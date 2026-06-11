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11.06.2026 22:15:38
GNW-News: NetBox Labs kündigt Plattform für Infrastrukturintelligenz mit neuen Funktionen für den gesamten Lebenszyklus von Netzwerken und Infrastruktur an
^NEW YORK, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBox Labs
(https://netboxlabs.com/) hat heute seine Plattform für Infrastrukturintelligenz
vorgestellt: ein einheitliches System, mit dem Technologieinfrastrukturteams
ihre Zielarchitektur modellieren, nachvollziehen können, was beschafft wurde und
wie es bereitgestellt wird, über KI-beschleunigte Automatisierung handeln und
jede Änderung mithilfe von Sicherungsmaßnahmen für Menschen und KI-Agenten
steuern können.
Mit Hunderttausenden von Implementierungen ist NetBox das branchenweit
etablierte Referenzsystem, das den Kern der NetBox Labs-Plattform bildet. Die
Plattform ist bereits unverzichtbar für den Betrieb von Neocloud-Anbietern,
Hyperscale-KI-Rechenzentren, Unternehmen und OT-Betreibern weltweit. Unternehmen
wie ARM, Cisco, CoreWeave und J.P. Morgan Chase setzen auf die NetBox Labs-
Plattform, um komplexe, sich schnell wandelnde Infrastrukturen in enormem
Maßstab zu steuern. Wie breit die Plattform aufgestellt ist, zeigt sich auch in
ihrer Nutzung: Mehr als ein Drittel der Kunden setzt mehrere Produkte von NetBox
Labs ein, um den eigenen Infrastrukturbetrieb zu unterstützen.
Heute baut NetBox Labs seine Plattform zügig aus, um den umfassenden
Anforderungen an Infrastrukturintelligenz innerhalb seiner großen installierten
Basis gerecht zu werden. Da Netzwerke und Infrastrukturen immer komplexer
werden, benötigen Teams mehr als nur eine zuverlässige Netzwerkquelle, um ihre
zunehmend komplexe Infrastruktur zu durchdringen. Mit der heutigen Palette neuer
Funktionen erweitert die NetBox Labs-Plattform die Infrastrukturintelligenz für
Unternehmen in jeder Phase ihres Modernisierungsprozesses, damit sie ihre
Infrastruktur sicher modellieren, verstehen, gezielt steuern und zuverlässig
weiterentwickeln können.
MODELLIEREN: die Infrastrukturdaten der Welt
NetBox Data Exchange (NDX) ist der weltweit größte kuratierte Katalog für
Metadaten zu Infrastrukturkomponenten und deckt Zehntausende von Gerätetypen von
Hunderten Herstellern ab. Statt Hersteller-PDFs mühsam zu durchsuchen, können
Teams Lebenszyklus-, Umwelt-, Betriebs- und Observability-Metadaten direkt in
die NetBox Labs-Plattform übernehmen, wo sie unmittelbar für Planung,
Automatisierung, Compliance und KI-gestützte Workflows zur Verfügung stehen.
Mehr dazu hier (https://netboxlabs.com/blog/netbox-data-exchange-curated-
infrastructure-dataset).
NetBox Asset Lifecycle ist eine native Beschaffungspipeline, die Netzwerkdesign
und physische Bereitstellung miteinander verbindet. Die Lösung erstellt und
verwaltet Stücklisten (BOMs), Bestellungen, Lieferungen und Ersatzteile auf
Basis geplanter DCIM-Objekte und schafft so eine durchgängig nachvollziehbare
Kette von der Freigabe bis zur Installation in dem Referenzsystem, dem Teams
bereits vertrauen. Mehr dazu hier (https://netboxlabs.com/blog/asset-lifecycle-
public-preview/).
SEHEN: kontinuierliche Transparenz von der Zielarchitektur bis zur Realität
NetBox Assurance zeigt Teams, was bereitgestellt ist, wie sich die Umgebung
verändert und an welchen Stellen die betriebliche Realität von der vorgesehenen
Zielarchitektur abweicht. Die Discovery-Funktionen des Produkts machen manuelle
Dateneingaben überflüssig und erkennen Drift, während NetBox Assurance
kontinuierlich überprüft, ob Ihr Referenzsystem mit dem übereinstimmt, was
tatsächlich im Einsatz ist. So können Teams Drift verstehen und beheben und
sicherstellen, dass die Automatisierung stets auf aktuellen und präzisen Daten
aufsetzt. Mehr dazu hier (https://netboxlabs.com/products/netbox-assurance/).
HANDELN: Die Infrastruktur-Datenebene für KI-Agenten
Der MCP-Server der NetBox Labs Platform und eine neue Reihe offizieller Agenten-
Skills für das NetBox Labs-Ökosystem machen Infrastruktur für KI-Agenten les-
und schreibbar. Mit umfassenden Werkzeugen für jede Plattformfunktion,
benutzerspezifischer Authentifizierung und Sicherungsmaßnahmen für das
Datenmanagement mit Branching und Freigabestufen für Änderungen kann jeder MCP-
kompatible Agent auf der NetBox Labs-Plattform arbeiten, während die offene
Bibliothek mit Dutzenden von Agenten-Skills zeigt, wie dies korrekt geschieht.
