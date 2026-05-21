Multitude Aktie
WKN DE: A40VJN / ISIN: CH1398992755
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21.05.2026 07:34:38
GNW-News: Multitude AG Q1-2026-Ergebnisse: Kontinuierliche Umsetzung der Strategie und weiteres Portfoliowachstum
^Multitude AG Q1-2026-Ergebnisse: Kontinuierliche Umsetzung der Strategie und
weiteres Portfoliowachstum
Zug, 21 Mai 2026 - Die Multitude AG, ein börsennotiertes europäisches FinTech-
Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen
anbietet (?Multitude",?Unternehmen" oder?Gruppe"), hat heute die Ergebnisse
für das am 31 März 2026 endende erste Quartal des Geschäftsjahres 2026
veröffentlicht.
Ergebnisse der Multitude Group
Die Umsatzerlöse der Gruppe beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 61,6 Mio.
EUR nach 66,8 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Die Entwicklung war geprägt von
Anpassungen im Produktangebot und in der Portfoliozusammensetzung. Auf
Quartalsbasis blieb die Umsatzentwicklung weitgehend stabil (Q4 2025: 61,0 Mio.
EUR; Q3 2025: 62,5 Mio. EUR). Die Provisions- und Gebühreneinnahmen der Gruppe
stiegen im Jahresvergleich deutlich um 2,5 Mio. EUR auf 4,9 Mio. EUR,
hauptsächlich getrieben durch das Consumer Banking.
Die Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen erhöhten sich um 23,5 % auf
971,6 Mio. EUR (Q1 2025: 786,541 Mio. EUR). Die Bilanzsumme stieg um 14,8 % auf
1.590,7 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 1.385,6 Mio. EUR). Die Forderungsqualität
verbesserte sich im ersten Quartal weiter, wobei die Wertminderungen auf
Kundenforderungen um 18,8 % auf EUR 18,0 Mio. zurückgingen (Q1 2025: EUR 22,2
Mio.).
Die Kundeneinlagen, die wichtigste Finanzierungsquelle der Gruppe, erhöhten sich
um 15,4 % auf 1.193,7 Mio. EUR. Das Eigenkapital der Gruppe stieg um 19,8 % auf
249,1 Mio. EUR, wodurch sich die Netto-Eigenkapitalquote auf 29,4 % belief.
Der Nettogewinn im ersten Quartal 2026 belief sich auf 4,4 Mio. EUR. Multitude
bleibt auf Kurs, seine Kapitalmarktprognose von 30 Mio. EUR Nettogewinn für
2026 zu erreichen, und bestätigt zudem erneut die langfristigen Ziele eines
jährlichen Nettogewinnwachstums von 20 Prozent in den Jahren 2027 und 2028.
?Die Umsatz- und Nettogewinnentwicklung im ersten Quartal entsprach unseren
Erwartungen und steht im Einklang mit der erwarteten Geschäftsentwicklung im
Jahresverlauf. Wir bleiben auf Kurs, unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026
zu erreichen, unterstützt durch die disziplinierte Umsetzung unserer Strategie,
eine verbesserte Bilanzqualität, steigende wiederkehrende Provisions- und
Gebühreneinnahmen sowie degressive Kostenentwicklung bei zunehmender Skalierung
der Plattform. Für die zweite Jahreshälfte erwarten wir zudem eine stärkere
Geschäftsentwicklung", sagte Antti Kumpulainen, CEO von Multitude.
Ergebnisse der Geschäftsbereiche
Consumer Banking (Ferratum)
Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 45,3 Mio. EUR (Q1 2025: 53,8 Mio. EUR). Die
Zinserträge sowie das Ergebnis vor Steuern (EBT) reflektieren Veränderungen in
der Portfoliozusammensetzung und im Produktangebot im Rahmen der Maßnahmen zur
Verbesserung der Bilanzqualität. Die Provisions- und Gebühreneinnahmen stiegen
deutlich auf 4,3 Mio. EUR (Q1 2025: 1,9 Mio. EUR). Die Bilanzqualität
verbesserte sich weiter, wobei die Wertminderungen auf Kundenforderungen im
Jahresvergleich um 21,6 % zurückgingen. Die Nettoforderungen aus Krediten und
Investitionen erhöhten sich um 7,6 % auf EUR 542,3 Mio.
