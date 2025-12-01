GNW-News: MROpen EVO auf der RSNA 2025: Neue MRT-Scanfunktion für die symptomorientierte Bildgebung des aufrechten Beckens

^Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen

Link klicken. (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10371/eng)

CHICAGO, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MROpen EVO: Präsentation der nächsten

Generation der Beckenbildgebung in sitzender Position und einer innovativen

integrierten Steuerungsschnittstelle auf der RSNA 2025.

ASG Superconductors freut sich, auf der RSNA 2025 die neueste Version des MROpen

EVO vorzustellen. Als weltweit einziges wirklich offenes supraleitendes MRT-

System setzt MROpen EVO immer wieder neue Maßstäbe in Sachen Patientenerfahrung

und klinischer Flexibilität. Das System wurde jetzt um leistungsstarke Tools für

die spezialisierte Bildgebung bei symptombedingten Untersuchungen des aufrechten

Beckens sowie um eine innovative Bedienoberfläche erweitert, welche die

Benutzerfreundlichkeit und Effizienz verbessert.

Die Präsentation von MROpen EVO auf der RSNA 2025 steht im Zeichen zweier

wichtiger Innovationen, die den einzigartigen klinischen Nutzen des Systems

erweitern und seinen Betrieb optimieren.

Spezielle Spule für die Beckenbildgebung: Wir stellen eine neue Spezialspule

vor, die für eine maximale Signalerfassung und Bildqualität bei der

Beckenbildgebung in sitzender Position entwickelt wurde. Diese Innovation nutzt

speziell die einzigartige Multipositionsfähigkeit des Systems und ermöglicht

hochauflösende Untersuchungen von pathologischen Veränderungen wie

Beckenorganprolaps (POP) und Beckenbodeninstabilität unter physiologischer

Belastung - Bilder, die mit herkömmlichen Systemen, die nur im Liegen eingesetzt

werden können, nicht zu erzielen sind.

Integrierte innovative Bedienoberfläche: Zur Verbesserung der

Benutzerfreundlichkeit verfügt MROpen EVO nun über eine neue Schnittstelle und

ein Touchscreen-Bedienfeld, das direkt in den MR-Magneten integriert ist. Diese

intuitive Benutzeroberfläche vereinfacht das Workflow-Management und ermöglicht

dem Bediener eine schnellere und effizientere Protokollauswahl und Scan-

Initiierung.

Stephen Gibbs, der neu ernannte Country Manager von ASG Superconductors USA,

erklärt:?Das MROpen EVO-System wird kontinuierlich weiterentwickelt. Mit der

Einführung der neuen speziellen Beckenspule bieten wir Ärzten ein

unverzichtbares Werkzeug für die komplexe Diagnostik des Beckenbodens, die nur

mit einer aufrechten MRT möglich ist. In Kombination mit dem neuen Touch-

Interface verbessern wir sowohl den klinischen Anwendungsbereich als auch die

Betriebseffizienz unseres einzigartigen Systems."

Besuchen Sie ASG Superconductors auf der RSNA 2025 in Chicago, South Hall, Stand

1965, um die Zukunft der multipositionellen MRT zu erkunden.

Tauschen Sie sich mit unseren Experten aus und erfahren Sie, wie MROpen EVO Ihre

Praxis revolutionieren kann, indem es den Komfort für Patienten verbessert und

spezialisierte Diagnosedienstleistungen erweitert.

Weitere Informationen zu MROpen EVO finden Sie unter www.mropenevo.com

(https://www.mropenevo.com/) oder wenden Sie sich an ASG Superconductors USA

unter der Telefonnummer 773-500-1511.

ASG SUPERCONDUCTORS

ASG Superconductors SpA ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet

der supraleitenden Magnete mit mehr als 60 Jahren Erfahrung und relevanten

weltweiten Projekten in den Bereichen Fusionsenergie, Hochenergiephysik, MRT,

Medizintechnik und Protonentherapiesysteme.

www.asgsuperconductors.com (http://www.asgsuperconductors.com/)

www.mropenevo.com (https://www.mropenevo.com/)

Â°