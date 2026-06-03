Monument Mining Aktie
WKN DE: A0MSJR / ISIN: CA61531Y1051
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03.06.2026 19:22:38
GNW-News: Monument veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026
^VANCOUVER, British Columbia, June 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining
Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1),?Monument" oder das?Unternehmen", hat heute
seine Finanzergebnisse für die drei Monate (?Q3 GJ 2026") und die neun Monate
bis zum 31. März 2026 (?YTD GJ 2026") bekanntgegeben. Alle Beträge sind in US-
Dollar angegeben, sofern nichts anderes vermerkt ist (siehe www.sedar.com
(http://www.sedar.com/) für die vollständigen Finanzergebnisse).
Cathy Zhai, President und CEO, dazu:?Wir freuen uns sehr, dass das Unternehmen
im dritten Quartal einen Nettogewinn von 22,65 Mio. USD bzw. einen Gewinn je
Aktie von 0,07 USD erzielt hat, wodurch sich der Nettogewinn seit Jahresbeginn
auf 53,31 Mio. USD bzw. einen Gewinn je Aktie von 0,15 USD beläuft. Die Goldmine
Selinsing in Malaysia liefert weiterhin positive Produktionsergebnisse. In
Verbindung mit dem hohen Goldpreis stiegen die liquiden Mittel sowie die
kurzfristigen Anlagen des Unternehmens in Form von Festgeldanlagen auf einen
Höchststand von 101,76 Mio. USD, was die Wachstumsinitiativen des Unternehmens
unterstützen dürfte."
Cathy Zhai äußerte sich zur Verwendung der Barmittel für das
Minenerweiterungsprogramm wie folgt:?Unsere Strategie zur Kapitalallokation
konzentriert sich weiterhin darauf, durch disziplinierte Investitionen in unsere
Kernanlagen langfristigen Shareholder Value zu schaffen. Die
Explorationsbohrungen in Selinsing zeigten weiterhin das Potenzial für eine
Erweiterung der Ressourcen und eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine,
während wir in Murchison die behördlichen, technischen und planerischen
Aktivitäten vorantrieben, einschließlich der Bewertung verschiedener
Alternativen für die Aufbereitungsanlage. Wir sind der Ansicht, dass diese
Initiativen attraktive Möglichkeiten bieten, um das künftige Wachstum zu fördern
und den Wert unserer Projekte zu maximieren."
Zhai fügte außerdem hinzu:?Im Januar 2026, zu Beginn des dritten Quartals,
schüttete das Unternehmen seine erste Sonderdividende an die Aktionäre aus,
womit es sowohl seine Wertschätzung für die Unterstützung durch die Aktionäre
als auch sein anhaltendes Engagement für die Erzielung von Aktionärsrenditen zum
Ausdruck brachte."
WICHTIGE KENNZAHLEN DES DRITTEN QUARTALS IM GESCHÄFTSJAHR 2026:
* Der Nettogewinn belief sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf
22,65 Mio. US-Dollar (Q3 2025: 4,86 Mio. US-Dollar) bzw. 0,07 US-Dollar je
Aktie (Q3 2025: 0,01 US-Dollar je Aktie), womit sich der Nettogewinn seit
Jahresbeginn auf 53,31 Mio. US-Dollar bzw. 0,15 US-Dollar je Aktie belief;
* Die Bruttomarge belief sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf
32,47 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 160 % gegenüber den 12,51 Mio.
US-Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 entspricht;
* Das Unternehmen verfügte über 101,76 Mio. US-Dollar an liquiden Mitteln
(11,16 Mio. US-Dollar) und kurzfristigen Finanzanlagen (90,60 Mio. US-Dollar
in Form von Festgeldanlagen mit einer Laufzeit von 90 bis 180 Tagen),
verglichen mit 45 Mio. US-Dollar an liquiden Mitteln zum 30. Juni 2025.
