2026 zusammen mit den hohen Goldpreisen zu einem starken

Cashflow beigetragen und unsere Finanzlage deutlich gestärkt. Im Quartalsverlauf

stiegen unsere liquiden Mittel um 19,81?Mio.?US-Dollar auf 82,65?Mio.?US-Dollar

und stärken damit unsere Basis für zukünftige Wachstumsinitiativen. Während sich

die Explorationsbohrungen in Selinsing auf potenzielle Erweiterungsmöglichkeiten

konzentrierten, hatten in Westaustralien die Einhaltung regulatorischer Vorgaben

und die Planung der Mineninfrastruktur oberste Priorität."

WICHTIGE KENNZAHLEN DES ZWEITEN QUARTALS IM GESCHÄFTSJAHR 2026:

* Der Nettogewinn im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 belief sich auf

20,16?Mio.?US-Dollar bzw. 0,06?US-Dollar je Aktie, nach 8,84?Mio.?US-Dollar

bzw. 0,03?US-Dollar je Aktie im gleichen Quartal des Vorjahres;

* Die Bruttomarge betrug im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 31,55

Mio. US-Dollar, ein Anstieg um 173 % gegenüber 11,54 Mio. US-Dollar im

gleichen Quartal des Vorjahres;

* Die liquiden Mittel beliefen sich zum Ende des zweiten Quartals des

Geschäftsjahres 2026 auf 82,65?Mio.?US-Dollar, was einem Anstieg von

62,84?Mio.?US-Dollar innerhalb von drei Monaten entspricht;

* Das Nettoumlaufvermögen betrug 86,58?Mio.?US-Dollar und stieg damit um

28,04?Mio.?US-Dollar gegenüber 58,54?Mio.?US-Dollar zum 30. Juni 2025;

* Produktionsleistung:

* Im Quartal wurden 10.249 Unzen Gold produziert (Q2 GJ 2025: 8.613

Unzen).

* 13.725 Unzen Gold wurden zu einem Rekorddurchschnittspreis von 4.197?US-

Dollar je Unze verkauft, was einem Umsatz von 49,23?Mio.?US-Dollar

entspricht (Q2 GJ 2025: 8.987 Unzen zu 2.678?US-Dollar je Unze, Umsatz

19,80?Mio.?US-Dollar);

* Die Cash-Kosten lagen bei 1.288?US-Dollar pro verkaufter Unze (Q2 GJ

2025: 918?US-Dollar), hauptsächlich aufgrund höherer Lizenz- und

Abgabenkosten infolge des gestiegenen Goldpreises;

* Die All-in-Sustaining-Kosten (AISC) beliefen sich im zweiten Quartal des

Geschäftsjahres 2026 auf 1.421 US-Dollar pro verkaufter Unze, was einem

Rückgang von 18 % gegenüber 1.201 US-Dollar je Unze im Q2 GJ 2025

entspricht.

* Die Explorationsbohrprogramme in Selinsing wurden fortgesetzt, um die

Ressourcenerweiterung zu fördern und gegebenenfalls die Lebensdauer der Mine

zu verlängern;

* Am 11. Dezember 2025 wurde eine Sonderdividende mit Stichtag am 5. Januar

2026 und Auszahlung am 19. Januar 2026 angekündigt.

Zusammenfassung der Produktions- und Finanzergebnisse des zweiten Quartals im

Geschäftsjahr 2026

-------------------------------------------------------------------------------

Three months ended Six months ended

Dec.31, Dec.31,

2025 2024 2025 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Production

Ore mined (tonnes) 251,700 177,296 421,480 315,228

Waste removed (tonnes) 2,098,027 2,061,571 3,847,404 4,374,570

Gold Sulphide Production

Ore processed (tonnes) 224,704 169,636 464,151 359,312

Average mill feed grade (g/t) 1.54 1.83 1.74 1.78

Processing recovery rate (%) 92.49 86.09 89.67 81.01

Gold produced (oz)((1)) 10,249 8,613 23,340 16,672

Gold sold (oz) 13,725 8,987 24,952 18,257

Financial (expressed in

thousands of US$) $ $ $ $

Revenue 49,230 19,796 81,630 39,167

Gross margin from mining

operations 31,547 11,541 53,979 23,152

Net Income before other items 26,301 8,424 41,470 17,025

Net income 20,157 8,839 30,657 11,836

Cash flows provided by

operations 21,902 8,722 41,088 18,398

Working capital 86,851 31,926 86,851 31,926

Earnings per share - basic and

diluted (US$/share) 0.06 0.03 0.09 0.04

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted average gold price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz

