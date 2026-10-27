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27.10.2026 13:27:38
GNW-News: Nach mehr als 100 Projekten: EBC Financial Group gründet Stiftung für nachhaltiges soziales Engagement
^HONGKONG, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) hat
die EBC Group Foundation ins Leben gerufen, um ihrem sozialen Engagement eine
langfristige und tragfähige Struktur zu geben. Die Gründung der in Singapur
registrierten Stiftung wurde am Rande der iFX EXPO Asia 2026 bekannt gegeben.
Sie wird vollständig von der EBC Group finanziert und bündelt Aktivitäten, die
sich über fünf Jahre und mehr als 100 Projekte in zahlreichen Ländern
erstrecken. Für jedes geförderte Projekt gilt eine zentrale Bedingung:
Finanzielle Mittel und Sachspenden müssen die Menschen erreichen, die darauf
angewiesen sind.
?Jedes Unternehmen bewegt Vermögen von einem Ort zum anderen. Was ein
Unternehmen auszeichnet, ist die Frage, wofür es seine erwirtschafteten Mittel
einsetzt. Unsere Teams setzen diese Überzeugung Schritt für Schritt in die Tat
um - auf Krankenhausstationen, in Klassenzimmern und in Gemeinden. Die Stiftung
stellt sicher, dass diese Arbeit über Ländergrenzen hinweg und Jahr für Jahr
fortgeführt wird", sagte Andria Phiniefs, Marketing Director der EBC Financial
Group.
Die Idee hinter der Stiftung
Die Stiftung geht auf eine Frage zurück, mit der sich die Führung der EBC seit
Jahren beschäftigt und die sie bei der Gründung offen angesprochen hat: Welche
Verantwortung trägt ein Unternehmen aus der Finanzbranche über den eigenen
wirtschaftlichen Erfolg hinaus? Die Antwort der Gruppe lautet: Ehrlich Geld zu
verdienen, ist nur ein Teil der Verantwortung. Entscheidend ist auch, wofür
dieses Vermögen eingesetzt wird.
Bislang hing die Umsetzung dieses Anspruchs vor allem von der Initiative
einzelner Teams ab. Die Teams der Gruppe werden dazu ermutigt, jeden Monat ein
Krankenhaus zu besuchen und dabei insbesondere Kinder zu unterstützen. Viele von
ihnen arbeiten außerdem mit Schulen, Wohltätigkeitsorganisationen und Hilfsfonds
in den Gemeinden zusammen, in denen sie tätig sind.
Langjähriges Engagement: von Tainan bis Lagos
Nachdem der Taifun Danas im Juli 2025 den Süden Taiwans getroffen hatte,
unterstützte EBC den offiziellen Hilfsfonds der Stadt Tainan, um Familien bei
der Wiederherstellung der Grundversorgung und beim Wiederaufbau zu helfen. Im
Dezember 2025 besuchte EBC Kinder im Wat Sakaew in Thailand und unterstützte sie
vor Ort. Im September 2026 versorgten Teams des Unternehmens in der Mongolei
besonders schutzbedürftige Kinder mit Schulmaterialien. In Nigeria spendete EBC
Hefte und Schulranzen an Schülerinnen und Schüler der Isolo Junior Secondary
School in Lagos sowie der You-Nik Group of Schools in Abuja. Der Mangel an
grundlegenden Unterrichtsmaterialien erschwert dort bis heute den Schulalltag
und das Lernen.
Neben diesen Aktivitäten verfolgt EBC zwei längerfristige Partnerschaften. Seit
März 2024 arbeitet EBC mit der World Association of Girl Guides and Girl Scouts
(WAGGGS) zusammen, um die Bildung und Selbstbestimmung von Mädchen und jungen
Frauen zu fördern. Als Anerkennung für sein Engagement wurde EBC als?Friend of
Asia Pacific" ausgezeichnet. Seit April 2024 unterstützt EBC außerdem United to
Beat Malaria (UTBM), eine Kampagne der United Nations Foundation gegen Malaria.
Nach Angaben von UTBM stirbt noch immer nahezu jede Minute ein Kind an der
Krankheit. Im Jahr 2026 verlängerte die EBC Financial Group ihre Partnerschaft
um weitere drei Jahre und wurde zugleich Gold Sponsor des virtuellen Laufs Move
Against Malaria 5K (MAM5K) 2026.
