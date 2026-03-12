Multitude Aktie
WKN DE: A40VJN / ISIN: CH1398992755
|
12.03.2026 07:34:38
GNW-News: Multitude AG - vorläufige ungeprüfte Ergebnisse 2025: Hervorragende finanzielle Entwicklung und Nettogewinnprognose übertroffen
^Zug, 12. März 2026 - Die Multitude AG, ein europäisches FinTech-Unternehmen, das
digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen anbietet (?Multitude",
?Unternehmen" oder?Gruppe"), gibt heute seine vorläufigen, ungeprüften
Ergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr bekannt.
+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+
|Kennzahlen in Mio. EUR |GJ 2025| GJ 2024|Veränderung in Mio. / %|
+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+
|Umsatzerlöse | 256,9| 263,7| -2,6%|
+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+
| * davon Zinserträge | 241,9| 261,1| -19,2|
+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+
| * davon Provisions- und | | | |
| Gebühreneinnahmen | 15,0| 2,6| +12,4|
+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+
|Nettozinsertrag | 197,5| 220,2| -10,3%|
+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+
|Nettoprovisions- und | | | |
|Gebühreneinnahmen | 13,2| 2,1|+11,1 |
+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+
|Nettobetriebsertrag | 214,8| 219,0| -1,9%|
+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+
|Vorsteuerergebnis | 30,8| 23,2| +32,5%|
+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+
|Periodenergebnis | 26,6| 20,2| +31,7%|
+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+
|Nettoforderungen aus Krediten und | | | |
|Investitionen* | 939,1| 762,5| +23,2%|
+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+
* inklusive Kredite an Kunden und Schuldverschreibungen
Die Konzernumsatzerlöse entwickelten sich stabil. Während die Zinserträge leicht
zurückgingen, wurde der Rückgang weitgehend durch höhere Gebühreneinnahmen
kompensiert. Diese Entwicklung im Umsatzmix unterstreicht die unterstreicht die
Diversifizierungsinitiativen des Unternehmens und seine Fähigkeit, neue und
resiliente Ertragsquellen zu erschließen. Die Nettoforderungen aus Krediten und
Investitionen stiegen im Jahresvergleich um 23,2 Prozent.
Im Jahr 2025 verbesserte sich die Qualität des Kreditportfolios erheblich. Diese
Entwicklung spiegelt deutliche Verbesserungen im Kreditgeschäft
und in der Underwriting-Performance, sowie ein weiterhin diszipliniertes
Risikomanagement wider. Infolgedessen sanken die Wertminderungen auf
Kundenforderungen weiter um 15,4 Prozent auf 81,6 Mio. EUR gegenüber 96,4 Mio.
EUR im Jahr 2024. Auch der Ergebnisanteil assoziierter Gesellschaften der
Gruppe verbesserte sich deutlich und stieg von einem Verlust von 0,1 Mio. EUR im
Jahr 2024 auf einen Gewinn von 3,0 Mio. EUR im Jahr 2025.
Der Nettogewinn der Gruppe verzeichnete einen deutlichen Anstieg von 31,7
Prozent auf 26,6 Mio. EUR (2024: 20,2 Mio. EUR) und lag damit über der
kommunizierten Prognosespanne von 24 bis 26 Mio. EUR für das Jahr 2025.
Die Bilanzsumme des Unternehmens erhöhte sich um 26,1 Prozent auf 1.385,6 Mio.
EUR (2024: 1.098,7 Mio. EUR), was vor allem auf die Zunahme des Kredit- und
Schuldverschreibungsportfolios zurückzuführen ist. Die Kundeneinlagen, als
wichtigste Finanzierungsquelle der Gruppe, legten um 29,2 Prozent von 800,8 Mio.
EUR auf 1.034,5 Mio. EUR zu. Das Eigenkapital der Gruppe stieg auf 208,0 Mio.
EUR (+7,3 Prozent), mit einer Netto-Eigenkapitalquote von 21,8 Prozent (Ende
2024: 23,2 Prozent).