-

Realized price - sulphide

production 4,197 2,678 3,882 2,613

Cash cost per ounce sold

Mining 355 242 315 243

Processing 300 313 278 299

Royalties 564 290 443 260

Operations 69 73 71 75

------------------------------------------------

Total cash cost per ounce sold

((2)) 1,288 918 1,107 877

Operation expenses 1 4 1 5

Corporate expenses 2 10 1 6

Accretion of asset retirement

obligation 4 6 4 6

Exploration and evaluation

expenditures 27 8 35 4

Sustaining capital

expenditures 99 255 100 260

------------------------------------------------

Total all-in sustaining costs

per ounce sold ((3)) 1,421 1,201 1,248 1,158

-------------------------------------------------------------------------------

(1) Von der im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 gemeldeten

Gesamtproduktion von 10.249 Unzen Gold entfielen -35 Unzen auf

Produktionsanpassungen.

(2) Die gesamten Cash-Kosten der Sulfid-Anlage umfassen Produktionskosten wie

Abbau, Aufbereitung, Wartung der Absetzbeckenanlage, Lagerverwaltung und

Lizenzgebühren sowie Betriebskosten wie Lagerung, vorübergehende

Produktionsstillstände, Ausgaben für Gemeindeprojekte und Grundgebühren,

abzüglich der Erträge aus Nebenprodukten. Cash-Kosten schließen keine

Abschreibungen, Wertminderungen, Aufzinsungsaufwendungen, Investitionskosten,

Explorationskosten oder unternehmensweite Verwaltungskosten ein.

(3)Die All-in-Sustaining-Kosten (AISC) pro Unze decken die gesamten Cash-Kosten

und Betriebsausgaben sowie laufende Investitionen, die Verwaltungskosten der

Selinsing-Goldmine - einschließlich aktienbasierter Vergütung - sowie

Explorations- und Bewertungskosten ab. Zusätzlich werden die Aufzinsungen der

Rückstellungen für Anlagenstilllegungen berücksichtigt. Steuerzahlungen oder

Kosten für Übernahmen sind darin nicht enthalten.

ERGEBNISSE DER GOLDPRODUKTION

* Die Sulfidflotationsanlage produzierte im Quartal 10.249 Unzen Gold.

Insgesamt wurden 224.704 Tonnen Sulfid-Erz mit einer verbesserten

durchschnittlichen Rückgewinnungsrate von 92,49?% verarbeitet, was die

fortlaufenden Vorteile von Anlagenverbesserungen und Optimierungsmaßnahmen

unterstreicht. Obwohl der durchschnittliche Erzgehalt mit 1,54 g/t niedriger

ausfiel als im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025, blieb die operative

Leistung stark.

* Die Bergbauaktivitäten konzentrierten sich auch im zweiten Quartal des

Geschäftsjahres 2026 auf Buffalo Reef und Felda Block?7. Die geförderte

Erzmenge stieg im Quartal um 42?% gegenüber dem Vorjahresquartal. Durch den

planmäßigen Vorstoß in die Erzzone konnte die Erzförderung erhöht werden,

während sich das Abraumverhältnis auf 8,34 verringerte (Q2 GJ?2025: 11,63).

* Im aktuellen Quartal wurden 32?% mehr Erz verarbeitet als im zweiten Quartal

des Geschäftsjahres 2025. Grund hierfür waren eine höhere Anlagenauslastung,

Optimierungen sowie die verbesserten Ergebnisse der neuen Filterpresse, die

den bisherigen Verarbeitungsengpass beseitigten.

