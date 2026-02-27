Neinor Homes Aktie

Neinor Homes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DNJB / ISIN: ES0105251005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 13:36:38

GNW-News: Neinor verzeichnet nach Abschluss der größten Fusion im spanischen Wohnimmobiliensektor der vergangenen zehn Jahre einen Nettogewinn von 122 Millio...

^MADRID, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor Homes (?Neinor") hat das

Geschäftsjahr 2025 mit starken operativen und finanziellen Ergebnissen

abgeschlossen. Im Geschäftsjahr 2025 - ohne Berücksichtigung der Auswirkungen

des Erwerbs einer 79,2-%-Beteiligung an AEDAS - wurden insgesamt 2.901

Wohneinheiten notariell beurkundet. Davon entfielen 1.891 Einheiten auf das

vollständig konsolidierte Eigenportfolio und 1.010 Einheiten auf das Asset-

Management-Geschäft. Der Gesamtumsatz für 2025 belief sich auf 697 Millionen

Euro.

Borja García-Egotxeaga, CEO von Neinor Homes, erklärte:?Dies war ein

entscheidendes Jahr für Neinor.?Dies war ein entscheidendes Jahr für Neinor.

Wir haben operativ überdurchschnittlich abgeschnitten, unsere Bilanz weiter

gestärkt und die größte Transaktion im spanischen Wohnimmobiliensektor seit mehr

als einem Jahrzehnt erfolgreich abgeschlossen. Damit sind wir zum

unangefochtenen nationalen Marktführer aufgestiegen. In einem Umfeld, in dem

Märkte durch KI und technologischen Wandel neu definiert werden, suchen

Investorinnen und Investoren verstärkt nach resilienten, ertragsgenerierenden

Sachwerten. Der spanische Wohnungsmarkt steht an der Schnittstelle von

strukturell hoher Nachfrage und begrenztem Angebot. Mit unserer Größe,

Sichtbarkeit und disziplinierten Umsetzung bauen wir eine Plattform, die diesen

Zyklus prägen und langfristig nachhaltigen Shareholder Value schaffen wird."

Jordi Argemí, Deputy CEO und CFO von Neinor Homes, erklärte:?Das Jahr 2025

unterstreicht die finanzielle Stärke und Skalierbarkeit unserer Plattform. Wir

haben das obere Ende unserer Prognosespanne erreicht und unseren Bestand auf

38.000 Einheiten erhöht. Die Übernahme von AEDAS ist klar wertsteigernd: Sie

erhöht die Visibilität unserer Erträge, stärkt unser Wachstum und erweitert

unsere Dividendenkapazität - bei gleichzeitig disziplinierter Verschuldung

innerhalb unseres Zielkorridors. Unser Fokus bleibt klar: Kapitalallokation,

eine starke Bilanz und nachhaltige Renditen für unsere Aktionärinnen und

Aktionäre."

* Die vollständige regulatorische Bekanntmachung finden Sie auf der Homepage von

Neinor (https://www.neinorhomes.com/en/accionistas-

inversores/) (https://www.neinorhomes.com/en/news/neinor-records-122mn-fy25-net-

income-after-executing-largest-m-a-in-spanish-residential-of-the-last-decade/).

Weitere Informationen:

NEINOR HOMES

Abteilung Investor Relations

investor.relations@neinorhomes.com (mailto:investor.relations@neinorhomes.com)

Â°

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Neinor Homes S.A.U. Bearer Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Neinor Homes S.A.U. Bearer Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Neinor Homes S.A.U. Bearer Shs 18,92 -1,77% Neinor Homes S.A.U. Bearer Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
15:29 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
15:29 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen