Monument Mining Aktie
WKN DE: A0MSJR / ISIN: CA61531Y1051
|
03.12.2025 17:46:38
GNW-News: Monument veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026
^VANCOUVER, British Columbia, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining
Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1)?Monument" oder das?Unternehmen" hat heute
seine Finanzergebnisse für die drei Monate zum 30. September 2025 (?Q1 GJ
2026") bekanntgegeben. Alle Angaben erfolgen in US-Dollar, sofern nicht anders
angegeben. Die vollständigen Finanzergebnisse finden Sie unter www.sedar.com
(http://www.sedar.com).
Präsidentin und CEO Cathy Zhai kommentierte:?Im ersten Quartal des
Geschäftsjahres 2026 setzte die Goldproduktion in der Selinsing-Goldmine in
Malaysia ihren stabilen Aufwärtstrend der vergangenen acht Monate fort und
stärkte damit den soliden Cashflow sowie unsere robuste Finanzlage." Umsatz und
Ergebnis können von Quartal zu Quartal variieren, abhängig von
Produktionsmengen, Betriebskosten, Goldpreisen und dem Zeitpunkt der
Goldverkäufe.
?Im ersten Quartal stiegen die liquiden Mittel um 16,9 Millionen USD auf 62,84
Millionen USD nach zuvor 45,94 Millionen USD. Dies sorgt für eine starke
Liquidität, um die Minenproduktion, die Cashflow-Generierung und den Gesamtwert
des Unternehmens zu erhalten und weiter auszubauen. Am Standort Selinsing laufen
derzeit Explorationsbohrungen, die auf potenzielle Erweiterungsbereiche der Mine
abzielen und zu einer Erhöhung der Mineralressourcen führen könnten. Zudem wurde
für das Murchison-Goldprojekt in Westaustralien eine interne wirtschaftliche
Bewertung durchgeführt, um potenzielle Möglichkeiten für eine zukünftige
Goldproduktion zu prüfen."
HIGHLIGHTS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2026:
* Nettogewinn von 10,50 Millionen USD bzw. 0,03 USD je Aktie im ersten Quartal
des Geschäftsjahres 2026, verglichen mit einem Nettogewinn von 3,00
Millionen USD bzw. 0,01 USD je Aktie im ersten Quartal des Geschäftsjahres
2025;
* Bruttomarge von 22,43 Millionen USD im ersten Quartal des Geschäftsjahres
2026, ein Anstieg um 93 % gegenüber 11,61 Millionen USD im ersten Quartal
des Geschäftsjahres 2025;
* 62,84 Millionen USD an liquiden Mitteln zum Ende des ersten Quartals des
Geschäftsjahres 2026, ein Anstieg um 16,90 Millionen USD gegenüber 45,94
Millionen USD im Dreimonatszeitraum;
* 69,55 Millionen USD Netto-Umlaufvermögen, ein Anstieg um 11,01 Millionen USD
gegenüber 58,54 Millionen USD zum 30. Juni 2025;
* Produktionsleistung:
* 13.092 Unzen Gold wurden im Dreimonatszeitraum produziert (Q1 GJ
2025: 8.059 Unzen);
* 11.227 Unzen Gold wurden zu einem rekordhohen durchschnittlich
realisierten Preis von 3.498 USD je Unze verkauft, was einem Bruttoerlös
von 32,40 Millionen USD entspricht (Q1 GJ 2025: 9.270 Unzen zu einem
durchschnittlich realisierten Preis von 2.535 USD je Unze für einen
Bruttoerlös von 19,37 Millionen USD);
* Barkosten von 888 USD je verkaufte Unze (Q1 GJ 2025: 837 USD/Unze),
einschließlich höherer Lizenzgebühren aufgrund des gestiegenen
durchschnittlich realisierten Goldpreises;
* All-in-Sustaining-Kosten (AISC) von 1.037 USD je verkaufte Unze im
ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026, ein Rückgang um 7 % gegenüber
1.115 USD je Unze im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025.
* Explorationsbohrprogramme in Selinsing wurden fortgesetzt und zielten auf
eine potenzielle Verlängerung der Minenlebensdauer ab;
* Eine konzeptionelle wirtschaftliche Bewertung wurde abgeschlossen und befand
sich beim Murchison-Goldprojekt in der Prüfung durch das Management;
* Die Heritage-Untersuchung wurde im Laufe des Quartals beim Murchison-
Goldprojekt von einem über die Aboriginal Corporation beauftragten
Fachberater abgeschlossen.
