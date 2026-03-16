GNW-News: naoo lanciert Generation V - Schweizer Plattform verbindet Social Media erstmals direkt mit lokalem Handel

^Neue Plattform-Architektur ermöglicht Händler-Integration, kartenbasierte lokale

Aktivierung und messbare Interaktion am Point of Sale - Zürich und Genf unter

den fünf Startmärkten

Zusammenfassung

Zürich / Frankfurt, 16. März 2026 - Die naoo AG, Betreiberin der Social-Media-

und Commerce-Plattform naoo, gibt den Launch von naoo Generation V bekannt. Das

Release umfasst einen vollständigen Neuaufbau der Plattform-Technologie und die

direkte Integration von naoo business in die Hauptanwendung. Damit liefert das

Unternehmen das für Q1 2026 angekündigte Handels-Modul termingerecht aus.

Kerndaten

Installierte Basis: Rund 160'000 kumulative Downloads per Ende Februar 2026.

Technologie: Kompletter Neuaufbau von Frontend und Backend, inklusive eines

modernen, auf Java basierenden Enterprise-Backends für künftige Skalierbarkeit.

Commerce-Integration: naoo business ist neu direkt in die Hauptanwendung

integriert und ermöglicht lokale Händler-Aktivierung innerhalb des naoo-

Ökosystems.

Schweizer Fokus: Zürich und Genf gehören zu den fünf vorkonfigurierten

Startstädten (neben Berlin, London und New York City).

Gruppensynergie: In Kombination mit den Demand-Generation-Kompetenzen der

Kingfluencers AG, der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der

führenden im DACH-Raum.

Lokale Verankerung als strategischer Kern

Generation V positioniert naoo als erste Social-Media-Plattform aus der Schweiz,

die digitale Inhalte direkt mit dem lokalen Handel verknüpft. Die deutlich

erweiterte Kartenfunktion verbindet digitalen Content mit physischen Orten und

ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, kuratierte lokale Inhalte, ausgewählte

Orte und nützliche Orientierungspunkte in ihrer Stadt zu entdecken.

Für lokale Händler und Gewerbetreibende eröffnet sich damit ein neuer Kanal:

Über naoo business können sie individualisierte Angebote erstellen und Besuche

am physischen Standort über naoo-Punkte incentivieren, die Nutzer gegen Prämien

einlösen können.

Der Rollout erfolgt in einem dynamisch skalierenden Phasenmodell, das eine

rasche Händler-Integration bei gleichzeitig hoher Qualität der kuratierten

Inhalte sicherstellt.

Zitat der Geschäftsleitung

«Mit Generation V verfügt naoo über eine Produktarchitektur, die durch lokale

Anreize, messbare Aktivierung rund um physische Orte und neue Möglichkeiten der

Funnel-Verlängerung zwischen digitaler Aufmerksamkeit und realer Interaktion

einzigartigen Mehrwert schaffen kann. Dies erweitert die strategischen

Möglichkeiten der Plattform erheblich.»

- Gregor Doser, Chief Commercial Officer, naoo AG

Ausblick

Das Unternehmen erwartet, dass die integrierte Händler-Schicht und die neue

technologische Architektur eine skalierbare Händler- Monetarisierung über weitere

Märkte hinweg ermöglichen werden.

Über die naoo AG

Die naoo AG baut die Zukunft von Creator-geführten Medien, sozialer Interaktion

und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit

mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Die naoo-Plattform

kombiniert personalisierte Inhalte, Gamification und ein Punkte-und-Prämien-

System mit lokalen Händler-Anreizen. Gemeinsam mit der Kingfluencers AG - der

grössten Influencer-Agentur der Schweiz - verbindet naoo Plattform-Innovation

mit Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand Storytelling. Die

naoo AG hat ihren Sitz in Zug, beschäftigt 41 Mitarbeitende und ist an der Börse

Düsseldorf kotiert (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).

Kontakt für Medien und Investoren

Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com (mailto:karl.fleetwood@naoo.com)

Phone: +41 (0)79 867 10 10

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