* Das Nettoumlaufvermögen betrug 108,85 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg um
50,31 Mio. US-Dollar gegenüber den 58,54 Mio. US-Dollar zum 30. Juni 2025
entspricht;
* Produktionsleistung:
* Im Quartal wurden 11.700 Unzen Gold produziert (Q3 GJ 2025: 9.543
Unzen);
* 10.478 Unzen Gold wurden zu einem Rekordpreis von durchschnittlich
5.166 USD pro Unze verkauft, was einem Bruttoerlös von 47,04 Mio. USD
entspricht (Q3 GJ 2025: 8.399 Unzen zu einem Durchschnittspreis von
2.945 USD/Unze, Bruttoumsatz 19,85 Mio. USD);
* Die Barmittelkosten beliefen sich auf 1.390 US-Dollar pro verkaufter
Unze (3. Quartal des Geschäftsjahres 2025: 874 US-Dollar/Unze), was auf
höhere Lizenzgebühren und sonstige staatliche Abgaben im Zusammenhang
mit dem im Quartal erzielten rekordhohen durchschnittlichen realisierten
Goldpreis zurückzuführen ist;
* Die Gesamtkosten beliefen sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres
2026 auf 1.583 US-Dollar pro verkaufter Unze, verglichen mit 1.366 US-
Dollar pro Unze im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025.
* Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 wurden in Selinsing umfangreiche
Explorationsbohrungen erfolgreich durchgeführt, die das anhaltende Potenzial
für eine Ressourcenausweitung sowie künftige Möglichkeiten zur Verlängerung
der Lebensdauer der Mine untermauern;
* Am 11. Dezember 2025 wurde eine Sonderdividende mit Stichtag am 5. Januar
2026 und Auszahlung am 19. Januar 2026 angekündigt.
* Am 18. Februar 2026 wurde das Unternehmen als eines der leistungsstärksten
Unternehmen an der TSX Venture Exchange (?TSXV") für das Jahr 2025
ausgezeichnet und schaffte es damit auf die Liste?TSX Venture 50(TM)" für das
Jahr 2026.
Summary of Third Quarter Fiscal Year 2026 Production and Financial performance
-------------------------------------------------------------------------------
Three months ended March Nine months ended March
31, 31,
2026 2025 2026 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Production
Ore mined (tonnes) 224,398 217,303 645,877 532,531
Waste removed (tonnes) 2,154,912 2,079,437 6,002,316 6,454,008
Gold Sulphide Production
Ore processed (tonnes) 243,367 191,664 707,518 550,976
Average mill feed grade
(g/t) 1.67 1.76 1.72 1.78
Processing recovery rate
(%) 89.75 88.20 89.69 83.49
Gold produced (oz) ((1)) 11,700 9,543 35,040 26,215
Gold sold (oz) 10,478 8,399 35,429 26,656
Financial(expressed in
thousands of US$) $ $ $ $
Revenue 47,039 19,847 128,669 59,015
Gross margin from mining
operations 32,473 12,511 86,452 35,664
Net Income before other
items 28,212 9,296 69,682 26,321
Net income 22,649 4,863 53,306 16,699
Cash flows provided by
operations 27,264 11,322 68,352 29,720
Working capital 108,850 38,929 108,850 38,929
Earnings per share - basic
and diluted (US$/share) 0.07 0.01 0.15 0.05
-------------------------------------------------------------------------------
Weighted average gold
price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz
-
Realized price - sulphide
production 5,166 2,945 4,262 2,718
Cash cost per ounce sold
Mining 369 229 331 238
Processing 275 296 277 298
Royalties 648 257 481 245
Rehabilitation fund levy 45 24 36 22
Other cost of sales 53 68 67 73
----------------------------------------------------
Total cash cost per ounce
sold ((2)) 1,390 874 1,192 876
Operation expenses 2 4 1 5
Corporate expenses 6 39 3 17
Accretion of asset
retirement obligation 5 7 5 6
Sustaining exploration and
evaluation expenditures 3 20 1 9
Sustaining capital
expenditures 177 422 121 311
----------------------------------------------------
Total all-in sustaining
costs per ounce sold ((3)) 1,583 1,366 1,323 1,224
-------------------------------------------------------------------------------
((1) Out of total 11,700 ounces of gold production reported in Q3 FY 2026, of
which 1,396 ounces were production adjustments.)
