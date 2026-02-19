GNW-News: Monument Mining Limited als eines der 50 führenden Unternehmen der TSX Venture Exchange ausgezeichnet

^VANCOUVER, British Columbia, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining

Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1)?Monument" oder das?Unternehmen" gibt

bekannt, dass es als eines der leistungsstärksten Unternehmen an der TSX Venture

Exchange (?TSXV") für das Jahr 2025 ausgezeichnet wurde und einen Platz auf der

TSX Venture 50(TM)-Liste für 2026 erhalten hat (Präsentation von Präsidentin und

CEO Cathy Zhai für TSX Venture 50(TM) unter: https://monumentmining.com/videos/).

Cathy Zhai, Präsidentin und CEO von Monument, dazu:?Wir sind stolz darauf, für

unsere herausragende Aktienperformance im Jahr 2025, die sich durch einen

Anstieg unseres Aktienkurses um 328 % und eine Steigerung der

Marktkapitalisierung um 350 % auszeichnet, in die Venture 50(TM) aufgenommen worden

zu sein. Diese Leistung reflektiert das Engagement unseres Teams, die Stärke

unserer Strategie und die kontinuierliche Unterstützung unserer Aktionäre."

Cathy Zhai weiter:?Mit Blick auf das Jahr 2026 konzentrieren wir uns weiterhin

auf eine disziplinierte, kostengünstige Produktion, ein umsichtiges Cash-

Management und nachhaltiges Wachstum, um langfristigen Wert für unsere Aktionäre

zu schaffen. Unser Ziel ist es, das Wachstum von Monument durch den

strategischen Einsatz von Kapital in drei Schlüsselbereichen zu erreichen:

* Programme zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine durch Exploration in

Selinsing.

* Entwicklung unserer Projekte in Westaustralien zur Generierung neuer

Cashflows.

* Verfolgung von Unternehmensmöglichkeiten zur Steigerung des

Unternehmenswertes und der Aktionärsrendite.

Die TSX Venture 50(TM) ist ein jährliches Ranking, das die leistungsstärksten

Small-Cap-Unternehmen an der TSX Venture Exchange aus ganz Kanada und der ganzen

Welt auszeichnet. Diese Emittenten bestechen durch außergewöhnliche

Innovationskraft, signifikantes Wachstum sowie eine exzellente Marktperformance.

Die Aufnahme in diese Liste verdeutlicht den anhaltenden Erfolg von Monument bei

der Nutzung öffentlicher Märkte zur Förderung seiner strategischen Ziele, zur

Stärkung seiner Geschäftstätigkeit und zur Schaffung eines nachhaltigen Werts

für seine Aktionäre.

Die Unternehmen auf der Liste für 2026 erzielten für Anleger einen

durchschnittlichen Kursanstieg von 431 % und übertrafen damit deutlich die im

Vorjahr verzeichnete Steigerung von 207 %. Darüber hinaus verfügt die Gruppe

über eine kombinierte Marktkapitalisierung von mehr als 21,5 Milliarden US-

Dollar. Dies entspricht einem beispiellosen Anstieg von 17,9 Milliarden US-

Dollar im Laufe des Jahres 2025. Die Unternehmen konnten ihren Marktwert im

Jahresvergleich um durchschnittlich 775 % steigern.

Die Rangliste basiert auf drei gleichgewichteten Kriterien: der

Aktienkurssteigerung innerhalb eines Jahres, dem Wachstum der

Marktkapitalisierung und dem konsolidierten Handelswert in Kanada zum 31.

Dezember 2025. Weitere Informationen zur TSX Venture 50(TM)-Liste 2026 finden Sie

unter: www.tsx.com/Venture50 (http://www.tsx.com/Venture50).

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer

Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in

Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in

Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige

Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer

Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen

beschäftigt in beiden Regionen etwa 280 Mitarbeitende und verpflichtet sich zu

den höchsten Standards im Umweltmanagement, zur sozialen Verantwortung,

einschließlich Gesundheit und Sicherheit der eigenen Mitarbeitenden sowie der

benachbarten Gemeinden, sowie zu guter Unternehmensführung.

Cathy Zhai, Präsidentin und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580-1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

FÜR WEITERE INFORMATIONEN besuchen Sie die Website des Unternehmens unter

www.monumentmining.com (http://www.monumentmining.com/) oder kontaktieren Sie:

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102

rcushing@monumentmining.com (mailto:rcushing@monumentmining.com)

?Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung."

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese Pressemitteilung beinhaltet Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen

über Monument, sein Geschäft und seine Zukunftspläne enthalten

(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die

Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine

historischen Fakten sind. Sie beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf

seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase

bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan,

Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff

von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der

geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den

Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und

Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im

Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen

wie?plant",?erwartet" oder?erwartet nicht",?wird erwartet",?budgetieren",

?vorgesehen",?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",?erhofft" oder?erhofft

nicht" oder?glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar.

Sie sind auch erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten,

Ereignisse oder Ergebnisse?unternommen",?eintreten" oder?erreicht" werden

?können",?könnten" oder?würden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren

Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften

wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten

Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere

Faktoren umfassen unter anderem: Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche,

wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten,

Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten

sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von

Entwicklungsaktivitäten beziehen, einschließlich derjenigen, die mit dem

Hochfahrprozess in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und

des Ammoniumnitratlagers zusammenhängen, sowie Ungewissheiten und Risiken im

Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu

beziehen; darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die

der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des

Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens

beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter

www.sedar.com einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der

Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet

wurden, gehören: Erwartungen in Bezug auf die geschätzten Barmittelkosten pro

Unze Goldproduktion und die geschätzten Cashflows, die aus den Betrieben

generiert werden können, allgemeine wirtschaftliche Faktoren und andere

Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen können; Annahmen und

Erwartungen in Bezug auf die Ergebnisse der Explorationen auf den Projekten des

Unternehmens; Annahmen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold und anderen

Mineralien; der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion;

Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die Ergebnisse der

Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochlaufprozesses in Selinsing und

der Fertigstellung des geplanten überdachten Lagers und des

Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage

sein wird, rechtzeitig Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; Kosten

zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von

Explorationsaktivitäten; Abbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und

alle Faktoren und Annahmen, die in der Diskussion und Analyse der Leitung des

Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens

beschrieben werden, die alle im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter

www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige

Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse

von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten,

treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass

Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann

keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als

zutreffend erweisen werden, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse

erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser

sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen

legen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden

Wertpapiergesetzen erforderlich.

Â°