Damit kann nun jeder Agent mit NetBox Labs arbeiten und den integrierten Agenten
der Plattform, NetBox Copilot, ergänzen. Mehr dazu hier
(https://netboxlabs.com/blog/agent-native-infrastructure-platform-mcp-server).
VERWALTEN: Compliance und Resilienz, validiert vor jeder Änderung
NetBox Validation integriert kontinuierliche Compliance-Prüfung,
Sicherheitsprüfungen vor Änderungen und Analysen der Infrastrukturresilienz in
die NetBox Labs-Plattform. Die Lösung kombiniert drei Engines - Validierung der
Zielarchitektur, Konfigurationsanalyse und Infrastrukturresilienz -, um zwei
Fragen zu beantworten:?Kann diese Änderung sicher bereitgestellt werden?" und
?Was fällt aus, wenn sie fehlschlägt?" Mit NetBox Validation gewinnen Teams
Compliance- und Auditbereitschaft. Gleichzeitig erhalten KI-Agenten wichtige
Sicherungsmaßnahmen und Fähigkeiten zur Selbstkorrektur, die agentengestützte
Betriebsabläufe sicher und kontrolliert ermöglichen. Mehr dazu hier
(https://netboxlabs.com/blog/netbox-validation-compliance-public-preview).
Die Neuigkeiten rund um die NetBox Labs-Plattform kommen zu einem Zeitpunkt, an
dem das Unternehmen und die NetBox-Community zehn Jahre seit der ersten
Veröffentlichung der Open-Source-Source-of-Truth für Netzwerke feiern. Seit dem
Start im Jahr 2016 hat NetBox mehr als 20.000 GitHub-Stars erhalten. Mit über
350 Releases und mehr als 15.000 Commits von fast 400 Mitwirkenden ist NetBox
heute das weltweit am weitesten verbreitete System of Record für komplexe
Netzwerke und Infrastrukturen.
NetBox Labs wurde 2023 als kommerzieller Steward von NetBox gegründet, um den
Aufbau und das Management komplexer Netzwerke und Infrastrukturen zu
vereinfachen. In den vergangenen drei Jahren hat das Unternehmen Innovationen in
den Bereichen Operations, Observability, Drift-Management, KI und darüber hinaus
vorgestellt und damit den Anwendungsbereich der NetBox Labs-Plattform rasch
ausgebaut sowie Wachstum und Akzeptanz weiter beschleunigt. Das Unternehmen hat
mehr als 55 Millionen US-Dollar von erstklassigen Investoren eingeworben und
strategische Partnerschaften im globalen Ökosystem der Systemintegratoren
aufgebaut, darunter mit WWT, AHEAD, Presidio und weiteren Partnern.
?Vor zehn Jahren löste NetBox ein zentrales Problem, indem es Infrastrukturteams
eine maßgebliche Source of Truth zur Verfügung stellte", so Kris Beevers, CEO
und Mitgründer von NetBox Labs.?Heute benötigen Unternehmen aller Reifegrade
jedoch mehr als nur eine Source of Truth. Sie brauchen ein Referenzsystem, das
ein vertrauenswürdiges, kontinuierlich aktualisiertes Verständnis der
Infrastruktur liefert und auf dessen Grundlage sowohl Menschen als auch KI
sicher und kontrolliert arbeiten können. Ganz gleich, ob ein Unternehmen gerade
erst mit Agenten beginnt oder bereits auf dem Weg zu einem automatisierten
Infrastrukturmanagement-Stack ist - NetBox Labs ist die grundlegende Plattform
für den Betrieb von Infrastruktur in jedem Maßstab. Wir sind stolz darauf, wie
weit NetBox gekommen ist, und dankbar für unsere Community. NetBox Labs wird
auch künftig in Open Source investieren und gleichzeitig seine kommerzielle
Plattform zügig ausbauen, um Unternehmen dabei zu helfen, wachsende Komplexität
mit mehr Geschwindigkeit, Sicherheit und Kontrolle zu bewältigen."
Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Open-Source-NetBox veranstaltet NetBox
Labs am 13. Oktober 2026 im Kennedy Space Center in Orlando, Florida, NetBox
Evolve, seine erste Konferenz für die Community, Kunden und Partner. Weitere
Informationen dazu finden Sie unter netboxevolve.com
(https://netboxevolve.com/).
Über NetBox Labs
NetBox Labs vereinfacht den gesamten Lebenszyklus von Infrastruktur für die
technisch anspruchsvollsten Umgebungen der Welt. Als kommerzieller Steward von
NetBox, dem Open-Source-System of Record für Infrastruktur, dem seit mehr als
einem Jahrzehnt über 10.000 Unternehmen vertrauen, optimiert NetBox Labs
Beschaffung, Modellierung, Bereitstellung und Management von Infrastruktur
sowohl für Menschen als auch für Agenten. Die Plattform für
Infrastrukturintelligenz des Unternehmens unterstützt geschäftskritische Systeme
bei Unternehmen wie ARM, CoreWeave, J.P. Morgan, Kaiser Permanente und Riot
Games, die NetBox Labs mit dem Management geschäftskritischer Netzwerke und
Infrastrukturen betrauen. NetBox Labs hat seinen Hauptsitz in New York City und
wird von NGP, Notable Capital, Flybridge, IBM, Salesforce und Two Sigma
unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter netboxlabs.com.
Medienkontakt: Rhiannon Pacheco - press@netboxlabs.comÂ°
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