Summary of First Quarter Fiscal Year 2026 Production and Financial performance:
-------------------------------------------------------------------------------
Three months ended September
30,
2025 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Production
Ore mined (tonnes) 169,780 137,932
Waste removed (tonnes) 1,749,377 2,313,000
Gold Sulphide Production
Ore processed (tonnes) 239,447 189,676
Average mill feed grade (g/t) 1.94 1.74
Processing recovery rate (%) 87.57 76.22
Gold produced (oz)((1)) 13,092 8,059
Gold sold (oz) 11,227 9,270
Financial(expressed in thousands of US$) $ $
Revenue 32,400 19,371
Gross margin from mining operations 22,432 11,611
Net Income before other items 15,169 8,601
Net income 10,500 2,997
Cash flows provided by operations 19,186 9,676
Working capital 69,548 24,723
Earnings per share - basic and diluted
(US$/share) 0.03 0.01
-------------------------------------------------------------------------------
Weighted average gold price US$/oz US$/oz
Realized price - sulphide production 3,498 2,535
Cash cost per ounce sold
Mining 266 244
Processing 251 285
Royalties 295 231
Operations 76 77
-------------------------------
Total cash cost per ounce sold((2)) 888 837
Operation expenses 1 6
Corporate expenses - 2
Accretion of asset retirement obligation 5 6
Exploration and evaluation expenditures 45 1
Sustaining capital expenditures 98 263
-------------------------------
Total all-in sustaining costs per ounce
sold((3)) 1,037 1,115
-------------------------------------------------------------------------------
(Out of total 13,092 ounces of gold production reported in Q1 FY
((1)()) 2026, of which 572 ounces were production adjustments.)
(Total cash cost for sulphide plant production includes production
costs such as mining, processing, tailing facility maintenance and
camp administration, royalties, and operating costs such as storage,
temporary mine production closure, community development cost and
property fees, net of by-product credits. Cash cost excludes
amortization, depletion, accretion expenses, capital costs,
((2)()) exploration costs and corporate administration costs.)
(All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs, operation
expenses, and adds sustaining capital expenditures, corporate
administrative expenses for the Selinsing Gold Mine including share-
based compensation, exploration and evaluation costs, and accretion of
asset retirement obligations. Certain other cash expenditures,
((3)()) including tax payments and acquisition costs, are not included.)
ERGEBNISSE DER GOLDGEWINNUNG
* Die Sulfidflotationsanlage produzierte 13.092 Unzen Gold. Die Anlage
verarbeitete 239.447 Tonnen Sulfiderz bei einer verbesserten
durchschnittlichen Ausbeute von 87,57 %. Dies ist auf Anlagenverbesserungen
und Optimierungsmaßnahmen zurückzuführen sowie auf höhergradiges Übergangs-
und frisches Sulfiderz mit 1,94 g/t, das im Vergleich zum ersten Quartal des
Geschäftsjahres 2025 verarbeitet wurde.
* Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 konzentrierten sich die
Abbauaktivitäten weiterhin auf Buffalo Reef und Felda Block 7. Die im
Quartal abgebaute Erzmenge lag um 23 % über dem Niveau des ersten Quartals
des Geschäftsjahres 2025. Aufgrund der erwarteten höheren Erztonnagen beim
Erreichen der Erzzone sank das Abraumverhältnis auf 10,30 gegenüber 16,77 im
ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025.
* Die im Quartal verarbeitete Erzmenge lag um 26 % über dem Niveau des ersten
Quartals des Geschäftsjahres 2025. Gründe dafür waren eine höhere
Anlagenverfügbarkeit, Optimierungsmaßnahmen sowie verbesserte Leistungen der
neuen Filterpresse, durch die der zuvor bestehende Engpass im
Verarbeitungsprozess beseitigt wurde.
FINANZERGEBNISSE
* Die Goldverkäufe im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielten einen
Umsatz von 32,4 Millionen USD aus dem Verkauf von 11.227 Unzen Gold zu einem
rekordhohen durchschnittlich realisierten Preis von 3.498 USD je Unze (Q1 GJ
2025: 9.270 Unzen zu 2.535 USD je Unze für einen Bruttoerlös von 19,37
Millionen USD) aus der Sulfid-Flotationsanlage.
