GNW-News: naoo AG lanciert METIS: Echtzeit-Experimentierinfrastruktur vervollständigt den proprietären KI-Stack

^Dritte proprietäre KI-Initiative etabliert ein datengetriebenes Betriebsmodell;

bereitgestellt zur systematischen Optimierung der Engagement-Gewinne, die der

Generation-V-Plattform-Relaunch erzielt hat.

ZUSAMMENFASSUNG

Die naoo AG (Düsseldorfer Börse: NAO) gibt die erfolgreiche Bereitstellung von

METIS bekannt - einer Echtzeit-Experimentier- und Entscheidungsinfrastruktur,

die die dritte grosse KI-Initiative innerhalb des naoo-Plattform-Stacks

darstellt. METIS fungiert als Optimierungsebene über GAIA (der Datenplattform)

und ModelKnife (dem Machine-Learning-Framework) und vervollständigt damit eine

proprietäre dreischichtige KI-Architektur für eine kontinuierliche,

messungsgetriebene Produktentwicklung.

Der Launch von METIS folgt dem Generation-V-Plattform-Relaunch, der Ende März

2026 abgeschlossen wurde und zu einem deutlichen Anstieg der Nutzeraktivität

führte: Die Feed-Impressionen haben sich in Folge der neu aufgebauten

Plattformarchitektur nahezu verdoppelt, und die auf der Plattform verbrachte

Zeit stieg um mehr als 50%. METIS hat diese Gewinne nicht verursacht - sie sind

dem Generation-V-Relaunch zuzuschreiben. METIS ist die Infrastruktur, die nun

bereitsteht, um diese Verbesserungen systematisch weiterzuentwickeln, zu

optimieren und zu skalieren.

WICHTIGE OPERATIVE KENNZAHLEN

* Auswirkung von Generation V (Plattform-Relaunch, Ende März 2026): Feed-

Impressionen haben sich nahezu verdoppelt; die auf der Plattform verbrachte

Zeit stieg um mehr als 50%. Beide Kennzahlen sind dem Generation-V-Neuaufbau

zuzuschreiben, nicht METIS.

* Rolle von METIS: Echtzeit-Experimentierinfrastruktur, die bereitgestellt

wurde, um die durch Generation V erzielten Performance-Gewinne

kontinuierlich und messungsgetrieben zu optimieren und zu skalieren.

* KI-Infrastruktur-Stack: METIS ist die dritte proprietäre Initiative nach

GAIA (Datenschicht, Mai 2025) und ModelKnife (Machine-Learning-Schicht,

Dezember 2025). Zusammen bilden sie eine geschlossene Schlaufe:

Datenaufnahme? Modelltraining? Echtzeit-Experimente? Optimierung.

* METIS-Umfang: Echtzeit-Tests und Optimierung aller Plattformelemente,

einschliesslich Content-Ranking, Feed-Algorithmen, KI-Modelle, Engagement-

Mechaniken, Gamifizierungslogik und Monetarisierungsflüsse - deutlich

breiter als konventionelle A/B-Test-Infrastruktur.

* Systemkomponenten: Echtzeit-Event-Aufnahme, strukturierter Event-Katalog,

wiederverwendbare Metrikdefinitionen, Experimentmanagement mit statistischer

Power- und Signifikanzauswertung sowie eine Entscheidungswarteschlange für

Produkt-Rollout-Entscheidungen.

* Betriebsmodell-Shift: Produktentwicklung, KI-Optimierung und

Monetarisierungslogik können nun auf Basis realer Performance kontinuierlich

getestet und verfeinert werden, was die Abhängigkeit von annahmegetriebenen

Entscheidungen reduziert.

* Erwartete Ergebnisse: Das Management erwartet, dass METIS zu weiteren

Steigerungen des Nutzer-Engagements, verbesserter Retention und

effizienterer Monetarisierung beitragen wird.

«In grösseren Massstäben ist die Fähigkeit, verschiedene Versionen jeder

Funktion kontinuierlich zu testen und zu vergleichen, das, was leistungsstarke

Plattformen auszeichnet. Mit METIS können wir systematisch auswerten, was am

besten funktioniert, und diese Verbesserungen kontinuierlich auf die gesamte

Plattform anwenden.»

- David Liu, Lead Data Scientist & Head of AI, naoo AG

«Der starke Anstieg der Impressionen nach dem Generation-V-Rollout zeigt die

Wirksamkeit unserer neuen Plattform, und METIS ermöglicht es uns, diese

Verbesserungen systematisch zu skalieren.»

- Dr. Thomas Wolfensberger, Gründer & Hauptaktionär, naoo AG

STRATEGISCHER KONTEXT

METIS schliesst das proprietäre KI-Infrastruktur-Aufbauprogramm von naoo ab. Mit

GAIA als Datenfundament, ModelKnife für Machine Learning im Massstab und METIS

für Echtzeit-Experimente hat das Unternehmen einen Technologie-Stack etabliert,

der eine kontinuierliche, messbare Plattformverbesserung ermöglicht. Die

Infrastruktur soll die Skalierbarkeit der kommerziellen Aktivitäten in den

geplanten Stadterweiterungen Zürich und Berlin unterstützen.

KOTIERUNGS- & KONTAKTANGABEN

Die naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, und beschäftigt 41

Mitarbeitende. Kotiert an der Düsseldorfer Börse seit Dezember 2024.

Medien- & Investorenkontakt: Karl Fleetwood, Chief Operating Officer |

karl.fleetwood@naoo.com | +41 79 867 10 10

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Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die naoo AG ist an der Düsseldorfer

Börse kotiert (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329). Alle Daten stammen aus

Unternehmensangaben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für

künftige Ergebnisse. Medien- und Investorenkontakt: Karl Fleetwood, COO -

karl.fleetwood@naoo.com | +41 79 867 10 10 | www.naoo.com

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