GNW-News: Nach mehr als 100 Projekten: EBC Financial Group gründet Stiftung für nachhaltiges soziales Engagement

^HONGKONG, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) hat

die EBC Group Foundation ins Leben gerufen, um ihrem sozialen Engagement eine

langfristige und tragfähige Struktur zu geben. Die Gründung der in Singapur

registrierten Stiftung wurde am Rande der iFX EXPO Asia 2026 bekannt gegeben.

Sie wird vollständig von der EBC Group finanziert und bündelt Aktivitäten, die

sich über fünf Jahre und mehr als 100 Projekte in zahlreichen Ländern

erstrecken. Für jedes geförderte Projekt gilt eine zentrale Bedingung:

Finanzielle Mittel und Sachspenden müssen die Menschen erreichen, die darauf

angewiesen sind.

?Jedes Unternehmen bewegt Vermögen von einem Ort zum anderen. Was ein

Unternehmen auszeichnet, ist die Frage, wofür es seine erwirtschafteten Mittel

einsetzt. Unsere Teams setzen diese Überzeugung Schritt für Schritt in die Tat

um - auf Krankenhausstationen, in Klassenzimmern und in Gemeinden. Die Stiftung

stellt sicher, dass diese Arbeit über Ländergrenzen hinweg und Jahr für Jahr

fortgeführt wird", sagte Andria Phiniefs, Marketing Director der EBC Financial

Group.

Die Idee hinter der Stiftung

Die Stiftung geht auf eine Frage zurück, mit der sich die Führung der EBC seit

Jahren beschäftigt und die sie bei der Gründung offen angesprochen hat: Welche

Verantwortung trägt ein Unternehmen aus der Finanzbranche über den eigenen

wirtschaftlichen Erfolg hinaus? Die Antwort der Gruppe lautet: Ehrlich Geld zu

verdienen, ist nur ein Teil der Verantwortung. Entscheidend ist auch, wofür

dieses Vermögen eingesetzt wird.

Bislang hing die Umsetzung dieses Anspruchs vor allem von der Initiative

einzelner Teams ab. Die Teams der Gruppe werden dazu ermutigt, jeden Monat ein

Krankenhaus zu besuchen und dabei insbesondere Kinder zu unterstützen. Viele von

ihnen arbeiten außerdem mit Schulen, Wohltätigkeitsorganisationen und Hilfsfonds

in den Gemeinden zusammen, in denen sie tätig sind.

Langjähriges Engagement: von Tainan bis Lagos

Nachdem der Taifun Danas im Juli 2025 den Süden Taiwans getroffen hatte,

unterstützte EBC den offiziellen Hilfsfonds der Stadt Tainan, um Familien bei

der Wiederherstellung der Grundversorgung und beim Wiederaufbau zu helfen. Im

Dezember 2025 besuchte EBC Kinder im Wat Sakaew in Thailand und unterstützte sie

vor Ort. Im September 2026 versorgten Teams des Unternehmens in der Mongolei

besonders schutzbedürftige Kinder mit Schulmaterialien. In Nigeria spendete EBC

Hefte und Schulranzen an Schülerinnen und Schüler der Isolo Junior Secondary

School in Lagos sowie der You-Nik Group of Schools in Abuja. Der Mangel an

grundlegenden Unterrichtsmaterialien erschwert dort bis heute den Schulalltag

und das Lernen.

Neben diesen Aktivitäten verfolgt EBC zwei längerfristige Partnerschaften. Seit

März 2024 arbeitet EBC mit der World Association of Girl Guides and Girl Scouts

(WAGGGS) zusammen, um die Bildung und Selbstbestimmung von Mädchen und jungen

Frauen zu fördern. Als Anerkennung für sein Engagement wurde EBC als?Friend of

Asia Pacific" ausgezeichnet. Seit April 2024 unterstützt EBC außerdem United to

Beat Malaria (UTBM), eine Kampagne der United Nations Foundation gegen Malaria.