* Der Bergbaubetrieb erzielte vor nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und
Amortisationen eine Bruttomarge von 22,43 Millionen USD, was einem Anstieg
von 93 % gegenüber 11,61 Millionen USD im ersten Quartal des Geschäftsjahres
2025 entspricht.
* Die Cash-Kosten aus der Sulfid-Goldproduktion stiegen im ersten Quartal des
Geschäftsjahres 2026 leicht auf 888 USD je Unze gegenüber 837 USD je Unze im
ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Darin enthalten sind höhere
Lizenzgebühren aufgrund des gestiegenen durchschnittlich realisierten
Goldpreises.
* Der Netto-Cashflow aus operativen Aktivitäten belief sich im ersten Quartal
des Geschäftsjahres 2026 auf 19,19 Millionen USD, ein Anstieg um 9,51
Millionen USD gegenüber 9,68 Millionen USD im ersten Quartal des
Geschäftsjahres 2025. Hauptgrund hierfür war die höhere Bruttomarge infolge
gestiegener Verkäufe von Goldkonzentrat zu höheren realisierten Goldpreisen.
* Die Barmittel und Barmittelequivalente des Unternehmens beliefen sich zum
30. September 2025 auf 62,84 Millionen USD, ein Anstieg um 16,90 Millionen
USD gegenüber 45,94 Millionen USD zum 30. Juni 2025. Und die kurzfristigen
Vermögenswerte überstiegen die kurzfristigen Verbindlichkeiten um 69,55
Millionen USD (30. Juni 2025: 58,54 Millionen USD), was eine starke Netto-
Umlaufvermögensposition unterstreicht.
MINENENTWICKLUNG
Selinsing-Goldmine
Die im Zusammenhang mit der geotechnischen Standortuntersuchung während des
vierten Quartals des Geschäftsjahres 2025 durchgeführten Testarbeiten wurden
abgeschlossen. Während des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2026 wurde eine
Drohnenkartierung des TSF durchgeführt, und gegen Ende des Quartals begann die
bathymetrische Vermessung. Die Ergebnisse der kombinierten Drohnen- und
bathymetrischen Vermessungen werden genutzt, um die Dichte der abgesetzten
Tailings zu berechnen und die Lebensdauer der geplanten Erhöhung des
Dammbauwerks zu bestimmen.
Vorabbau und Zurückschneiden
Der Abbau in Buffalo Reef und Felda Block 7 wurde im ersten Quartal des
Geschäftsjahres 2026 fortgesetzt. Im Grubenbereich BRC4 von Buffalo Reef wurden
Abbau- und Rückschnittarbeiten durchgeführt, um die Erzkontinuität und die
nachhaltige Produktion sicherzustellen.
Erweiterung der Tailings-Lagereinrichtung (TSF)
Nach Abschluss der Bauarbeiten für die Erhöhung des Hauptdamms des TSF in Phase
6 auf 540 m RL richtete sich der Fokus auf die Phase-7-Erhöhung auf 545 m RL.
Die geotechnischen Untersuchungsarbeiten am Standort wurden fortgesetzt und die
Labortests abgeschlossen. Eine Drohnenkartierung über dem TSF wurde
durchgeführt, und eine bathymetrische Vermessung wurde eingeleitet.
Flotationsanlage und zugehörige Einrichtungen
Im Rahmen der laufenden Anlagenwartung wurden der Zuführförderer der primären
Kugelmühle, das Getriebe und der Austragstrichter ersetzt. Die Pumpen für den
Unterlauf des Konzentratverdickers sowie für die Aufbereitungsrückstände der
Reinigungsflotation wurden aufgerüstet. Die neue Filterpresse lief im Quartal
weiterhin zuverlässig, und die ursprüngliche Filterpresse wurde im Rahmen der
laufenden Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen gelegentlich betrieben.