FINANZERGEBNISSE

* Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte das Unternehmen mit dem

Verkauf von 13.725?Unzen Gold zu einem Rekorddurchschnittspreis von

4.197?US-Dollar je Unze einen starken Umsatz von 49,23?Mio.?US-Dollar. Dies

ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem zweiten Quartal des

Geschäftsjahres 2025, in dem 8.987 Unzen zu einem durchschnittlichen

Verkaufspreis von 2.678 US-Dollar je Unze abgesetzt wurden. Alle Verkäufe

des Quartals stammen aus der Produktion der Sulfidflotationsanlage.

* Vor Abschreibungen und Wertminderungen erzielten die Bergbauaktivitäten eine

herausragende Bruttomarge von 31,55?Mio.?US-Dollar im zweiten Quartal des

Geschäftsjahres 2026, ein Anstieg von 173?% gegenüber 11,54?Mio.?US-Dollar

im Vorjahresquartal. Dies unterstreicht die starke operative und finanzielle

Performance des Quartals.

* Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold aus dem Sulfidbetrieb beliefen sich

im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 1.288 US-Dollar, nach 918

US-Dollar im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der Anstieg ist auf

mehrere Faktoren zurückzuführen: Dazu zählen höhere Bergbaukosten durch

größere Mengen geförderten Erzes in niedrigeren Lagen und längere

Transportwege, höhere Lizenzgebühren infolge eines gestiegenen Abgabesatzes,

einer höheren Goldproduktion und höheren Verkaufsmengen sowie eines höheren

durchschnittlich erzielten Goldpreises. Zusätzlich wirkten sich niedrigere

Erzgehalte kostensteigernd aus, was jedoch teilweise durch verbesserte

Rückgewinnungsraten ausgeglichen wurde.

* Der Netto-Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich im

Quartal auf 21,90?Mio.?US-Dollar, ein Anstieg um 13,18?Mio.?US-Dollar

gegenüber 8,72?Mio.?US-Dollar im Vorjahresquartal. Dieses starke Wachstum

ist vor allem auf höhere Bruttomargen zurückzuführen, die aus gestiegenen

Verkäufen von Goldkonzentrat und höheren erzielten Goldpreisen resultieren.

* Die liquiden Mittel des Unternehmens beliefen sich zum 31. Dezember 2025 auf

82,65?Mio.?US-Dollar, ein Anstieg um 36,71?Mio.?US-Dollar gegenüber

45,94?Mio.?US-Dollar zum 30. Juni 2025. Die kurzfristigen Vermögenswerte

überstiegen die kurzfristigen Verbindlichkeiten um 86,58?Mio.?US-Dollar (30.

Juni 2025: 58,54?Mio.?US-Dollar) und unterstreichen das solide

Nettoumlaufvermögen des Unternehmens.

MINENENTWICKLUNG

Selinsing-Goldmine

Forschung und Entwicklung

Im Labormaßstab wurden Tests mit einem alternativen Reagenz zur Aktivierung von

Stibnit sowie mit neuen Sammelmitteln durchgeführt, um die Goldrückgewinnung

gleichmäßiger zu gestalten, vorbehaltlich von Preis und Verfügbarkeit.

Wöchentlich wurden die Labortests mit den Produktionszahlen der Anlage

verglichen, um die Dosierung der Reagenzien zu optimieren, die Rückgewinnung von

Gold und Antimon zu maximieren und die Qualität des Konzentrats konstant zu

halten.

Erweiterung des Konzentratlagerhauses

Die detaillierte Planung der vorgeschlagenen Erweiterung des Konzentratlagers

ist abgeschlossen. Der Bau machte im Quartal gute Fortschritte: Die Fundamente,

die Betonbodenplatte und Zugangsrampen wurden fertiggestellt. Auch die Fertigung

der Tragwerkskomponenten wurde abgeschlossen. Der Gesamtfortschritt lag zum

Quartalsende bei 65?%.