Ausblick 2026-2028: fortgesetztes profitables Wachstum und Fokus auf die drei
Säulen der Wachstumsstrategie
Multitude bestätigt die Strategie und die Wachstumsziele für die kommenden
Jahre, die im Rahmen des letzten Capital Markets Day am 13. November 2025
vorgestellt wurden. Mit Fokus auf die strategischen Säulen organisches Wachstum,
selektive M&A-Transaktionen und Partnerschaften wird das Unternehmen Daten und
Technologien effektiv einsetzen, um seinen Nettogewinn zu steigern. Die
Kapitalmarktprognose der Gruppe basiert auf dem konsolidierten Nettogewinn, und
sieht ein Ziel von 30 Mio. EUR für 2026 sowie ein jährliches Wachstum von 20
Prozent in den Jahren 2027 und 2028 vor.
Darüber hinaus präsentierte die Gruppe im Rahmen ihres jüngsten Capital Markets
Day operative Zielgrößen mit indikativem Charakter, einschließlich EBT-basierter
Wachstumskennzahlen für die einzelnen Geschäftsbereiche: Für die
Geschäftseinheit Consumer Banking wird über drei Jahre eine durchschnittliche
jährliche Wachstumsrate (CAGR) des EBT von 10 Prozent erwartet, für das SME
Banking ein einstelliger positiver EBT Betrag im Jahr 2026, gefolgt von einem
EBT-CAGR von 50 Prozent, und für das Wholesale Banking ein EBT-CAGR von 50
Prozent. Die wesentlichen Treiber, mit denen dieses angestrebte Wachstum
erreicht werden soll, sind kontinuierliches Umsatzwachstum und
-diversifizierung, Kostensenkungen sowie die Steigerung des Mehrwerts für
Kunden. Darüber hinaus wird Multitude verstärkt auf den Einsatz von KI und
Automatisierung setzen. Die Vision des Unternehmens bleibt unverändert: die
wertvollste Finanzplattform für von traditionellen Banken vernachlässigte Kunden
aufzubauen.
?Wir sind sehr zufrieden mit unserer operativen Entwicklung und der starken
Profitabilität im Jahr 2025. Aufbauend auf unserer 20-jährigen Erfahrung in
FinTech-Innovation sind wir heute hervorragen positioniert, unser Geschäft
weiter auszubauen und unsere Profitabilität weiter zu steigern. Wir werden
unsere erfolgreich etablierte Wachstumsstrategie auf der Grundlage der drei
Säulen organisches Wachstum, selektive M&A und Partnerschaften, konsequent
umsetzen und sind sehr zuversichtlich, die für das Jahr 2026 und darüber hinaus
kommunizierten Ziele zu erreichen", kommentiert CEO Antti Kumpulainen.
Webcast und Telefonkonferenz heute um 10:00 MEZ
Registrierungslink: https://multitude.events.inderes.com/results-2025
Telefonkonferenz: https://events.inderes.com/multitude/results-2025/dial-in
Kontakt:
Adam Hansson Tönning
Head of IR and Treasury
Tel: +46733583171
E-Mail: adam.tonning@multitude.com (mailto:adam.tonning@multitude.com)
Sebastian Weigel
GFD Finanzkommunikation
Tel.: +49 69 9712 47-46
E-Mail: weigel@gfd-finanzkommunikation.de (mailto:weigel@gfd-
finanzkommunikation.de)
Über Multitude AG:
Multitude ist ein börsennotiertes Europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale
Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs
anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die
Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die
durch die Multitude Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking
(unter der Marke?Ferratum"), SME Banking (Marke?CapitalBox") und Wholesale
Banking (Marke?Multitude Bank"). Die Gruppe beschäftigt über 700 Mitarbeitende
und bietet seine Dienstleistungen in 17 europäischen Ländern an. Im
Geschäftsjahr 2025 erzielte Multitude einen Gesamtumsatz von 257 Mio. EUR. Das
Unternehmen wurde 2005 in Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz der
Muttergesellschaft in der Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse unter dem Symbol?MULT" gelistet (WKN: A40VJN, ISIN:
CH1398992755.
www.multitude.com (http://www.multitude.com/)
Â°
Analysen zu Multitude AG
Aktien in diesem Artikel
|Multitude AG
|6,02
|-3,06%