Nach Angaben von UTBM stirbt noch immer nahezu jede Minute ein Kind an der

Krankheit. Im Jahr 2026 verlängerte die EBC Financial Group ihre Partnerschaft

um weitere drei Jahre und wurde zugleich Gold Sponsor des virtuellen Laufs Move

Against Malaria 5K (MAM5K) 2026.

Eine verbindliche Bedingung für jedes Projekt

Die Stiftung führt die bislang von einzelnen Teams getragenen Initiativen zu

einem gemeinsamen Standard für die gesamte Gruppe zusammen. Im Mittelpunkt steht

dabei eine entscheidende Frage: Kommt die Hilfe tatsächlich bei den Menschen an,

für die sie bestimmt ist? Organisationen, die die Projekte vor Ort umsetzen,

müssen lokal registrierte Nichtregierungsorganisationen (NGOs) oder

Wohltätigkeitsorganisationen sein und die Sorgfaltsprüfung von EBC erfolgreich

durchlaufen haben. Die Auswahl der Begünstigten erfolgt anhand eines

dokumentierten Verfahrens, bei dem eine nachhaltige Wirkung im Vordergrund

steht.

Die Stiftung steht auch für Projektvorschläge von außen offen.

Wohltätigkeitsorganisationen und lokale Gemeinschaftsgruppen können Projekte zur

Förderung einreichen. Jeder Vorschlag wird einzeln geprüft und anhand derselben

Kriterien bewertet.

Voraussichtlich rund 80 % der Stiftungsmittel werden in die Betreuung von

Waisenkindern fließen. Dazu gehören Bildungsangebote, lebensnotwendige Güter,

Beratung, Berufsorientierung und Finanzbildung für Kinder, die beide Elternteile

verloren haben oder deren Eltern nicht für sie sorgen können. Die übrigen Mittel

sollen Anliegen und Projekte unterstützen, die von den regionalen Teams vor Ort

ermittelt werden. Dazu zählen beispielsweise Projekte mit Schulen und

Universitäten, Finanzbildung für junge Menschen sowie gemeinnützige Initiativen

in den Gemeinden.

Die ersten zwei Jahre

Bis Ende 2027 will die Stiftung in mindestens fünf Regionen tätig sein, im

Rahmen von Betreuungsprojekten mindestens 300 Kinder unterstützen und mit

sämtlichen Aktivitäten insgesamt mindestens 6.000 Menschen erreichen. In jeder

Region soll zudem mindestens ein Projekt zur Betreuung von Waisenkindern

abgeschlossen werden. Dabei handelt es sich um Zielsetzungen, nicht um

Garantien. EBC wird den Fortschritt bei der Erreichung dieser Ziele

vierteljährlich überprüfen.

Bis Ende 2026 sollen die regionalen Teams Projekte in vier Regionen starten. Ein

umfassenderer Fortschrittsbericht ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Ab

2028 und vorbehaltlich einer Überprüfung könnte EBC Wege für Kunden und Partner

eröffnen, sich ebenfalls zu beteiligen. Weitere Einzelheiten werden bekannt

gegeben, sofern diese nächste Phase umgesetzt wird.

?Es gibt ein altes chinesisches Sprichwort, auf das wir immer wieder

zurückkommen: Fließendes Wasser strebt nicht danach, als Erstes anzukommen - es

will vor allem niemals versiegen. In diesem Geist wurde die Stiftung gegründet",

sagte Phiniefs.

Weitere Informationen über EBC finden Sie unter www.ebc.com

(https://www.ebc.com/).

Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken

und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und

aller ihrer Unternehmen (?EBC") dar. Der Handel mit Devisen und

Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist

möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können das

eingesetzte Kapital übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie

Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen

und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken

oder vergangene Investitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige

Ergebnisse. EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen auf

diese Informationen entstehen.

