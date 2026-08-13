Multitude Aktie
WKN DE: A40VJN / ISIN: CH1398992755
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13.08.2026 07:34:39
GNW-News: Multitude AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026: Umsetzung der Strategie treibt profitables Wachstum
^* Portfoliowachstum und weitere Verbesserung der Portfolioqualität stützen die
profitable Entwicklung der Gruppe
* Provisions- und Gebühreneinnahmen haben sich im Jahresvergleich mehr als
verdoppelt und stärken die Umsatzdiversifizierung
* Übernahme der Sortter Oy als weiterer Schritt in der Umsetzung der Drei-
Säulen-Wachstumsstrategie und zur Erschließung zusätzlicher Erlösquellen
* Auf Kurs zur Erreichung der Nettogewinnprognose 2026
Zug, 13. August 2026 - Die Multitude AG, ein börsennotiertes europäisches
FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen
für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen sowie institutionelle Kunden
anbietet (?Multitude",?Unternehmen" oder?Gruppe"), hat heute seine Ergebnisse
für das am 30. Juni 2026 endende erste Halbjahr 2026 veröffentlicht.
Ergebnisse der Multitude Group
Die Umsatzerlöse der Gruppe beliefen sich im ersten Halbjahr 2026 auf 126,9 Mio.
EUR (H1 2025: 133,4 Mio. EUR). Die Zinserträge betrugen 114,3 Mio. EUR (H1
2025: 128,0 Mio. EUR). Grund für diesen Rückgang sind die fortgesetzte
Optimierung des Kreditportfolios und die weitere Verbesserung der
Portfolioqualität. Dies wurde größtenteils durch einen Anstieg der Provisions-
und Gebühreneinnahmen um 136 % auf 12,6 Mio. EUR (H1 2025: 5,3 Mio. EUR)
ausgeglichen, getragen von der konsequenten Umsetzung der Initiativen zur
Umsatzdiversifizierung: Ausbau von Partnerschaften, Zahlungsdienstleistungen
sowie zusätzliche Provisions- und Gebühreneinnahmen aus der Übernahme der
Sortter Oy. Nach der im Mai 2026 abgeschlossenen Übernahme wird die Sortter Oy
nun vollständig im Geschäftsbereich Consumer Banking konsolidiert. Dies ist ein
weiterer Schritt in der Umsetzung der Drei-Säulen-Wachstumsstrategie -
organisches Wachstum, selektive M&A und Partnerschaften, zur Diversifizierung
der Ertragsbasis.
Die Nettoforderungen aus Krediten und Schuldverschreibungen stiegen um 15,0 %
auf 979,5 Mio. EUR (H1 2025: 852,1 Mio. EUR). Die Portfolioqualität verbesserte
sich weiter: Die Wertminderungen auf Kundenforderungen gingen um 17,7 % auf
34,9 Mio. EUR (H1 2025: 42,4 Mio. EUR) zurück, unterstützt durch die
fortgesetzte Optimierung des Kreditportfolios.
Die Kundeneinlagen, die weiterhin die wichtigste Finanzierungsquelle der Gruppe
darstellen, erhöhten sich um 12,1 % auf 1,2 Mrd. EUR. Die Bilanzsumme stieg
gegenüber dem Jahresende 2025 von 1,4 Mrd. EUR auf 1,6 Mrd. EUR und stärkte
damit die Bilanz der Gruppe sowie die Grundlage für weiteres Wachstum. Das
Eigenkapital erhöhte sich um 16,9 % auf 243,1 Mio. EUR, unterstützt durch die
erfolgreiche Emission von Kapitalanleihen in Höhe von 70 Mio. EUR während des
Berichtszeitraums. Die Netto-Eigenkapitalquote belief sich auf 24,0 %.
Der Nettogewinn für das erste Halbjahr 2026 belief sich auf 13,1 Mio. EUR (H1
2025: 14,2 Mio. EUR) und entspricht der erwarteten zeitlichen Verteilung der
Profitabilitätsentwicklung im Geschäftsjahr 2026.
?Das erste Halbjahr 2026 reflektiert die konsequente Umsetzung unserer
Strategie. Wir haben unser Portfolio in allen Geschäftsbereichen weiter
ausgebaut und gleichzeitig die Portfolioqualität verbessert. Darüber hinaus
konnten wir die wiederkehrenden Provisions- und Gebühreneinnahmen steigern und
unsere Wachstumsplattform durch die Übernahme von Sortter weiter stärken. Diese
Entwicklungen bestärken uns in unserem Vertrauen, unsere Kapitalmarktprognose
für 2026 sowie unsere langfristigen Finanzziele zu erreichen", sagte Antti
Kumpulainen, CEO von Multitude.
