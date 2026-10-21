GNW-News: Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass Denodos KI-Datenschicht einen ROI von 290 % und eine 3-mal schnellere Bereitstellung von Agenten für agenten...

^PALO ALTO, Kalifornien, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo

(https://www.denodo.com/), ein auf KI-Datenschichten spezialisiertes

Unternehmen, gab die Ergebnisse einer umfassenden, unabhängigen Studie bekannt,

die vom Marktforschungsunternehmen Veqtor8 durchgeführt wurde. Der

Forschungsbericht mit dem Titel?The ROI of an AI Data Layer for Agentic AI

(https://www.denodo.com/en/document/analyst-report/research-report-roi-ai-data-

layer-agentic-ai)" zeigt, dass der Einsatz einer nach klaren Vorgaben

verwalteten KI-Datenschicht in Unternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren

eine Kapitalrendite (ROI) von 290?% erzielt, eine dreimal so schnelle

Bereitstellung von Agenten ermöglicht und eine Senkung der KI-Betriebskosten um

68?% bewirkt.

Da Unternehmen den Übergang von experimentellen Pilotprojekten im Bereich der

generativen KI hin zum Einsatz zahlreicher autonomer und halbautonomer Agenten

im Produktivbetrieb vollziehen, hat sich der zuverlässige Zugriff auf aktuelle,

nach klaren Vorgaben verwaltete und semantisch konsistente Unternehmensdaten als

ein wesentlicher Engpass herausgestellt. Auf der Grundlage ausführlicher

Interviews mit Fachleuten aus der Unternehmenspraxis, Hyperscalern und

Technologiepartnern aus dem Umfeld internationaler Banken,

Telekommunikationskonzerne, Chemieunternehmen und führender Logistikunternehmen

quantifiziert die Studie von Veqtor8 die wirtschaftlichen und betrieblichen

Vorteile der Implementierung von Denodos KI-Datenschicht

(https://www.denodo.com/en/data-management/ai-data-layer) im Vergleich zu

fragmentierten, maßgeschneiderten Architekturen.

Wichtigste Ergebnisse und wirtschaftliche Auswirkungen

Im Rahmen der Untersuchung wird ein zusammengesetztes Finanzmodell erstellt, das

die durchschnittliche Größe aller befragten Unternehmen widerspiegelt. Dieses

Modell wurde von 100 Agenten im ersten Jahr auf 900 Agenten im dritten Jahr

ausgeweitet und umfasste 100 verteilte Unternehmensdatenquellen. Zu den

wichtigsten quantitativen Ergebnissen über einen Zeitraum von drei Jahren

zählen:

* 2,9-mal höherer geschäftlicher Mehrwert durch KI-Initiativen: Dieser umfasst

sowohl Nettokosteneinsparungen als auch den gesamten geschäftlichen

Mehrwert.

* 3-mal schnellere Bereitstellung von Agenten: Agenten können dreimal

schneller im Produktivbetrieb eingesetzt werden, da vorgefertigte,

wiederverwendbare Datenprodukte genutzt werden, anstatt für jede

Bereitstellung maßgeschneiderte Integrationen zu entwickeln.

* 68?% geringere KI-Betriebskosten: Durch die direkte Weiterleitung von

Abfragen an die KI-Datenschicht und die Filterung der Daten, bevor sie dem

Modell zugeführt werden, sinkt die Kontextdatenmenge pro Aufgabe von

ca. 18.000 Tokens auf ca. 5.760 Tokens, während die Rechenkosten in

ähnlichem Umfang sinken.

* >?75?% Einsparung bei Integrations- und Governance-Kosten: Die

unkontrollierte Zunahme von Konnektoren und die Ausbreitung von MCP-Servern

werden verhindert, wodurch die Wartungskosten um 79?% und der Aufwand für

die Richtlinienverwaltung um 76?% gesenkt werden.

Die Bewältigung des Wildwuchses an MCP-Servern

Ohne eine einheitliche logische Datenschicht (https://www.denodo.com/en/data-

management/logical-data-management) benötigen Unternehmensagenten für jede

zugrunde liegende Datenquelle maßgeschneiderte Model Context Protocol (MCP)-

Server, RAG-Pipelines und agentenspezifische Sicherheitskontrollen. In

regulierten Branchen, in denen ein einzelner im Produktivbetrieb eingesetzter

Agent auf 30 bis 50 unterschiedliche Cloud-, SaaS-, Legacy- und operative

Systeme zugreifen kann, führt dieser Ansatz zu erheblichem Integrationsaufwand

und Schwachstellen bei der Governance.

?Agenten sind nur so effektiv wie die Daten, auf die sie zugreifen können", so

Andrew Milroy, Chefanalyst bei Veqtor8 und Verfasser des Berichts.?Die

Anbindung eines einzelnen Systems ist unkompliziert, doch Dutzende Systeme unter

einheitlichen Sicherheitsrichtlinien in einem durchgängigen, zuverlässigen

Arbeitsablauf zu koordinieren, ist außerordentlich komplex. Die KI-Datenebene

von Denodo abstrahiert diese Komplexität und ermöglicht es Unternehmen, Daten

einmalig zu profilieren und nach festgelegten Richtlinien verwaltete

Datenprodukte für alle Agenten wiederzuverwenden, die zum Zugriff darauf

berechtigt sind."

?Unternehmen können es sich nicht leisten, bei der Skalierung von KI zwischen

Geschwindigkeit, Governance und Kosteneffizienz wählen zu müssen", so Alberto

Pan, Chief Technology Officer bei Denodo.?Durch die Vereinheitlichung von

Zugriff, Semantik und zentraler Richtlinienumsetzung über verteilte

Datenbestände hinweg, ohne dass eine umfangreiche Datenverlagerung erforderlich

ist, bildet die Denodo-Plattform die wesentliche Grundlage für vertrauenswürdige

KI-Agenten, die den Anforderungen von Unternehmen gerecht werden."

Verfügbarkeit des Forschungsberichts

Um ein kostenloses Exemplar des vollständigen Veqtor8-Forschungsberichts?The

ROI of an AI Data Layer for Agentic AI" herunterzuladen, besuchen Sie bitte

denodo.com (https://www.denodo.com/en/document/analyst-report/research-report-

roi-ai-data-layer-agentic-ai).

Über Denodo

Denodo ist ein auf KI-Datenschichten spezialisiertes Unternehmen. Die

preisgekrönte Denodo-Plattform unterstützt vertrauenswürdige Agenten und

Anwendungen und wandelt Unternehmensdaten in verlässliche Erkenntnisse für

Analysen und Self-Service um. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com

(https://www.denodo.com/).

Über Veqtor8

Veqtor8 ist eine unabhängige Beratungs- und Informationsplattform mit den

Schwerpunkten KI, Datenmanagement, Cybersicherheit und Cloud-Infrastruktur.

Veqtor8 unterstützt Unternehmen dabei, sich auf den Einsatz von KI

vorzubereiten, ihre Datenstrategien zu optimieren und ihre digitale

Widerstandsfähigkeit zu stärken - durch praxisorientierte, unabhängige

Forschungsarbeiten, Workshops für Führungskräfte, Berichte und Präsentationen.

Pressekontakt

pr@denodo.com

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