Über die EBC Financial Group

Die EBC Financial Group mit Hauptsitz in London, Großbritannien, ist eine

international tätige Finanzdienstleistungsgruppe, die in mehreren wichtigen

Rechtsräumen weltweit zugelassen und dort tätig ist. Die Gruppe bietet mehr als

200 Differenzkontrakte (Contracts for Difference, CFDs) auf verschiedene

Basiswerte an, darunter Devisen, Edelmetalle, Energieträger, Aktienindizes, US-

Aktien, börsengehandelte Fonds (ETFs) und digitale Währungen. Mit

Niederlassungen in bedeutenden internationalen Finanzzentren wie Tokio, Sydney,

Singapur und Hongkong ist die Gruppe in mehr als 100 Ländern und Regionen

vertreten.

Regulierung ist die Grundlage für Vertrauen in der Finanzbranche. Die

verschiedenen operativen Gesellschaften von EBC verfügen über

Finanzaufsichtslizenzen der britischen Financial Conduct Authority (FCA), der

australischen Securities and Investments Commission (ASIC), der Cayman Islands

Monetary Authority (CIMA) und der südafrikanischen Financial Sector Conduct

Authority (FSCA). Bei ihrer Geschäftstätigkeit halten sie sich strikt an die

jeweils geltenden lokalen Vorschriften.

Auf Grundlage ihres Zugangs zu FCA-regulierter Liquidität hat EBC langfristige,

stabile Partnerschaften mit mehr als 50 führenden Banken und bankunabhängigen

Liquiditätsanbietern weltweit aufgebaut. Durch die Integration von

Liquiditätskursen auf Clearing-Niveau ermöglicht EBC seinen Kunden den direkten

Zugang zum primären Liquiditätsmarkt. So profitieren sie von einer hohen

Liquiditätstiefe auf institutionellem Niveau und Spreads auf Bankenniveau,

wodurch die Transaktionskosten niedrig gehalten werden sollen. Alle Kunden der

Gruppe können über die FCA-Lizenz Zugang zu erstklassiger Liquidität erhalten.

Auch bei Offshore-Konten werden Kurse und Aufträge letztlich über eine britische

Gesellschaft abgewickelt. Durch die Kombination von Big Data und KI-Algorithmen

zur Optimierung der Auftragszuordnung erreicht EBC, dass über 87,6 % seiner

Orders zu günstigeren Kursen ausgeführt werden. Für Hochfrequenzhändler und

Händler mit hohem Handelsvolumen bietet EBC den maßgeschneiderten Service EBC

Private Room an - einen separaten Handelskanal, der Handelsaufträge abschirmt

und so das Risiko von Marktmanipulationen im Zusammenhang mit Aufträgen

verringern soll. EBC zählt außerdem zu den wenigen regulierten Brokern der

Branche, die qualifizierten professionellen Anlegern FCA-regulierte Liquiditäts-

und Clearingkonten mit einem Hebel von bis zu 100:1 anbieten können.

Das Kernmanagementteam der Gruppe verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung bei

großen internationalen Finanzinstituten und hat mehrere vollständige

Finanzmarktzyklen miterlebt. Die Mitglieder des Teams hatten leitende

Schlüsselpositionen bei Institutionen inne, die von der FCA, der Securities and

Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

reguliert werden. Ihre Fachkenntnisse umfassen unter anderem das Brokerage-

Geschäft, das operative Management, Compliance und Governance sowie das

unternehmensweite Risikomanagement .

EBC wurde von World Finance vier Jahre in Folge als?Best Broker in the World"

ausgezeichnet und genießt das Vertrauen von mehr als fünf Millionen

registrierten Nutzern weltweit. Die Gruppe verfolgt einen langfristigen Ansatz

und nimmt ihre gesellschaftliche Verantwortung aktiv wahr. Als offizieller

Partner des FC Barcelona arbeitet sie mit dem Department of Economics der

University of Oxford zusammen, um die Finanzbildung zu fördern. Darüber hinaus

unterstützt sie die Kampagne?United to Beat Malaria" der United Nations

Foundation und kooperiert mit der World Association of Girl Guides and Girl

Scouts (WAGGGS), um die Selbstbestimmung von Frauen und die soziale

Gleichstellung voranzubringen.

EBC ist fest davon überzeugt, dass jeder, der mit Ernsthaftigkeit handelt, auch

ernst genommen werden sollte.

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Faiz Alavi Sulaiman

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