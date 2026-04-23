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23.04.2026 09:17:38
GNW-News: MOVA AtomForm stellt Palette 300 mit automatischer 12-Düsen-Wechseltechnologie auf der RAPID + TCT Boston 2026 vor
^BOSTON, April 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MOVA AtomForm
(https://atomform.tech/), eine 3D-Druckmarke innerhalb des MOVA-Technologie-
Ökosystems, hat auf der RAPID + TCT Boston 2026 ihr Flaggschiff, den Palette
300, vorgestellt und damit ihre Expansion in den nordamerikanischen Markt
eingeläutet. Im Thomas M. Menino Convention and Exhibition Center präsentierte
das Unternehmen seine neuesten Innovationen im Rahmen von Live-Demonstrationen
und weckte damit großes Interesse bei professionellen Ingenieuren, Designern und
potenziellen Partnern.
Der mit dem iF Design Award 2026 und dem MUSE Gold Award ausgezeichnete Palette
300 setzt dort an, wo herkömmliche Desktop-3D-Drucker an ihre Grenzen stoßen.
Anders als traditionelle Systeme, die auf materialintensive?Opfertürme" (Purge
Towers) angewiesen sind, nutzt der Palette 300 einen automatischen OmniElement(TM)-
Wechselmechanismus mit 12 Düsen. Durch den direkten Wechsel zwischen 12
unabhängig beheizten Düsen ermöglicht das System die gleichzeitige Verwendung
von 12 unterschiedlichen Materialien sowie Drucke mit bis zu 36 Farben. Dadurch
wird der Materialverbrauch reduziert, während sich die Wechselgeschwindigkeit
drastisch erhöht.
Abgesehen von mechanischen Innovationen verfügt das System über eine
automatisierte Überwachungsebene mit einem internen Netzwerk aus über 50
Sensoren und vier hochauflösenden Kameras. Diese?Always-On"-Sensorik ermöglicht
eine Echtzeitüberwachung und intelligente automatische Korrekturen von
Druckabweichungen und gewährleistet so eine industrienahe Konsistenz - ganz ohne
manuelle Eingriffe. Ergänzt werden diese Hardwarefunktionen durch die Software
AtomForm Studio, die das Slicing und das Druckmanagement vereinfacht, sowie
durch AtomVerse, eine integrierte Kreativplattform. Diese bietet Designern eine
umfangreiche, offene Bibliothek gemeinsam genutzter Modelle sowie unterstützende
Design-Tools für jedes Kompetenzniveau.
Auf der RAPID + TCT wurden diese Fähigkeiten durch Live-Vorführungen vor Ort
unter Beweis gestellt. Besucher hatten Gelegenheit, zu beobachten, wie der
Palette 300 Workflows mit mehreren Materialien und automatisierte Übergänge
bewältigte - ein Beleg dafür, dass das System herkömmliche Engpässe im
Druckprozess durch seine einzigartige Düsenwechsel-Architektur zuverlässig
umgeht.
Die Veranstaltung bildete den Auftakt für die breit angelegte Nordamerika-
Strategie von MOVA AtomForm. Angesichts der positiven Resonanz in der Branche
und der Berichterstattung in Medien wie Geeky Gadgets (https://www.geeky-
gadgets.com/mova-atomform/) und The Gadget Flow
(https://thegadgetflow.com/blog/mova-atomform-palette-300-review/) baut das
Unternehmen seine Aktivitäten für den gewerblichen und privaten Sektor aus.
Vorbestellungen für den AtomForm Palette 300 sind für das 2. Quartal 2026
geplant.
Über MOVA AtomForm
MOVA AtomForm ist die 3D-Druck-Sparte der MOVA Group, einem weltweit führenden
Unternehmen im Bereich KI-gestütztes Smart Living. AtomForm nutzt das Know-how
von MOVA im Bereich intelligenter Ökosysteme und hat es sich zum Ziel gesetzt,
den kreativen Prozess für Designer und Maker weltweit schneller, einfacher und
intelligenter zu gestalten.
Weitere Informationen zu MOVA AtomForm finden Sie auf der offiziellen Website
und in den sozialen Medien oder wenden Sie sich an tanghao@mova-tech.com.
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc90ba75-b3f4-480a-b519-
d1ccb09802bc
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e7293ae-
14eb-4698-855d-91bdaf813747
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/75dc1581-116e-4c95-baa3-
6ccd2890da1b
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