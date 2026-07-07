07.07.2026 14:53:38

GNW-News: Nationalschätze versammeln sich zu einer Sonderausstellung - ein digitales Erlebnis eröffnet neue Wege, sich mit den Exponaten auseinanderzusetzen

^PEKING, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 4. Juli wurde im Rahmen des

Kulturforums zur Ming-Dynastie 2026 die Themenausstellung?Die Pracht des

Weltkulturerbes, kulturelle Renaissance - Kulturgüter der Ming-Dynastie"

eröffnet. Die Ausstellung findet für die Dauer eines Monats im Besucherzentrum

der Ming-Gräber in der Ausstellungshalle Nr. 1 auf dem Gelände des Dingling-

Mausoleums statt und bildet einen kulturellen Höhepunkt des Forums.

Ein Medienausschnitt zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5425/eng)

Diese Ausstellung ist das Ergebnis einer regionenübergreifenden Zusammenarbeit

zwischen sechs Kultur- und Museumseinrichtungen: dem Palastmuseum, dem

Hauptstadtmuseum, dem Mausoleum der Ming-Vorfahren, dem Kaiserlichen Ming-

Mausoleum, dem Ming-Xiaoling-Mausoleum und dem Xianling-Mausoleum. Gemeinsam mit

den Beständen des Dingling-Mausoleums werden über 70 exquisite Artefakte aus der

Ming-Dynastie präsentiert. Der Höhepunkt der Ausstellung ist der Bereich

?Vereinte fünf Kronen", in dem fünf in Dingling ausgegrabene Königskronen

mithilfe einer Kombination aus physischen Exponaten und digitaler

Restaurierungstechnik gemeinsam präsentiert werden, wodurch die Pracht der

kaiserlichen Gewänder und Zeremonien der Ming-Dynastie lebendig wird. Der

Ausstellungsbereich?Die fünf Mausoleen" vereint repräsentative Artefakte und

Bildmaterial aus kaiserlichen Mausoleen in ganz China und bietet einen

umfassenden Überblick über die Einheit und Vielfalt der Zeremonienkultur der

Ming-Dynastie.

Die Ausstellung nutzt digitale Technologien in großem Umfang und sprengt damit

die Grenzen traditioneller statischer Formate. Mithilfe von 3D-Scans, Digital-

Twin-Technologie, animierten Darstellungen von Königskronen und interaktiven

Touchscreen-Systemen zur Erkundung von Exponaten tauchen die Besucher in ein

fesselndes Erlebnis ein. Begleitende, mit digitalen Sammlerstücken verknüpfte

Kulturprodukte, sind sowohl online als auch vor Ort erhältlich und machen das

kulturelle Erbe auf eine neue Weise begreifbar: Man kann es sehen, erleben und

als Erinnerung mit nach Hause nehmen.

Quelle: Kulturforum zur Ming-Dynastie 2026

Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558.Â°

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