Eine verbindliche Bedingung für jedes Projekt
Die Stiftung führt die bislang von einzelnen Teams getragenen Initiativen zu
einem gemeinsamen Standard für die gesamte Gruppe zusammen. Im Mittelpunkt steht
dabei eine entscheidende Frage: Kommt die Hilfe tatsächlich bei den Menschen an,
für die sie bestimmt ist? Organisationen, die die Projekte vor Ort umsetzen,
müssen lokal registrierte Nichtregierungsorganisationen (NGOs) oder
Wohltätigkeitsorganisationen sein und die Sorgfaltsprüfung von EBC erfolgreich
durchlaufen haben. Die Auswahl der Begünstigten erfolgt anhand eines
dokumentierten Verfahrens, bei dem eine nachhaltige Wirkung im Vordergrund
steht.
Die Stiftung steht auch für Projektvorschläge von außen offen.
Wohltätigkeitsorganisationen und lokale Gemeinschaftsgruppen können Projekte zur
Förderung einreichen. Jeder Vorschlag wird einzeln geprüft und anhand derselben
Kriterien bewertet.
Voraussichtlich rund 80 % der Stiftungsmittel werden in die Betreuung von
Waisenkindern fließen. Dazu gehören Bildungsangebote, lebensnotwendige Güter,
Beratung, Berufsorientierung und Finanzbildung für Kinder, die beide Elternteile
verloren haben oder deren Eltern nicht für sie sorgen können. Die übrigen Mittel
sollen Anliegen und Projekte unterstützen, die von den regionalen Teams vor Ort
ermittelt werden. Dazu zählen beispielsweise Projekte mit Schulen und
Universitäten, Finanzbildung für junge Menschen sowie gemeinnützige Initiativen
in den Gemeinden.
Die ersten zwei Jahre
Bis Ende 2027 will die Stiftung in mindestens fünf Regionen tätig sein, im
Rahmen von Betreuungsprojekten mindestens 300 Kinder unterstützen und mit
sämtlichen Aktivitäten insgesamt mindestens 6.000 Menschen erreichen. In jeder
Region soll zudem mindestens ein Projekt zur Betreuung von Waisenkindern
abgeschlossen werden. Dabei handelt es sich um Zielsetzungen, nicht um
Garantien. EBC wird den Fortschritt bei der Erreichung dieser Ziele
vierteljährlich überprüfen.
Bis Ende 2026 sollen die regionalen Teams Projekte in vier Regionen starten. Ein
umfassenderer Fortschrittsbericht ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Ab
2028 und vorbehaltlich einer Überprüfung könnte EBC Wege für Kunden und Partner
eröffnen, sich ebenfalls zu beteiligen. Weitere Einzelheiten werden bekannt
gegeben, sofern diese nächste Phase umgesetzt wird.
?Es gibt ein altes chinesisches Sprichwort, auf das wir immer wieder
zurückkommen: Fließendes Wasser strebt nicht danach, als Erstes anzukommen - es
will vor allem niemals versiegen. In diesem Geist wurde die Stiftung gegründet",
sagte Phiniefs.
Weitere Informationen über EBC finden Sie unter www.ebc.com
(https://www.ebc.com/).
Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken
und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und
aller ihrer Unternehmen (?EBC") dar. Der Handel mit Devisen und
Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist
möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können das
eingesetzte Kapital übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie
Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen
und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken
oder vergangene Investitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige
Ergebnisse. EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen auf
diese Informationen entstehen.
Über die EBC Financial Group
Die EBC Financial Group mit Hauptsitz in London, Großbritannien, ist eine
international tätige Finanzdienstleistungsgruppe, die in mehreren wichtigen
Rechtsräumen weltweit zugelassen und dort tätig ist. Die Gruppe bietet mehr als
200 Differenzkontrakte (Contracts for Difference, CFDs) auf verschiedene
Basiswerte an, darunter Devisen, Edelmetalle, Energieträger, Aktienindizes, US-
Aktien, börsengehandelte Fonds (ETFs) und digitale Währungen. Mit
Niederlassungen in bedeutenden internationalen Finanzzentren wie Tokio, Sydney,
Singapur und Hongkong ist die Gruppe in mehr als 100 Ländern und Regionen
vertreten.
