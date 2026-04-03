naoo Aktie
WKN DE: A40NNU / ISIN: CH1323306329
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03.04.2026 09:00:38
GNW-News: naoo AG bestätigt erfolgreichen Rollout der Generation V auf iOS und Android
^Stabiler Rollout validiert die neu aufgebaute Architektur; operative Transition
in die Skalierungsphase ist im Gange.
ZUSAMMENFASSUNG
Die naoo AG (Düsseldorfer Börse: NAO) bestätigt heute den abgeschlossenen und
stabilen Rollout von Generation V - der vollständig neu gestalteten Social-
Commerce- und Lokalaktivierungsplattform des Unternehmens - auf iOS und Android.
Die Bereitstellung wurde plangemäss abgeschlossen, und alle Kernfunktionen sind
als stabil bestätigt. Die Ankündigung markiert den formellen Übergang der naoo
AG von der Plattformentwicklung in die kommerzielle Skalierungs- und
Nutzergewinnungsphase.
WICHTIGE OPERATIVE KENNZAHLEN
* Plattformumfang: Generation V bietet eine grundlegend neu gestaltete
Architektur mit neuer Navigationsstruktur, neu aufgebautem Frontend und
Backend, verbesserten Performance-Benchmarks und einer deutlich verbesserten
Nutzererfahrung auf beiden mobilen Betriebssystemen.
* Rollout-Status: Der Rollout verlief reibungslos und ohne wesentliche
Zwischenfälle. Alle Kernfunktionen sind operativ bestätigt.
* Technologische Grundlage: Generation V konsolidiert die KI-
Personalisierungsinfrastruktur von naoo (Gaia-Datenplattform und ModelKnife
ML), den sozialen Graphen, das gamifizierte Anreizsystem und die
Händlerintegrations-Ebene - und ermöglicht damit das naoo Business-
Abonnementprodukt und seine lokalen Aktivierungsformate.
* Händlerinfrastruktur: Generation V bietet die bestätigte technologische
Grundlage für den weiteren Rollout von naoo Business und ermöglicht die
Integration lokaler Händler sowie Aktivierungsformate in physischen
Geschäften.
* Umsatzbasis: Kingfluencers AG, die vollständig im Besitz des Unternehmens
befindliche Tochtergesellschaft und führende Creator-Marketing-Plattform der
Schweiz, erzielte 2025 einen Umsatz von CHF 8 Millionen und bietet damit
eine stabile Einkommensbasis vor der Skalierung der naoo-Plattform.
* Finanzausblick: EBITDA-Breakeven wird bis Ende 2026 angestrebt. Die
Jahresergebnisse 2025 werden im Geschäftsbericht veröffentlicht, der Ende
April 2026 erwartet wird.
* Unabhängige Analyse: Die GBC AG Research hat eine Eigenkapitalbewertung von
CHF 147,4 Millionen und ein Kursziel von CHF 26,50 je Aktie ermittelt. Dies
spiegelt eine unabhängige Analyse Dritter wider und stellt keine Darstellung
der naoo AG dar.
«Mit Generation V haben wir eine hochleistungsfähige Entwicklungsplattform
geschaffen, auf der modernes Design, skalierbare App-Technologie und KI
zusammenkommen. Der erfolgreiche Rollout auf iOS und Android zeigt nun, dass
dieses Fundament nicht nur konzeptionell, sondern operativ und bereit zur
Skalierung ist.»
- Dr. Thomas Wolfensberger, Gründer & Hauptaktionär, naoo AG
STRATEGISCHER KONTEXT
Die bestätigte Bereitstellung von Generation V schliesst das Kapitel der
Plattformentwicklung und eröffnet die Phase des kommerziellen Betriebs. Das
Management hat angegeben, dass die kurzfristigen Prioritäten des Unternehmens
folgende sind: Skalierung der Nutzergewinnung, Ausbau lokaler Inhalte und
Händlerbeteiligung sowie Weiterentwicklung personalisierter Engagement-
Funktionen. Die Stadtrollouts in Zürich und Berlin bleiben die designierten
ersten Skalierungsmärkte.
KOTIERUNGS- & KONTAKTANGABEN
Die naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, und beschäftigt 41
Mitarbeitende in ihren Gruppenoperationen. Das Unternehmen ist seit Dezember
2024 an der Düsseldorfer Börse kotiert.
Investoren- & Medienkontakt: Karl Fleetwood, Chief Operating Officer |
karl.fleetwood@naoo.com | +41 79 867 10 10
HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND RECHTLICHER HINWEIS
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen
Erwartungen basieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen.
Nichts in diesem Dokument stellt eine Anlageberatung oder eine Aufforderung zum
Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die naoo AG ist an der Düsseldorfer
Börse kotiert (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329). Alle Daten stammen aus
Unternehmensangaben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für
künftige Ergebnisse. Medien- und Investorenkontakt: Karl Fleetwood, COO -
karl.fleetwood@naoo.com | +41 79 867 10 10 | www.naoo.com
naoo AG · NAO · ISIN: CH1323306329 · www.naoo.com
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