((2) Total cash cost for sulphide plant production includes production
expenses - cost of sales such as mining, processing, tailing facility
maintenance and camp administration, royalties, rehabilitation fund levy, and
operating costs such as storage, temporary mine production closure, community
development cost and property fees, net of by-product credits. Cash cost
excludes amortizat)(ion, depletion, accretion expenses, capital costs,
exploration costs and corporate administration costs.)
((3) All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs, operation
expenses, and adds sustaining capital expenditures, corporate administrative
expenses for the Selinsing Gold Mine including share-based compensation,
sustaining exploration and evaluation costs, and accretion of asset retirement
obligations. Certain other cash expenditures, including tax payments and
acquisition costs, are not incl)(uded.)
ERGEBNISSE DER GOLDGEWINNUNG
Goldproduktion im dritten Quartal
* Die Sulfidflotationsanlage produzierte im Quartal 10.700 Unzen Gold.
Insgesamt wurden 243.367 Tonnen Sulfid-Erz mit einer verbesserten
durchschnittlichen Rückgewinnungsrate von 89,75?% verarbeitet, was die
fortlaufenden Vorteile von Anlagenverbesserungen und Optimierungsmaßnahmen
unterstreicht. Obwohl der durchschnittliche Erzgehalt mit 1,67 g/t niedriger
ausfiel als im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025, blieb die operative
Leistung stark.
* Die Bergbauaktivitäten konzentrierten sich auch im dritten Quartal des
Geschäftsjahres 2026 auf Buffalo Reef und Felda Block?7. Die geförderte
Erzmenge stieg im Quartal um 3?% gegenüber dem Vorjahresquartal. Durch den
Vorstoß in die geplanten Erzgebiete konnte die Erzförderung erhöht werden,
während das Abraumverhältnis mit 9,60 im Vergleich zu 9,57 im dritten
Quartal des Geschäftsjahres 2025 weitgehend unverändert blieb.
* Die im Quartal verarbeitete Erzmenge stieg im Vergleich zum 3. Quartal des
Geschäftsjahres 2025 um 27 %, was auf eine verbesserte Anlagenverfügbarkeit,
laufende Optimierungsmaßnahmen und eine stärkere Leistung der neuen
Filterpresse zurückzuführen ist, durch die der bisherige
Verarbeitungsengpass erfolgreich beseitigt werden konnte.
Goldproduktion im Geschäftsjahr 2026
* Die Fördermenge umfasste insgesamt 6.648.193 Tonnen gefördertes Material (in
den ersten neun Monaten bis zum 31. März 2025: 6.986.539 Tonnen), darunter
645.877 Tonnen Erz (in den ersten neun Monaten bis zum 31. März
2025: 532.531 Tonnen) sowie 6.002.316 Tonnen Abraum (neun Monate bis zum
31. März 2025: 6.454.008 Tonnen). Die Abraumquote sank in den neun Monaten
bis zum 31. März 2026 auf 9,29, verglichen mit 12,12 im Vorjahreszeitraum.
Dieser Rückgang war auf die gestiegene Erzmenge beim Erreichen der Erzzonen,
eine optimierte Abbaureihenfolge sowie geringere Abraummengen
zurückzuführen, vor allem im Tagebau BRC4 von Buffalo Reef, um Zugang zum
Erzkörper zu erhalten.
* Die Mühle verarbeitete im bisherigen Geschäftsjahr 2026 insgesamt 707.518
Tonnen Sulfiderz mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,72 g/t und
erzielte dabei eine höhere Goldausbeute von 89,69% (seit Jahresbeginn im
Geschäftsjahr 2025: 83,49 %). Die Verarbeitungskosten pro Tonne sanken von
14,39 USD im Vorjahreszeitraum auf 13,94 USD, was in erster Linie auf eine
verbesserte betriebliche Effizienz zurückzuführen ist, da sich die fixen
Wartungs- und Personalkosten auf einen höheren Durchsatz verteilten.