SME Banking (CapitalBox)
Die Umsatzerlöse stiegen um 2,8 % auf 8,8 Mio. EUR (Q1 2025: 8,6 Mio. EUR),
während die Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen deutlich um 19,0 %
auf EUR 171,6 Mio. zunahmen. Während sich das Portfoliowachstum im ersten
Quartal gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 beschleunigte, wird erwartet, dass sich
der Umsatzbeitrag aus den neuen Volumina schrittweise materialisiert. Die
Entwicklung des EBT reflektiert fortgesetzte Investitionen in Wachstum und
Portfolioausbau, einschließlich höherer Rückstellungen für Kreditrisiken. Das
Verhältnis der Wertminderungen auf Kundenforderungen zu Nettoforderungen aus
Krediten und Investitionen blieb stabil.
Wholesale Banking (Multitude Bank)
Wholesale Banking setzte seine starke Skalierung sowohl bei den Umsatzerlösen
als auch bei der Profitabilität fort. Die Umsatzerlöse stiegen um 69,3 % auf EUR
7,5 Mio., während sich das EBT von 0,3 Mio. EUR auf EUR 1,5 Mio. EUR erhöhte und
damit die Skalierbarkeit des Geschäftsbereichs unterstrich. Die Nettoforderungen
aus Krediten und Investitionen erhöhten sich deutlich auf 258 Mio. EUR,
unterstützt durch eine solide Umsetzung der Deal-Pipeline.
Q1 2026 Results Earnings call: Webcast und Telefonkonferenz heute um 10:00 MESZ
Registrierungslink: https://multitude.events.inderes.com/q1-2026
(https://links.eu1.defend.egress.com/Warning?crId=69e85fca641adf2d88cacfc2&Domai
n=multitudebank.com&Threat=eNpzrShJLcpLzAEADmkDRA%3D%3D&Lang=en&Base64Url=eNrLKC
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Link=multitude.events.inderes.com)
Telefonkonferenz: https://events.inderes.com/multitude/q1-2026/dial-in
(https://links.eu1.defend.egress.com/Warning?crId=69e85fca641adf2d88cacfc2&Domai
n=multitudebank.com&Threat=eNpzrShJLcpLzAEADmkDRA%3D%3D&Lang=en&Base64Url=eNoFwl
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HEoc%3D&@OriginalLink=events.inderes.com)
Kontakt:
Adam Hansson Tönning
Head of IR and Treasury
Tel: +46733583171
E-Mail: adam.tonning@multitude.com (mailto:adam.tonning@multitude.com)
Sebastian Weigel
GFD Finanzkommunikation
Tel.: +49 69 9712 47-46
E-Mail: weigel@gfd-finanzkommunikation.de (mailto:weigel@gfd-
finanzkommunikation.de)
Über Multitude AG:
Multitude ist ein börsennotiertes Europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale
Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs
anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die
Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die
durch die Multitude Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking
(unter der Marke?Ferratum"), SME Banking (Marke?CapitalBox")
und Wholesale Banking (Marke?Multitude Bank"). Die Gruppe beschäftigt über 700
Mitarbeitende und bietet seine Dienstleistungen in 17 europäischen Ländern an.
Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Multitude einen Gesamtumsatz von 257 Mio. EUR.
Das Unternehmen wurde 2005 in Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz
der Muttergesellschaft in der Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse unter dem Symbol?MULT" gelistet (WKN: A40VJN, ISIN:
CH1398992755.
www.multitude.com (http://www.multitude.com/)
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