GNW-News: MYMY catering überwindet Insolvenz und kündigt deutschlandweite Expansion für Business Catering an

^BERLIN, Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MYMY catering

(https://www.mymycatering.com/de-de), einer der führenden Anbieter für Business-

und Event-Catering in Deutschland, hat die Insolvenz erfolgreich hinter sich

gelassen und startet nun mit einer ambitionierten deutschlandweiten Expansion

durch. Das Unternehmen nutzt den Neustart, um sein hochwertiges Corporate

Catering Angebot flächendeckend auszubauen und glänzt dabei mit einem

verbesserten Menu sowie einem schnellen und einfachen Bestellprozess für

Firmenkunden und Privatkunden.

MYMY catering will zukünftig mit noch stärkerem Fokus auf Business- und Event-

Catering, frischen und saisonalen Speisen sowie einem erweiterten Angebot an

veganen und vegetarischen Optionen überzeugen. Zu den Neuerungen gehören

einfache Online-Buchungsmöglichkeiten, ein erweitertes Menü und ein verstärkter

Fokus auf persönliche Beratung. (https://www.mymycatering.com/de-de/kontakt)

Nach der Insolvenz: Fokus auf Business Catering und Event Catering

Der Neustart markiert das Ende einer schwierigen Phase, die im Jahr 2024 begann,

als MYMY catering aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Pandemie und

steigender Betriebskosten Insolvenz anmelden musste. Seitdem hat das Unternehmen

eine umfassende Reorganisation durchlaufen, mit Fokus auf Qualität, Kundennähe

und einem starken Team. Ein klares Bekenntnis zu Spitzenleistung im Privat- und

Office Catering in ganz Deutschland.

?Dieser Meilenstein zeigt den starken Fokus unseres neu aufgestellten Teams und

das Vertrauen, das unsere Kundinnen und Kunden weiterhin in uns setzen.", so

Theo Schwertle, Geschäftsführer von MYMY catering.

Während der Sanierungsphase hat MYMY catering sein Angebot fokussiert und

optimiert mit einem klaren Schwerpunkt auf Event- und Business-Catering und

mittlerweile auch regelmäßiges Mittagessen für Mitarbeitende. Trotz aller

Herausforderungen konnte der tägliche Betrieb aufrechterhalten werden, wodurch

die Versorgung der Kundschaft jederzeit sichergestellt war und interne Prozesse

schrittweise verbessert wurden.

"Seit Jahresbeginn verzeichnen wir einen herausragenden Kunden NPS von 40!

Dieses positive Feedback ist eine starke Bestätigung und zugleich ein großer

Ansporn für das gesamte Team.", ergänzt Katharina Goyke, Account Managerin bei

MYMY.

Moderner Catering Service für Unternehmen und Events in ganz Deutschland

Zum Start dieses neuen Kapitels setzt MYMY catering auf den Ausbau bestehender

Kundenbeziehungen und auf eine flächendeckende Erweiterung seines Services in

ganz Deutschland. Das Unternehmen bleibt seiner Mission treu, erstklassige

kulinarische Erlebnisse im Corporate Catering zu liefern und seine Angebote

laufend weiterzuentwickeln, besonders mit Fokus auf die Bedürfnisse moderner

Unternehmen.

Mit Blick auf die Zukunft möchte MYMY das Catering online buchen noch einfacher

machen, gleichzeitig lokale Lieferanten stärker einbinden und durch optimierte

Prozesse Abfall reduzieren sowie nachhaltige Praktiken fördern. Damit festigt

MYMY seine Spitzenposition im Corporate Catering.

Über MYMY catering:

MYMY catering (https://www.mymycatering.com/de-de) ist die einfache

Komplettlösung für alle Catering-Bedürfnisse. Das Angebot reicht von täglicher

Mitarbeiterverpflegung und Pantry-Auffüllungen bis hin zu hochwertigem Event-

Catering für Business-Meetings, Messen und private Feiern. Durch ein Netzwerk an

regionalen Küchen bietet MYMY saisonale und vielfältige Auswahl, die

deutschlandweit lokal gekocht und geliefert werden. Direkt online buchbar, ohne

Überraschungen. Für weitere Informationen und aktuelle Angebote besuchen Sie

www.mymycatering.com (https://www.mymycatering.com/de-de).

Kontakt:

Theo Schwertle

info@mymycatering.com (mailto:info@mymycatering.com)

MYMY catering

+49 30 800988394

