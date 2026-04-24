GNW-News: Multitude AG: Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Multitude AG

^Zug, 24. April 2026 - Multitude AG, ein europäisches FinTech -Unternehmen, das

digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen anbietet (?Multitude",

?Unternehmen" oder?Gruppe") gibt die folgenden Beschlüsse seiner

Generalversammlung bekannt, die heute stattfand.

BESCHLÜSSE DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Genehmigung des kombinierten Management Berichts, der separaten Jahresrechnung

und konsolidierten Jahresrechnung 2025, Entgegennahme der Berichte der

Revisionsstelle

Die ordentliche Generalversammlung hat den kombinierten Management Bericht, die

separate Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung für das

Geschäftsjahr 2025 genehmigt.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der total verfügbare Gewinn der Multitude AG im Geschäftsjahr 2025 beträgt EUR

71'289'106. Die ordentliche Generalversammlung hat in Übereinstimmung mit dem

Antrag des Verwaltungsrats entschieden, dass pro dividendenberechtigte Aktie ein

Betrag von EUR 0.55 an ordentlicher Dividende ausgeschüttet werden soll. Die

Dividende wird am 4. Mai 2026 den Aktionären abzüglich der anwendbaren

Verrechnungssteuer ausgezahlt. Der Dividendenstichtag (Record Date) ist der

28. April 2026. Der verbleibende Gewinn von EUR 59'512'429 wird auf die neue

Rechnung übertragen.

Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2025 (ESG Report 2025)

Die ordentliche Generalversammlung hat den ESG Report 2025 genehmigt.

Entlastung des Verwaltungsrats

Die ordentliche Generalversammlung hat den Mitgliedern des Verwaltungsrats für

ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt.

Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Die ordentliche Generalversammlung hat beschlossen, Ari Tiukkanen, Jorma Jokela,

Lea Liigus, Marion Khüny und Mika Ståhlberg als Mitglieder des Verwaltungsrats

wiederzuwählen sowie Ari Tiukkanen zum Präsidenten des Verwaltungsrats

wiederzuwählen, jeweils für eine Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten

ordentlichen Generalversammlung.

Wahlen in das People and Culture Committee

Die ordentliche Generalversammlung hat beschlossen, Ari Tiukkanen, Jorma Jokela

und Lea Liigus als Mitglieder des People and Culture Committee wiederzuwählen.

Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die ordentliche Generalversammlung hat die Martin Rechtsanwälte GmbH, vertreten

durch Jürg Martin, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der

nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Wiederwahl der Revisionsstelle

Die ordentliche Generalversammlung hat die PricewaterhouseCoopers AG als

Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 wiedergewählt.

Vergütungen

Die ordentliche Generalversammlung hat den Vergütungsbericht 2025 in einer

Konsultativabstimmung genehmigt. Zudem hat die ordentliche Generalversammlung:

(i) den bezahlten Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates

von EUR 76'000 für die Dauer seit der Sitzverlegung der Gesellschaft in die

Schweiz bis zur letzten ordentlichen Generalversammlung 2025, (ii) den maximalen

Gesamtbetrag der Vergütung von EUR 200'000 für die Mitglieder des

Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung,

sowie (iii) den maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen von EUR 4'900'000 für die

10 Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027 genehmigt.

Kontakt:

Adam Hansson Tönning

Head of IR and Treasury

Tel: +46733583171

E-Mail: adam.tonning@multitude.com

Über Multitude AG:

Multitude ist ein börsennotiertes Europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale

Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs

anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die

Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die

durch die Multitude Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking

(unter der Marke?Ferratum"), SME-Banking (Marke?CapitalBox") und Wholesale

Banking (Marke?Multitude Bank"). Die Gruppe beschäftigt über 700 Mitarbeitende

und bietet seine Dienstleistungen in 17 europäischen Ländern an. Im

Geschäftsjahr 2025 erzielte Multitude einen Gesamtumsatz von 257 Mio. EUR. Das

Unternehmen wurde 2005 in Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz der

Muttergesellschaft in der Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse unter dem Symbol?MULT" gelistet (WKN: A40VJN, ISIN:

CH1398992755.

www.multitude.com

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