FINANZERGEBNISSE
Finanzergebnisse des dritten Quartals
* Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte das Unternehmen mit dem
Verkauf von 10.478 Unzen Gold zu einem Rekorddurchschnittspreis von 5.166
USD je Unze einen starken Umsatz von 47,04 Mio. USD. Dies ist eine deutliche
Verbesserung gegenüber dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025, in dem
8.399 Unzen zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 2.945 USD je Unze
abgesetzt wurden, was sowohl auf höhere Verkaufsmengen als auch auf deutlich
höhere Goldpreise zurückzuführen ist.
* Die Bergbauaktivitäten erzielten im dritten Quartal des Geschäftsjahres
2026 vor nicht zahlungswirksamen Abschreibungen eine hervorragende
Bruttomarge von 32,47 Mio. USD, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den
12,51 Mio. USD im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 darstellt. Der
starke Anstieg spiegelt die anhaltende Verbesserung der operativen Leistung,
das höhere Produktionsniveau sowie die günstigen Goldpreise wider, die im
Laufe des Quartals erzielt wurden.
* Die Barmittelkosten pro verkaufter Unze Gold aus dem Sulfidbetrieb beliefen
sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 1.390 USD, verglichen
mit 874 USD im Vorjahresquartal. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere
Lizenzgebühren zurückzuführen, die sowohl durch die ab September 2025
geltende Erhöhung des Lizenzsatzes als auch durch höhere Lizenzkosten pro
Unze bedingt waren, die sich aus den im Quartal erzielten höheren
Goldpreisen ergaben. Zu den weiteren Faktoren zählten die Aufwertung des
malaysischen Ringgit gegenüber dem US-Dollar, die bei der Umrechnung in US-
Dollar zu höheren operativen Kosten führte, höhere Abbaukosten im
Zusammenhang mit der gestiegenen Gesamtfördermenge sowie die Einführung der
neuen Umsatz- und Dienstleistungssteuer (?SST") auf bergbaubezogene
Dienstleistungen.
* Der Netto-Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich im
dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 21,90?Mio.?USD, ein Anstieg um
13,18?Mio.?USD gegenüber 8,72?Mio.?USD im Vorjahresquartal. Dieses starke
Wachstum ist vor allem auf höhere Bruttomargen zurückzuführen, die aus
gestiegenen Verkäufen von Goldkonzentrat und höheren erzielten Goldpreisen
resultieren.
* Die gesamten Barreserven des Unternehmens, bestehend aus Zahlungsmitteln und
Zahlungsmitteläquivalenten sowie kurzfristigen Festgeldanlagen, beliefen
sich zum 31. März 2026 auf 101,76 Mio. USD, was einem Anstieg um 55,82 Mio.
USD gegenüber 45,94 Mio. USD zum 30. Juni 2025 entspricht. Das
Umlaufvermögen überstieg die kurzfristigen Verbindlichkeiten um 108,85 Mio.
USD (30. Juni 2025: 58,54 Mio. USD), was die gestärkte Liquiditätsposition
des Unternehmens und die solide Nettoumlaufvermögenbasis widerspiegelt.
Finanzergebnisse seit Jahresbeginn bis zum Geschäftsjahr 2026
* In den neun Monaten bis zum 31. März 2026 beliefen sich die Umsatzerlöse aus
der Sulfid-Goldproduktion auf 128,67 Mio. USD (neun Monate bis zum 31. März
2025: 59,02 Mio. USD), was auf den Verkauf von 35.429 Unzen Goldkonzentrat
zu einem realisierten Goldpreis von 4.262 USD pro Unze zurückzuführen ist
(Neunmonatszeitraum zum 31. März 2025: 26.656 Unzen zu 2.718 USD/Unze).
* Die Bruttomarge belief sich in den neun Monaten bis zum 31. März 2026 auf
86,45 Mio. USD (neun Monate bis zum 31. März 2025: 35,66 Mio. USD), was die
starke operative Leistung des Unternehmens sowie die positiven Auswirkungen
der im Berichtszeitraum deutlich höheren realisierten Goldpreise
widerspiegelt.