Ausbau der Absetzbeckenanlage - Stufe?7

Eine weitere geotechnische Standortuntersuchung an den Haupt-, Sattel- und

Süddämmen der Absetzbeckenanlage wurde abgeschlossen. Zusätzlich wurden rund um

die Absetzbeckenanlage weitere Piezometerrohre installiert, um den

Grundwasserspiegel zu überwachen. Die detaillierte Planung der Süd-Dämme für

Stufe?7 durch die TSF-Planungsberater ist abgeschlossen; der Baubeginn ist für

das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgesehen. Die Planung der Haupt-

und Sattel-Dämme war zum Quartalsende noch nicht abgeschlossen.

Flotationsanlage und zugehörige Einrichtungen

Zur Verbesserung der Leistung der Schlammpumpen wurden einige Rohre aus

hochdichtem Polyethylen (HDPE) aufgerüstet. Die Hochdruck-Schmierölpumpen,

Verteiler und Rohrleitungen der Primärkugelmahlanlage wurden ersetzt. Die neue

Filterpresse lief im gesamten Quartal zuverlässig. Die ursprüngliche

Filterpresse wurde im Rahmen der laufenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten

vorübergehend in Betrieb genommen.

Murchison-Goldprojekt

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 legte das Unternehmen den Umfang der

vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) für das Murchison-Goldprojekt fest

und arbeitete aktiv mit Bergbau- und Ingenieurberatern zusammen, um die Pläne

für eine schnelle Wiederaufnahme der Betriebsaktivitäten voranzutreiben. Die

geologische Datenbank und die Archive wurden umfassend geprüft, und auf dieser

Grundlage wurde für die Gabanintha-Lizenzen ein Bestätigungsbohrprogramm

vorbereitet. Ziel ist es, die Ergebnisse vorheriger Bohrungen zu validieren und

ausgewählte Ressourcen in die zukünftige Bergbauplanung einzubeziehen.

Der konstruktive Austausch mit den traditionellen Landbesitzern wurde im Quartal

fortgesetzt, um die Beziehungen zu stärken und die Gespräche zur

Produktionsplanung voranzubringen. Die Kulturerbeuntersuchungen wurden gemäß dem

Interim Heritage Agreement abgeschlossen, und der abschließende Bericht zu den

Gebieten Gabanintha und Burnakura wurde nach Abschluss der Feldarbeiten

veröffentlicht.

Die Aufbereitungsanlage, die Unterkünfte auf dem Camp, die

Verpflegungseinrichtungen, die Büros sowie die zugehörige Infrastruktur wurden

in ausgezeichnetem Zustand gehalten, sodass die Anlage bereit für eine schnelle

Wiederaufnahme der Produktion ist. Unterkünfte und Verpflegungseinrichtungen

standen während des gesamten Quartals zur Verfügung und unterstützten den

reibungslosen Ablauf der Verwaltungs-, Explorations- und Bergbauaktivitäten.

Exploration

Malaysia

Das Explorationsbohrprogramm am Buffalo Reef wurde im Quartal erfolgreich

fortgesetzt. Insgesamt wurden zwölf Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.141,4

Metern abgeschlossen. Ziel des Programms war es, die Oxid- und

Sulfidmineralisierung in den bekannten Abbaugebieten zu erweitern und die

Mineralressourcen außerhalb der aktuellen Tagebaugrube zu prüfen. Vorbehaltlich

weiterer Untersuchungen könnte dies eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine

ermöglichen. Im Rahmen des Ressourcenerweiterungsprogramms wurden bis zum Ende

des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2026 insgesamt 4.378,1 Meter gebohrt

und 3.681 Proben aufbereitet und an ein anerkanntes, unabhängiges Prüflabor

übermittelt.

Westaustralien

Im Quartal prüfte das Unternehmen die vorhandenen Ressourcen und Daten der

Gabanintha- und Burnakura-Lagerstätten des Murchison-Goldprojekts und

erarbeitete erste Pläne für Infill- und Erweiterungsbohrungen, um potenzielles

Ressourcenwachstum zu fördern.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer

Goldproduzent und Eigentümer der zu 100?% unternehmenseigenen Selinsing-Goldmine

in Malaysia sowie des Murchison Gold Projects in der Murchison-Region in

Westaustralien. Das Unternehmen hält zudem eine 20?%ige Beteiligung am

Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, das gemeinsam mit Odyssey Gold Ltd.,

ebenfalls ansässig in der Region, betrieben wird. Monument beschäftigt in beiden

Regionen rund 288 Mitarbeitende und verpflichtet sich zu höchsten Standards in

den Bereichen Umweltmanagement, soziale Verantwortung - einschließlich

Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden und der benachbarten Gemeinden -

sowie zu guter Corporate Governance.

