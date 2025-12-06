GNW-News: Moonup Technology geht Partnerschaft mit dem europäischen Smart-Home-Marktführer Shelly ein, um auf der Taipei Building Show 2025 ein umfassendes S...

^TAIPEI, Taiwan, Dec. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moonup Technology Co., Ltd.,

der taiwanesische Partner des europäischen Smart-Home-Marktführers Shelly

(Shelly Group), gab seine bedeutende Teilnahme an der Taipei Building Show 2025

bekannt, die vom 11. bis 14. Dezember im Nangang Exhibition Center stattfindet.

Das Unternehmen präsentiert das komplette Smart-Building- und Smart-Home-

Ökosystem von Shelly unter dem Motto?Minimale Änderungen, maximale Intelligenz"

und demonstriert, wie Gebäude mit minimalem Bauaufwand und deutlich geringeren

Transformationskosten hochflexible Smart-Home-Upgrades realisieren können.

Die diesjährige Präsentation spiegelt die globale Vision der Shelly Group für

2025 wider:

?Wertvolle Smart-Lösungen zu entwickeln, die das Leben vereinfachen und Menschen

helfen, Energie effizienter zu nutzen."

CEO Aaron Hsu erklärte:

?Die Mission von Shelly ist es, bestehende Anlagen intelligenter zu machen, und

die Aufgabe von Moonup ist es, dies in Taiwan tatsächlich zu verwirklichen."

Shelly: Ein globaler Standard für Smart-Building-Technologie

Die Shelly Group ist weltweit für ihre innovative, offene und hochpräzise Smart-

Home-Architektur bekannt. Dank des Shelly-Cloud-Ökosystems, das Hardwaremodule,

Cloud-Dienste, Energiemonitoring und offene API-Konnektivität integriert, hat

sich Shelly zu einem der einflussreichsten Technologiestandards für intelligente

Gebäude entwickelt.

Laut offiziellen Daten (Stand: 3. Quartal 2025):

* Bereitstellung in über 100 Ländern weltweit

* Mehr als 2,5 Millionen Shelly Cloud-Nutzer

* Mehr als 28,8 Millionen installierte Geräte weltweit

* Börsennotiert in Deutschland und Bulgarien

* Sowohl professionelle Ingenieurteams als auch Verbraucher vertrauen auf

dieses Produkt aufgrund seiner unauffälligen Installation, seiner

markenübergreifenden Kompatibilität und seines hochpräzisen

Energiemanagements.

Das schnelle Wachstum und die Innovationen im Bereich Ökosysteme haben Shelly in

die Riege der Einhorn-Technologieunternehmen mit einer Bewertung von über 1

Milliarde US-Dollar katapultiert.

Moonup Technology auf dem Weg zu den Kapitalmärkten und zur globalen Expansion

Moonup Technology hat den Beratungsprozess für das Taipei Exchange (TPEx) Go

Incubation Board for Startup and Acceleration Firms (GISA/Pre-IPO) eingeleitet

und damit einen wichtigen Meilenstein auf seinem Weg zum Kapitalmarkt erreicht.

Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, europäische Smart-Home-Technologien

mit Taiwans lokaler Forschungs- und Entwicklungskompetenz sowie den

Systemintegrationskapazitäten vor Ort zu verbinden und so intelligente

Gebäudelösungen zu schaffen, die internationale Standards mit lokalen

Anwendungsvorteilen vereinen.

CEO Aaron Hsu erklärte:

?Taiwan verfügt über einen ausgereiften Markt für intelligente Gebäude sowie

über herausragende Ingenieurskompetenz. Moonup Technology verfolgt das Ziel, die

Effizienz Taiwans in der Implementierung und Systemintegration mit den globalen

technischen Standards von Shelly zu verbinden und eine wahrhaft internationale

Marke für intelligente Gebäude aufzubauen."

Foto: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3979978c-5e44-42ea-

bd40-7d9e95dd50d1

Kontaktperson: aaron@moonuplight.comÂ°