* Die Barmittelkosten pro verkaufter Unze Gold aus dem Sulfidbetrieb beliefen
sich im bisherigen Geschäftsjahr 2026 auf 1.192 USD, verglichen mit 876 USD
im bisherigen Geschäftsjahr 2025. Dieser Anstieg war in erster Linie auf die
positiven Auswirkungen der im Quartal deutlich gestiegenen Goldpreise
zurückzuführen, die im Einklang mit der verbesserten Umsatzentwicklung zu
höheren Lizenzgebühren und Abgaben für den Sanierungsfonds führten. Die
operativen Kosten wurden zudem durch die Aufwertung des malaysischen Ringgit
gegenüber dem US-Dollar bei der Umrechnung in US-Dollar sowie durch die
Einführung der neuen Umsatz- und Dienstleistungssteuer (?SST") auf
bergbaubezogene Dienstleistungen beeinflusst.
MINENENTWICKLUNG
Selinsing-Goldmine
Forschung und Entwicklung
Es wurden Versuche im Labormaßstab durchgeführt, bei denen verschiedene
Kollektoren in Kombination mit Kaliumamylxanthat eingesetzt wurden, um die Gold-
und Antimonausbeute sowohl unter alkalischen als auch unter sauren Bedingungen
zu verbessern; die Ergebnisse fielen gemischt aus. Wöchentlich wurden die
Labortests fortgesetzt, um die Ergebnisse mit den Produktionszahlen der Anlage
zu vergleichen, mit dem Ziel, die Dosierung der Reagenzien zu optimieren, die
Rückgewinnung von Gold und Antimon zu maximieren und die Qualität des
Konzentrats konstant zu halten.
Erweiterung des Konzentratlagers
Die Erweiterung des Lagers wurde im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026
abgeschlossen, und die zusätzlichen Kapazitäten wurden vollständig ausgeschöpft.
Die Elektroinstallationsarbeiten, einschließlich Beleuchtung und Verkabelung,
kamen im Laufe des Quartals gut voran. Die Anlage zum Abfüllen von Schüttgut in
1-Tonnen-Säcke wurde unter einem Vordach an der Südseite des Anbaus des
Konzentratlagers montiert.
Minenentwicklung
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 konzentrierten sich die
Abbauaktivitäten auf die Phasen 2 und 3 von BRC2 sowie auf die Phasen 2 und 3
von BRC4; der Abbau in Phase 3 von BRC3 wurde im März wieder aufgenommen. Im
Rahmen der 3. Erschließungsphase am südlichen Ende der Grube BRC2 wurden
Rückverlagerungsarbeiten im Tagebau durchgeführt, wobei Abraum bis auf eine Höhe
von 465 mRL abgetragen wurde.
Abraumlagerungsanlage (TSF)
Die Planung der Haupt- und Sattel-Dämme für Bauabschnitt 7 wurde im Laufe des
Quartals von unseren TSF-Beratern abgeschlossen. Die Bauarbeiten an den
südlichen Dämmen schritten gut voran; der Bau der Mittellinie des südlichen
Damms Nr. 2 wurde bis zur geplanten Zwischenhöhe von 543 mRL abgeschlossen, und
der Bau des südlichen Damms Nr. 1 in flussabwärtser Richtung hatte zum
Quartalsende eine Höhe von 537 mRL erreicht. Die vorläufige Aufschüttung auf
543 mRL wird eine zusätzliche Kapazität von rund 1,5 Millionen Tonnen schaffen,
was einer Abraumabfuhr von 20 Monaten entspricht.
Flotationsanlage und zugehörige Einrichtungen
Für den PAX-Flotationssammler wurden eine neue Förderpumpe und neue
Rohrleitungen installiert, und an den Unterlaufleitungen des Konzentrats und des
Wasserrückgewinnungs-Eindickers wurden Modernisierungsarbeiten durchgeführt. Die
neue Filterpresse war während des gesamten Quartals zuverlässig im Einsatz, und
die ursprüngliche Filterpresse wurde im Rahmen der laufenden Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten jeden Monat in Betrieb genommen.