Cathy Zhai, President und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

FÜR WEITERE INFORMATIONEN besuchen Sie die Unternehmenswebsite unter

www.monumentmining.com oder kontaktieren Sie:

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102

rcushing@monumentmining.com (mailto:rcushing@monumentmining.com)

?Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie

dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist)

übernehmen Verantwortung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser

Mitteilung."

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen

über Monument sowie die Geschäfte und Zukunftspläne des Unternehmens beinhalten

(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Solche Aussagen beziehen sich auf Erwartungen,

Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse und stellen keine historischen Fakten

dar. Dazu gehören unter anderem Aussagen zu den Mineralprojekten des

Unternehmens, zum Hochfahrprozess bis zum Erreichen der Zielproduktion in

Selinsing und dem damit verbundenen Zeitplan, zur fortlaufenden Fähigkeit des

Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen, zur Fertigstellung der

geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers sowie zum Zeitplan und zu den

erwarteten Ergebnissen der anderen vorgeschlagenen Programme und Ereignisse, auf

die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen

sich häufig an Begriffen wie?plant",?erwartet",?erwartet nicht",?wird

erwartet",?budgetiert",?vorgesehen",?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",

?erhofft" oder?erhofft nicht" erkennen, oder an Variationen dieser Wörter und

Formulierungen. Sie sind auch an Hinweisen erkennbar, dass bestimmte Maßnahmen,

Ereignisse oder Ergebnisse?können",?könnten",?würden",?dürften" oder

?werden" durchgeführt, eintreten oder erreicht werden. Diese Aussagen

unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Errungenschaften

wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten oder

angedeuteten abweichen. Zu den wesentlichen Risiken zählen unter anderem:

allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und

soziale Unsicherheiten; Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse laufender

Explorationsaktivitäten; Ungewissheiten beim Fortschreiten und Zeitplan von

Entwicklungsaktivitäten, einschließlich des Hochfahrprozesses in Selinsing und

der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers;

Risiken im Zusammenhang mit der Beschaffung von Sprengstoff von Lieferanten;

Risiken bei Auslandsaktivitäten; weitere branchenspezifische Risiken sowie

solche, die in den technischen Berichten und im Lagebericht des Unternehmens

beschrieben sind, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Wesentliche

Faktoren und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen

in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, umfassen: Erwartungen hinsichtlich

der geschätzten Cash-Kosten pro Unze Goldproduktion sowie der geschätzten

Cashflows, die aus den Betrieben generiert werden könnten; allgemeine

wirtschaftliche Faktoren und weitere Faktoren, die sich der Kontrolle von

Monument entziehen können; Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse

der Explorationsprogramme auf den Projekten des Unternehmens; Annahmen zum

zukünftigen Preis von Gold und anderen Mineralien; den Zeitplan und die Höhe der

geschätzten zukünftigen Produktion; Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die

Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochfahrprozesses in

Selinsing sowie der Fertigstellung des geplanten Lagerhauses und des

Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage

sein wird, Sprengstoff von Lieferanten rechtzeitig zu beziehen; Kosten

zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von

Explorationsaktivitäten; mögliche Abbau- oder Verarbeitungsprobleme;

Wechselkursschwankungen; sowie alle Faktoren und Annahmen, die in der

Managementdiskussion und Analyse des Unternehmens sowie in den technischen

Berichten zu den Projekten des Unternehmens beschrieben sind, die alle im

Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der

Bemühungen des Unternehmens, wesentliche Faktoren zu identifizieren, die zu

erheblichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen genannten führen könnten, können weitere Faktoren

eintreten, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt

oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sich

diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und

zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten

Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten Leser keinen übermäßigen

Vertrauensvorschuss auf zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen

verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in

Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3ce39eb-299c-4389-bd0f-

17af55ef1585

Â°