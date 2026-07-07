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07.07.2026 14:53:38
GNW-News: Nationalschätze versammeln sich zu einer Sonderausstellung - ein digitales Erlebnis eröffnet neue Wege, sich mit den Exponaten auseinanderzusetzen
^PEKING, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 4. Juli wurde im Rahmen des
Kulturforums zur Ming-Dynastie 2026 die Themenausstellung?Die Pracht des
Weltkulturerbes, kulturelle Renaissance - Kulturgüter der Ming-Dynastie"
eröffnet. Die Ausstellung findet für die Dauer eines Monats im Besucherzentrum
der Ming-Gräber in der Ausstellungshalle Nr. 1 auf dem Gelände des Dingling-
Mausoleums statt und bildet einen kulturellen Höhepunkt des Forums.
Ein Medienausschnitt zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5425/eng)
Diese Ausstellung ist das Ergebnis einer regionenübergreifenden Zusammenarbeit
zwischen sechs Kultur- und Museumseinrichtungen: dem Palastmuseum, dem
Hauptstadtmuseum, dem Mausoleum der Ming-Vorfahren, dem Kaiserlichen Ming-
Mausoleum, dem Ming-Xiaoling-Mausoleum und dem Xianling-Mausoleum. Gemeinsam mit
den Beständen des Dingling-Mausoleums werden über 70 exquisite Artefakte aus der
Ming-Dynastie präsentiert. Der Höhepunkt der Ausstellung ist der Bereich
?Vereinte fünf Kronen", in dem fünf in Dingling ausgegrabene Königskronen
mithilfe einer Kombination aus physischen Exponaten und digitaler
Restaurierungstechnik gemeinsam präsentiert werden, wodurch die Pracht der
kaiserlichen Gewänder und Zeremonien der Ming-Dynastie lebendig wird. Der
Ausstellungsbereich?Die fünf Mausoleen" vereint repräsentative Artefakte und
Bildmaterial aus kaiserlichen Mausoleen in ganz China und bietet einen
umfassenden Überblick über die Einheit und Vielfalt der Zeremonienkultur der
Ming-Dynastie.
Die Ausstellung nutzt digitale Technologien in großem Umfang und sprengt damit
die Grenzen traditioneller statischer Formate. Mithilfe von 3D-Scans, Digital-
Twin-Technologie, animierten Darstellungen von Königskronen und interaktiven
Touchscreen-Systemen zur Erkundung von Exponaten tauchen die Besucher in ein
fesselndes Erlebnis ein. Begleitende, mit digitalen Sammlerstücken verknüpfte
Kulturprodukte, sind sowohl online als auch vor Ort erhältlich und machen das
kulturelle Erbe auf eine neue Weise begreifbar: Man kann es sehen, erleben und
als Erinnerung mit nach Hause nehmen.
Quelle: Kulturforum zur Ming-Dynastie 2026
Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558.Â°
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