Computergestütztes Instandhaltungsmanagementsystem
Das computergestützte Instandhaltungsmanagementsystem (?CMMS") wurde im dritten
Quartal des Geschäftsjahres 2026 erfolgreich eingeführt. Die Wartungsleistung
zeigte eine stetige und messbare Verbesserung, die sich in einer höheren
Anlagenzuverlässigkeit, geringeren Ausfallzeiten und einer effizienteren
Bestandsverwaltung niederschlug. Die Umsetzung wirkte sich im Berichtsquartal
positiv auf die betriebliche Effizienz, die Kostenkontrolle und die
Gesamtleistung der Vermögenswerte aus.
Murchison-Goldprojekt
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte das Unternehmen weitere
solide Fortschritte bei den technischen und entwicklungsbezogenen Studien im
Rahmen des Murchison-Projekts, darunter den erfolgreichen Abschluss der
Bewertungen der Prozessauslegungskriterien sowie die Erstellung eines
Leistungsumfangs für künftige Möglichkeiten zur Erweiterung der
Aufbereitungsanlagen, was die laufende Projektbewertung und Entwicklungsplanung
unterstützt.
Der konstruktive Austausch mit den traditionellen Landbesitzern wurde im Laufe
des Quartals fortgesetzt, wodurch die Beziehungen gestärkt und die Gespräche zur
Produktionsplanung vorangebracht wurden. Die im zweiten Quartal durchgeführten
Kulturerbeuntersuchungen wurden gemäß dem Interim Heritage Agreement
ausgewertet, und es wurde ein Plan erarbeitet, um die Projekte Gabanintha und
Burnakura im Hinblick auf die Wiederaufnahme der Feldarbeiten weiter
voranzutreiben.
Auch die Umweltprogramme verzeichneten im Quartal positive Fortschritte: Die
erfolgreiche Durchführung der Fauna-Erhebung im dritten Quartal des
Geschäftsjahres 2026 bestätigte, dass im Untersuchungsgebiet keine
schutzrelevanten Arten festgestellt wurden, was ein positives Ergebnis für die
künftigen Projektfortschritte darstellt.
Darüber hinaus wurden mit Unterstützung externer Berater detaillierte
Kulturerbe-Gutachten erfolgreich abgeschlossen, um die Einholung der Zustimmung
der traditionellen Eigentümer für das bevorstehende Explorationsbohrprogramm zu
unterstützen.
Exploration
Malaysia
Das Explorationsbohrprogramm am Buffalo Reef wurde im Quartal erfolgreich
fortgesetzt. Insgesamt wurden 58 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 8.666
Metern abgeschlossen. Ziel des Programms war es, die Oxid- und vorwiegende
Sulfidmineralisierung in den bekannten Abbaugebieten zu erweitern und die
Mineralressourcen außerhalb der aktuellen Tagebaugrube zu prüfen. Vorbehaltlich
weiterer Untersuchungen könnte dies eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine
ermöglichen. Im Rahmen des Ressourcenerweiterungsprogramms wurden bis zum Ende
des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2026 insgesamt 13.045,1 Meter gebohrt
und 9.078 Proben aufbereitet und an ein anerkanntes, unabhängiges Prüflabor
übermittelt.
Westaustralien
Im Laufe des Quartals setzte das Unternehmen die Auswertung historischer Daten
und vorhandener Ressourcen in den Lagerstätten Gabanintha und Burnakura fort und
schloss die vorläufige Planung ab, um Ziele für Infill- und
Erweiterungsbohrungen zu identifizieren, die ein potenzielles Ressourcenwachstum
unterstützen sollen.