Ergebnisse der Geschäftsbereiche
Consumer Banking (Ferratum)
Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 93,5 Mio. EUR (H1 2025: 106,5 Mio. EUR) und
spiegeln die fortgesetzte Optimierung des Kreditportfolios sowie Maßnahmen zur
Verbesserung der Bilanzqualität wider. Die Provisions- und Gebühreneinnahmen
stiegen weiter an, getragen von Partnerschaften, provisionsbasierten Leistungen
sowie dem Erlösbeitrag von Sortter, wodurch die Diversifizierung der
Umsatzerlöse weiter vorangetrieben wurde. Die Wertminderungen auf
Kundenforderungen gingen im Jahresvergleich um 20,5 % zurück, während sich die
Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen um 6,2 % auf 537,4 Mio. EUR
erhöhten (H1 2025: 506,0 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) belief sich
auf 15,1 Mio. EUR (H1 2025: 17,4 Mio. EUR) aufgrund vorübergehend niedrigerer
Zinserträge im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung sowie der
Änderungen zur Optimierung des Portfolios.
SME-Banking (CapitalBox)
Die Umsatzerlöse stiegen leicht um 2,4 % auf 17,7 Mio. EUR (H1 2025: 17,3 Mio.
EUR), während die Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen um 15,5 % auf
170,9 Mio. EUR zunahmen (H1 2025: 148,0 Mio. EUR). Der Geschäftsbereich setzte
seinen Fokus auf profitables Wachstum und verbesserte risikoadjustierte Renditen
fort. Es wird erwartet, dass sich die Umsatzerlöse aus den zuletzt vergebenen
Krediten schrittweise materialisieren. Der vorübergehend höhere Kostenblock
infolge von Investitionen in die Weiterentwicklung der Organisation,
Produktentwicklung und Technologie belastete die Profitabilität, während sich
die Erträge aus neu vergebenen Krediten erst zeitversetzt realisieren werden.
Das EBT belief sich daher auf minus 3,5 Mio. EUR (H1 2025: minus 1,5 Mio. EUR).
Wholesale Banking (Multitude Bank)
Wholesale Banking setzte seinen starken Wachstumskurs auch im ersten Halbjahr
2026 fort. Die Umsatzerlöse stiegen um 64,5 % auf 15,7 Mio. EUR (H1 2025: 9,6
Mio. EUR), während sich das EBT auf 3,5 Mio. EUR erhöhte (H1 2025: 0,4 Mio.
EUR). Die Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen stiegen um 37,0 % auf
271,3 Mio. EUR (H1 2025: 198,0 Mio. EUR), getragen durch die erfolgreiche
Umsetzung von Secured-Debt-Finanzierungen sowie den weiteren Ausbau der Payment
Solutions.
Ausblick
Die Multitude Group bleibt auf Kurs, ihre Kapitalmarktprognose eines
Nettogewinns von 30 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2026 zu erreichen, und
bestätigt weiterhin das Ziel eines jährlichen Nettogewinnwachstums von 20 % in
den Jahren 2027 und 2028. Der Ausblick wird durch die konsequente Umsetzung der
Drei-Säulen-Wachstumsstrategie der Gruppe, die zunehmende Diversifizierung der
Umsatzerlöse, die starke Bilanzqualität sowie die fortschreitende Skalierung der
FinTech-Plattform getragen. Während ein positives EBT für das SME-Banking nun
spätestens 2027 erwartet wird, bleiben die Prognose der Gruppe sowie die
langfristigen Finanzziele unverändert.
H1-2026-Ergebnisse - Earnings Call
Der Webcast und die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres
2026 finden heute, 13. August 2026, um 10:00 Uhr MESZ, statt.
Registrierung zum Webcast: https://multitude.events.inderes.com/q2-2026
Telefonkonferenz: https://events.inderes.com/multitude/q2-2026/dial-in
Kontakt:
Sebastian Weigel
GFD Finanzkommunikation
Tel.: +49 69 9712 47-46
E-Mail: weigel@gfd-finanzkommunikation.de (mailto:weigel@gfd-
finanzkommunikation.de)
Adam Hansson Tönning
Head of IR and Treasury
Tel: +46733583171
E-Mail: adam.tonning@multitude.com (mailto:adam.tonning@multitude.com)
About Multitude AG:
Multitude ist ein börsennotiertes?Europäisches?FinTech-Unternehmen, das digitale
Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs
anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die
Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die
durch?die Multitude?Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking
(unter der Marke?Ferratum"),?SME Banking?(Marke?CapitalBox")
und?Wholesale?Banking (Marke?Multitude Bank"). Die Gruppe beschäftigt über 700
Mitarbeitende und?bietet seine Dienstleistungen in 17?europäischen Ländern?an.
Im Geschäftsjahr?2025?erzielte Multitude einen Gesamtumsatz von?257?Mio. EUR.
Das Unternehmen wurde 2005 in Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz
der Muttergesellschaft in der Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse unter dem Symbol?MULT" gelistet?(WKN: A40VJN, ISIN:
CH1398992755. www.multitude.com (http://www.multitude.com)
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