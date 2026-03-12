GNW-News: Multitude AG - vorläufige ungeprüfte Ergebnisse 2025: Hervorragende finanzielle Entwicklung und Nettogewinnprognose übertroffen

^Zug, 12. März 2026 - Die Multitude AG, ein europäisches FinTech -Unternehmen, das

digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen anbietet (?Multitude",

?Unternehmen" oder?Gruppe"), gibt heute seine vorläufigen, ungeprüften

Ergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr bekannt.

+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+

|Kennzahlen in Mio. EUR |GJ 2025| GJ 2024|Veränderung in Mio. / %|

+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+

|Umsatzerlöse | 256,9| 263,7| -2,6%|

+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+

| * davon Zinserträge | 241,9| 261,1| -19,2|

+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+

| * davon Provisions- und | | | |

| Gebühreneinnahmen | 15,0| 2,6| +12,4|

+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+

|Nettozinsertrag | 197,5| 220,2| -10,3%|

+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+

|Nettoprovisions- und | | | |

|Gebühreneinnahmen | 13,2| 2,1|+11,1 |

+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+

|Nettobetriebsertrag | 214,8| 219,0| -1,9%|

+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+

|Vorsteuerergebnis | 30,8| 23,2| +32,5%|

+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+

|Periodenergebnis | 26,6| 20,2| +31,7%|

+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+

|Nettoforderungen aus Krediten und | | | |

|Investitionen* | 939,1| 762,5| +23,2%|

+-------------------------------------+-------+--------+-----------------------+

* inklusive Kredite an Kunden und Schuldverschreibungen

Die Konzernumsatzerlöse entwickelten sich stabil. Während die Zinserträge leicht

zurückgingen, wurde der Rückgang weitgehend durch höhere Gebühreneinnahmen

kompensiert. Diese Entwicklung im Umsatzmix unterstreicht die unterstreicht die

Diversifizierungsinitiativen des Unternehmens und seine Fähigkeit, neue und

resiliente Ertragsquellen zu erschließen. Die Nettoforderungen aus Krediten und

Investitionen stiegen im Jahresvergleich um 23,2 Prozent.

Im Jahr 2025 verbesserte sich die Qualität des Kreditportfolios erheblich. Diese

Entwicklung spiegelt deutliche Verbesserungen im Kreditgeschäft

und in der Underwriting-Performance, sowie ein weiterhin diszipliniertes

Risikomanagement wider. Infolgedessen sanken die Wertminderungen auf

Kundenforderungen weiter um 15,4 Prozent auf 81,6 Mio. EUR gegenüber 96,4 Mio.

EUR im Jahr 2024. Auch der Ergebnisanteil assoziierter Gesellschaften der

Gruppe verbesserte sich deutlich und stieg von einem Verlust von 0,1 Mio. EUR im

Jahr 2024 auf einen Gewinn von 3,0 Mio. EUR im Jahr 2025.

Der Nettogewinn der Gruppe verzeichnete einen deutlichen Anstieg von 31,7

Prozent auf 26,6 Mio. EUR (2024: 20,2 Mio. EUR) und lag damit über der

kommunizierten Prognosespanne von 24 bis 26 Mio. EUR für das Jahr 2025.

Die Bilanzsumme des Unternehmens erhöhte sich um 26,1 Prozent auf 1.385,6 Mio.

EUR (2024: 1.098,7 Mio. EUR), was vor allem auf die Zunahme des Kredit- und

Schuldverschreibungsportfolios zurückzuführen ist. Die Kundeneinlagen, als

wichtigste Finanzierungsquelle der Gruppe, legten um 29,2 Prozent von 800,8 Mio.

EUR auf 1.034,5 Mio. EUR zu. Das Eigenkapital der Gruppe stieg auf 208,0 Mio.

EUR (+7,3 Prozent), mit einer Netto-Eigenkapitalquote von 21,8 Prozent (Ende

2024: 23,2 Prozent).

Ausblick 2026-2028: fortgesetztes profitables Wachstum und Fokus auf die drei

Säulen der Wachstumsstrategie

Multitude bestätigt die Strategie und die Wachstumsziele für die kommenden

Jahre, die im Rahmen des letzten Capital Markets Day am 13. November 2025

vorgestellt wurden. Mit Fokus auf die strategischen Säulen organisches Wachstum,

selektive M&A-Transaktionen und Partnerschaften wird das Unternehmen Daten und

Technologien effektiv einsetzen, um seinen Nettogewinn zu steigern. Die

Kapitalmarktprognose der Gruppe basiert auf dem konsolidierten Nettogewinn, und

sieht ein Ziel von 30 Mio. EUR für 2026 sowie ein jährliches Wachstum von 20

Prozent in den Jahren 2027 und 2028 vor.

Darüber hinaus präsentierte die Gruppe im Rahmen ihres jüngsten Capital Markets

Day operative Zielgrößen mit indikativem Charakter, einschließlich EBT-basierter

Wachstumskennzahlen für die einzelnen Geschäftsbereiche: Für die

Geschäftseinheit Consumer Banking wird über drei Jahre eine durchschnittliche

jährliche Wachstumsrate (CAGR) des EBT von 10 Prozent erwartet, für das SME

Banking ein einstelliger positiver EBT Betrag im Jahr 2026, gefolgt von einem

EBT-CAGR von 50 Prozent, und für das Wholesale Banking ein EBT-CAGR von 50

Prozent. Die wesentlichen Treiber, mit denen dieses angestrebte Wachstum

erreicht werden soll, sind kontinuierliches Umsatzwachstum und

-diversifizierung, Kostensenkungen sowie die Steigerung des Mehrwerts für

Kunden. Darüber hinaus wird Multitude verstärkt auf den Einsatz von KI und

Automatisierung setzen. Die Vision des Unternehmens bleibt unverändert: die

wertvollste Finanzplattform für von traditionellen Banken vernachlässigte Kunden

aufzubauen.

?Wir sind sehr zufrieden mit unserer operativen Entwicklung und der starken

Profitabilität im Jahr 2025. Aufbauend auf unserer 20-jährigen Erfahrung in

FinTech-Innovation sind wir heute hervorragen positioniert, unser Geschäft

weiter auszubauen und unsere Profitabilität weiter zu steigern. Wir werden

unsere erfolgreich etablierte Wachstumsstrategie auf der Grundlage der drei

Säulen organisches Wachstum, selektive M&A und Partnerschaften, konsequent

umsetzen und sind sehr zuversichtlich, die für das Jahr 2026 und darüber hinaus

kommunizierten Ziele zu erreichen", kommentiert CEO Antti Kumpulainen.

Â°