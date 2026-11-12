GNW-News: Multitude AG veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026: Portfolio übersteigt 1 Mrd. EUR bei weiter verbesserter Forderungsqualität

^Multitude AG veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026:

Portfolio übersteigt 1 Mrd. EUR bei weiter verbesserter Forderungsqualität

* Umsatzerlöse stiegen auf 197,1 Mio. EUR

* Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen wuchsen auf 1.031,2 Mio. EUR

* Provisions- und Gebühreneinnahmen erreichten 24,5 Mio. EUR und machen 12,4 %

der Umsatzerlöse aus

* Wertminderungen auf Kundenforderungen gingen im Jahresvergleich um 16,8 %

auf 51,2 Mio. EUR zurück und spiegeln die fortgesetzte Verbesserung der

Portfolioqualität wider

* Nettogewinnprognose 2026 sowie Wachstumsausblick für 2027 und 2028 bestätigt

Zug, 12. November 2026 - Die Multitude AG, ein börsennotiertes europäisches

FinTech -Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen

für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen sowie institutionelle Kunden

anbietet (?Multitude",?Unternehmen" oder?Gruppe"), hat heute seine Ergebnisse

für die am 30. September 2026 endenden ersten neun Monate des Geschäftsjahres

2026 veröffentlicht.

Ergebnisse der Multitude Group

Die Umsatzerlöse der Gruppe stiegen leicht auf 197,1 Mio. EUR (9M 2025: 195,9

Mio. EUR). Die Zinserträge gingen auf 172,7 Mio. EUR zurück (9M 2025: 186,6 Mio.

EUR). Grund für diesen Rückgang sind Änderungen im Produktangebot und in der

Portfoliozusammensetzung. Die Gruppe priorisierte weiterhin nachhaltiges,

profitables Wachstum und Bilanzqualität. Der Zinsertragsrückgang wurde durch die

Provisions- und Gebühreneinnahmen ausgeglichen, die sich auf 24,5 Mio. EUR mehr

als verdoppelten (9M 2025: 9,3 Mio. EUR). Sie spiegeln einen diversifizierteren

Umsatzmix und eine stärkere Monetarisierung provisionsgenerierender Aktivitäten

wider. Getragen wurde das Wachstum von Serviceleistungen für Dritte sowie von

höheren Erlösen aus der Vermittlung von Finanzdienstleistungen nach der

Übernahme der Sortter Oy.

Das Kreditwachstum ging mit einer weiteren Verbesserung der Portfolioqualität

einher: Die Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen überschritten zum

30. September 2026 die Marke von 1,0 Mrd. EUR, während die Wertminderungen auf

Kundenforderungen um 16,8 % auf 51,2 Mio. EUR zurückgingen (9M 2025: 61,5 Mio.

EUR). Dies spiegelt die fortgesetzte Optimierung des Kreditportfolios und ein

verbessertes Kreditrisikomanagement wider.

Die Kundeneinlagen beliefen sich zum 30. September 2026 auf 1.101,7 Mio. EUR und

blieben die wichtigste Finanzierungsquelle der Gruppe. Die Bilanzsumme betrug

1.487,2 Mio. EUR und das Eigenkapital der Gruppe 231,7 Mio. EUR.

Der Nettogewinn belief sich auf 22,3 Mio. EUR (9M 2025: 20,3 Mio. EUR) und

entspricht damit der erwarteten unterjährigen Ergebnisentwicklung im

Geschäftsjahr 2026. Im Laufe des Geschäftsjahres stieg der Nettogewinn von 4,4

Mio. EUR im ersten Quartal auf 8,7 Mio. EUR im zweiten Quartal und herausragende

9,2 Mio. EUR im dritten Quartal.

?In den ersten neun Monaten haben wir unser Kreditgeschäft weiter ausgebaut und

gleichzeitig die Portfolioqualität weiter verbessert. Auch die Provisions- und

Gebühreneinnahmen leisteten einen größeren Beitrag zu den Umsatzerlösen und

stützen damit unsere Diversifizierung. Dank der konsequenten Umsetzung in allen

Geschäftsbereichen bleiben wir auf Kurs, unsere Nettogewinnprognose für das

Geschäftsjahr 2026 zu erreichen", sagte Antti Kumpulainen, CEO von Multitude.

Ergebnisse der Geschäftsbereiche

Consumer Banking (Ferratum)

Die Zinserträge gingen auf 124,1 Mio. EUR zurück (9M 2025: 146,3 Mio. EUR),

bedingt durch Änderungen in der Portfoliozusammensetzung und im Produktangebot.

