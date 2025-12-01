|
01.12.2025 12:04:38
GNW-News: MROpen EVO auf der RSNA 2025: Neue MRT-Scanfunktion für die symptomorientierte Bildgebung des aufrechten Beckens
^Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen
Link klicken. (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10371/eng)
CHICAGO, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MROpen EVO: Präsentation der nächsten
Generation der Beckenbildgebung in sitzender Position und einer innovativen
integrierten Steuerungsschnittstelle auf der RSNA 2025.
ASG Superconductors freut sich, auf der RSNA 2025 die neueste Version des MROpen
EVO vorzustellen. Als weltweit einziges wirklich offenes supraleitendes MRT-
System setzt MROpen EVO immer wieder neue Maßstäbe in Sachen Patientenerfahrung
und klinischer Flexibilität. Das System wurde jetzt um leistungsstarke Tools für
die spezialisierte Bildgebung bei symptombedingten Untersuchungen des aufrechten
Beckens sowie um eine innovative Bedienoberfläche erweitert, welche die
Benutzerfreundlichkeit und Effizienz verbessert.
Die Präsentation von MROpen EVO auf der RSNA 2025 steht im Zeichen zweier
wichtiger Innovationen, die den einzigartigen klinischen Nutzen des Systems
erweitern und seinen Betrieb optimieren.
Spezielle Spule für die Beckenbildgebung: Wir stellen eine neue Spezialspule
vor, die für eine maximale Signalerfassung und Bildqualität bei der
Beckenbildgebung in sitzender Position entwickelt wurde. Diese Innovation nutzt
speziell die einzigartige Multipositionsfähigkeit des Systems und ermöglicht
hochauflösende Untersuchungen von pathologischen Veränderungen wie
Beckenorganprolaps (POP) und Beckenbodeninstabilität unter physiologischer
Belastung - Bilder, die mit herkömmlichen Systemen, die nur im Liegen eingesetzt
werden können, nicht zu erzielen sind.
Integrierte innovative Bedienoberfläche: Zur Verbesserung der
Benutzerfreundlichkeit verfügt MROpen EVO nun über eine neue Schnittstelle und
ein Touchscreen-Bedienfeld, das direkt in den MR-Magneten integriert ist. Diese
intuitive Benutzeroberfläche vereinfacht das Workflow-Management und ermöglicht
dem Bediener eine schnellere und effizientere Protokollauswahl und Scan-
Initiierung.
Stephen Gibbs, der neu ernannte Country Manager von ASG Superconductors USA,
erklärt:?Das MROpen EVO-System wird kontinuierlich weiterentwickelt. Mit der
Einführung der neuen speziellen Beckenspule bieten wir Ärzten ein
unverzichtbares Werkzeug für die komplexe Diagnostik des Beckenbodens, die nur
mit einer aufrechten MRT möglich ist. In Kombination mit dem neuen Touch-
Interface verbessern wir sowohl den klinischen Anwendungsbereich als auch die
Betriebseffizienz unseres einzigartigen Systems."
Besuchen Sie ASG Superconductors auf der RSNA 2025 in Chicago, South Hall, Stand
1965, um die Zukunft der multipositionellen MRT zu erkunden.
Tauschen Sie sich mit unseren Experten aus und erfahren Sie, wie MROpen EVO Ihre
Praxis revolutionieren kann, indem es den Komfort für Patienten verbessert und
spezialisierte Diagnosedienstleistungen erweitert.
Weitere Informationen zu MROpen EVO finden Sie unter www.mropenevo.com
(https://www.mropenevo.com/) oder wenden Sie sich an ASG Superconductors USA
unter der Telefonnummer 773-500-1511.
ASG SUPERCONDUCTORS
ASG Superconductors SpA ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet
der supraleitenden Magnete mit mehr als 60 Jahren Erfahrung und relevanten
weltweiten Projekten in den Bereichen Fusionsenergie, Hochenergiephysik, MRT,
Medizintechnik und Protonentherapiesysteme.
www.asgsuperconductors.com (http://www.asgsuperconductors.com/)
www.mropenevo.com (https://www.mropenevo.com/)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!