Forschung und Entwicklung
Die Versuchsreihen im Technikums- und Pilotmaßstab wurden an Proben
durchgeführt, die aus jenen Aufbereitungsrückstands-Lagereinrichtungen entnommen
wurden, die während der Inbetriebnahmephase der Flotationsanlage
Aufbereitungsrückstände aufgenommen hatten. Analyseergebnisse haben gezeigt,
dass das in den Proben enthaltene Restgold in erheblichem Umfang laugungsfähig
ist. Zusätzliche Versuchsreihen im Labormaßstab wurden unter Einsatz
alternativer Flockungsmittel sowohl für den Konzentrat- als auch für den
Wasserrückgewinnungs-Verdicker durchgeführt. Auf Grundlage dieser Ergebnisse
wird ein weiterer Versuch im Anlagenmaßstab eingeleitet, um zu prüfen, ob die
Rückgewinnung bestimmter Rückstandsmaterialien im kommerziellen Maßstab
wirtschaftlich realisierbar ist. Daher wurde ein Betriebsplan eingeleitet, um
die Anlagenrückstände aus zukünftigen Kampagnen in einer separaten
Rückstandseinrichtung zu lagern, um sie, vorbehaltlich der Ergebnisse der
kommerziellen Tests, potenziell einer CIL-Verarbeitung zuzuführen.
Selinsing Lagerhaus Upgrade
Die erhöhte Produktion von Filterkuchen im ersten Quartal des Geschäftsjahres
2026 machte die begrenzte Kapazität des Konzentratlagers deutlich. Daher wurden
Pläne eingeleitet, das Gebäude im Verlauf des Geschäftsjahres 2026 um rund 50 %
zu erweitern und Lagerfläche für das Packsystem bereitzustellen, das bereits an
den Standort Selinsing geliefert und sicher eingelagert wurde. Die Installation
steht noch aus und hängt von den jeweiligen Versandanforderungen für das
Konzentrat ab. Ein Auftrag für die Erweiterung des Konzentratlagers wurde
vergeben; die Bauarbeiten sollen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026
beginnen. Die Verfüllarbeiten für das Fundament auf der Baustelle wurden unter
Verwendung geeigneter Abfallmaterialien aus der Grube abgeschlossen.
Murchison-Goldprojekt
Explorations- und Erschließungsaktivitäten am Standort Murchison wurden im
ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 fortgesetzt. Der Schwerpunkt lag sowohl
auf regionalen Zielgebieten jenseits der bekannten Vererzungen als auch auf
potenziellen Erweiterungen bestehender Ressourcen, während zugleich frühe
Produktionsmöglichkeiten bewertet wurden. Das Unternehmen prüfte zudem weitere
Optionen für einen Produktionsneustart, einschließlich der Umsetzbarkeit einer
Durchsatzsteigerung der weiterhin in Wartung befindlichen Burnakura-Anlage.
Eine kulturhistorische Untersuchung wurde im Laufe des Quartals abgeschlossen.
Das Unternehmen hat ein Bohrprogramm geplant, um die historischen Ressourcen im
Gabanintha-Goldprojekt zu bestätigen und im Rahmen eines NI 43-101-
Ressourcenberichts zu aktualisieren. Das Bohrprogramm wird nach Abschluss der
Ergebnisse der kulturhistorischen Untersuchung und vorbehaltlich der
behördlichen Genehmigungen starten.
Eine konzeptionelle wirtschaftliche Bewertung wurde abgeschlossen und befand
sich beim Murchison Gold Project in der Prüfung durch das Management. Der
validierte Datensatz wurde SRK zur Verfügung gestellt, um die interne
konzeptionelle Wirtschaftlichkeitsstudie zu unterstützen. Der Datensatz umfasst
sämtliche historischen und aktuellen Bohrlochdaten in Gabanintha und wurde im
Geschäftsjahr 2025 geprüft. Parallel dazu wurden Bohrkernproben nach
Fertigstellung des neuen Kernschuppens in Burnakura für die geologische
Untersuchung neu organisiert.
Technische Prüfungen und Gespräche wurden mit mehreren Engineering-Unternehmen
geführt, um Investitions- und Betriebskostenschätzungen zu erhalten, die den
Wiederanlauf der Goldverarbeitung und des Camp-Betriebs unterstützen.
Wartung und Instandhaltung wurden fortgeführt, um die Aufbereitungsanlage,
Unterkünfte, Verpflegungseinrichtungen, Büros und die zugehörige Infrastruktur
in einwandfreiem Zustand zu halten. Weitere Verbesserungen wurden im Laufe des
Quartals vorangetrieben, sodass der Standort für einen Produktionsneustart
bereit ist.
