GNW-News: naoo AG bestätigt erfolgreichen Rollout der Generation V auf iOS und Android

^Stabiler Rollout validiert die neu aufgebaute Architektur; operative Transition

in die Skalierungsphase ist im Gange.

ZUSAMMENFASSUNG

Die naoo AG (Düsseldorfer Börse: NAO) bestätigt heute den abgeschlossenen und

stabilen Rollout von Generation V - der vollständig neu gestalteten Social-

Commerce- und Lokalaktivierungsplattform des Unternehmens - auf iOS und Android .

Die Bereitstellung wurde plangemäss abgeschlossen, und alle Kernfunktionen sind

als stabil bestätigt. Die Ankündigung markiert den formellen Übergang der naoo

AG von der Plattformentwicklung in die kommerzielle Skalierungs- und

Nutzergewinnungsphase.

WICHTIGE OPERATIVE KENNZAHLEN

* Plattformumfang: Generation V bietet eine grundlegend neu gestaltete

Architektur mit neuer Navigationsstruktur, neu aufgebautem Frontend und

Backend, verbesserten Performance-Benchmarks und einer deutlich verbesserten

Nutzererfahrung auf beiden mobilen Betriebssystemen.

* Rollout-Status: Der Rollout verlief reibungslos und ohne wesentliche

Zwischenfälle. Alle Kernfunktionen sind operativ bestätigt.

* Technologische Grundlage: Generation V konsolidiert die KI-

Personalisierungsinfrastruktur von naoo (Gaia-Datenplattform und ModelKnife

ML), den sozialen Graphen, das gamifizierte Anreizsystem und die

Händlerintegrations-Ebene - und ermöglicht damit das naoo Business-

Abonnementprodukt und seine lokalen Aktivierungsformate.

* Händlerinfrastruktur: Generation V bietet die bestätigte technologische

Grundlage für den weiteren Rollout von naoo Business und ermöglicht die

Integration lokaler Händler sowie Aktivierungsformate in physischen

Geschäften.

* Umsatzbasis: Kingfluencers AG, die vollständig im Besitz des Unternehmens

befindliche Tochtergesellschaft und führende Creator-Marketing-Plattform der

Schweiz, erzielte 2025 einen Umsatz von CHF 8 Millionen und bietet damit

eine stabile Einkommensbasis vor der Skalierung der naoo-Plattform.

* Finanzausblick: EBITDA-Breakeven wird bis Ende 2026 angestrebt. Die

Jahresergebnisse 2025 werden im Geschäftsbericht veröffentlicht, der Ende

April 2026 erwartet wird.

* Unabhängige Analyse: Die GBC AG Research hat eine Eigenkapitalbewertung von

CHF 147,4 Millionen und ein Kursziel von CHF 26,50 je Aktie ermittelt. Dies

spiegelt eine unabhängige Analyse Dritter wider und stellt keine Darstellung

der naoo AG dar.

«Mit Generation V haben wir eine hochleistungsfähige Entwicklungsplattform

geschaffen, auf der modernes Design, skalierbare App-Technologie und KI

zusammenkommen. Der erfolgreiche Rollout auf iOS und Android zeigt nun, dass

dieses Fundament nicht nur konzeptionell, sondern operativ und bereit zur

Skalierung ist.»

- Dr. Thomas Wolfensberger, Gründer & Hauptaktionär, naoo AG

STRATEGISCHER KONTEXT

Die bestätigte Bereitstellung von Generation V schliesst das Kapitel der

Plattformentwicklung und eröffnet die Phase des kommerziellen Betriebs. Das

Management hat angegeben, dass die kurzfristigen Prioritäten des Unternehmens

folgende sind: Skalierung der Nutzergewinnung, Ausbau lokaler Inhalte und

Händlerbeteiligung sowie Weiterentwicklung personalisierter Engagement-

Funktionen. Die Stadtrollouts in Zürich und Berlin bleiben die designierten

ersten Skalierungsmärkte.

KOTIERUNGS- & KONTAKTANGABEN

Die naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, und beschäftigt 41

Mitarbeitende in ihren Gruppenoperationen. Das Unternehmen ist seit Dezember

2024 an der Düsseldorfer Börse kotiert.

Investoren- & Medienkontakt: Karl Fleetwood, Chief Operating Officer |

karl.fleetwood@naoo.com | +41 79 867 10 10

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND RECHTLICHER HINWEIS

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen

Erwartungen basieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen.

Nichts in diesem Dokument stellt eine Anlageberatung oder eine Aufforderung zum

Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die naoo AG ist an der Düsseldorfer

Börse kotiert (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329). Alle Daten stammen aus

Unternehmensangaben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für

künftige Ergebnisse. Medien- und Investorenkontakt: Karl Fleetwood, COO -

karl.fleetwood@naoo.com | +41 79 867 10 10 | www.naoo.com

naoo AG · NAO · ISIN: CH1323306329 · www.naoo.com

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