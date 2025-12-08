|
08.12.2025 09:04:39
GNW-News: Neue Daten zeigen Einfluss privater Gesundheitskosten auf Migrationsmuster von Millionären
^LONDON, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine starke Beschleunigung der
globalen Vermögensmigration im Jahr 2025 trifft weltweit auf rapide
divergierende Kosten für private Gesundheitsversorgung, was die Verfügbarkeit
und die Kosten verlässlicher privater Pflege zu einem entscheidenden Faktor
dafür macht, wo vermögensstarke Familien ihren Wohnsitz wählen, investieren und
sich Aufenthalts- oder Staatsbürgerschaftsrechte sichern.
Neue Kundendaten, die heute von Henley & Partners
(https://www.henleyglobal.com/), dem weltweit führenden Anbieter für Wohnsitz-
und Staatsbürgerschaftsplanung, veröffentlicht wurden, bestätigen eine
Rekordnachfrage nach grenzüberschreitender Planung und heben das Risiko von
Gesundheitskosten als kritische?versteckte Variable" hervor, die langfristige
Entscheidungen global mobiler Familien in Bezug auf ihren Zielort prägt.
Weltweite Rekordnachfrage verändert Prioritäten
Henley & Partners hat in diesem Jahr (2025) Anträge von 92 Nationalitäten
erhalten und die Nachfrage nach über 50 Wohnsitz-
(https://www.henleyglobal.com/residence-investment) und
Staatsbürgerschaftsprogrammen (https://www.henleyglobal.com/citizenship-
investment) bedient. In den vergangenen fünf Jahren hat das Unternehmen
Antragsteller aus 136 Nationalitäten unterstützt, was das Ausmaß und die
Vielfalt der heutigen Bewegung von Vermögensmigration unterstreicht. Im
Vergleich der ersten drei Quartale 2024 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2025
verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg der Anträge um 43 % - ein deutliches
Signal für die zunehmende grenzüberschreitende Mobilität wohlhabender Familien.
?Globale Mobilität entwickelt sich zu einer zentralen Risikomanagement-Strategie
für wohlhabende Familien", so Dr. Christian H. Kaelin
(https://www.henleyglobal.com/about/key-people/christian-h-kalin), Chairman von
Henley & Partners.?Da Kunden ihr Leben über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg
aufbauen, prüfen sie nicht nur den Zugang zu Wohnsitz- und
Staatsbürgerschaftsrechten, sondern auch die tatsächlichen Kosten zur
Aufrechterhaltung dieses Lebensstils - insbesondere den Preis für eine
zuverlässige private Gesundheitsversorgung. Ziele, die auf dem Papier attraktiv
erscheinen, können weit weniger attraktiv werden, sobald das tatsächliche Risiko
der Gesundheitskosten verstanden wird."
Neue Erkenntnisse machen Gesundheitskosten zu einem zentralen Faktor für die
globale Mobilität
Um die Entscheidungen der Kunden bei der Wahl des Zielortes zu unterstützen,
verweist Henley & Partners auf den neu veröffentlichten SIP Health Cost Index
(HCI) 2025 (https://www.sip.ch/service/sip-health-cost-index-2025/) - einen
systematischen Benchmark für die tatsächlichen Kosten privater
Gesundheitsversorgung für international mobile Einzelpersonen und Familien in
50 Schlüsselländern, basierend auf Prämien für internationale private
Krankenversicherungen (International Private Medical Insurance - IPMI). Während
Henley & Partners führend in der Wohnsitz- und Staatsbürgerschaftsplanung ist,
bietet der Index eine entscheidende ergänzende Perspektive: Die Kosten für
private Gesundheitsversorgung können die langfristige Erschwinglichkeit und
Eignung eines Zielortes wesentlich verändern, insbesondere für Familien, die
sich um die Bedürfnisse von Kindern, alternden Eltern oder elektive
grenzüberschreitende Behandlungen kümmern müssen.