Exploration
Malaysia
Das Explorationsbohrprogramm in Buffalo Reef wurde im Laufe dieses Quartals
vorangetrieben; 14 Bohrungen wurden abgeschlossen und insgesamt 1.444,70 Meter
niedergebracht. Das Bohrprogramm richtete sich auf potenzielle
Erweiterungsbereiche der Mine, um zusätzliche Oxid- und Sulfidvererzungen zu
identifizieren und die Ressourcen außerhalb der aktuellen Grubenhülle
aufzuwerten. Die Ergebnisse könnten, vorbehaltlich weiterer Studien, in die
zukünftige Lebensdauer- und Minenplanung einfließen. Es wurde in mehrere Phasen
ausgeweitet, die auf potenzielle mineralisierte Erweiterungen abzielen. Zum Ende
des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2026 waren im Rahmen des
Ressourcenerweiterungsprogramms insgesamt 2.236,70 Meter gebohrt worden, und
2.062 Proben wurden im Quartal für den Versand an ein anerkanntes externes
Analyselabor vorbereitet.
Westaustralien
Beim Murchison Gold Project setzte das Unternehmen im Quartal die Überprüfung
der historischen Ressourcen in Gabanintha und Burnakura fort, einschließlich der
Analyse der historischen Daten. Die erste Planung wurde abgeschlossen, um
Infill- und Erweiterungsbohrziele an beiden Standorten zu definieren, mit dem
Ziel potenzieller Ressourcenerweiterungen.
Über Monument
Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE:D7Q1) ist ein etablierter kanadischer
Goldproduzent, der zu 100 % Eigentümer und Betreiber der Selinsing-Goldmine in
Malaysia und des Murchison-Goldprojekts im Gebiet Murchison in Westaustralien
ist. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in
Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben
Region hat. Das Unternehmen beschäftigt in beiden Regionen rund 280 Mitarbeiter
und verpflichtet sich zu höchsten Standards im Umweltmanagement, in der sozialen
Verantwortung sowie in Gesundheit und Sicherheit für seine Mitarbeiter und die
umliegenden Gemeinden.
Cathy Zhai, Präsidentin und CEO
Monument Mining Limited
Suite 1580-1100 Melville Street
Vancouver, BC V6E 4A6
WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter
www.monumentmining.com oder von:
Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102
rcushing@monumentmining.com (mailto:rcushing@monumentmining.com)
?Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend
der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Pressemitteilung."
Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen
über Monument sowie die Geschäfte und Zukunftspläne des Unternehmens enthalten
(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die
Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine
historischen Fakten sind. Sie beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf
seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase
bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan,
Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff
von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der
geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den
Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und
Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im
Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen
wie?plant",?erwartet" oder?erwartet nicht",?wird erwartet",?budgetieren",
?vorgesehen",?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",?erhofft" oder?erhofft
nicht" oder?glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar.
Sie sind auch erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten,
Ereignisse oder Ergebnisse?unternommen",?eintreten" oder?erreicht" werden
?können",?könnten" oder?würden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren
Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften
wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten
Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere
Faktoren umfassen unter anderem: Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche,
wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten,
Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten
sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von
Entwicklungsaktivitäten beziehen, einschließlich derjenigen, die mit dem
Hochfahrprozess in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und
des Ammoniumnitratlagers zusammenhängen, sowie Ungewissheiten und Risiken im
Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu
beziehen; darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die
der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des
Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens
beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter
www.sedar.com einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der
Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet
wurden, gehören: Erwartungen in Bezug auf die geschätzten Barmittelkosten pro
Unze Goldproduktion und die geschätzten Cashflows, die aus den Betrieben
generiert werden können, allgemeine wirtschaftliche Faktoren und andere
Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen können; Annahmen und
Erwartungen in Bezug auf die Ergebnisse der Explorationen auf den Projekten des
Unternehmens; Annahmen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold und anderen
Mineralien; der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion;
Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die Ergebnisse der
Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochlaufprozesses in Selinsing und
der Fertigstellung des geplanten überdachten Lagers und des
Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage
sein wird, rechtzeitig Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; Kosten
zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von
Explorationsaktivitäten; Abbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und
alle Faktoren und Annahmen, die in der Diskussion und Analyse der Leitung des
Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens
beschrieben werden, die alle im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter
www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige
Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse
von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten,
treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass
Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann
keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als
zutreffend erweisen werden, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse
erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser
sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen
legen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!