Regulierung ist die Grundlage für Vertrauen in der Finanzbranche. Die
verschiedenen operativen Gesellschaften von EBC verfügen über
Finanzaufsichtslizenzen der britischen Financial Conduct Authority (FCA), der
australischen Securities and Investments Commission (ASIC), der Cayman Islands
Monetary Authority (CIMA) und der südafrikanischen Financial Sector Conduct
Authority (FSCA). Bei ihrer Geschäftstätigkeit halten sie sich strikt an die
jeweils geltenden lokalen Vorschriften.
Auf Grundlage ihres Zugangs zu FCA-regulierter Liquidität hat EBC langfristige,
stabile Partnerschaften mit mehr als 50 führenden Banken und bankunabhängigen
Liquiditätsanbietern weltweit aufgebaut. Durch die Integration von
Liquiditätskursen auf Clearing-Niveau ermöglicht EBC seinen Kunden den direkten
Zugang zum primären Liquiditätsmarkt. So profitieren sie von einer hohen
Liquiditätstiefe auf institutionellem Niveau und Spreads auf Bankenniveau,
wodurch die Transaktionskosten niedrig gehalten werden sollen. Alle Kunden der
Gruppe können über die FCA-Lizenz Zugang zu erstklassiger Liquidität erhalten.
Auch bei Offshore-Konten werden Kurse und Aufträge letztlich über eine britische
Gesellschaft abgewickelt. Durch die Kombination von Big Data und KI-Algorithmen
zur Optimierung der Auftragszuordnung erreicht EBC, dass über 87,6 % seiner
Orders zu günstigeren Kursen ausgeführt werden. Für Hochfrequenzhändler und
Händler mit hohem Handelsvolumen bietet EBC den maßgeschneiderten Service EBC
Private Room an - einen separaten Handelskanal, der Handelsaufträge abschirmt
und so das Risiko von Marktmanipulationen im Zusammenhang mit Aufträgen
verringern soll. EBC zählt außerdem zu den wenigen regulierten Brokern der
Branche, die qualifizierten professionellen Anlegern FCA-regulierte Liquiditäts-
und Clearingkonten mit einem Hebel von bis zu 100:1 anbieten können.
Das Kernmanagementteam der Gruppe verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung bei
großen internationalen Finanzinstituten und hat mehrere vollständige
Finanzmarktzyklen miterlebt. Die Mitglieder des Teams hatten leitende
Schlüsselpositionen bei Institutionen inne, die von der FCA, der Securities and
Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
reguliert werden. Ihre Fachkenntnisse umfassen unter anderem das Brokerage-
Geschäft, das operative Management, Compliance und Governance sowie das
unternehmensweite Risikomanagement.
EBC wurde von World Finance vier Jahre in Folge als?Best Broker in the World"
ausgezeichnet und genießt das Vertrauen von mehr als fünf Millionen
registrierten Nutzern weltweit. Die Gruppe verfolgt einen langfristigen Ansatz
und nimmt ihre gesellschaftliche Verantwortung aktiv wahr. Als offizieller
Partner des FC Barcelona arbeitet sie mit dem Department of Economics der
University of Oxford zusammen, um die Finanzbildung zu fördern. Darüber hinaus
unterstützt sie die Kampagne?United to Beat Malaria" der United Nations
Foundation und kooperiert mit der World Association of Girl Guides and Girl
Scouts (WAGGGS), um die Selbstbestimmung von Frauen und die soziale
Gleichstellung voranzubringen.
EBC ist fest davon überzeugt, dass jeder, der mit Ernsthaftigkeit handelt, auch
ernst genommen werden sollte.
https://www.ebc.com/
Medienkontakt:
Faiz Alavi Sulaiman
Global Public Relations Senior Executive
faiz.sulaiman@ebc.com (mailto:faiz.sulaiman@ebc.com)
Aldric Tinker
Global Public Relations Lead
aldric.tinker@ebc.com (mailto:aldric.tinker@ebc.com)
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4f64-9163-47f6de57d2ab
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3e67002cd208
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dfbda7b4572a
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57c6-4d64-99d4-24eae6336da6
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