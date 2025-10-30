GNW-News: NetSfere als sichere Kommunikationsplattform für das deutsche PEDNET-LC-Projekt zur Neugestaltung der pädiatrischen Long-COVID-Versorgung ausgewählt

^CHICAGO und MÜNCHEN, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetSfere, ein weltweit

führender Anbieter von sicherer und konformer Unternehmenskommunikation, hat

heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen als sicherer Messaging-Backbone

für PEDNET-LC ausgewählt wurde, eine vom Bundesgesundheitsministerium

finanzierte bundesweite Initiative. Das Projekt ist ein Zusammenschluss von 65

Kliniken und Forschungsinstituten im ganzen Land, mit dem Ziel, die Diagnostik,

Behandlungsansätze und umfassende Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit

Long-COVID-ähnlichen Erkrankungen zu verbessern.

Die in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom bereitgestellte Plattform von

NetSfere wurde ausgewählt, da sie eine sichere, DSGVO-konforme und zentral

verwaltete Kommunikation (IT, Datenschutz , MDM) ermöglicht und gleichzeitig die

strengen Anforderungen des Gesundheitswesens erfüllt. Indem NetSfere sichere

mobile Nachrichtenübermittlung und Zusammenarbeit ermöglicht, versetzt es

Krankenhausmitarbeiter in die Lage, in Echtzeit lebensverändernde Maßnahmen zu

ergreifen: Sie können die Verfügbarkeit von Fachärzten und Betten koordinieren,

Patienten an die am besten geeigneten Einrichtungen weiterleiten, Patienten mit

eingeschränkter Mobilität direkt mit Fachwissen versorgen und Krankenhäuser

nahtlos miteinander verbinden, um knappe Ressourcen im Gesundheitswesen zu

teilen und zu optimieren.

Das Herz von PEDNET-LC bilden 20 spezialisierte, interdisziplinäre

Versorgungszentren, die eingerichtet wurden, um eine breite regionale Abdeckung

zu gewährleisten. Mit Hilfe von NetSfere stellen diese Zentren eine sichere

Kommunikation zwischen Ärzten, Spezialisten und Pflegeteams sicher und

gewährleisten gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und

Einrichtungen im ganzen Land.

?NetSfere fühlt sich geehrt, an diesem wichtigen landesweiten Projekt mitwirken

zu dürfen und eine sichere, konforme Kommunikation bereitzustellen, die

Krankenhäuser, Spezialisten und Pflegeteams in ganz Deutschland miteinander

verbindet. Indem wir eine sichere Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen,

unterstützen wir medizinisches Fachpersonal in seinen Bemühungen, Kindern und

Familien, die von Long COVID betroffen sind, schneller und effektiver zu

helfen", so Anurag Lal, CEO von NetSfere.

?Mit der Einführung von PEDNET-LC wird ein entscheidender Schritt zur Stärkung

der pädiatrischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen unternommen, die von

Long COVID betroffen sind. Wir haben mit NetSfere jetzt eine

Kommunikationsplattform, die es Kliniken und Forschungsinstituten ermöglicht,

Wissen auszutauschen und die Versorgung sicher zu koordinieren, sodass Patienten

in ganz Deutschland die bestmögliche Unterstützung erhalten", sagte Dr. Matthias

Keller, Ärztlicher Direktor an der Universität Passau und Bereichsleiter für

Telemedizin bei PEDNET-LC.

Beim offiziellen Kick-off-Event von PEDNET-LC mit der Virtuellen Kinderklinik am

16. Oktober 2025 in Passau war auch NetSfere mit von der Partie. Die

hochkarätige Veranstaltung wurde von der bayerischen Staatsministerin für

Gesundheit, Judith Gerlach, geleitet und brachte führende Persönlichkeiten aus

Medizin und Forschung zusammen. NetSfere präsentierte seine sichere Messaging-

Plattform vor mehr als 50 Krankenhäusern aus ganz Bayern und machte damit die

große Bedeutung und Dynamik des Projekts deutlich.

Über NetSfere

NetSfere ist eine sichere Kommunikationsplattform der nächsten Generation für

Unternehmen, die mithilfe von KI-basierter quantensicherer Verschlüsselung

geschäftskritische Kommunikation in Zeiten zunehmender Cyberbedrohungen schützt.

Der von Infinite Convergence Solutions, Inc. bereitgestellte globale,

cloudbasierte Dienst NetSfere bietet Ende-zu-Ende-verschlüsselte

Nachrichtenübermittlung, Zusammenarbeit in Echtzeit, Compliance-orientierte

Sicherheitsfunktionen, standortbasierte Kontrollen sowie umfassende IT-

Verwaltungsüberwachung und -kontrolle. Die Plattform wird durch strategische

Partnerschaften mit der Deutschen Telekom GmbH, einem der weltweit führenden

Telekommunikationsunternehmen, und NTT Ltd., einem globalen ICT-Dienstleister,

unterstützt, wodurch Unternehmen weltweit sichere, konforme und KI-gestützte

Kommunikationslösungen einsetzen können.

Die Technologie von NetSfere baut auf der langjährigen Erfahrung von Infinite

Convergence bei der Bereitstellung von Carrier-Grade-Mobilitätslösungen auf und

unterstützt über 500 Millionen Teilnehmer und verarbeitet jährlich mehr als eine

Billion Nachrichten. Die Plattform entspricht in vollem Umfang den globalen

behördlichen Standards, darunter DSGVO, HIPAA, SOC2, FedRAMP, Sarbanes-Oxley,

ISO 27001 und weitere, und stellt so sicher, dass Unternehmen die höchsten

Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllen.

Infinite Convergence Solutions unterhält Niederlassungen in den Vereinigten

Staaten, Großbritannien, Deutschland, Indien und Singapur. Weitere Informationen

finden Sie unter www.netsfere.com (http://www.netsfere.com).

Medienkontakt

NetSfere

Harsh Mamgain

E-Mail: harsh.mamgain@infinite.com (mailto:harsh.mamgain@infinite.com)