?Die Kosten für private Gesundheitsversorgung steigen weltweit, doch Tempo und
Muster unterscheiden sich dramatisch. Zweiklassen-Gesundheitssysteme, in denen
die hochwertigste Versorgung oft nur denjenigen zugänglich ist, die sie sich
leisten können und gut versichert sind, nehmen zu", merkt Kevin Buerchler
(https://www.sip.ch/wp-content/uploads/2025/12/SIP-Health-Cost-Index-2025-Press-
Release-1.pdf), CEO des SIP Medical Family Office, an.?Nur in einer Handvoll
von Exzellenzzentren im Gesundheitswesen sehen wir die Art von Qualität und
Zugänglichkeit, die für globale Familien erforderlich ist, was die Orientierung
in Bezug auf Qualität und Kosten der Versorgung wichtiger denn je macht."
Wo die Kosten am höchsten sind - und wo Schocks drohen
Der Index bestätigt die bekannten Spitzenreiter bei den Kosten. Die Vereinigten
Staaten sind der weltweit teuerste Markt für private Gesundheitsversorgung mit
durchschnittlichen jährlichen IPMI-basierten Kosten von 17.969 USD pro Person,
gefolgt von Hongkong (16.175 USD) und Singapur (14.231 USD). Diese Märkte setzen
einen hohen Maßstab für Versicherungsprämien und die Budgetierung der
Gesundheitsversorgung im Haushalt.
Für die Umzugsplanung folgenreicher sind jedoch die unerwarteten Verschiebungen
jenseits der traditionellen Zentren. Aufstrebende asiatische Länder sind in die
Hochpreisklasse aufgestiegen, wobei China, Thailand und Taiwan nun zu den zwölf
teuersten Märkten für private Pflege weltweit gehören. Die starke Nachfrage nach
erstklassigen internationalen Krankenhäusern und regionalem Medizintourismus
treibt die stationären Kosten stark in die Höhe, selbst dort, wo routinemäßige
ambulante Behandlungen relativ günstig bleiben - was zu erheblichen
Budgetüberraschungen für umziehende Familien führt.
Europa, der Nahe Osten und andere preiswerte Ziele
Europa weist eine der größten Spannen bei den Kosten für private Pflege auf,
wobei das Vereinigte Königreich, Griechenland und Spanien zu den teuersten
Märkten der Region zählen, teilweise aufgrund der Versicherungssteuer (Insurance
Premium Tax) im Vereinigten Königreich und in Griechenland. Die Schweiz liegt im
Mittelfeld, was zeigt, dass der Ruf eines Landes für teure Gesundheitsversorgung
nicht immer gleichbedeutend mit der gleichen IPMI-Belastung für globale Familien
ist.
Im Nahen Osten belegen die Vereinigten Arabischen Emirate weltweit den 10.
Platz, was den raschen Ausbau der High-End-Gesundheitsinfrastruktur und die
Ambitionen im Medizintourismus widerspiegelt - Zugang zu hoher Qualität, aber
mit entsprechenden Premiumkosten.
Für Kunden, die Qualität und Erschwinglichkeit abwägen, bleiben Afrika und weite
Teile Lateinamerikas vergleichsweise kostengünstig. Marokko ist mit 6.251 USD
pro Jahr der weltweit kostengünstigste Markt, neben anderen günstigeren Ländern
wie Rumänien, Nigeria, Ägypten, Kenia und Südafrika. Die große Ausnahme ist
Brasilien, das weltweit auf Platz 7 liegt, was darauf hindeutet, dass einige
lateinamerikanische Ziele nun mit traditionellen Hochpreismärkten für private
Premiumversorgung konkurrieren.
Was dies für migrierende Millionäre bedeutet
Mit dem Anstieg der Vermögensmigration werden die Kosten für die private
Gesundheitsversorgung zu einem wichtigen Faktor bei der Wahl des Wohnsitzes und
der Staatsbürgerschaft und sind nicht mehr nur eine Nebensache. Der SIP Health
Cost Index (https://www.sip.ch/service/sip-health-cost-index-2025/) bietet
global mobilen Familien und ihren Beratern ein praktisches Vergleichsinstrument,
um langfristige Gesundheitsbudgets zu antizipieren und versteckte Kostenfallen
bei der Wahl eines neuen Zuhauses, eines zweiten Wohnsitzes oder eines
Lebensstils mit mehreren Standorten zu vermeiden.
Medienkontakt:
Sarah Nicklin
Group Head of PR
E-Mail: sarah.nicklin@henleyglobal.com (mailto:sarah.nicklin@henleyglobal.com)
Mobil: +27 72 464 8965