Cathy Zhai, President und CEO
Monument Mining Limited
Suite 1580 - 1100 Melville Street
Vancouver, BC V6E 4A6
Über Monument
Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer
Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in
Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in
Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige
Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer
Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Monument beschäftigt in
beiden Regionen rund 297 Mitarbeitende und verpflichtet sich zu höchsten
Standards in den Bereichen Umweltmanagement, soziale Verantwortung -
einschließlich Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden und der benachbarten
Gemeinden - sowie zu guter Corporate Governance.
WEITERE INFORMATIONEN finden Sie auf der Website des Unternehmens unter
www.monumentmining.com (http://www.monumentmining.com) oder wenden Sie sich an:
T: +1-604-638-1661 x102
Richard Cushing, MMY Vancouver rcushing@monumentmining.com
(mailto:rcushing@monumentmining.com)
?Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend
der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Pressemitteilung."
Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen
über Monument sowie die Geschäfte und Zukunftspläne des Unternehmens beinhalten
(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Solche Aussagen beziehen sich auf Erwartungen,
Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse und stellen keine historischen Fakten
dar. Dazu gehören unter anderem Aussagen zu den Mineralprojekten des
Unternehmens, zum Hochfahrprozess bis zum Erreichen der Zielproduktion in
Selinsing und dem damit verbundenen Zeitplan, zur fortlaufenden Fähigkeit des
Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen, zur Fertigstellung der
geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers sowie zum Zeitplan und zu den
erwarteten Ergebnissen der anderen vorgeschlagenen Programme und Ereignisse, auf
die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen
sich häufig an Begriffen wie?plant",?erwartet",?erwartet nicht",?wird
erwartet",?budgetiert",?vorgesehen",?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",
?erhofft" oder?erhofft nicht" erkennen, oder an Variationen dieser Wörter und
Formulierungen. Sie sind auch an Hinweisen erkennbar, dass bestimmte Maßnahmen,
Ereignisse oder Ergebnisse?können",?könnten",?würden",?dürften" oder
?werden" durchgeführt, eintreten oder erreicht werden. Diese Aussagen
unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Errungenschaften
wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten oder
angedeuteten abweichen. Zu den wesentlichen Risiken zählen unter anderem:
allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und
soziale Unsicherheiten; Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse laufender
Explorationsaktivitäten; Ungewissheiten beim Fortschreiten und Zeitplan von
Entwicklungsaktivitäten, einschließlich des Hochfahrprozesses in Selinsing und
der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers;
Risiken im Zusammenhang mit der Beschaffung von Sprengstoff von Lieferanten;
Risiken bei Auslandsaktivitäten; weitere branchenspezifische Risiken sowie
solche, die in den technischen Berichten und im Lagebericht des Unternehmens
beschrieben sind, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Wesentliche
Faktoren und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen
in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, umfassen: Erwartungen hinsichtlich
der geschätzten Cash-Kosten pro Unze Goldproduktion sowie der geschätzten
Cashflows, die aus den Betrieben generiert werden könnten; allgemeine
wirtschaftliche Faktoren und weitere Faktoren, die sich der Kontrolle von
Monument entziehen können; Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse
der Explorationsprogramme auf den Projekten des Unternehmens; Annahmen zum
zukünftigen Preis von Gold und anderen Mineralien; den Zeitplan und die Höhe der
geschätzten zukünftigen Produktion; Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die
Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochfahrprozesses in
Selinsing sowie der Fertigstellung des geplanten Lagerhauses und des
Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage
sein wird, Sprengstoff von Lieferanten rechtzeitig zu beziehen; Kosten
zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von
Explorationsaktivitäten; mögliche Abbau- oder Verarbeitungsprobleme;
Wechselkursschwankungen; sowie alle Faktoren und Annahmen, die in der
Managementdiskussion und Analyse des Unternehmens sowie in den technischen
Berichten zu den Projekten des Unternehmens beschrieben sind, die alle im
Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der
Bemühungen des Unternehmens, wesentliche Faktoren zu identifizieren, die zu
erheblichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen genannten führen könnten, können weitere Faktoren
eintreten, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt
oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sich
diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und
zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten
Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten Leser keinen übermäßigen
Vertrauensvorschuss auf zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen
verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in
Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.
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bf6bd0af8885
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