Sie liegen zwar weiterhin unter dem Vorjahresniveau, wuchsen aber im zweiten

Quartal um 0,5 % und im dritten Quartal um 1,9 % gegenüber dem jeweiligen

Vorquartal. Die Provisions- und Gebühreneinnahmen haben sich auf 22,4 Mio. EUR

fast verdreifacht (9M 2025: 7,7 Mio. EUR). Dies spiegelt die fortgesetzte

Diversifizierung der Umsatzerlöse und die stärkere Monetarisierung durch

Serviceleistungen für Dritte und die Vermittlung von Finanzdienstleistungen

wider, einschließlich des Beitrags von Sortter. Die Wertminderungen auf

Kundenforderungen gingen um 19,0 % auf 42,2 Mio. EUR zurück, unterstützt durch

Initiativen zur Verbesserung der Portfolioqualität und Verkäufe von

Forderungsportfolios. Das Kreditportfolio wuchs um 9,1 % auf 564,3 Mio. EUR. Das

Ergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf 24,7 Mio. EUR (9M 2025: 24,2 Mio.

EUR).

SME Banking (CapitalBox)

Die Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen stiegen im Jahresvergleich

um 5,7 %, wobei besicherte Kredite 30 % des Portfolios ausmachen. Die

Wertminderungen auf Kundenforderungen beliefen sich auf 7,7 Mio. EUR (9M

2025: 7,9 Mio. EUR). In den ersten neun Monaten wuchs das Portfolio weiter,

begleitet von einem weiterhin disziplinierten Kreditrisikomanagement und

Verkäufen von Forderungsportfolios. CapitalBox verzeichnete in den ersten neun

Monaten 2026 einen Verlust vor Steuern von 3,9 Mio. EUR (9M 2025: Verlust von

2,7 Mio. EUR). Das EBT im dritten Quartal 2026 verbesserte sich auf minus 0,4

Mio. EUR.

Wholesale Banking (Multitude Bank)

Die Nettoforderungen aus Krediten und Investitionen erreichten 296,8 Mio. EUR,

getragen von der fortgesetzten Umsetzung der Secured-Debt-Pipeline. Die

Umsatzerlöse beliefen sich auf 24,0 Mio. EUR (9M 2025: 15,8 Mio. EUR) und das

EBT auf 5,1 Mio. EUR (9M 2025: 1,8 Mio. EUR), was die fortgesetzte Skalierung

des Geschäftsbereichs widerspiegelt.

Ausblick

Die Gruppe bleibt auf Kurs, im Geschäftsjahr 2026 einen Nettogewinn von 30 Mio.

EUR zu erreichen, und strebt weiterhin ein jährliches Nettogewinnwachstum von

20 % in den Jahren 2027 und 2028 an.

9M-2026-Ergebnisse - Earnings Call

Der Webcast und die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen für die ersten neun

Monate 2026 finden heute, 12. November 2026, um 10:00 Uhr MEZ statt.

Registrierung zum Webcast: https://multitude.events.inderes.com/q3-2026

Telefonkonferenz: https://events.inderes.com/multitude/q3-2026/dial-in

Kontakt:

Adam Hansson Tönning

Head of IR and Treasury

Tel: +46733583171

E-Mail: adam.tonning@multitude.com (mailto:adam.tonning@multitude.com)

Sebastian Weigel

GFD Finanzkommunikation

Tel.: +49 69 9712 47-46

E-Mail: weigel@gfd-finanzkommunikation.de (mailto:weigel@gfd-

finanzkommunikation.de)

Über Multitude AG:

Multitude ist ein börsennotiertes Europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale

Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs

anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die

Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die

durch die Multitude Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking

(unter der Marke?Ferratum"), SME Banking (Marke?CapitalBox")

und Wholesale Banking (Marke?Multitude Bank"). Die Gruppe beschäftigt über 700

Mitarbeitende und bietet ihre Dienstleistungen in 17 europäischen Ländern an. Im

Geschäftsjahr 2025 erzielte Multitude einen Gesamtumsatz von 257 Mio. EUR. Das

Unternehmen wurde 2005 in Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz der

Muttergesellschaft in der Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse unter dem Symbol?MULT" gelistet (WKN: A40VJN, ISIN:

CH1398992755). www.multitude.com (http://www.multitude.com)

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